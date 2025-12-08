X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统

目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。

1. 产品概述

X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。

系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。

系统重点关注：

适应不同市场环境

在多种行情条件下保持一致性

控制潜在回撤风险

过滤低质量信号与噪音

核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。

2. 实盘参考（MQL5 内部信号）

您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现：

主信号：

https://www.mql5.com/en/signals/2347683



建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。

3. 推荐品种与运行环境

推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD

周期：M15

大致资金参考：

策略 1：约 500 美元

策略 2：约 1000 美元

建议使用 2000 美元或更高的资金规模以获得更好的灵活度。

账户类型：ECN / RAW / 低点差账户

运行环境：稳定 VPS，保持长期在线

4. 快速上手

将 EA 加载至 GBPUSD 或 EURUSD 的 M15 图表 启用自动交易 选择策略模式（Strategy 1 或 Strategy 2） 其他参数建议保持默认 当界面显示“RUNNING”且无错误提示即表示正常运行

若首次使用，建议在模拟账户或小仓位下测试。

5. 核心逻辑：神经自适应机制与混合架构

类神经自适应机制

系统会根据市场结构变化动态调整内部策略组件，包括：

针对不同市场环境调整策略权重

识别趋势、震荡、高波动等条件

过滤无效突破与噪音

在极端行情下切换为更保守模式

此机制提升了系统在复杂环境下的灵活性与稳健性。

混合策略架构

系统融合了多种经过长期验证的策略逻辑：

趋势与动能过滤

回调型入场结构

压缩与突破结构识别

高低点结构过滤

波动率适应模块

系统会根据实时市场状态对上述组件进行动态组合。

6. 多层风险管理结构

系统支持多种风险模式并具备以下风险控制功能：

动态止损与止盈管理

连续亏损保护

条件触发的保本与推进止损

高波动时期的降频机制

基础新闻过滤

多层级资金保护结构

用户可根据自身账户与风险偏好进行调整。

7. 数据基础与测试方法

系统开发基于：

约 10 年高质量 Tick 数据

多种极端情境下的压力测试

覆盖重要经济事件的全时段测试

避免过度拟合的优化流程

测试结果用于展示系统特性，不代表未来表现。

8. 价格与更新

X Fusion AI 目前处于发布阶段，未来价格可能根据更新内容与用户反馈进行调整。

所有通过 MQL5 购买的用户均可免费获取版本更新。

9. 技术支持（仅限 MQL5 内部）

购买者可获得：

安装指导

参数说明

示例配置

常见问题解答

技术支持仅通过 MQL5 私信提供。

作者主页（MQL5 私信）：

https://www.mql5.com/en/users/walter2008

如有疑问或需要协助，欢迎联系我以便及时处理。

10. 风险提示

外汇与差价合约交易具有高风险，可能导致部分或全部资金亏损。

过往表现（含回测与信号监控）不代表未来结果。

建议用户：