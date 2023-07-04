TrendyFollow FX MT4
- Experten
- Chen Jia Qi
- Version: 3.8
- Aktualisiert: 4 Juli 2023
- Aktivierungen: 10
**Einführung**
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuesten MT4 EA vorstellen zu können, ein leistungsstarkes Forex-Trading-Tool, das auf dem Lernen mit neuronalen Netzwerken basiert. Es basiert auf dem Trainingsmuster von CHATGPT. Es hat aus über einem Jahrzehnt historischer Daten durch neuronales Netzwerk-Lernen gelernt, so dass die Ergebnisse sehr gut sind.
**Neuronales Netzwerk-Lernen**
**Fortgeschrittene Algorithmen**
**Kontinuierliche Verbesserung**
Wir sind bestrebt, unseren MT4 EA kontinuierlich zu verfeinern und zu verbessern, um Ihnen die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Er verfügt über mehrere einstellbare Parameter, die je nach Ihrer Risikotoleranz angepasst werden können.
**Aktualisierungen**
**Kauf**
**Feedback**
**Abschluss**
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser neuester MT4 EA ein leistungsstarkes, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Forex-Handelswerkzeug ist, das auf dem Lernen mit neuronalen Netzwerken basiert. Es kombiniert fortschrittliche Algorithmen mit strengen Risikomanagement-Maßnahmen, um Ihnen zu helfen, auf dem Forex-Markt erfolgreich zu sein. Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie Ihre Handelsreise!
Für M15-Zeitrahmen GBPUSD-Währungspaare können Sie derzeit die Standardeinstellungen verwenden, wie sie sind.
|Symbol
|GBPUSD (Empfehlung)
|Art des Kontos
|Klassisch, ECN, PRO
|Hebelwirkung
|Jede Hebelwirkung
|Zeitrahmen
|M15
|Einstellungen
|Standard
|Minimale/empfohlene Einzahlung
|100$
|Kann mit anderen EAs arbeiten
|Ja
Only a few weeks of testing and so far as I can tell the expert trades on live exactly like it does on backtests. Sure there was a dip last week, but that is to be expected. Time will tell in the long term. For now I'm very happy!