Aether Loom MT5

Aether Loom

Limitierte Zeitangebot: Kopien verbleiben zu 599 USD: (4/5) , Nächster Preis: 735.

  • Geschenk : Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich, um ein kostenloses EA zu beanspruchen.
  • Test auf Live? : Kontaktieren Sie mich für eine demo-bereite Evaluierungsversion.
  • Einstellungsdatei: Für ordnungsgemäße Backtests senden Sie mir eine PN, damit ich Ihnen die für Backtesting vorbereitete Einstellungsdatei (.ini) senden kann.
  • Telegram : Schreiben Sie uns nach Ihrem Kauf, um Zugang zu unserem privaten Telegram-Kanal zu erhalten.
  • Einrichtungsanleitung: Vollständiger Blogleitfaden für eine reibungslose Installation und Konfiguration verfügbar.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
  • MQL5 Kanal: Hier beitreten für Updates


Aether Loom ist ein leistungsstarker und raffinierter Expertenberater für MT4 & MT5, der speziell für Händler entwickelt wurde, die Automatisierung mit Präzision kombinieren möchten. Dieser EA ist nicht risikofrei, aber es ist eines der am besten ausgewogenen und intelligent gestalteten Systeme auf dem Markt heute. Mit Flexibilität, Kontrolle und Transparenz im Kern setzt Aether Loom Sie in die Lage, während es die harte Arbeit erledigt.

Der Hauptansatz wird durch die Momentum-Divergenz zwischen dem Preis und einem benutzerdefinierten geglätteten RSI angetrieben. Das Ziel ist es, frühe Anzeichen von Erschöpfung in der Trendrichtung zu erfassen, bevor der Markt korrigiert.


Hauptfähigkeiten und Anpassungen:

  • Symbolflexibilität: Sie können leicht definieren, welche Handels Paare verwendet werden sollen, ob es AUDCHF  oder eine Auswahl Ihrer Favoriten ist. Beste Standardoption ist :(AUDCHF)
  • Intelligente Risikomanagement: Wählen Sie zwischen festen Lotgrößen oder risikobasierten Berechnungen, um Ihr Handelsprofil anzupassen.
  • Drawdown-Schutz: Eingebauter Drawdown-Schutz stoppt neue Trades und kann optional alle offenen Positionen schließen, wenn das Eigenkapital unter Ihre festgelegte Schwelle sinkt.


Der Einstieg ist einfach:

Fügen Sie Aether Loom zu einem beliebigen Chart hinzu (wir empfehlen, mit AUDCHF auf M30) nur einmal zu beginnen, geben Sie Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen ein und lassen Sie es Trades basierend auf Ihren Regeln verwalten. Es ist nicht notwendig, sich an mehreren Charts zu verbinden – der EA scannt und führt Trades über alle Symbole von einer einzelnen Chart Instanz aus.

Warum Händler Aether Loom lieben

Dieser EA hebt sich durch seine Kombination aus Stabilität und Anpassungsfähigkeit hervor. Während übliche EAs eine sorgfältige Handhabung erfordern, bietet Aether Loom eine der strukturiertesten und anpassbarsten Implementierungen auf dem Markt. Mit transparenten Eingaben und Sicherheitsfunktionen ist er für diejenigen gedacht, die intelligente Automatisierung ohne unnötige Komplexität wünschen.

Um eine zuverlässige Backtest-Leistung zu erzielen, kontaktieren Sie mich, und ich teile mein Einstellungs-Paket.

Pro-Tipps für die beste Leistung:

  • Verwenden Sie einen einzigen Chart: Der EA ist optimiert für den Multisymbolhandel aus einer einzelnen Chart-Instanz.
  • Standard: Starten Sie mit den Standardeinstellungen, da diese am besten geeignet sind, und ändern Sie die Risikoeinstellung nur bei Bedarf.
  • Bleiben Sie auf dem Laufenden: Folgen Sie dem MQL5- und Telegram-Kanal für Versionsupdates und Einblicke aus der Community. (Kontakt für den Link)






```
Empfohlene Produkte
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experten
- Was macht es ? Eröffnet KAUF- (oder VERKAUFS-) Aufträge automatisch alle X Pips, die Sie festlegen. Schließt jeden Handel zu Ihrem persönlichen TP. Funktioniert mit jedem Symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % IHRE EINSTELLUNGEN Was können Sie in den Einstellungen eingeben? - Handelsrichtung: Kaufen oder Verkaufen - Einstiegslevel - Einstiegsvolumen - Maximale Anzahl von Kaufaufträgen - Maximale Anzahl von Verkaufsaufträgen - Erforderliche Pips für jeden neuen Einstieg - Pips zur Ge
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experten
Strategie der Eingabe von Aufträgen nach der Zeitperiode, in der die Ober- und Unterseite genommen werden, und Eingabe von Aufträgen nach dem Trend. Maximal 2 Orders pro Tag. Je nach Zweck und Handelsplan kann er beliebig bearbeitet werden. Sie können die Stop-Loss- und Profit-Levels nach Belieben einstellen. Kann jedes Devisenpaar handeln, aber vorrangig USDJPY. Hinweis: Ich verwende Exness, dessen Serverzeit GMT+0 ist. Wenn Ihre Serverzeit anders ist, müssen Sie sie entsprechend ändern. Willko
Adelio MT5
Jin Sangun
Experten
Einführung in ADELIO Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick ADELIO ist ein leistungsstarkes und präzises automatisiertes Handelssystem, das auf   Gold (XAU/USD)   ausgerichtet ist. Es nutzt die Volatilität und Trends des Marktes durch eine Multi-Entry-Strategie, um das Risiko zu steuern. ADELIO EA handelt mit momentanen Kurskorrekturen und der Stärke der Volatilität und ist so gestaltet, dass
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experten
Oneiroi handelt hart mit überverkauften und überkauften Bedingungen. Auf M15 können Sie eine sehr hohe Trefferquote erzielen. Das System handelt nicht viel, weil die Erfüllung der drei Bedingungen ziemlich schwer ist. Es funktioniert mit jedem Paar und jedem Broker, aber einige sind besser als andere. Der EA funktioniert auch auf kleinen Konten, aber ich würde dringend empfehlen, ein 100kcent-Konto zu verwenden. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, viel profitabler und viel stressfreier zu sei
GoldZ AI MT5
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation Präzision. Intelligenz. Profit. GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner , gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern. Im Kern lebt GoldZ AI von der Dynamik des asiatischen Schlu
Exponential Miracle
Suwanon Kosiri
Experten
Exponentielles Wunder BEGRENZTES EINFÜHRUNGSANGEBOT: PREISERHÖHUNG IN KÜRZE! Aktueller Preis: $500 (Early Adopter) Nächste Woche: $1,500 Endgültiger Preis: $2,000 Hinweis: Um die Liquidität und Exklusivität der Strategie zu schützen, werde ich mich strikt an diesen Preisplan halten. "Der Zinseszins ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient ihn." Exponential Miracle ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das mit einem einzigen Ziel entwickelt wurde: Mathematische Ve
Hedging Star
Pran Gobinda Basak
Experten
Hier ist eine Beschreibung für den Hedging Star - ein solider Expert Advisor, der Ihre Investitionen mit einem eingebauten Stop-Loss schützt. Bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen, empfehlen wir dringend, umfassende Tests in einem Demokonto durchzuführen. Beginnen Sie mit einer konservativen Losgröße von 0,01, um seine Leistung zu bewerten. Dieser EA ist für den Handel mit den Währungspaaren GBPUSD und USDJPY optimiert. Eine der herausragenden Funktionen des Hedging Star ist seine Trailing-St
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experten
Institutional Levels ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor. Dieser Algo ist so aufgebaut, dass der EA wichtige Levels in Kombination mit Preisaktionen verwendet, ohne sich auf Indikatoren zu verlassen. Die Strategie, die dahinter steckt, basiert auf den Lehren eines professionellen Händlers und ehemaligen Händlers. Er findet ungetestete Niveaus, an denen Institutionen bekanntermaßen interessiert sind, in der von Ihnen festgelegten Anzahl von Kerzen und wird auf der Grundlage d
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experten
VERWENDEN SIE ES NUR MIT DEN DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp; t=2s Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---Es hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynami
GP3Remake
Sonia Tait
Experten
Durchschnittspreis-Strategie mit Martingale. Links zu Mini-Indexsätzen, Forex-Paaren und Gold finden Sie unter den Links am Ende dieser Beschreibung. Wenn der Handel in die richtige Richtung geht, schließt er den Handel mit einem finanziellen Stop, der auf dem eingestellten Parameter (Initial Profit Reference) basiert. Wenn es in die andere Richtung geht, eröffnet er neue Trades. Er verkauft, um den Kursrückgang auszunutzen und die Geschäfte auszugleichen, und kauft erneut, um einen Gewinn zum D
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Experten
Dieser automatische Handelsroboter für MT5 wurde mit einem konservativen und realistischen Ansatz entwickelt, der sich auf Risikomanagement und Kapitalerhalt konzentriert. Seine operative Struktur ist darauf ausgelegt, einen kontrollierten Drawdown aufrechtzuerhalten, was ihn für Händler geeignet macht, die eine disziplinierte und langfristige Strategie suchen. Es implementiert eine selektive Scalping-Strategie für das BTCUSD-Paar, die auf dem M1-Zeitrahmen arbeitet. Im Gegensatz zu anderen Syst
TriggerLevelRangeEA
Tristan Schiebel
Experten
Der  TriggerLevel Strategy EA  ist eine Toolbox zur Berechnung eines horizontalen Triggerlevels basierend auf zwei konfigurierbaren Preisniveaus. Aus diesen berechnet er eine Trigger Range (zwischen 0% und 100%), man bestimmt einen Trigger Level in % (z.B. Fibo Extension 161% oder Fibo Retracement 61%, -100% etc.) und der EA führt Buy/Sell Trades in drei möglichen Modi aus: Docht, Limit oder Cross. Der EA funktioniert auf  allen Timeframes  (typisch M5) und wurde entwickelt als reines Markttech
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Experten
Robô Davi I von Êxodo Capital ist ein professionelles System für Trader, das für die MT5-Plattform entwickelt wurde und für die Arbeit mit dem MINI FUTURE INDEX (WIN) bei B3 in BRAZIL optimiert ist. Das System verwendet Bias-Algorithmen. Nach der Identifizierung des Trends wird die Position eröffnet und der Roboter führt den Handel durch einen Trailing-Stop, der durch den 13-Perioden-Durchschnitt gesteuert wird. Maximaler GAIN von 2200 pts. Wichtigste Merkmale Unser Setup hat die Option, Ma
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der EMAGap Trader Robot macht kurzfristige Trades auf dem 1min Zeitrahmen und sucht nach kleinen Marktschwankungen im Instrument: Mini-Index (B3), verwendet neue Handelstechnologie, die Ergebnisse auf Intraday sind unglaublich. Exklusive Version für die Instrumente WIN$ und IND$ (B3 Mini-Index). Verwendete Strategie: gleitender Durchschnitt und Volatilität. Anfangslot: Mini-Index Version, ab 1 Lot. Version Bra50, ab 0,05 Mini-Lots. Einstellbarer StopLoss und Take Profit. Risikomanagement: (%)
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Egold24
Pravin Awari
Experten
egold24 Algo übertrifft die Konkurrenz mit unübertroffenen Genauigkeitsraten von 80% Genauigkeit auf dem Edelmetallhandelsmarkt. Erleben Sie die Stärke des vollautomatischen Handels ohne manuelle Eingriffe. Der eGold24 Algo MT5 ist speziell für den Goldhandel konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests dazu entschlossen, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. eGold Algo funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR .eGold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Go
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
TSO Price Channel MT5
Dionisis Nikolopoulos
Experten
TSO Price Channel ist eine vollständige Handelsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, aus der Marktvolatilität Profit zu schlagen. Das System nutzt die intrinsische Tendenz des Marktes, seine periodischen Höchst- und Tiefststände zu erreichen. Durch den Einsatz mehrerer Instrumente wird die Abhängigkeit des Systems von einem einzelnen Instrument reduziert. Vollständige Strategie mit vollständig integriertem positiven und negativen Management. Funktioniert mit jedem Instrument. Es werden keine a
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experten
Diese EA hat nicht jede Woche aktualisieren, wie einige Betrug Programme tun, um den Verlust Handel zu verstecken. Auch sie verwenden Gitter Taktik, die bald oder laiter Ihr Konto brennen wird, gibt es keine solche Sache hier! Die Taktik ist festgelegt, der Roboter macht sein Ding...der Himmel ist die Grenze. Also sitzen, beobachten, genießen und beSmiley :) Dieser Roboter ist das Ergebnis von wirklich großer Arbeit und Analyse, es hat mich 5 Jahre gedauert, um zu diesen Ergebnissen zu kommen. A
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Experten
Beschreibung : Fidelity EA ist ein Expert Advisor für den Handel auf allen Forex-Paaren und allen Zeitrahmen. Der EA verfügt über spezielle Algorithmen zur Trenderkennung. Der Algorithmus ist völlig intelligent und automatisch. Daher ist die Verwendung und Einrichtung des EA sehr einfach und es besteht keine Notwendigkeit, tiefe Kenntnisse über den Markt zu haben. Wachsen des EA : Der EA wird ständig aktualisiert und unterstützt. Neue Funktionen werden später kostenlos hinzugefügt. Wenn Sie ei
Primal Ruby FP
Ng Chu En
Experten
<<Primal Ruby FP - Der Gipfel des Mean Reversion Trading auf XAUUSD>> BUY ONE FREE ONE, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Wo Quantitative Präzision auf zeitloses Marktverhalten trifft Gold (XAUUSD) hat schon immer den Ruf gehabt, sowohl der sichere Hafen der globalen Finanzwelt als auch eines der volatilsten Handelsinstrumente der modernen Märkte zu sein. Inmitten dieser Volatilität erweist sich der Primal Ruby FP Expert Advisor (EA) als eine seltene Innovation: ein völl
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Monk-Strategie, eine solide und sehr stabile langfristige Strategie. Meine Strategie hat sichere und langfristige Einstiegsmuster, sie konsultiert ständig die Nachrichten und Festivals, die während des Live-Marktes stattfinden, sie bietet maximalen Risikoschutz sowie eine langfristige Wiederherstellung eines Netzes, sie verfügt über verschiedene intelligente interne Methoden , wo es in einem Chart-Setup konfiguriert werden kann, um eine komfortable adaptive Konfiguration für die KI von 1 einzig
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Weitere Produkte dieses Autors
Ralix
Fahril Zainal Arifin
Experten
Ralix Limited-Time Offer:  Copies left at 80 USD: ( 1 /5) ,  Next price:   109. Bonus:   Nach Ihrem Kauf senden Sie uns eine Nachricht, um Zugang zu unserem privaten Telegram-Kanal zu erhalten. Einrichtungsanweisungen:   Kompletter Blog-Leitfaden verfügbar für eine reibungslose Installation und Konfiguration. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5-Kanal:   Hier beitreten für Updates Contact me for a demo-ready evaluation version. Ralix ist ein leistungsstarker und ausgeklügelter Exper
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Experten
Silver Echo Zeitlich begrenztes Angebot:  Kopien verbleibend zu diesem Preis: ( 9 /10) ,  Endpreis:   $599. Bonus:   Nach dem Kauf eine Nachricht an uns senden, um Zugang zu unserem privaten Telegram-Kanal zu erhalten. Einrichtungsanleitung:   Vollständiger Blogleitfaden verfügbar für eine reibungslose Installation und Konfiguration. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5-Kanal:   Hier beitreten für Updates Silver Echo ist ein leistungsstarker und raffinierter Expert Advisor für MT4 &
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension