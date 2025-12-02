Aether Loom MT5

Aether Loom

Aether Loom MT4 & MT5 için güçlü ve rafine bir uzman danışmandır; otomasyonu hassasiyetle birleştirmek isteyen trader'lar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu EA risksiz değildir, ancak günümüzdeki pazardaki en dengeli ve akıllıca tasarlanmış sistemlerden biridir. Esneklik, kontrol ve şeffaflık temelinde, Aether Loom sizi yönlendirirken en ağır yükleri taşır.

Temel yaklaşım, fiyat ve özel bir düzgünleştirilmiş RSI arasındaki momentum sapması tarafından yönlendirilir. Amaç, piyasa düzeltmeden önce trend yönündeki yorgunluğun erken belirtilerini yakalamaktır.


Ana Yetenekler ve Özelleştirmeler:

  • Sembol Esnekliği: Kullanılacak ticaret çiftlerini kolayca tanımlayabilirsiniz; ister AUDCHF  ister favori sepetiniz olsun. En İyi Varsayılan: (AUDCHF)
  • Akıllı Risk Yönetimi: Ticaret profilinize uygun olarak sabit lot boyutları veya risk bazlı hesaplamalar arasından seçim yapın.
  • Çekilme Koruması: Entegre çekilme koruması yeni işlemleri durdurur ve özkaynak, belirlediğiniz eşikler dışında düştüğünde tüm açık pozisyonları kapatmayı isteğe bağlı olarak yapabilir.


Başlamak Kolay:

Aether Loom herhangi bir grafiğe bağlayın (AUDCHF  ile M30 üzerinde başlamanızı öneririz) sadece bir kez, tercih ettiğiniz risk ayarlarını girin ve ticaretlerinizi kurallarınıza göre yönetmesine izin verin. Birden fazla grafiğe bağlamaya gerek yok - EA, tek bir grafik örneğinden tüm semboller arasında ticaretleri tarar ve gerçekleştirir.

Neden Trader'lar Aether Loom'yi Seviyor

Bu EA, istikrarı ve uyum kabiliyeti ile öne çıkıyor. Yaygın EA'lar dikkatli kullanım gerektirirken, Aether Loom piyasadaki en yapılandırılmış ve özelleştirilebilir uygulamalardan birini sunuyor. Şeffaf girişler ve güvenlik özellikleri ile gereksiz karmaşıklık olmadan akıllı otomasyon isteyenler için tasarlanmıştır.

Güvenilir geri test performansı elde etmek için benimle iletişime geçin, ayar paketimi paylaşacağım.

En İyi Performans İçin Uzman İpuçları:

  • Tek Bir Grafik Kullanın: EA, tek bir grafik örneğinden çoklu sembol ticareti için optimize edilmiştir.
  • Varsayılan: En iyi uygunlukları sağlamak için varsayılan ayarlarla başlayın ve yalnızca gerekirse risk ayarını değiştirin.
  • Güncel Kalın: Sürüm güncellemeleri ve topluluk bilgileri için MQL5 ve Telegram kanalını takip edin. (bağlantı için iletişim kurun)






