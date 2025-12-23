Pingo AI MT5

Pingo

Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde.

Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt.


MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155592


So funktioniert es

Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.

Der Roboter identifiziert Impuls- und Korrekturzonen, um mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit und minimalem Risiko in den Markt einzutreten.

Die Handelsentscheidungen werden strikt nach dem Algorithmus getroffen, ohne Emotionen oder Eingriffe des Händlers.


Sicherheit und Zuverlässigkeit

Verwendet keine Martingale- , Mittelwert- oder Risikopositionsmanagementmethoden

Risikomanagement durch dynamische Losgröße oder festes Volumen

Kompatibel mit allen Brokern und Kontotypen


Hauptmerkmale

  • Funktioniert ohne Martingale , Mittelwertbildung , Sperrung oder Raster
  • Nutzt präzise Preis- und Volatilitätsanalysealgorithmen
  • Optimiert für hohe Ausführungsgeschwindigkeit und minimale Drawdowns
  • Einfache Einrichtung – „einstellen und vergessen“
  • Geeignet für langfristigen automatisierten Handel


Empfohlene Werkzeuge und Einstellungen

Zeitrahmen: M15

Kontotyp: ECN oder Raw Spread

Mindesteinzahlung: ab 100 $

Empfohlener Spread: bis zu 20 Pips

Empfohlene Währungspaare:
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • USDCAD


Für wen ist Pingo geeignet?

Für Händler, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen

Für alle, die ihr Portfolio diversifizieren möchten.

Für Anfänger, die eine „einrichten und vergessen“-Lösung bevorzugen.

Für erfahrene Trader, die Wert auf Stabilität und algorithmische Transparenz legen.


Ergebnisse und Tests

Pingo wurde anhand historischer Daten und unter realen Marktbedingungen getestet.

Die Ergebnisse zeigen ein stabiles Bilanzwachstum bei moderaten Risiken und minimalen Verlusten.


Support und Updates

Die Entwickler verbessern den Algorithmus ständig, fügen neue Funktionen hinzu und optimieren die Abläufe für die aktuellen Marktbedingungen.

Alle Updates sind nach dem Kauf kostenlos erhältlich.


Pingo ist ein zuverlässiger Partner in der Welt des automatisierten Handels.

Stabilität, Sicherheit und ein durchdachter Algorithmus sind die drei Säulen, auf denen es aufgebaut ist.


Empfohlene Produkte
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Experten
Unser automatisierter Handelsroboter basiert auf der MT5-Plattform. Es handelt sich um ein trendfolgendes System für langfristiges Wachstum. Hauptmerkmale & Vorteile: Enger Stop-Loss und striktes Kapitalmanagement : Der Roboter legt Wert auf den Schutz Ihres Kapitals, indem er enge Stop-Loss-Orders verwendet und sich an strikte Kapitalmanagementregeln hält. Bei jedem Handel wird nur ein kleiner, vorher festgelegter Prozentsatz Ihres Kontos riskiert, um Langlebigkeit zu gewährleisten und einen mö
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Experten
BLACK FRIDAY !!! - PREIS KANN SICH AUFGRUND DER NACHFRAGE ÄNDERN - DER BESTE BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast ist ein vollwertiger Algorithmus Expert Advisor Dieser EA arbeitet auf der Basis von Break Out des Hochs oder Tiefs der letzten Kerze, Sie können alle Einstellungen nach Ihren Wünschen ändern. Der EA verfügt auch über ein Zeitmanagement, Sie können Ihre Aufträge auf der Grundlage von Start- und Endzeit festlegen oder ihn die ganze Zeit laufen lassen. Es gibt Fix Lot und A
Gold Trend Follower
Collins Arthur
Experten
Gold Trend Follower ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er folgt dem Trend auf höheren Zeitebenen und sucht nach Handelsmöglichkeiten auf niedrigeren Zeitebenen, indem er das Zusammenspiel von Preisaktionen mit bullischen und bearischen Kerzenmustern (Engulfing Candlesticks) nutzt. Überblick über die Strategie Der EA bestimmt den vorherrschenden Markttrend anhand eines höheren Zeitrahmens (z. B. H1 oder H4). Sobald die Rich
Money Magnet
Farhad Kia
Experten
ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Devisenhandel. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, aber die Ergebnisse sind besser mit EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen. Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, der jährliche Gewinne mit hohem Sharpe-Ratio anstrebt, ist Money Magnet eine gute Option. Bitte besuchen Sie den Kommentarbereich, um Ihre Einstellungen mit anderen zu teilen und genießen Sie die neuesten optimalen Einstellungen, die von anderen Benutzern hochgeladen wurden. Vorte
GoldSupreme Essentials
Sihan Shabani
Experten
GoldSupreme Essentials ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der sorgfältig auf die Komplexität des Goldmarktes (XAUUSD) abgestimmt ist. Mit einer Mischung aus fortschrittlichen technischen Indikatoren und strengen Auswahlkriterien wurde GoldSupreme Essentials entwickelt, um das Marktrauschen zu durchdringen und optimale Handelschancen für Gold zu finden, die ein maximales Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Risikominderung gewährleisten. Hauptmerkmale: Selektive Handelsausführung: GoldSupreme
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
Experten
AuricSkeeter - Professioneller Ausbruchs-EA Vollautomatischer Expert Advisor, der Ausbruchsgelegenheiten mit Hilfe benutzerdefinierter Indikatoren identifiziert und handelt. Keine externen Indikatoren erforderlich - alles ist eingebaut für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. SCHLÜSSEL-FEATURES Intelligente Breakout-Erkennung - Erkennt automatisch signifikante Hochs und Tiefs und platziert Pending Orders auf optimalen Niveaus Eingebauter Nachrichtenfilter - Schützt Ihre Trades während wichtige
EA i MT5
Indra Maulana
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100 % durch künstliche Intelligenz Dieser Roboter wird von der kostenlosen ChatGPT KI erstellt. Auch, um die AI-Tool (ein großer Assistent in MetaTrader) zu verwenden, können Sie dieses Produkt: https://www.mql5.com/en/market/product/136348 Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits Attribute: Verwendbar: in Währungspaar: EURUSD im Zeitrahmen: M30 auf Kontotyp: Beliebig bei verschiedenen Brokern bei Prop-Unternehmen mit Mindestkapital
FREE
Smart TrendGrid MT5
Nawar Dheyaa Abdulhameed Naji
Experten
Smart TrendGrid EA ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Präzision des Trendfolgens mit der Flexibilität eines gridbasierten Handelssystems zu kombinieren. Er integriert fortschrittliche Analysetools und ein intelligentes Risikomanagement, um Konsistenz und Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen zu gewährleisten. Das System identifiziert den Hauptmarkttrend mithilfe des SuperTrend-Indikators und kombiniert RSI , MACD und Bollinger-Bänder , um Ein
Sarvana EA
M Abdullahfaiz Rahman
Experten
SAVANA-EA ist ein Expert Advisor, der für den automatisierten Handel auf Basis der technischen Analyse entwickelt wurde und benutzerdefinierte Indikatoren verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen. Dieser EA kombiniert mehrere Indikatoren wie RSI und Parabolic SAR, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Kauf-/Verkaufsaufträge automatisch auszuführen. Hauptmerkmale: Handelsstrategie : Dieser EA verwendet RSI und Parabolic SAR, um den aktuellen Markttrend auf der Grundlage t
AstraX EA
Michael Stanic
Experten
AstraX EA ist ein professioneller Expert Advisor für Trader, die auf Zuverlässigkeit, Performance und klare Strategie setzen. Optimiert für EURUSD (H1) und XAUUSD (D1) nutzt er ein trendbasiertes System in Kombination mit einem dynamischen Risikomanagement. Der Algorithmus erkennt Markttrends mit einem gleitenden Durchschnitt über 200 Perioden und eröffnet nur Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Hauptfunktionen: Vollautomatischer Handelsroboter Unterstützt EURUSD (H1) und XAUUSD (D1) Dyn
Femto Ground
Imam Nasrudin
Experten
[Professioneller, zuverlässiger und sicherer GBPUSD-Handelsroboter. Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für das GBPUSD-Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M12, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indikator durch den Hers
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Experten
AutoVerse EA - Ihre vollständig anpassbare All-in-One-Handelslösung AutoVerse EA ist ein leistungsstarker und intuitiver Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die volle Kontrolle über ihre Strategie haben wollen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Mit einer visuellen Schnittstelle , integriertem Strategie-Builder und intelligenter Unterstützung mehrerer Währungen passt sich AutoVerse EA Ihrem Handelsstil an - nicht umgekehrt. Hauptmerkmale : Strategieanpassung : E
Triumviratus EA
Trung Anh Ly
Experten
Der Triumviratus Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für mehrere Währungspaare eingesetzt werden kann. Dieser EA analysiert automatisch die Kursbewegungen anhand der Indikatoren MA, RSI und ATR, um Pullbacks oder Umkehrungen zu handeln. Empfehlungen VPS : Sie müssen einen VPS-Server mieten und Ihr MT5-Terminal installieren, damit der EA rund um die Uhr arbeiten kann . Zeitrahmen : Unabhängig vom Zeitrahmen des Charts verwendet dieser EA zwei Zeitrahmen in den Experteneige
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Experten
TamNguyen AOS EA - Die Multi-Symbol-Intelligenz der nächsten Generation für EUR-Paare Ich bin TamNguyen AOS EA - ein automatisiertes Handelssystem für Händler, die Stabilität, Disziplin und Präzision beim Handel mit EURUSD, EURCAD und USDCAD suchen. Ich baue auf einer raffinierten Kombination aus dem Anden-Oszillator, gleitenden Durchschnitten und einem fortschrittlichen, wahrscheinlichkeitsbasierten Marktfilter auf, der es mir ermöglicht, mich an jede Marktveränderung, ob groß oder klein, anzu
KPG Q8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Experten
KPG Q8 Scalper Bot BillionKPG Club - Ständig aktualisiert - Aktivierungen: 5 Hallo, Trader! KPG Q8 Scalper Bot - der technologische Krieger des BillionKPG Clubs - wurde entwickelt, um Ihr ultimativer Assistent für Gold, Forex, Krypto und Aktien zu sein. Mit der Fähigkeit, frühzeitige Umkehrungen zu erkennen, helfe ich Ihnen, Höchststände zu vermeiden und Tiefststände zu verkaufen , was mich zum perfekten Partner für den Scalp-Handel mit hoher Gewinnrate macht. Meine Spezialität? Multi-Market-Sca
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experten
EA Fibo Grid Hedge – Automatischer Grid-Handelsroboter mit dynamischer Intelligenz (GBP/JPY) Ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt auf Basis einer Grid-Trading-Logik , die Risikokontrolle , adaptive Intelligenz und automatisches Gewinnmanagement kombiniert. Nachweislich hohe Leistung Mit über 1800 simulierten Trades und einem Profit-Faktor von 7,1 zeichnet sich der EA_Fibo durch hervorragende Marktanpassung und robuste Verteidigungsstrategien aus. Das automatische Wiede
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Experten
DAI Ausbruchsmatrix EA DAI Breakout Matrix EA ist eine Multi-Timeframe Breakout- und Grid-Engine, die für Gold und volatile Symbole entwickelt wurde. Er kombiniert Breakout-Einträge, 2-Timeframe-Williams %R-Bestätigung, adaptives Grid-Management, Profit-Locking und manuelle Integration über Chart-Buttons, alles überwacht durch ein klares On-Chart-HUD. Empfohlenes Symbol: XAUUSD Empfohlener Basis-Zeitrahmen: M10 (benutzerdefinierter 10-Minuten-Chart) Bei diesem EA handelt es sich um ein professio
BeST Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA MT5
Eleni Koulocheri
Experten
BeST_Vervoort Zero Lagging MAs Strategy EA - MT5 ist ein Expert Advisor, der auf dem entsprechenden MT5 BeST_Indicator basiert, der die Arbeit von S. Vervoort über zuverlässige und verzögerungsfreie MAs Crossovers simulieren kann, wie in seinem Artikel in TASC_05/2008 mit dem Titel "The Quest For Reliable Crossovers" beschrieben. Laut dem Artikel ist diese Methode eindeutig eine bahnbrechende Antwort für den Handel mit gleitenden Durchschnitten und das Finden von schnellen und bemerkenswerten zu
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experten
Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
Robo Nuvem
Edson Cavalca Junior
Experten
Der Roboter verwendet einen der meistgenutzten Indikatoren in Asien: * ICHIMOKU CLOUD Es gibt zwei Handelsstrategien: Das Kreuzen der Tenkan- und Kijun-Linien und; Kreuzung der Kumo-Linien. Kennen Sie unsere Produkte Positionseröffnungen basieren auf den Parametern, die als Signale identifiziert wurden. Wenn Sie alle aktivieren, wird der Roboter nur dann einen Handelsauftrag erteilen, wenn die Anzahl der Signale größer ist als das vom Benutzer festgelegte Minimum. Dieser Expert Advisor (EA
Investologic
SAUD ALHINDAL
Experten
Investologic Handelsroboter MetaTrader5 PC-Plattform Der EA ist für professionelle Trader gedacht. Benutzer MÜSSEN einige intensive Tests mit dem "Strategie-Tester" durchführen , um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen und um zu bestätigen, dass dieser EA für Sie funktioniert . Trend nach EA und künstliche Ungleichheit, die die Fähigkeit, den Handel auf Motiv Wellen und überspringen Sie die volatilen abgehackt Markt haben, der EA arbeitet mit jedem Symbol Markt oder Zeitrahmen in der MT
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Dunnigan EA verwendet reine Price Action und Willian Dunnigans Strategie , um ein Markteintrittssignal zu identifizieren. Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist der Dunnigan EA genau das Richtige für Sie. Der Dunnigan EA verwendet keine künstliche Intelligenz oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuv
FlexiDCA Trader
Duc Vinh Tran
Experten
Beschreibung des Produkts: FlexiDCA Trader FlexiDCA Trader ist ein automatisiertes Handelswerkzeug (Expert Advisor - EA), das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es hilft Händlern, die Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie und den Grid-Handel einfach anzuwenden. Das Produkt eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler und ist besonders effektiv bei sehr volatilen Paaren wie XAU/USD (Gold). Vorteile Intelligenter automatisierter Handel : Eröffnet automatisch Orders auf der Grundl
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
JPY Trend EA ProTrading
Flora Rosa Seeholzer
Experten
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimiert für USDJPY) JPY Trend EA ProTrading ist ein professioneller USDJPY-Trendfortsetzungs-Expert Advisor für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 , der entwickelt wurde, um saubere Ausbruchsbewegungen während etablierter bullischer Bedingungen zu erfassen. Dieser EA konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups mit strukturiertem Risiko und einem regelbasierten Ausführungsprozess. Er wurde für USDJPY auf H1 optimiert und für Händler entwickelt, die
LT Moving Average EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Steigern Sie Ihre Handelsaktivitäten mit unserem Supercharged Moving Average Expert Advisor! Sind Sie bereit, Ihren Handel auf das nächste Level zu heben? Der Gleitende Durchschnitt ist ein beliebtes Werkzeug von Händlern auf der ganzen Welt, und jetzt haben wir ihn aufgerüstet! Unser EA (Expert Advisor) ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsstrategie zu optimieren, indem er die drei beliebtesten Gleitenden Durchschnittsmethoden integriert: Kreuzungssignale: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experten
Salva EA ist ein fortschrittliches und vollautomatisches System. Die Grundlage dieser Strategie ist das Preisdiagramm selbst, der Handel wird von der Preisbewegungsspanne durchgeführt. Vorteile Dies ist kein Martingal, keine Arbitrage Sofort einsatzbereit ohne PreSetting Verwenden Sie immer einen Stop-Loss und Take-Profit, um Ihre Investitionen zu sichern Einfach zu bedienen (hat keine komplexen Einstellungen) Die Ergebnisse des Testers konvergieren mit den Ergebnissen auf einem realen Konto Ho
Pounds Lifter
Sigit Hariyono
Experten
Pounds Lifter EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf mehreren gleitenden Durchschnitten, Candlestick-Formationen, Unterstützungen und Widerständen sowie mehreren anderen Indikatoren als Bestätigungen basiert. Dieser Trading Advisor verwendet feste Stop-Loss und Take-Profit. Dieser Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und für alle Paare, aber er wurde speziell für den GBPUSD H1 Zeitrahmen entwickelt. Parameter ein
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Experten
Lieber Benutzer! Dies ist ein EA, der auf der Grundlage der Preisaktionsmethode unter Verwendung des Donchian-Kanals in Kombination mit der Trendfolgemethode entwickelt wurde. Handeln Sie mehrere Währungspaare zur gleichen Zeit. Durchschnittlicher Gewinn von über 2500% innerhalb von fünf Jahren (SL- und TP-Einstellungen abhängig vom Optimierungsprozess). Vorteile: Der Advisor hat keine Gitternetze oder Martingale.... Setzen Sie das Verhältnis Risiko von Drop Balance Der Advisor verwendet einen
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Weitere Produkte dieses Autors
SNeox AI MT5
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT4 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension