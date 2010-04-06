Aether Loom MT5

Aether Loom 限时优惠： 剩余 副本 价格为 599 美元：(4/5)， 下一个价格： 779。 赠品： 购买后联系我以获得一份免费的EA。

为了进行正确的回测,给我发私信,我将向您发送准备好的设置(.ini)文件。

设置说明： 完整的博客指南可供顺利安装和配置。https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Aether Loom 是一个强大而精致的MT4和MT5专家顾问，专为希望将自动化与精准结合的交易者设计。该EA并非无风险，但它是市场上最平衡和智能设计的系统之一。以灵活性、控制和透明性为核心，Aether Loom让您掌控全局，而它负责繁重的工作。 主要方法是通过价格与自定义平滑RSI之间的动量背离来驱动。目标是在市场修正之前捕捉趋势方向疲软的早期迹象。



主要功能和自定义： 符号灵活性： 您可以轻松定义使用哪些交易对，无论是 AUDCHF 还是您喜欢的一组。最佳默认值为：（ AUDCHF ）

您可以轻松定义使用哪些交易对，无论是 还是您喜欢的一组。最佳默认值为：（ ） 智能风险管理： 根据您的交易档案选择固定手数或基于风险的计算。

根据您的交易档案选择固定手数或基于风险的计算。 回撤保护：内置回撤保护会停止新交易，并可以选择在资本低于您设定的阈值时关闭所有未平仓头寸。





入门简单：

将Aether Loom附加到任何图表上（我们建议从AUDCHF 的M30开始）仅需一次，输入您的首选风险设置，然后让它根据您的规则管理交易。无需附加到多个图表——该EA会从单一图表 实例扫描和执行所有符号的交易。

交易者为什么喜欢 Aether Loom 这个EA因其稳定性和适应性的结合而脱颖而出。虽然通常的EA需要细心处理，但Aether Loom提供了市场上最结构化和可自定义的实现之一。通过透明的输入和安全特性，它旨在满足想要智能自动化且不必要复杂性的用户。

要实现可靠的回测性能，请联系我，我会分享我的设置包。

最佳性能的专业技巧： 使用单一图表： 该EA优化了从单一图表实例进行多符号交易的能力。

该EA优化了从单一图表实例进行多符号交易的能力。 默认： 使用默认设置作为最佳选择，仅在必要时更改风险设置。

保持更新：关注MQL5和电报频道,以获取版本更新和社区洞见。





















