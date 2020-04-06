RangeMaster FX MT4

EA-Einführung

Unser mit Hingabe entwickeltes EA-Tool war einst ein internes, stabiles Strategiewerkzeug. Es ist darauf spezialisiert, marktspezifische Muster in bestimmten Zeitzonen zu erfassen und zeichnet sich durch hochfrequente Orders und eine stabile Gewinnquote aus. Ideal geeignet für flexible Trader mit kleinem Kapital, zeigt es sowohl in Backtests als auch im Live-Handel herausragende Stabilität. Insbesondere für Benutzer, die im Devisenmarkt schrittweise Gewinne erzielen möchten, ist dieses EA bestens geeignet. Wir lassen reale Signale sprechen.

Echtzeit-Signale

Die tatsächliche Leistung erfolgt ohne jegliche menschliche Kontrolle oder Eingriffe.

Empfohlene Konten und Plattform

Bitte beachten Sie: Um die Strategieeigenschaften des EAs vollständig zu nutzen, empfehlen wir die Verwendung auf ECN- oder RAW-Konten, Zero-Spread-Konten und anderen Umgebungen mit niedrigen Spreads und hoher Liquidität. Falls die Backtestergebnisse nicht optimal sind, könnte dies auf ein ungeeignetes Kontomodell zurückzuführen sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit Broker mit niedrigen Spreads.

Aktuelle Plattform für unsere Signale: IC Markets RAW-Konto

Frühbucherpreis verfügbar. Zielpreis: 2000 USD. Der Preis wird schrittweise je nach Verkaufsstatus erhöht.

Kernvorteile

  • Hochangepasste Marktstrategie: Durch die Nutzung der einzigartigen Volatilität während der Markteröffnung wird die tägliche Orderaktivität sichergestellt und nahezu kontinuierlich Gewinnmöglichkeiten erfasst.
  • Wenig anfällig für Nachrichtenereignisse: Während der Handelszeit des EAs werden kaum Nachrichten veröffentlicht.
  • Zuverlässige Backtest-Ergebnisse: Mit dem MT5-Modus „Jeder Tick basierend auf echten Punkten“ wird eine detaillierte Backtesting durchgeführt, dessen Ergebnisse den Live-Trades stark entsprechen und die Performance des EAs in realen Marktbedingungen zeigen.
  • Regelmäßige Optimierungen und Updates: Die erste öffentlich verfügbare Version des EAs wurde mehrfach verbessert und auf langfristige Stabilität getestet. Zukünftig wird es weiterhin optimiert, um Marktentwicklungen zu folgen.
  • Reale Performance: Dies ist ein ehrliches Handelssystem ohne Tricks. Die Erfüllung der Handelsbedingungen ist ausreichend.

Backtest und Daten

Langzeit-Backtests zeigen, dass die Hochfrequenzstrategie bei längerer Testdauer eine signifikante Rendite bringt. Eine angemessene Erhöhung der Lots kann die Rendite kurzfristig steigern, erhöht jedoch das Risiko; wir empfehlen vorsichtige, schrittweise Anpassungen. Langfristige, risikoarme Erträge sind ideal. Zu hohe Handelsvolumen können aufgrund der Liquidität zu Slippage führen.

Bestellhinweise

Derzeit wird das EA zu einem begrenzten Frühbucherpreis angeboten. Nach Erreichen einer festgelegten Verkaufsmenge wird der Preis angepasst.

Nach dem Kauf senden Sie uns bitte eine private Nachricht, um das neueste Benutzerhandbuch und wichtige Hinweise, Aktionen usw. zu erhalten.

Abonnieren Sie nach dem Kauf unseren Kanal, um Updates und weitere Informationen zu erhalten. Klicken Sie nach dem Öffnen des Links auf die Schaltfläche „Abonnieren“ oben rechts.

Abonnement-Link : https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster

Benutzerhandbuch: Wird aktualisiert

Verwendete Parameter

  • Unterstützte Währungspaare: GBPUSD; andere Paare müssen manuell optimiert werden
  • Kontotyp: ECN oder RAW, Zero-Spread-Konten usw. für niedrige Spreads und hohe Liquidität
  • Zeitrahmen: beliebig
  • Hebel: Empfohlen ab 1:30; optimal ist 1:500 oder höher
  • Mindestkapital: ab 50 USD
  • GMT: automatisch, keine manuelle Einstellung erforderlich
  • Maximales Handelsvolumen: Moderat steuern, um Slippage zu vermeiden
  • Kompatibilität: Kann mit anderen EAs verwendet werden, verfügt über eine Anti-Slippage-Mechanismus (verringert Slippage, verhindert es jedoch nicht vollständig)
  • MT4-Version: Bitte prüfen Sie die MT4-Version

Feedback und Unterstützung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per privater Nachricht an unser Support-Team. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden, um Ihnen umfassende Unterstützung zu bieten. Senden Sie uns eine Nachricht.

*Wenn der Broker nicht ausreichend Liquidität bereitstellt, kann zu hohes Handelsvolumen zu Slippage führen. Bitte kontrollieren Sie die Ordergröße entsprechend.



Empfohlene Produkte
North Star EA
Zhongqu Wu
Experten
North Star EA ist ein Trend EA, nicht ein Martin EA, nicht optimiert EA. verwenden Sie nur fixe Losgröße, Auto erhalten fixe Stop-Loss und Take-Profit-Wert, Max 3 offene Positionen.EA hat mehrere Plattform-Tests bestanden. Kleine Kapitalentnahme und kein Risiko der Exposition ！ North Star EA ist ein komplexer Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse verwendet, um Marktbewegungen vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt eine Kombination aus
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen beim Aktivieren einer Transaktion Es schließt auf dem Stop-Loss oder auf einem Gewinn aus der Verfolgung des Gewinns Arbeitet auf Währungspaaren mit niedrigem Spread Wie Dollar Yen Währung Die Arbeit wird mit den gleichen Einstellungen wie der Experte durchgeführt, oder sie kann nach Belieben des Benutzers geändert werden Arbeit auf einem Timing von 15M oder mehr, wie der Benutzer mag Parameter: Tran
Destiny Master
Victor Adhitya
Experten
Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand, Diese EA-Design, um Ihr RISIKO PRO HANDEL zu kontrollieren, so dass auch Sie mit dem Martingal-System können Sie Ihre Drawdown kontrollieren. Jedes Scheitern Ihres Eintrags wird teilweise Absicherung mit diesem ea, so dass die schwimmenden Verlust zu reduzieren und die Drawdown kontrolliert werden kann. Sie brauchen Broker mit dieser Anforderung spesification: - Hedging-Konto (verwenden Sie kein Netting-Konto) - Große Hebelwirkung - KEIN SWAP - KEINE KOMMISSI
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Boxing Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Einige Merkmale: - Swing oder ZigZag oder Sideway Handel - Keine News-Filter zu hohen Einfluss Nachrichten, es wird mit Martingale mit Position Prozent von Lot-Größe Starter, erhöhen / verringern über die Höhe der Position auf dem Chart streichen. - Sie können es auf Sideway-Chart im aktuellen Zeitrahmen oder H4-D1 Zeitrahmen laufen. - Wenn Chart hat Trend don't worry mit Ihrem kleinen Losgröße Starter und frequncy und Ihre Finanzierung. -
Next Generation
Volodymyr Zubov
Experten
Automatischer Handelsberater für das MT4-Terminal. Alle Handelsinstrumente. Minimale Einstellungen. Detaillierte Anzeige von Stil und Handelsbedingungen auf dem Bildschirm Ihres Terminals. Es beginnt sofort nach der Installation und Verbindung mit Ihrem MT4-Konto zu arbeiten. Jeder Zeitrahmen unter H4. Empfohlener Zeitrahmen für die Anzeige von Handelssitzungen H1. Sie wählen die optimale Arbeitszeit für einen Handelsroboter. Beste Grüße und ein vorübergehender Trend.
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf fortschrittlichen neuronalen Netzwerken. Hauptmerkmale des EA Nach dem Training merkt sich der EA die Muster der einzelnen Währungspaare . Daher ist ein erneutes Training des Währungspaares nicht erforderlich, wenn ein Währungspaar gewechselt wird. Feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden in den Eingaben festgelegt. Handel mit mehreren Währungen . Überwachung meiner Konten: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Vorbereitung auf den Handel und T
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experten
Golden Scalper PRO: Unsere Technologie arbeitet für Sie! Handbuch und Set-Datei: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte, und wir senden Ihnen das vollständige Handbuch und die Set-Datei zu. Preis: Der Preis steigt, wenn mehr Lizenzen verkauft werden. Verfügbare Lizenzen: 3 Der Handel mit Gold gehört aufgrund seiner extremen Volatilität und der damit verbundenen Risiken zu den anspruchsvollsten Bereichen der Finanzmärkte. Golden Scalper PRO wurde entwickelt, um genau diesen Herausforderungen z
Kovner System
Burcak Sengezer
Experten
Kovner System EA ist ein professioneller und automatisierter Scalper. Einfach zu bedienen, bewährte Strategie und nur auf EURCHF konzentriert. Dieser EA verwendet einige berechnete Preisaktionen mit 7 Indikatoren Bestätigungen. Der EA stellt alles automatisch ein. Vorteile KEIN Grid, KEIN Martingale, KEIN Averaging und keine Strategien mit hohem Risiko. Der EA verwendet immer Stop Loss und Trailing. Dropdown-Stil Money Management kann leicht eingestellt werden. Außerdem ist eine feste Losgröße
Situational
Tatiana Savkevych
Experten
Situativer Bot , gebaut für saubere Arbeit. Ohne unnötige Operationen. Der Bot arbeitet ohne Trailing Stops, Breakevens oder ähnliches. Das Funktionsprinzip - es gibt ein Signal, dann gibt es einen Eintritt in den Markt, es gibt ein entgegengesetztes Signal, dann die Schließung einer umgekehrten Position und den Eintritt in eine neue Richtung. Situational arbeitet nach einem sicheren Prinzip - es gibt nur eine Position, die Sie mit Stopps schützen können. Situational ist immer in Betrieb - nach
ProminenceEa
Felicia Rosca
2 (1)
Experten
ProminenceEa-Der profitabelste EA-Kein MARTINGALE!! VERWENDEN SIE 5MIN CHARTS FÜR BESTE ERGEBNISSE! FUNKTIONIERT BEI ALLEN PAAREN! BERÜCKSICHTIGEN SIE DEN AKTUELLEN SPREAD DES WÄHRUNGSPAARES, WENN SIE DAS EA BENUTZEN AM HÄUFIGSTEN VERWENDET AUF EUR/USD-PAARE ALS SPREAD IST WIRKLICH NIEDRIG, ABHÄNGIG VON IHREM BROKER UND DER ZEIT DES TAGES DER EA PREIS IST NIEDRIG IM VERGLEICH ZU DEN ZUKÜNFTIGEN RENDITEN, DIE SIE BRINGEN WIRD! VIEL VERGNÜGEN!
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts Berechnen der Anzahl der Punkte aus dem aktuellen Preis und dem Index Eintritt in einen Gewinn Deal 5 Pips Wenn sich der Trend mit einem neuen Signal umkehrt, geht er in einen Handel mit dem Trend mit der Eröffnung der Konsolidierung Geschäfte mit der gleichen Größe des ursprünglichen Los Mit der Schließung der alle zusammen auf einen Gewinn von 5 Punkten Kühlung befasst sich mit der gleichen Größe der Basis-Lot
Hedging Forex TOP
Samir Arman
Experten
Hallo der Experte arbeitet in Oszillationsbereichen Der Anfang ist die Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften Wenn ein Geschäft mit Gewinn geschlossen wird werden zwei weitere Geschäfte eröffnet Mit einer Differenz in der Kontraktgröße Wenn er weiterhin nur in eine Richtung arbeitet Eröffnet weiterhin Geschäfte mit dem Trend in der gleichen Größe wie der erste Kontrakt Und eröffnet Geschäfte gegen den Trend Mit einem Vielfachen der Kontraktgröße Wenn sich der Trend umkehrt Schließt die Gewin
GoldieFX
Mohammed Shadman Abdul Khadir
Experten
GoldieFX EA ist ein MT4 EA mit einer Live-Erfolgsbilanz, vielen Jahren stabilen Handels und einem geringen Drawdown. GoldieFX ist das fortschrittliche Rastersystem, das bereits seit Jahren auf realen Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit and Miss"-System, das nur durch die Verwendung eines Rast
Axi Select IA
Johnneid Amme Gomes E Silva
Experten
Axi Select AI ist nicht nur ein Handelsroboter, sondern ein komplettes Handelsmanagement-Tool, das sich auf das profitabelste und volatilste Paar auf dem Markt konzentriert: XAUUSD (Gold) . https://www.mql5.com/en/signals/2348567?source=Site +Profil+Verkäufer Dieser Expert Advisor (EA) wurde für Händler und Investoren entwickelt, die eine beständige Rentabilität anstreben. Er verwendet eine intelligente Mittelwertbildungsstrategie mit dreifachem Schutz , um Ihr Kapital zu erhalten. Im Gegensatz
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Experten
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation Handbuch & Set-Dateien : Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set F iles   zu erhalten Preis : Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare Verfügbare Exemplare : 5 KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert, indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarb
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experten
Dieser EA wurde nur für den RSI Einstiegspunkte Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test) erstellt, um die profitablen Parameter des Indikators zu zeigen und um potentiellen Käufern die Möglichkeit zu geben, Backtests der Indikatoreinträge durchzuführen. EA öffnet Kaufaufträge bei Kaufpfeilen und Verkaufsaufträge bei Verkaufspfeilen des Indikators, Aufträge werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen. EA wurde nicht für den automatisierten Live-Handel entwickelt, das
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
Experten
Der Expert Advisor verwendet eine Handelsstrategie, die auf Fibonacci-Levels basiert. Auf den Niveaus von ~38,2, ~50,0 und ~61,8 setzt er virtuelle Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit). Es wird ein Raster virtueller Pending Orders in Trendrichtung erstellt. Der Trend wird mit Hilfe des ZigZag-Indikators bestimmt. Die Orders werden mit einem totalen virtuellen Take Profit oder einem totalen virtuellen Stop Loss geschlossen. Der EA trifft eine Entscheidung bei der Eröffnung einer neuen Kerze, so
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
Experten
BITTE LESEN SIE DIE BESCHREIBUNG VOR DEM KAUF ODER DER MIETE EA Dieser EA ist NICHT das Ergebnis einer Optimierung der historischen Daten. In der Tat ist es einfach, eine "super" Equity-Kurve (wie ich es nenne "gehen in den Raum Equity-Kurve") mit Parametern Optimierung und overfitting auf historische Daten zu erreichen: es ist immer möglich, eine Reihe von Parametern, die über-optimieren die historischen Daten zu finden. Aber es sind die Daten der VERGANGENHEIT. Der Punkt ist, eine Strategie z
Catching Bot mt4
Andriy Sydoruk
Experten
Catching Bot ist ein automatischer Berater, der für den Handel auf allen Finanzmärkten eingesetzt wird. Dieser Bot verfügt über umfangreiche Funktionen für die Arbeit auf dem Forex-Markt und für alle Instrumente. Der Bot implementiert Methoden, die die Sicherheit des Forex-Marktes überwinden können und Ihnen helfen, mit einem akzeptablen, angemessenen Risiko zu arbeiten. Kurz zum Kern des Problems. Wie Sie wissen, ist die Arbeit auf dem Forex-Markt nicht einfach, es ist schwierig, die Preisbew
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experten
1. die Trendgröße auf der Grundlage des Chart-Zyklus bestimmen. Ein Aufwärtstrend in der Nähe des höchsten Preises in einem Zeitraum. Ein Abwärtstrend in der Nähe des niedrigsten Preises in einem Zeitraum. 2. kurzfristige Trends: Überverkauft und long; überkauft, short. 3) Auflösung von Positionen auf der Grundlage von überkauften und überverkauften Kursen und Gewinnpunkten. Echtzeit-Signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signale+Mein EA-Einstellungen： Sie müssen den EA in d
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Big Player EA USDJPY ist ein EA, der Handelssignale mit individuellen Strategien erzeugt. Der EA scannt 5 Monate der Historie und erzeugt Signale und kauft oder verkauft auf diese Signale. Beim Testen des EA sollten mindestens 5 Monate an Daten vorhanden sein. Auch Cross-Takeprofit-Strategien sind im EA implementiert. Es werden einfache, doppelte, dreifache und vierfache TP-Strategien angewendet. Dank der Cross-Takeprofit-Strategien arbeitet der EA auch in Zeiten hoher Aktivität problemlos. Bi
Golden Sky
Kantinan Manatkasemsak
Experten
Golden Sky EA Es ist ein effizientes Goldhandelssystem, eine einzigartige Strategie. Wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, wird der EA den Auftrag nicht öffnen. Installieren Sie einfach den EA, er kann sofort arbeiten. Verwenden Sie den M5-Zeitrahmen. XAUUSD Verwenden Sie Anfangsgeld 1.000$ (Standard-Konto) / Anfangsgeld 100$ (Cent / Micro-Konto) Backtest mit 99% Modellqualität von 2020 - Jun. 2023 TIPP !!! Für eine gute Performance wählen Sie einen Server, der sich in der Nähe des Servers de
GridFury
Nelson Indriatno
Experten
Der EA nutzt ein 3-Ebenen-Raster, um jede Richtung zu erfassen, sei es bullish nach oben oder bearish nach unten, so oder so, der EA wird im Gewinn enden. Der EA wird als Wut bezeichnet, da er einen sehr knappen Verlust begrenzt und den Verlust sofort durch die Berechnung einer neuen Losgröße für die verbleibenden Positionen ausgleicht. Wenn die anfängliche Lot-Größe von Level 1 0,2 beträgt und der EA den Verlust bei 10 Pips begrenzt, beträgt die nächste Lot-Größe 0,24 Lot (abhängig von der Mult
Avg
Andriy Sydoruk
Experten
Avg - der Berater verwendet viele gleitende Durchschnittsindikatoren, um nach Einstiegssignalen zu suchen. Arbeitet im vollautomatischen Modus! Sie brauchen keine Einstellungen, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Bot durchläuft die historische Lücke für den 19-jährigen Zeitraum von 2000 bis 2019. Im Gegensatz zu alternativen Entwicklungen kann dieser Bot gleichzeitig sowohl auf Kauf als auch auf Verkauf handeln. Das heißt, er verfügt über zwei unabhängige Analysesysteme. Dies i
GerFX Crypto Maniac
Exler Consulting GmbH
Experten
Bitte seien Sie sich der Risiken bewusst, die mit der Verwendung einer automatisierten Handelsstrategie verbunden sind: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in Screenshots) sind optimiert, um die besten Parameter zu finden, geben aber keine realistische Vorhersage der zukünftigen Profitabilität. Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL häng
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Experten
15% Rabatt läuft weiter Vorheriger Preis 350$ Aktueller Preis 299$ Kontakt @mahicmc21 telegram EA Strategie Nehmen Sie scalp Positionen in höheren Zeitrahmen Trend mit sicheren Pips Abstand Hauptpaar EurUsd Major & Safe TF ist H1 / Minor & Aggressive TF ist M1 Minimum Deposit ist 500$ / SAFE Deposit ist 1000$ Für jede 500$ können Sie 1 Major Pair hinzufügen Ich lasse diesen EA 24 Stunden mit allen wichtigen Nachrichten laufen. Über die Einstellung : Ändern Sie keine Einstellungen. Ich habe d
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Experten
Der Hauptzweck dieses Handelsexperten besteht darin, offene Positionen mithilfe eines Trailing Stop zu unterstützen. Der Experte kann sowohl manuell als auch von anderen Beratern eröffnete Positionen verfolgen. Die Berechnung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus basiert auf statistischen Zusammenhängen bei Preisänderungen auf dem Markt. Dank dieser Funktion wählt der Berater das beste Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko. Bei der ersten Gelegenheit verschiebt der Experte die Position bis zum
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Experten
Pip Professional: Ein zuverlässiger Advisor Pip Professional ist ein zuverlässiger Berater, der mit einem neuen Algorithmus mit drei Filtern arbeitet und gleitende Durchschnitte (MA) zur Bestimmung des Trends verwendet. Empfehlungen: Max Spread: Sobald der eingestellte Spread-Wert erreicht ist, werden keine Trades mehr eröffnet. Slippage: Abweichung vom Preis zum Zeitpunkt der Ordereröffnung. Gewinnmitnahme: 40 Pips. Stop Loss: 35 Pips. Lose: Handelsgröße von 0,1. Zeitrahmen: Von M1 bis D1. Wäh
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Weitere Produkte dieses Autors
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
TrendyFollow FX MT4
Chen Jia Qi
3.67 (3)
Experten
**Einführung** Wir freuen uns, Ihnen unseren neuesten MT4 EA vorstellen zu können, ein leistungsstarkes Forex-Trading-Tool, das auf dem Lernen mit neuronalen Netzwerken basiert. Es basiert auf dem Trainingsmuster von CHATGPT. Es hat aus über einem Jahrzehnt historischer Daten durch neuronales Netzwerk-Lernen gelernt, so dass die Ergebnisse sehr gut sind. Live-Handelssignal **Neuronales Netzwerk-Lernen** Dieser EA ist in der Lage, kontinuierlich zu lernen und sich an Marktveränderungen anzupasse
TrendMaster FX MT4
Chen Jia Qi
4.44 (16)
Experten
Vorstellung unseres MT5 EA: Mit fortschrittlichen Algorithmen und Deep Learning Technologie ausgestattet, ist unser Expertenberater (EA) sorgfältig designt, um Sie durch die verwickelte Welt des Devisenhandels zu navigieren. Das System analysiert fleißig die Marktaktivitäten und führt Trades basierend auf vorher festgelegten Kriterien durch, damit Sie Markttrends effektiver erfassen können. Empfohlene Währungspaare: MT5-Version:  TrendMaster FX MT5 Wir führen derzeit eine Testaktion für unseren
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Experten
Wir haben Echtzeit-Rechenleistung Unterstützung für EURUSD hinzugefügt, und jetzt ist seine Live-Performance besser. Der EA wird die Parameter automatisch anpassen und kann nicht geändert werden. Derzeit empfehlen wir die Verwendung von GBPUSD, wobei EURUSD die zweite Wahl ist. Andere Währungspaare haben keine Unterstützung für Echtzeit-Rechenleistung und werden derzeit nicht empfohlen. In Zukunft werden wir Währungspaare hinzufügen, die Echtzeitberechnungen unterstützen. Sie können derzeit die
TrendMaster FX
Chen Jia Qi
4.19 (77)
Experten
Vorstellung unseres MT5 EA: Mit fortschrittlichen Algorithmen und Deep Learning Technologie ausgestattet, ist unser Expertenberater (EA) sorgfältig designt, um Sie durch die verwickelte Welt des Devisenhandels zu navigieren. Das System analysiert fleißig die Marktaktivitäten und führt Trades basierend auf vorher festgelegten Kriterien durch, damit Sie Markttrends effektiver erfassen können. Empfohlene Währungspaare: MT4-Version: TrendMaster FX MT4 Wir führen derzeit eine Testaktion für unseren
TradesPlotter MT5
Chen Jia Qi
Indikatoren
Lassen Sie mich Ihnen unseren ProfitPlotter-Indikator vorstellen Wir entwickeln einen technischen Indikator, der sich bestens für die Analyse der Handelsleistung eignet. Er kann Statistiken aller Währungspaare und Trades verschiedener magischer Zahlen kategorisiert auf demselben Chart anzeigen. Sie können den Zeitbereich, die magische Zahl, bestimmte Währungspaare oder die Gewinnstatistikkurven aller Währungspaare für die Analyse festlegen. Sie können auch per Mausklick zu den Auftragspositionen
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Experten
EA-Einführung Unser mit Hingabe entwickeltes EA-Tool war einst ein internes, stabiles Strategiewerkzeug. Es ist darauf spezialisiert, marktspezifische Muster in bestimmten Zeitzonen zu erfassen und zeichnet sich durch hochfrequente Orders und eine stabile Gewinnquote aus. Ideal geeignet für flexible Trader mit kleinem Kapital, zeigt es sowohl in Backtests als auch im Live-Handel herausragende Stabilität. Insbesondere für Benutzer, die im Devisenmarkt schrittweise Gewinne erzielen möchten, ist di
GoldMasterFusion MT5
Chen Jia Qi
3.67 (3)
Experten
【Gold-Trading Smart-Assistent - Verschmelzung von Klassik und Innovation】 Produktübersicht Dieser EA wurde speziell für XAUUSD entwickelt und kombiniert klassische quantitative Handelstheorie mit modernen technischen Analysemethoden. Durch tiefgreifende Analyse der Marktmikrostruktur und Preisverhaltensmuster bietet er Händlern eine vollständige automatisierte Handelslösung. Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte über das MQL5-Nachrichtensystem für detailli
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension