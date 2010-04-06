Aether Loom MT5
- Asesores Expertos
- Fahril Zainal Arifin
- Versión: 1.31
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Aether Loom
Instrucciones de Configuración: Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración sin problemas.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
Aether Loom es un asesor experto poderoso y refinado para MT4 & MT5, diseñado específicamente para traders que desean combinar la automatización con precisión. este EA no es libre de riesgos, pero es uno de los más equilibrados y inteligentemente diseñados sistemas en el mercado hoy en día. Con flexibilidad, control y transparencia como su núcleo, Aether Loom te pone a cargo mientras maneja el trabajo pesado.
El enfoque principal está impulsado por la divergencia de impulso entre el precio y un RSI suavizado personalizado. El objetivo es capturar las primeras señales de agotamiento en la dirección de la tendencia antes de que el mercado se corrija.
Capacidades Clave y Personalizaciones:
- Flexibilidad de Símbolos: Puedes definir fácilmente qué pares de trading utilizar, ya sea AUDCHF o una canasta de tus favoritos. Mejor por defecto es :(AUDCHF)
- Gestión de Riesgos Inteligente: Elige entre tamaños de lote fijos o cálculos basados en el riesgo para adaptarlos a tu perfil de trading.
- Protección de Drawdown: La protección de drawdown incorporada detiene nuevas operaciones y puede opcionalmente cerrar todas las posiciones abiertas si el capital cae por debajo de tu umbral establecido.
Empezar es Simple:
Adjunta Aether Loom a cualquier gráfico (recomendamos comenzar con AUDCHF en M30) solo una vez, ingresa tus ajustes de riesgo preferidos y deja que gestione las operaciones según tus reglas. No es necesario adjuntar a múltiples gráficos: el EA escanea y ejecuta operaciones en todos los símbolos desde una única instancia de gráfico .
Por qué a los Traders les Encanta Aether Loom
Este EA se destaca por su combinación de estabilidad y adaptabilidad. Mientras que los EA habituales requieren un manejo cuidadoso, Aether Loom ofrece una de las implementaciones más estructuradas y personalizables en el mercado. Con entradas y características de seguridad transparentes, está diseñado para aquellos que desean automatización inteligente sin complejidad innecesaria.
Para lograr un rendimiento confiable en las pruebas de retroceso, contáctame y compartiré mi paquete de configuraciones.
Consejos Profesionales para Mejor Rendimiento:
- Usa un Solo Gráfico: El EA está optimizado para trading multi-símbolo desde una única instancia de gráfico.
- Por defecto: Comienza con la configuración predeterminada ya que son las más adecuadas y solo cambia la configuración de riesgo si es necesario.
Mantente Actualizado: Sigue el canal de MQL5 y Telegram para actualizaciones de versiones y conocimientos de la comunidad.