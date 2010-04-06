Aether Loom MT5

Aether Loom Oferta por tiempo limitado: Copias restantes a 599 USD: (4/5) , Próximo precio: 878. Regalo : Después de comprar, contáctame para reclamar un EA de cortesía.

¿Probar en Vivo? : Contáctame para una versión de evaluación lista para demostración.

Archivo de Configuración: Para pruebas de retroceso adecuadas, envíame un mensaje privado para que te envíe el archivo de configuración (.ini) listo para pruebas de retroceso.

Para pruebas de retroceso adecuadas, envíame un mensaje privado para que te envíe el archivo de configuración (.ini) listo para pruebas de retroceso. Telegram : Mándanos un mensaje después de tu compra para acceder a nuestro canal privado de Telegram.

Mándanos un mensaje después de tu compra para acceder a nuestro canal privado de Telegram. Instrucciones de Configuración: Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración sin problemas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración sin problemas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5: Únete aquí para actualizaciones

Aether Loom es un asesor experto poderoso y refinado para MT4 & MT5, diseñado específicamente para traders que desean combinar la automatización con precisión. este EA no es libre de riesgos, pero es uno de los más equilibrados y inteligentemente diseñados sistemas en el mercado hoy en día. Con flexibilidad, control y transparencia como su núcleo, Aether Loom te pone a cargo mientras maneja el trabajo pesado. El enfoque principal está impulsado por la divergencia de impulso entre el precio y un RSI suavizado personalizado. El objetivo es capturar las primeras señales de agotamiento en la dirección de la tendencia antes de que el mercado se corrija.



Capacidades Clave y Personalizaciones: Flexibilidad de Símbolos: Puedes definir fácilmente qué pares de trading utilizar, ya sea AUDCHF o una canasta de tus favoritos. Mejor por defecto es :( AUDCHF )

Puedes definir fácilmente qué pares de trading utilizar, ya sea o una canasta de tus favoritos. Mejor por defecto es :( ) Gestión de Riesgos Inteligente: Elige entre tamaños de lote fijos o cálculos basados en el riesgo para adaptarlos a tu perfil de trading.

Elige entre tamaños de lote fijos o cálculos basados en el riesgo para adaptarlos a tu perfil de trading. Protección de Drawdown: La protección de drawdown incorporada detiene nuevas operaciones y puede opcionalmente cerrar todas las posiciones abiertas si el capital cae por debajo de tu umbral establecido.





Empezar es Simple:

Adjunta Aether Loom a cualquier gráfico (recomendamos comenzar con AUDCHF en M30) solo una vez, ingresa tus ajustes de riesgo preferidos y deja que gestione las operaciones según tus reglas. No es necesario adjuntar a múltiples gráficos: el EA escanea y ejecuta operaciones en todos los símbolos desde una única instancia de gráfico .

Por qué a los Traders les Encanta Aether Loom Este EA se destaca por su combinación de estabilidad y adaptabilidad. Mientras que los EA habituales requieren un manejo cuidadoso, Aether Loom ofrece una de las implementaciones más estructuradas y personalizables en el mercado. Con entradas y características de seguridad transparentes, está diseñado para aquellos que desean automatización inteligente sin complejidad innecesaria.

Para lograr un rendimiento confiable en las pruebas de retroceso, contáctame y compartiré mi paquete de configuraciones.