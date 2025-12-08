🇫🇷

Stratégies classiques × Moteur neuro-adaptatif = stabilité, robustesse et contrôle du risque

1. Présentation du produit

X Fusion AI est un système de trading avancé qui combine des stratégies classiques éprouvées avec une logique neuro-adaptative inspirée de l’intelligence artificielle.

Développé sur la base de plus de dix années d’analyse du marché et vérifié par des tests approfondis, le système vise à offrir :

une forte capacité d’adaptation aux différentes conditions de marché

une meilleure stabilité à long terme

une réduction du risque de drawdown

des mécanismes d’entrée et de filtrage plus intelligents

Le but du système n’est pas de « prédire » le marché, mais de suivre le Market Flow, en ajustant dynamiquement sa logique interne afin de réduire les faiblesses rencontrées par les stratégies traditionnelles dans les phases de range ou lors des retournements structurels.

2. Signal de trading (MQL5)

https://www.mql5.com/en/signals/2347683

3. Instruments recommandés et environnement d’exécution

Paires recommandées : GBPUSD, EURUSD

Périodicité : M15

Capital minimal recommandé :

Stratégie 1 : à partir de 500 USD

Stratégie 2 : à partir de 1 000 USD

Capital conseillé pour plus de stabilité : 2 000 USD ou plus

Effet de levier :

Stratégie 1 : pas d’exigence spécifique

Stratégie 2 : minimum 1:200, idéalement ≥ 1:500

(un levier trop faible, par exemple 1:30, peut limiter l’exécution normale du mode de stratégie)

Type de compte : ECN / RAW à faible spread

Environnement : VPS stable recommandé, fonctionnement 24/5

4. Guide de démarrage rapide

Charger l’EA sur un graphique GBPUSD ou EURUSD en M15 Activer « Allow Algo Trading » Choisir la stratégie 1 ou 2 selon votre capital et tolérance au risque Laisser le système analyser le marché automatiquement L’EA fonctionne normalement lorsque l’état « RUNNING » apparaît sans erreur

5. Logique principale : neuro-adaptation + architecture hybride

Logique neuro-adaptative

La technologie propriétaire Neural-Like Adaptive Logic permet notamment :

d’ajuster les pondérations stratégiques selon la structure du marché

d’identifier les tendances, les zones de range et les périodes de forte volatilité

de filtrer les faux signaux et le bruit inutile

de basculer en mode défensif lors des conditions extrêmes

de réduire la probabilité de séries de pertes et de drawdowns profonds

Comparé aux EAs traditionnels, X Fusion AI vise à offrir une meilleure cohérence et une stabilité accrue sous des environnements complexes.

Architecture hybride : stratégies classiques × IA

Le système intègre plusieurs modules éprouvés au cours de la dernière décennie :

logique de momentum de tendance

module de détection des pullbacks

détection de compression et breakout

filtrage structurel des points hauts/bas

analyse multi-niveaux de volatilité

L’IA combine ces composantes de manière adaptative pour maintenir un équilibre entre stabilité structurelle et flexibilité.

6. Système de protection multi-niveaux (adapté aux Prop Firms)

X Fusion AI tient compte des règles courantes des Prop Firms (perte quotidienne, drawdown maximal, etc.).

Le système inclut notamment :

gestion dynamique du Stop Loss / Take Profit

protection contre les pertes consécutives

fonction auto breakeven

réduction automatique de la fréquence en période de forte volatilité

module de filtrage des événements majeurs

système de protection du capital en plusieurs couches

7. Base de données et environnement de test

Le développement et l’optimisation reposent sur :

10 ans de données tick haute précision

tests de résistance incluant scénarios extrêmes et marchés unidirectionnels

couverture complète des sessions de trading (incluant NFP, annonces de taux, etc.)

optimisation orientée vers la structure réelle du marché et la maîtrise du risque

8. Prix et politique d’évolution

Prix de lancement (7 jours) : 399 USD

Niveau suivant : 599 USD

Prix cible à long terme : 999 USD

Les prix futurs peuvent évoluer selon les mises à jour, les retours utilisateurs et les coûts de maintenance.

Veuillez vous référer à la page du produit sur MQL5 pour les tarifs en vigueur.

9. Chaîne officielle (MQL5)

Il est recommandé de s’abonner à la chaîne officielle pour recevoir :

mises à jour du système

notifications de promotions

exemples de configuration et recommandations

annonces importantes et notes techniques

Lien d'abonnement :

https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster

10. Support technique

Les utilisateurs disposant d’une licence bénéficient de mises à jour continues et d’une assistance technique (installation, paramétrage, questions générales).

En cas de doute, d’anomalie ou si vous avez besoin d’aide pour ajuster les paramètres selon votre capital, vous pouvez nous contacter via message privé MQL5.

Nous faisons de notre mieux pour répondre sous 24 heures les jours ouvrés.

Sur demande, les utilisateurs peuvent recevoir :

des configurations recommandées (fichiers .set ou modèles de paramètres)

un guide d’utilisation et les précautions importantes

Votre retour nous aide à améliorer continuellement le produit.

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de vous assister avant de laisser une évaluation.

Contact de l’auteur (message privé MQL5) :

https://www.mql5.com/en/users/walter2008

11. Avertissement sur les risques

Le trading sur le Forex et les CFD comporte un risque élevé de perte partielle ou totale du capital.

Les performances passées ou les résultats de backtests ne garantissent pas les performances futures.

Veuillez tester l’EA sur compte démo ou avec de faibles volumes avant une utilisation réelle, et choisir les paramètres adaptés à votre capital et tolérance au risque.



