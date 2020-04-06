RangeMaster FX MT4

EA-Einführung

Unser mit Hingabe entwickeltes EA-Tool war einst ein internes, stabiles Strategiewerkzeug. Es ist darauf spezialisiert, marktspezifische Muster in bestimmten Zeitzonen zu erfassen und zeichnet sich durch hochfrequente Orders und eine stabile Gewinnquote aus. Ideal geeignet für flexible Trader mit kleinem Kapital, zeigt es sowohl in Backtests als auch im Live-Handel herausragende Stabilität. Insbesondere für Benutzer, die im Devisenmarkt schrittweise Gewinne erzielen möchten, ist dieses EA bestens geeignet. Wir lassen reale Signale sprechen.

Echtzeit-Signale Die tatsächliche Leistung erfolgt ohne jegliche menschliche Kontrolle oder Eingriffe. IC Markets RAW-Konto mit hohem Risiko: https ://www .mql5 .com /en /signals /2263555

IC Markets RAW-Konto mit geringem Risiko: https ://www .mql5 .com /en /signals /2265629

Instructions for Use ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784

Empfohlene Konten und Plattform Bitte beachten Sie: Um die Strategieeigenschaften des EAs vollständig zu nutzen, empfehlen wir die Verwendung auf ECN- oder RAW-Konten, Zero-Spread-Konten und anderen Umgebungen mit niedrigen Spreads und hoher Liquidität. Falls die Backtestergebnisse nicht optimal sind, könnte dies auf ein ungeeignetes Kontomodell zurückzuführen sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit Broker mit niedrigen Spreads. Aktuelle Plattform für unsere Signale: IC Markets RAW-Konto Frühbucherpreis verfügbar. Zielpreis: 2000 USD. Der Preis wird schrittweise je nach Verkaufsstatus erhöht.

Kernvorteile

Hochangepasste Marktstrategie: Durch die Nutzung der einzigartigen Volatilität während der Markteröffnung wird die tägliche Orderaktivität sichergestellt und nahezu kontinuierlich Gewinnmöglichkeiten erfasst.

Wenig anfällig für Nachrichtenereignisse: Während der Handelszeit des EAs werden kaum Nachrichten veröffentlicht.

Zuverlässige Backtest-Ergebnisse: Mit dem MT5-Modus „Jeder Tick basierend auf echten Punkten“ wird eine detaillierte Backtesting durchgeführt, dessen Ergebnisse den Live-Trades stark entsprechen und die Performance des EAs in realen Marktbedingungen zeigen.

Regelmäßige Optimierungen und Updates: Die erste öffentlich verfügbare Version des EAs wurde mehrfach verbessert und auf langfristige Stabilität getestet. Zukünftig wird es weiterhin optimiert, um Marktentwicklungen zu folgen.

Reale Performance: Dies ist ein ehrliches Handelssystem ohne Tricks. Die Erfüllung der Handelsbedingungen ist ausreichend.

Backtest und Daten

Langzeit-Backtests zeigen, dass die Hochfrequenzstrategie bei längerer Testdauer eine signifikante Rendite bringt. Eine angemessene Erhöhung der Lots kann die Rendite kurzfristig steigern, erhöht jedoch das Risiko; wir empfehlen vorsichtige, schrittweise Anpassungen. Langfristige, risikoarme Erträge sind ideal. Zu hohe Handelsvolumen können aufgrund der Liquidität zu Slippage führen.

Bestellhinweise

Derzeit wird das EA zu einem begrenzten Frühbucherpreis angeboten. Nach Erreichen einer festgelegten Verkaufsmenge wird der Preis angepasst.

Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht, um das neueste Benutzerhandbuch und wichtige Hinweise, Aktionen usw. zu erhalten.

Abonnieren Sie nach dem Kauf unseren Kanal, um Updates und weitere Informationen zu erhalten. Klicken Sie nach dem Öffnen des Links auf die Schaltfläche „Abonnieren“ oben rechts.

Abonnement-Link : https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster



Benutzerhandbuch: Wird aktualisiert

Verwendete Parameter

Unterstützte Währungspaare: GBPUSD; andere Paare müssen manuell optimiert werden

Kontotyp: ECN oder RAW, Zero-Spread-Konten usw. für niedrige Spreads und hohe Liquidität

Zeitrahmen: beliebig

Hebel: Empfohlen ab 1:30; optimal ist 1:500 oder höher

Mindestkapital: ab 50 USD

GMT: automatisch, keine manuelle Einstellung erforderlich

Maximales Handelsvolumen: Moderat steuern, um Slippage zu vermeiden

Kompatibilität: Kann mit anderen EAs verwendet werden, verfügt über eine Anti-Slippage-Mechanismus (verringert Slippage, verhindert es jedoch nicht vollständig)

MT4-Version: Bitte prüfen Sie die MT4-Version

Feedback und Unterstützung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per privater Nachricht an unser Support-Team. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden, um Ihnen umfassende Unterstützung zu bieten. Senden Sie uns eine Nachricht.

*Wenn der Broker nicht ausreichend Liquidität bereitstellt, kann zu hohes Handelsvolumen zu Slippage führen. Bitte kontrollieren Sie die Ordergröße entsprechend.







