Aether Loom MT5

Aether Loom

Offerta a Tempo Limitato: Copie rimaste a 599 USD: (4/5), Prossimo prezzo: 773. Regalo : Dopo l'acquisto, contattami per richiedere un EA in omaggio.

Test su Live? : Contattami per una versione di valutazione pronta per la demo.

File di Impostazione: Per un corretto backtesting inviami un PM affinché ti invii il file di impostazione (.ini) pronto per il backtesting.

Per un corretto backtesting inviami un PM affinché ti invii il file di impostazione (.ini) pronto per il backtesting. Telegram : Mandaci un messaggio dopo l'acquisto per accedere al nostro canale Telegram privato.

Mandaci un messaggio dopo l'acquisto per accedere al nostro canale Telegram privato. Istruzioni per la Configurazione: Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione fluide.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214

Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione fluide.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canale MQL5: Unisciti qui per aggiornamenti





Aether Loom è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che vogliono combinare automazione e precisione. questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più equilibrati e intelligentemente progettati sistemi disponibili sul mercato oggi. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo centro, Aether Loom ti mette al comando mentre gestisce il lavoro pesante.

L'approccio principale è guidato dalla divergenza di momentum tra il prezzo e un RSI smoothed personalizzato. L'obiettivo è catturare i segnali iniziali di esaurimento nella direzione della tendenza prima che il mercato si corregga.



