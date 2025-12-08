X Fusion AI
- 专家
- Chen Jia Qi
- 版本: 1.1
- 更新: 10 十二月 2025
- 激活: 10
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统
1. 产品概述
X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。
系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。
系统重点关注：
-
适应不同市场环境
-
在多种行情条件下保持一致性
-
控制潜在回撤风险
-
过滤低质量信号与噪音
核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。
2. 实盘参考（MQL5 内部信号）
您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现：
主信号：
https://www.mql5.com/en/signals/2347683
建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。
3. 推荐品种与运行环境
推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD
周期：M15
大致资金参考：
-
策略 1：约 500 美元
-
策略 2：约 1000 美元
建议使用 2000 美元或更高的资金规模以获得更好的灵活度。
账户类型：ECN / RAW / 低点差账户
运行环境：稳定 VPS，保持长期在线
4. 快速上手
-
将 EA 加载至 GBPUSD 或 EURUSD 的 M15 图表
-
启用自动交易
-
选择策略模式（Strategy 1 或 Strategy 2）
-
其他参数建议保持默认
-
当界面显示“RUNNING”且无错误提示即表示正常运行
若首次使用，建议在模拟账户或小仓位下测试。
5. 核心逻辑：神经自适应机制与混合架构
类神经自适应机制
系统会根据市场结构变化动态调整内部策略组件，包括：
-
针对不同市场环境调整策略权重
-
识别趋势、震荡、高波动等条件
-
过滤无效突破与噪音
-
在极端行情下切换为更保守模式
此机制提升了系统在复杂环境下的灵活性与稳健性。
混合策略架构
系统融合了多种经过长期验证的策略逻辑：
-
趋势与动能过滤
-
回调型入场结构
-
压缩与突破结构识别
-
高低点结构过滤
-
波动率适应模块
系统会根据实时市场状态对上述组件进行动态组合。
6. 多层风险管理结构
系统支持多种风险模式并具备以下风险控制功能：
-
动态止损与止盈管理
-
连续亏损保护
-
条件触发的保本与推进止损
-
高波动时期的降频机制
-
基础新闻过滤
-
多层级资金保护结构
用户可根据自身账户与风险偏好进行调整。
7. 数据基础与测试方法
系统开发基于：
-
约 10 年高质量 Tick 数据
-
多种极端情境下的压力测试
-
覆盖重要经济事件的全时段测试
-
避免过度拟合的优化流程
测试结果用于展示系统特性，不代表未来表现。
8. 价格与更新
X Fusion AI 目前处于发布阶段，未来价格可能根据更新内容与用户反馈进行调整。
所有通过 MQL5 购买的用户均可免费获取版本更新。
9. 技术支持（仅限 MQL5 内部）
购买者可获得：
-
安装指导
-
参数说明
-
示例配置
-
常见问题解答
技术支持仅通过 MQL5 私信提供。
作者主页（MQL5 私信）：
https://www.mql5.com/en/users/walter2008
如有疑问或需要协助，欢迎联系我以便及时处理。
10. 风险提示
外汇与差价合约交易具有高风险，可能导致部分或全部资金亏损。
过往表现（含回测与信号监控）不代表未来结果。
建议用户：
-
先在模拟账户测试
-
根据风险承受能力调整参数
-
定期监控系统表现
Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.