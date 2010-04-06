Aether Loom MT5

Aether Loom

期間限定オファー: 在庫 残り 599 USD: (4/5) , 次の価格: 913.

  • ギフト : 購入後、私に連絡して無料のEAを受け取ってください。
  • ライブでテストしますか? : デモ用評価版をご希望の方は、お問い合わせください。
  • 設定ファイル: 適切なバックテストのために、PMを送って設定(.ini)ファイルをバックテスト用にお送りください。
  • テレグラム : 購入後に私たちにメッセージを送って、プライベートテレグラムチャンネルにアクセスしてください。
  • 設定手順: スムーズなインストールと構成のために、完全なブログガイドがあります。https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
  • MQL5チャンネル: ここをクリックして最新情報を受け取る


Aether Loom は、MT4 & MT5用に特別に設計された強力で洗練されたエキスパートアドバイザーであり、自動化と精度を融合させたいトレーダーのためのものです。このEAはリスクフリーではありませんが、今日市場で最もバランスの取れたインテリジェントに設計されたシステムの1つです。柔軟性、コントロール、透明性がその核心にあり、Aether Loomが重労働を引き受けている間、あなたを主導的立場に置いています。

主なアプローチは、価格とカスタムスムースRSIとの間のモメンタムのダイバージェンスによって駆動されています。市場が修正される前に、トレンド方向の疲弊の初期の兆候を捉えることが目標です。


主要機能とカスタマイズ:

  • シンボルの柔軟性: 使用する取引ペアを簡単に定義できます。AUDCHF  またはお気に入りのバスケットでも構いません。最良のデフォルトは:（AUDCHF
  • スマートリスク管理: 固定ロットサイズまたはリスクベースの計算から選択して、あなたの取引プロファイルに合わせることができます。
  • ドローダウンガード: 内蔵のドローダウン保護により、新しい取引を停止し、必要に応じてエクイティが設定した閾値を超えた場合にすべてのオープンポジションを閉じることができます。


始めるのは簡単:

Aether Loomを任意のチャートに（AUDCHF でM30から始めることをお勧めします）一度だけ添付し、好みのリスク設定を入力して、ルールに基づいて取引を管理させます。複数のチャートに添付する必要はありません—EAは単一のチャート インスタンスからすべてのシンボルをスキャンし、取引を実行します。

トレーダーがAether Loomを愛する理由

このEAは安定性と適応性の融合で際立っています。通常のEAは注意深い取り扱いを必要としますが、Aether Loomは市場で最も構造化されカスタマイズ可能な実装の1つを提供します。透明な入力と安全機能を備え、不要な複雑さなくスマートな自動化を求める人々のために設計されています。

信頼できるバックテストのパフォーマンスを達成するために、私に連絡して設定パッケージを共有します。

最高のパフォーマンスのためのプロのヒント:

  • 単一のチャートを使用: EAは単一のチャートインスタンスからのマルチシンボルトレードに最適化されています。
  • デフォルト: デフォルト設定をそのまま使用し、必要に応じてのみリスク設定を変更してください。
  • 最新情報を把握: MQL5とテレグラムチャンネルをフォローして、バージョンアップデートとコミュニティの洞察を受け取ってください。(リンクについてはお問い合わせください)
