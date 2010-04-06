Aether Loom MT5

Aether Loom

Промоция с ограниченным сроком: Копии остались по 599 USD: (4/5) , Следующая цена: 875.

  • Подарок : После покупки свяжитесь со мной, чтобы заявить о бесплатном EA.
  • Тестирование в реальном времени? : Свяжитесь со мной для тестовой версии.
  • Файл настроек: Для правильного бэктестирования напишите мне в личные сообщения, чтобы я отправил вам файл настроек (.ini), готовый для бэктестирования.
  • Телеграм : Напишите нам после покупки, чтобы получить доступ к нашему приватному каналу в Телеграм.
  • Инструкции по настройке: Полный блог-гид доступен для гладкой установки и настройки.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
  • Канал MQL5: Присоединяйтесь здесь для обновлений


Aether Loom является мощным и изящным экспертом для MT4 & MT5, разработанным специально для трейдеров, которые хотят объединить автоматизацию с точностью. этот EA не без риска, но это одна из самых сбалансированных и интеллектуально разработанных систем на рынке сегодня. С гибкостью, контролем и прозрачностью в основе, Aether Loom ставит вас во главе, пока он берет на себя тяжелую работу.

Основной подход основан на дивергенции импульса между ценой и кастомным сглаженным RSI. Цель — уловить ранние признаки усталости в направлении тренда до его коррекции.


Ключевые возможности и настройки:

  • Гибкость символов: Вы можете легко определить, какие торговые пары использовать, будь то AUDCHF  или корзина ваших любимых. Лучший по умолчанию: (AUDCHF)
  • Умное управление рисками: Выбирайте фиксированные размеры лотов или расчеты на основе риска, чтобы соответствовать вашему торговому профилю.
  • Защита от просадки: Встроенная защита от просадки приостанавливает новые сделки и может по желанию закрыть все открытые позиции, если капитал снижается ниже установленного вами порога.


Начать просто:

Присоедините Aether Loom к любому графику (рекомендуем начать с AUDCHF на M30) только один раз, введите свои предпочтительные настройки риска и позвольте ему управлять сделками на основе ваших правил. Нет необходимости подключаться к нескольким графикам — EA сканирует и выполняет сделки по всем символам из одной график инстанции.

Почему трейдеры любят Aether Loom

Этот EA выделяется благодаря сочетанию стабильности и адаптивности. В то время как обычные EA требуют тщательного обращения, Aether Loom предлагает одно из самых структурированных и настраиваемых реализаций на рынке. С прозрачными входными параметрами и функциями безопасности он разработан для тех, кто хочет умной автоматизации без ненужной сложности.

Чтобы добиться надежных результатов бэктестирования, свяжитесь со мной, и я поделюсь своим пакетом настроек.

Советы профессионалов для лучшей производительности:

  • Используйте один график: EA оптимизирован для многосимвольной работы с одного графика.
  • По умолчанию: Начните с настройок по умолчанию, так как они лучше всего подходят, и изменяйте настройки риска только при необходимости.
  • Оставайтесь в курсе: Подписывайтесь на канал MQL5 и Telegram для обновлений версий и новостей сообщества. (свяжитесь для получения ссылки)
