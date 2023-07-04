TrendyFollow FX MT4

**Einführung**

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuesten MT4 EA vorstellen zu können, ein leistungsstarkes Forex-Trading-Tool, das auf dem Lernen mit neuronalen Netzwerken basiert. Es basiert auf dem Trainingsmuster von CHATGPT. Es hat aus über einem Jahrzehnt historischer Daten durch neuronales Netzwerk-Lernen gelernt, so dass die Ergebnisse sehr gut sind.

**Neuronales Netzwerk-Lernen**

Dieser EA ist in der Lage, kontinuierlich zu lernen und sich an Marktveränderungen anzupassen, um Ihnen die besten Handelsentscheidungen zu liefern. Allerdings bildet die Zukunft die Geschichte nicht immer vollständig ab, so dass die Ergebnisse nicht immer so gut sein können. Solange jedoch die meisten Markttrends nachgebildet werden, kann er Geld verdienen, was das kreative Konzept dieses EAs ist.

**Fortgeschrittene Algorithmen**

Wir haben diesen EA sorgfältig mit fortschrittlichen neuronalen Netzwerkalgorithmen entwickelt, die Markttrends analysieren und Trades auf der Grundlage genau definierter Parameter ausführen. Er ist in der Lage, komplexe Muster und Beziehungen zu erkennen und Handelsentscheidungen auf der Grundlage dieser Informationen zu treffen. Wir optimieren den Algorithmus kontinuierlich, um sicherzustellen, dass er in einem sich ständig verändernden Marktumfeld effizient bleibt.

**Kontinuierliche Verbesserung**

Wir sind bestrebt, unseren MT4 EA kontinuierlich zu verfeinern und zu verbessern, um Ihnen die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Er verfügt über mehrere einstellbare Parameter, die je nach Ihrer Risikotoleranz angepasst werden können.

**Aktualisierungen**

Darüber hinaus veröffentlichen wir in der Regel jeden Montag eine aktualisierte Version, in die die neuesten Daten aus dem Training der Vorwoche einfließen. Achten Sie auf die Aktualisierungen.

**Kauf**

Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um unseren MT4 EA zu kaufen. Wenn Sie ihn kaufen und verwenden, verwenden Sie bitte nur M15 GBPUSD für den Live-Handel, der auf der Grundlage aller Daten am besten ist.

**Feedback**

Was das Feedback betrifft, so hoffen wir, dass Kunden, die auf Probleme stoßen, sich zunächst direkt an unseren Kundendienst wenden oder die Situation in den Kommentaren beschreiben. Dies wird uns helfen, die Probleme besser zu verstehen und Lösungen anzubieten.

**Abschluss**

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser neuester MT4 EA ein leistungsstarkes, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Forex-Handelswerkzeug ist, das auf dem Lernen mit neuronalen Netzwerken basiert. Es kombiniert fortschrittliche Algorithmen mit strengen Risikomanagement-Maßnahmen, um Ihnen zu helfen, auf dem Forex-Markt erfolgreich zu sein. Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie Ihre Handelsreise!


Für M15-Zeitrahmen GBPUSD-Währungspaare können Sie derzeit die Standardeinstellungen verwenden, wie sie sind.



Symbol GBPUSD (Empfehlung)
Art des Kontos Klassisch, ECN, PRO
Hebelwirkung Jede Hebelwirkung
Zeitrahmen M15
Einstellungen Standard
Minimale/empfohlene Einzahlung 100$
Kann mit anderen EAs arbeiten Ja



Auswahl:
Edward Febbraio
481
Edward Febbraio 2023.07.30 12:31 
 

Only a few weeks of testing and so far as I can tell the expert trades on live exactly like it does on backtests. Sure there was a dip last week, but that is to be expected. Time will tell in the long term. For now I'm very happy!

