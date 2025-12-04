Silver Echo
- Experten
- Fahril Zainal Arifin
- Version: 3.42
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Zeitlich begrenztes Angebot: Kopien verbleibend zu diesem Preis: (9/10) , Endpreis: $599.
- Bonus: Nach dem Kauf eine Nachricht an uns senden, um Zugang zu unserem privaten Telegram-Kanal zu erhalten.
- Einrichtungsanleitung: Vollständiger Blogleitfaden verfügbar für eine reibungslose Installation und Konfiguration.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- MQL5-Kanal: Hier beitreten für Updates
Silver Echo ist ein leistungsstarker und raffinierter Expert Advisor für MT4 & MT5, der speziell für Händler entwickelt wurde, die Automatisierung mit Präzision verbinden möchten. Dieser EA ist nicht risikofrei, aber es ist eines der ausgewogensten und intelligent gestalteten Systeme auf dem Markt heute. Mit Flexibilität, Kontrolle und Transparenz im Kern gibt Silver Echo Ihnen die Kontrolle, während es die schwere Arbeit erledigt.
Die Grundlage dieser Strategie basiert auf der Volatilitätskompression. Durch das Verfolgen von Volatilitätskontraktionsphasen mithilfe eines benutzerdefinierten ATR-basierten Indikators zielt es darauf ab, Positionen kurz vor bedeutenden Ausbrüchen einzugehen.
Wichtige Fähigkeiten und Anpassungen:
- Symbolflexibilität: Sie können ganz einfach definieren, welche Handelspaare verwendet werden sollen, sei es XAGUSD(SILVER), oder ein Korb Ihrer Favoriten.Standardsymbole sind :(XAGUSD(SILVER))
- Intelligentes Risikomanagement: Wählen Sie zwischen festen Lotgrößen oder risikobasierten Berechnungen (z.B. % des Kontostands), um Ihr Handelsprofil anzupassen.
- Drawdown-Schutz: Integrierter Drawdown-Schutz stoppt neue Trades und kann optional alle offenen Positionen schließen, wenn das Eigenkapital über Ihrem festgelegten Schwellenwert fällt.
Der Einstieg ist einfach:
Fügen Sie Silver Echo zu einem beliebigen Chart hinzu (wir empfehlen, mit XAGUSD(SILVER) auf M15) nur einmal zu beginnen, geben Sie Ihre bevorzugten Risikoeinstellungen ein und lassen Sie es Trades gemäß Ihren Regeln verwalten. Es ist nicht notwendig, an mehreren Charts zu hängen – der EA scannt und führt Trades über alle Symbole von einer einzelnen Chart Instanz aus.
Warum Händler Silver Echo lieben
Dieser EA zeichnet sich durch seine Kombination aus Stabilität und Anpassungsfähigkeit aus. Während übliche EAs sorgfältige Handhabung erfordern, bietet Silver Echo eine der strukturiertesten und anpassbaren Implementierungen auf dem Markt. Mit transparenten Eingaben und Sicherheitsfunktionen ist er für diejenigen konzipiert, die intelligente Automatisierung ohne unnötige Komplexität wünschen.
Profi-Tipps für die beste Leistung:
- Verwenden Sie einen einzelnen Chart: Der EA ist für den Mehrsymbolhandel von einer einzelnen Chart-Instanz optimiert.
- Standard: Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen, da diese am besten geeignet sind, und ändern Sie die Risikoeinstellung nur bei Bedarf.
- Aktualisiert bleiben: Folgen Sie dem MQL5- und Telegram-Kanal für Versionsupdates und Einblicke der Gemeinschaft.(Kontakt für den Link)