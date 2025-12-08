X Fusion AI

5

X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统

限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。
目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。

运行演示

实盘表现

购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。
非常感谢你的支持。

1. 产品概述

X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。
系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。

系统重点关注：

  • 适应不同市场环境

  • 在多种行情条件下保持一致性

  • 控制潜在回撤风险

  • 过滤低质量信号与噪音

核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。

2. 实盘参考（MQL5 内部信号）

您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现：

主信号：
https://www.mql5.com/en/signals/2347683

建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。

3. 推荐品种与运行环境

推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD
周期：M15

大致资金参考：

  • 策略 1：约 500 美元

  • 策略 2：约 1000 美元

建议使用 2000 美元或更高的资金规模以获得更好的灵活度。

    账户类型：ECN / RAW / 低点差账户
    运行环境：稳定 VPS，保持长期在线

    4. 快速上手

    1. 将 EA 加载至 GBPUSD 或 EURUSD 的 M15 图表

    2. 启用自动交易

    3. 选择策略模式（Strategy 1 或 Strategy 2）

    4. 其他参数建议保持默认

    5. 当界面显示“RUNNING”且无错误提示即表示正常运行

    若首次使用，建议在模拟账户或小仓位下测试。

    5. 核心逻辑：神经自适应机制与混合架构

    类神经自适应机制

    系统会根据市场结构变化动态调整内部策略组件，包括：

    • 针对不同市场环境调整策略权重

    • 识别趋势、震荡、高波动等条件

    • 过滤无效突破与噪音

    • 在极端行情下切换为更保守模式

    此机制提升了系统在复杂环境下的灵活性与稳健性。

    混合策略架构

    系统融合了多种经过长期验证的策略逻辑：

    • 趋势与动能过滤

    • 回调型入场结构

    • 压缩与突破结构识别

    • 高低点结构过滤

    • 波动率适应模块

    系统会根据实时市场状态对上述组件进行动态组合。

    6. 多层风险管理结构

    系统支持多种风险模式并具备以下风险控制功能：

    • 动态止损与止盈管理

    • 连续亏损保护

    • 条件触发的保本与推进止损

    • 高波动时期的降频机制

    • 基础新闻过滤

    • 多层级资金保护结构

    用户可根据自身账户与风险偏好进行调整。

    7. 数据基础与测试方法

    系统开发基于：

    • 约 10 年高质量 Tick 数据

    • 多种极端情境下的压力测试

    • 覆盖重要经济事件的全时段测试

    • 避免过度拟合的优化流程

    测试结果用于展示系统特性，不代表未来表现。

    8. 价格与更新

    X Fusion AI 目前处于发布阶段，未来价格可能根据更新内容与用户反馈进行调整。
    所有通过 MQL5 购买的用户均可免费获取版本更新。

    9. 技术支持（仅限 MQL5 内部）

    购买者可获得：

    • 安装指导

    • 参数说明

    • 示例配置

    • 常见问题解答

    技术支持仅通过 MQL5 私信提供。

    作者主页（MQL5 私信）：
    https://www.mql5.com/en/users/walter2008

    如有疑问或需要协助，欢迎联系我以便及时处理。

    10. 风险提示

    外汇与差价合约交易具有高风险，可能导致部分或全部资金亏损。
    过往表现（含回测与信号监控）不代表未来结果。

    建议用户：

    • 先在模拟账户测试

    • 根据风险承受能力调整参数

    • 定期监控系统表现


    评分 8
    Ranjeet
    94
    Ranjeet 2025.12.19 15:43 
     

    Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.

    printgold
    114
    printgold 2025.12.19 01:54 
     

    I installed this X Fusion EA about a week and the EA run very well and save. I have written to author and the author sent me the set file and manual. I am very happy find and running this Expert Adviser. Five Star for this product and the services. Thanks Author for the Great Product.

    jorge sanchez
    204
    jorge sanchez 2025.12.16 01:06 
     

    So far, the EA is working great; it does what it promises.

    推荐产品
    Survivor
    Pavel Nikiforov
    专家
    Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
    FREE
    Synthesis X Neural EA
    Thanaporn Sungthong
    专家
    Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
    Alphabet AI MT5
    Sergei Pomytkin
    3.43 (7)
    专家
    Alphabet AI 是一款基于均值回归策略的顾问工具——这意味着它利用市场的自然属性，在出现大幅偏离后回归到平均值。该算法会持续分析资产的当前价格，并将其与计算出的平均水平进行比较。当价格大幅偏离平均值时，顾问工具会将其解读为行动信号：当价格超过上限时，它会开空头仓位，预期价格下跌；当价格跌破下限时，它会开多头仓位，预期价格上涨。我们顾问工具的独特之处在于它采用自适应方法来确定通道边界并过滤错误信号，这使得它即使在温和趋势条件下也能有效运作。该顾问工具在价格通道内波动明显的货币对上表现尤为出色。 该顾问程序已经过 20 多年的数据测试，在此期间它可以承受最不稳定的时期。 如果您没有机会让您的计算机保持 24/5 运行，那么建议使用 VPS 服务器服务。 顾问拥有超过 12 个月的稳定交易且回撤较低。 限时价格仅为 379.99 美元！ 每购买 10 次，价格将上涨 50 美元！ 最终售价 2999.99 美元 实时信号： https://www.mql5.com/en/users/delmare/seller MT4 版本可在此处获取： https://www.mql5.com/
    Ultimate Arbitrage Machines
    Themichl LLC
    3 (1)
    专家
    The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
    FREE
    Skyway breakout scalping
    Patel Manojkumar
    专家
    skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
    MasterEA trustfultrading
    Tobias Christian Witzigmann
    5 (1)
    专家
    Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
    AI DeepLayer Dynamics MT5
    Peter Robert Grange
    3.31 (13)
    专家
    DeepLayer Dynamics 多品种神经网络剥头皮交易系统，采用四核心自适应结构 DeepLayer Dynamics 是 Dynamics 系列的全新一代产品，基于先进的算法逻辑与多品种处理架构开发而成。 该系统可同时运行于以下10种金融工具： XAUUSD、GBPUSD、US500、USDJPY、EURUSD、AUDUSD、USDCAD、USDCHF、XAGUSD、AUDCHF。 它结合了高精度剥头皮交易逻辑与对市场环境变化的实时响应能力，适用于多种交易场景与波动结构。 系统核心由四个独立策略模块组成，每个模块根据不同的市场行为与波动条件进行独立决策与执行。 用户须知 安装后，系统默认启用第一个策略模块（专为黄金XAUUSD设计）。 您可以在设置中自由切换到任意其他模块。 如有任何疑问，欢迎通过站内私信与我联系获取一对一支持。 安装与配置 请确保在终端中正确设置所需的所有权限。 完整安装指南请参考以下博客文章： 安装指南 – WebRequest设置 实盘信号监控 DeepLayer Dynamics 在多层级实盘基础架构中运行。 每个实例都针对不同市场环境进行优化配置，
    Nexoria
    Daniel Suk
    5 (1)
    专家
    In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
    FREE
    Night Hunter Pro MT5
    Valeriia Mishchenko
    3.92 (37)
    专家
    EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
    Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    专家
    General Idea of the Strategy This strategy is built on a simple yet remarkably effective logic: trading market impulses in the direction of the main trend, by combining the power of Ichimoku Cloud and Bollinger Bands.The robot does not try to catch every price movement — instead, it focuses on significant breakouts, where volatility explodes and the dominant trend is clearly established. Operating Logic The system relies on two key technical pillars: Bollinger Bands detect moments of volatility
    Tyr AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    专家
    你好交易者，我嚴格設計了這個具有真實結果的工具，該工具基於我之前的幾個策略，使其適應外匯市場， Tyr AI，擁有秩序之神的力量，基於人工智慧的機器學習神經系統，對剝頭皮市場進行深入分析，是一個可靠的 EA，可以很好地處理官方 EURUSD 市場，分析市場以專業水平入場。對沖，沒有馬丁，採用新技術的專業人工智慧倒賣 所以它適應了機器學習的人工智慧，即AI會讀取參數，然後參考我的策略，然後它會學習，使條目品質更好，它還有一個可以恢復的節點倉位，您會發現的另一個創新之處是，一切都將以虛擬方式封裝，也就是說，不會有任何資料發送到止損和止盈等伺服器，它將以虛擬方式封裝。 2個主要的事情是我設計了extractFeatures和trainModel函數，這將負責設計蠟燭，解構Slippage它並學習它如何移動以適應Spread 需要說明的是，我的策略開發是我作為專業交易員多年來設計的，加入了人工智慧的自適應來優化效能，使其變得更好。 應該高度注意的是，這是真正的黃牛，利潤將是真實的，透過止盈和停損進行控制 這樣你的錢就會受到保護 您不需要有交易經驗，我的工具是為初學者和專家設計的，
    Grid Machine MT5
    Ivan Grachev
    4.05 (44)
    专家
    EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
    FREE
    Grid Beast
    Irina Selezneva
    专家
    亲爱的女士们、先生们， 我们很高兴向您展示我们为外汇市场成功交易设计的先进机器学习技术。我们的金融和深度学习专家为EURGBP货币对开发了均值回归策略，与传统的基于指标的系统相比，其性能提高了10倍。 我们的策略仅使用价格及其衍生品作为特征，这有助于避免过度拟合并确保稳定的结果。机器人分析当前时间间隔的每个新柱，并根据神经网络信号开仓。如果“最大仓位数量”设置允许，可以开设额外订单。当出现相反信号时，机器人将关闭所有当前仓位并在另一个方向开设新仓位。还提供了通过止损和止盈关闭仓位的机制。 我们为您提供以低廉的租赁费用测试我们的机器人的机会，然后再进行全额购买。优化TP/SL参数将使您获得最佳结果。您的满意度是我们的优先事项，我们对我们产品的有效性充满信心。 感谢您考虑我们的解决方案。 建议： 货币对：EURGBP 时间框架：M5、M15、H1 最低存款：200美元 账户类型：对冲 特点： 允许买入：允许买入仓位 允许卖出：允许卖出仓位 渐进手数系数：渐进手数乘数。随着权益增加而增加手数，随着回撤而减少手数 固定手数，如果为渐进则设置为0：固定手数，如果等于零则使用渐进手数
    Steady Runner NP EA
    Theo Robert Gottwald
    2.5 (2)
    专家
    Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    专家
    这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
    FREE
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    专家
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
    Horse Rider
    Nikolas Berta
    专家
    Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    专家
    Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
    FREE
    Rsi Cloud PullBack
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    专家
    Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    专家
    Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
    Revera
    Anton Kondratev
    4 (2)
    专家
    REVERA EA 是一种多币种、灵活、全自动、多方面的开放工具，用于识别 EURUSD + AUDUSD + AUDCAD 市场的弱点！ Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 REVERA 指南 信号 佣金经纪人退款 更新 我的博客 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 590 $  这   是   多种 货币   系统   那   允许   你   多样化   你的   风险   跨 多个 货币 对 。 ​ 默认 设置 ​ ​   工作   在   这   一张图表   欧元/美元     M15 每个位置总是有一个   固定 SL+TP 和 虚拟 交易利润跟
    EURUSD 1min scalper
    Catalin Adelin Iovan
    专家
    Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
    EA139 MultiFX RSI Guardian MT5
    Jose Francisco Flores Rojas
    专家
    MultiFX RSI Guardian   is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine   precision entries based on RSI levels   with the flexibility of an   adaptive grid recovery strategy . This EA monitors   overbought and oversold market conditions   in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a   configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments.   Key Features:   Configurable RSI Period and Thresholds
    ForexM
    Marius Civilis
    专家
    ForexM 全自動交易 EA ForexM EA 根據專業的實時市場分析進行股票交易。 由於市場分析師的實時工作，所有下達的訂單均屬於市場執行類型並具有良好的權重。 EA 帶有最佳評價的初始設置並準備就緒。 特徵： - 全自動交易。 - 風險管理。 - 同時在任意數量的儀器上工作。 - 無 DLL - 完全支持 VPS（基於雲的交易）。 - 任何經紀人。 - 任何存款。 - 24/5 交易。 - 支持和使用建議。 - 更新。 重要的： - 價格 (428USD) 適用於第一年的許可證。 使用第一年後將收取 32 美元/月的費用。 - 根據要求提供 MT4 版本。 - 前 10 位買家價格 - 99 歐元。 使用優惠券代碼 - FRXMF10 直接支付鏈接： https://buy.stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
    Rebote en Bandas
    Carlos Alfonso Barboza Espinoza
    专家
    In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the possible change in trend due to the touch of the Bollinger bands is observed. The candles in turn have to behave in such a way that it is understood that the trend will change due to its composition. On the other hand, the Take Profit as well as the Stop Loss will not have to be positioned since the algorithm is designed so tha
    Xgrid Scalper MT5
    Prafull Manohar Nikam
    专家
    This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
    EA Gold Reaper MT5
    Amazing Traders
    专家
    Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
    MAM White
    Matei-Alexandru Mihai
    4 (1)
    专家
    仅剩 7/10 份，首发价格 $85！ 理念 — “只有当市场说可以时才构建。” 大多数网格只是随意放置水平然后祈祷。MAM White 会先请求许可——来自趋势、来自波动率、来自您的经纪商。它只在快速 EMA 与强大的慢速 EMA 趋势一致，并且价格与中心保持适当距离时才会构建单向 LIMIT 网格。没有趋势？不构建。刚刚翻转？冷却期。点差过大或超出交易时间？暂停。 当它行动时，它会谨慎行事：LIMIT 订单在 EMA_fast 周围以精确的步长布置，每个订单都通过服务器验证，并考虑止损/冻结水平。如果无法在下单时安全附加止盈，则在成交后再附加，无需任何麻烦。最终结果是一个像纪律助手一样的网格：与走势一致、受控、且避免经纪商错误。冷静的结构 > 混乱的成交。 (其余技术部分同样精准翻译，不失吸引力)
    FREE
    TrendWave Navigator
    Michael Kolawole Shodimu
    专家
    Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    专家
    直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
    该产品的买家也购买
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (378)
    专家
    各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.72 (36)
    专家
    AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    专家
    真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    专家
    XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    专家
    Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    专家
    使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    专家
    交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    专家
    重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    专家
    Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    专家
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    专家
    长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    专家
    新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    专家
    Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    专家
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    专家
    道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    专家
    BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    专家
    PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    专家
    Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.25 (4)
    专家
    真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    专家
    黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    专家
    重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    专家
    概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    专家
    How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    专家
    Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    专家
    Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    专家
    AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    专家
    大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    专家
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    专家
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    作者的更多信息
    TrendyFollow FX MT4
    Chen Jia Qi
    3.67 (3)
    专家
    **介绍** 我们很高兴向您介绍我们最新的MT4 EA，这是一款基于神经网络学习的强大外汇交易工具。它通过神经网络机器学习从超过十年的历史数据中学习，因此结果非常出色。 **神经网络学习** 这款EA能够不断学习和适应市场变化，为您提供最佳的交易决策。然而，未来并不总是完全复制历史，所以结果也不总是这么好。但只要大多数市场趋势被复制，它就能赚钱，这就是这款EA的创造性理念。 **先进算法** 我们精心打造了这款EA，采用先进的神经网络算法分析市场趋势并根据明确的参数执行交易。它能够识别复杂的模式和关系，并根据这些信息做出交易决策。我们不断优化算法，以确保它能够在不断变化的市场环境中保持高效。 **持续改进** 我们致力于不断完善和提升我们的MT4 EA，为您提供最佳的交易体验。它具有多种可调节参数，可根据您的风险承受能力进行调整。 **更新** 此外，我们通常在每周一发布更新版本，在此之前会整合上一周训练的最新数据。请注意更新。 **购买** 现在是购买我们MT4 EA的最佳时机。如果您购买并使用它，请仅在M15 GBPUSD上进行实盘交易，这是根据所有数据得出的最佳选择。
    TrendMaster FX MT4
    Chen Jia Qi
    4.44 (16)
    专家
    采用先进的算法并利用深度学习技术，我们的专家顾问（EA）是为了帮助您在复杂的外汇交易世界中导航而精心设计的。该系统分析市场行为，并根据特定标准进行交易，使您能更有效地参与市场趋势。凭借近十年的数据支持，EA利用深度学习来检查过去的市场条件，旨在提供更高级的决策支持。 The MT5 version : TrendMaster FX MT5 目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“Gold Garden”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请联系我们。 推荐使用的货币对： 英镑/美元（GBPUSD） 美元/加元（USDCAD） 欧元/美元（EURUSD） 风险设置： 对于激进的交易者，最大风险设置为0.15。 对于更保守的交易者，特别是资本较大的人，建议将其设置在0.05以下，0.03定义为低风险。可以先从0.01开始熟悉操作 购买后： 可以给我们发私信以获取用户手册和注意事项。或者自行参考推荐的用户手册：   点击查看手册 购买后建议阅读常见问题解答（FAQ）:" 点击这里查看 " 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    专家
    深度学习重塑黄金交易,智能化助手如园丁般打理交易花园。"黄金花园"EA采用 深度学习智能技术,20年数据训练,大幅提升策略表现。有了它,交易更轻松智能,让我们携手开启智能化时代,将交易变成幸福花园。这将是专属你的Gold Garden Steward 。  MT5 版本 : Gold Garden MT5 618大促，限时优惠200$ 目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“TrendMaster FX”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请联系我们。 风险设置： 默认为中等风险，ea有多个风险设置，安全可控。谨慎的朋友可以从低风险值开始熟悉使用。 购买后： 用户手册：   点击查看手册 建议给我们发私信以获取最新注意事项或提示。 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都有止损。采用小手数大波动策略，轻松应对新闻行情，尽可能减少账号的风险。安全且高效。 致力于持续改进： 我们致力于不断优化和增强我们的 EA，以提供最佳的交易体验。选择我们的专家顾问意味着您投资于一个拥有专门研究和开发支持的产品。性能在未来将趋势提升。 关于反
    RangeMaster FX MT4
    Chen Jia Qi
    专家
    EA简介 我们倾力打造的这款EA，曾是内部专用的稳定策略工具。它专注于捕捉时区特定的市场规律，以高频次订单和稳健的胜率脱颖而出，适合小资金的灵活交易者。无论从回测还是实盘角度，它均展现出卓越的稳定性，特别适合希望在外汇市场逐步积累收益的用户。我们用真实信号说话。 实时信号 真实表现无任何人为控制干预 IC Markets的RAW账户  高 等风险 ：   https://www.mql5.com/en/signals/2263555 IC Markets的RAW账户   低等风险  ：  https://www.mql5.com/en/signals/2265629 Instructions for Use   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784 适用账户与平台 请注意 ，为确保EA的策略特点得到充分发挥，建议在ECN或RAW账户，  零点账户等 低点差高流动性 环境中使用。若回测效果不理想可能是账户类型不符合，建议使用低点差经纪商。 目前我们信号的平台账号：IC Markets的RAW账户 目前为早鸟价格。目标价格为2000美元
    TrendyFollow FX
    Chen Jia Qi
    4.15 (13)
    专家
    We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
    TrendMaster FX
    Chen Jia Qi
    4.19 (77)
    专家
    采用先进的算法并利用深度学习技术，我们的专家顾问（EA）是为了帮助您在复杂的外汇交易世界中导航而精心设计的。该系统分析市场行为，并根据特定标准进行交易，使您能更有效地参与市场趋势。凭借近十年的数据支持，EA利用深度学习来检查过去的市场条件，旨在提供更高级的决策支持。 The MT4 version : TrendMaster FX MT4   目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“Gold Garden”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请 联系我们 。 推荐使用的货币对： 英镑/美元（GBPUSD） 美元/加元（USDCAD） 风险设置： 对于激进的交易者，最大风险设置为0.15。 对于更保守的交易者，特别是资本较大的人，建议将其设置在0.05以下，0.03定义为低风险。可以先从0.01开始熟悉操作 购买后： 可以给我们发私信以获取用户手册和注意事项。或者自行参考推荐的用户手册：   点击查看手册 购买后建议阅读常见问题解答（FAQ）:" 点击这里查看 " 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都有止损。在大幅波动期
    TradesPlotter MT5
    Chen Jia Qi
    指标
    我们正在开发一种最适合分析交易性能的技术指标。它可以在同一图表上显示所有货币对和不同幻数分类的交易统计数据。您可以指定时间范围、幻数、特定货币对或所有货币对的利润统计曲线进行分析。您还可以点击跳转至订单位置并查看订单详情，这大大提高了使用体验。 主要参数： 在图表上注释：在图表上显示开/平仓位，悬停可查看订单详情 允许通过双击移动：点击您想观察的柱形位置一次，将在主窗口的左下角显示订单的时间信息。再次点击相同位置可以移动到相应的订单位置。这个指标功能，提升了交易体验。目前不同货币对需要手动更改窗口中显示的货币对，下一个版本将能够改为完全自动适配。双击可以直接移动，但需要半秒或更长的间隔。双击间隔过快可能会弹出设置窗口。跳转后，图表中间会显示一条红色垂直虚线，这是您选择的订单的平仓位置。 跳转同步：跳转位置时统计图表同步 双向佣金：支持开仓或双向的佣金计算 统计幻数：指定统计用的幻数，0表示不指定 统计所有货币对：选择统计所有货币对，结合幻数过滤 统计所有货币对：自定义统计特定货币对，0表示当前图表的货币对，不区分大小写 指定时间范围或统计整个交易历史 指定统计的开始时间：可以指定统计
    RangeMaster FX MT5
    Chen Jia Qi
    专家
    EA简介 我们倾力打造的这款EA，曾是内部专用的稳定策略工具。它专注于捕捉时区特定的市场规律，以高频次订单和稳健的胜率脱颖而出，适合小资金的灵活交易者。无论从回测还是实盘角度，它均展现出卓越的稳定性，特别适合希望在外汇市场逐步积累收益的用户。我们用真实信号说话。 实时信号 真实表现无任何人为控制干预 IC Markets的RAW账户  高 等风险 ：   https://www.mql5.com/en/signals/2263555 IC Markets的RAW账户   低等风险  ：  https://www.mql5.com/en/signals/2265629 Instructions for Use   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784 适用账户与平台 请注意 ，为确保EA的策略特点得到充分发挥，建议在ECN或RAW账户，  零点账户等 低点差高流动性 环境中使用。若回测效果不理想可能是账户类型不符合，建议使用低点差经纪商。 目前我们信号的平台账号：IC Markets的RAW账户 目前为早鸟价格。目标价格为2000美元
    GoldMasterFusion MT5
    Chen Jia Qi
    3.67 (3)
    专家
    【黄金交易智能助手 - 经典与创新的融合】 产品概述 本EA专为国际黄金XAUUSD精心打造，融合经典量化交易理论与现代技术分析方法。通过深度分析市场微观结构和价格行为模式，为交易者提供一套完整的自动化交易解决方案。 购买后请通过MQL5消息系统联系我们，获取详细使用说明和重要注意事项。 核心技术特点 • 智能市场分析引擎 采用多时间框架协同分析，结合趋势跟踪、动量捕捉和市场微观结构识别技术。实时评估市场状态，动态调整交易策略参数。 • 风险控制系统 内置多层次风险管理机制，包括动态止损、分批平仓、浮亏控制等功能。根据账户净值和市场波动率自动调整仓位大小。 • 自适应交易逻辑 根据市场环境（趋势/震荡/高波动）自动切换交易模式，避免在不利市场条件下频繁交易。 • 资金管理方案 提供固定手数、风险百分比、马丁格尔等多种资金管理模式，满足不同风险偏好的交易需求。 技术实现细节
    筛选:
    zubenel
    115
    zubenel 2025.12.22 13:03 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Chen Jia Qi
    10489
    来自开发人员的回复 Chen Jia Qi 2025.12.22 14:25
    Thank you for your purchase and support! I've just sent you a private message with the user manual and setup guide. Please check. If you have any questions, feel free to ask anytime!
    18410
    64
    18410 2025.12.20 16:34 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Ranjeet
    94
    Ranjeet 2025.12.19 15:43 
     

    Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.

    printgold
    114
    printgold 2025.12.19 01:54 
     

    I installed this X Fusion EA about a week and the EA run very well and save. I have written to author and the author sent me the set file and manual. I am very happy find and running this Expert Adviser. Five Star for this product and the services. Thanks Author for the Great Product.

    Gorazd Trauner
    990
    Gorazd Trauner 2025.12.16 09:07 
     

    用户没有留下任何评级信息

    jorge sanchez
    204
    jorge sanchez 2025.12.16 01:06 
     

    So far, the EA is working great; it does what it promises.

    muse211
    346
    muse211 2025.12.11 16:48 
     

    i think the bot does what it promises

    Cai Kun Yi
    287
    Cai Kun Yi 2025.12.09 08:56 
     

    用户没有留下任何评级信息

    回复评论