Aether Loom MT5

Aether Loom

Sınırlı Süreli Teklif: Kopyalar kaldı 599 USD: (9/10) , Bir sonraki fiyat: 801. Hediye : Satin aldıktan sonra, ücretsiz bir EA talep etmek için benimle iletişime geçin.

Canlı Test? : Demo hazır değerlendirme versiyonu için benimle iletişime geçin.

Ayar Dosyası: Doğru geri test için PM gönderin, böylece size geri test için hazır ayar (.ini) dosyasını gönderebilirim.

Doğru geri test için PM gönderin, böylece size geri test için hazır ayar (.ini) dosyasını gönderebilirim. Telegram : Paketinizi aldıktan sonra özel Telegram kanalımıza erişim için bize mesaj gönderin.

Paketinizi aldıktan sonra özel Telegram kanalımıza erişim için bize mesaj gönderin. Kurulum Talimatları: Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcut.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Sorunsuz kurulum ve yapılandırma için tam blog rehberi mevcut.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 Kanalı: Güncellemeler için Buraya Katılın





Aether Loom MT4 & MT5 için güçlü ve rafine bir uzman danışmandır; otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen trader'lar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu EA risksiz değildir, ancak günümüzdeki pazardaki en dengeli ve akıllıca tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde, Aether Loom sizi yönlendirirken en ağır yükleri taşır.

Temel yaklaşım, fiyat ve özel bir düzgünleştirilmiş RSI arasındaki momentum sapması tarafından yönlendirilir. Amaç, piyasa düzeltmeden önce trend yönündeki yorgunluğun erken belirtilerini yakalamaktır.



