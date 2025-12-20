Aether Loom MT5

Aether Loom Limitierte Zeitangebot: Kopien verbleiben zu 599 USD: (4/5) , Nächster Preis: 735. Geschenk : Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um ein kostenloses EA zu beanspruchen.

Aether Loom ist ein leistungsstarker und raffinierter Expertenberater für MT4 & MT5, der speziell für Händler entwickelt wurde, die Automatisierung mit Präzision kombinieren möchten. Dieser EA ist nicht risikofrei, aber es ist eines der am besten ausgewogenen und intelligent gestalteten Systeme auf dem Markt heute. Mit Flexibilität, Kontrolle und Transparenz im Kern setzt Aether Loom Sie in die Lage, während es die harte Arbeit erledigt. Der Hauptansatz wird durch die Momentum-Divergenz zwischen dem Preis und einem benutzerdefinierten geglätteten RSI angetrieben. Das Ziel ist es, frühe Anzeichen von Erschöpfung in der Trendrichtung zu erfassen, bevor der Markt korrigiert.



Hauptfähigkeiten und Anpassungen: Symbolflexibilität: Sie können leicht definieren, welche Handels Paare verwendet werden sollen, ob es AUDCHF oder eine Auswahl Ihrer Favoriten ist. Beste Standardoption ist :( AUDCHF )

Wählen Sie zwischen festen Lotgrößen oder risikobasierten Berechnungen, um Ihr Handelsprofil anzupassen. Drawdown-Schutz: Eingebauter Drawdown-Schutz stoppt neue Trades und kann optional alle offenen Positionen schließen, wenn das Eigenkapital unter Ihre festgelegte Schwelle sinkt.





Fügen Sie Aether Loom zu einem beliebigen Chart hinzu (wir empfehlen, mit AUDCHF auf M30) nur einmal zu beginnen, geben Sie Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen ein und lassen Sie es Trades basierend auf Ihren Regeln verwalten. Es ist nicht notwendig, sich an mehreren Charts zu verbinden – der EA scannt und führt Trades über alle Symbole von einer einzelnen Chart Instanz aus.

Warum Händler Aether Loom lieben Dieser EA hebt sich durch seine Kombination aus Stabilität und Anpassungsfähigkeit hervor. Während übliche EAs eine sorgfältige Handhabung erfordern, bietet Aether Loom eine der strukturiertesten und anpassbarsten Implementierungen auf dem Markt. Mit transparenten Eingaben und Sicherheitsfunktionen ist er für diejenigen gedacht, die intelligente Automatisierung ohne unnötige Komplexität wünschen.

Pro-Tipps für die beste Leistung: Verwenden Sie einen einzigen Chart: Der EA ist optimiert für den Multisymbolhandel aus einer einzelnen Chart-Instanz.

Der EA ist optimiert für den Multisymbolhandel aus einer einzelnen Chart-Instanz. Standard: Starten Sie mit den Standardeinstellungen, da diese am besten geeignet sind, und ändern Sie die Risikoeinstellung nur bei Bedarf.

Starten Sie mit den Standardeinstellungen, da diese am besten geeignet sind, und ändern Sie die Risikoeinstellung nur bei Bedarf. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Folgen Sie dem MQL5- und Telegram-Kanal für Versionsupdates und Einblicke aus der Community. (Kontakt für den Link)





















