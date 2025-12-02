Aether Loom MT5
- Experts
- Fahril Zainal Arifin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Aether Loom
Offerta a Tempo Limitato: Copie rimaste a 599 USD: (4/5), Prossimo prezzo: 773.
- Regalo : Dopo l'acquisto, contattami per richiedere un EA in omaggio.
- Test su Live? : Contattami per una versione di valutazione pronta per la demo.
- File di Impostazione: Per un corretto backtesting inviami un PM affinché ti invii il file di impostazione (.ini) pronto per il backtesting.
- Telegram : Mandaci un messaggio dopo l'acquisto per accedere al nostro canale Telegram privato.
- Istruzioni per la Configurazione: Guida completa disponibile per un'installazione e configurazione fluide.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- Canale MQL5: Unisciti qui per aggiornamenti
Aether Loom è un potente e raffinato esperto consulente per MT4 & MT5, progettato specificamente per i trader che vogliono combinare automazione e precisione. questo EA non è privo di rischi, ma è uno dei più equilibrati e intelligentemente progettati sistemi disponibili sul mercato oggi. Con flessibilità, controllo e trasparenza al suo centro, Aether Loom ti mette al comando mentre gestisce il lavoro pesante.
L'approccio principale è guidato dalla divergenza di momentum tra il prezzo e un RSI smoothed personalizzato. L'obiettivo è catturare i segnali iniziali di esaurimento nella direzione della tendenza prima che il mercato si corregga.
Capacità Chiave e Personalizzazioni:
- Flessibilità del Simbolo: Puoi facilmente definire quali coppie di trading utilizzare, sia che si tratti di AUDCHF o di un insieme dei tuoi preferiti. Il miglior predefinito è: (AUDCHF)
- Gestione del Rischio Intelligente: Scegli tra dimensioni fisse dei lotti o calcoli basati sul rischio per adattarsi al tuo profilo di trading.
- Protezione dal Drawdown: La protezione dal drawdown integrata interrompe nuove operazioni e può opzionalmente chiudere tutte le posizioni aperte se il capitale scende oltre la soglia impostata.
Iniziare è semplice:
Allega Aether Loom a qualsiasi grafico (ti consigliamo di partire con AUDCHF sul M30) solo una volta, inserisci le impostazioni di rischio preferite e lascia che gestisca le operazioni in base alle tue regole. Non è necessario allegare a più grafici: l'EA esamina ed esegue operazioni su tutti i simboli da un singolo grafico istanza.
Perché i Trader Amano Aether Loom
Questo EA si distingue per la sua combinazione di stabilità e adattabilità. Mentre gli EA usuali richiedono attenzione, Aether Loom offre una delle implementazioni più strutturate e personalizzabili sul mercato. Con input trasparenti e caratteristiche di sicurezza, è progettato per coloro che vogliono automazione intelligente senza complessità inutili.
Per ottenere prestazioni affidabili nel backtest, contattami e condividerò il mio pacchetto di impostazioni.
Consigli Professionali per le Migliori Prestazioni:
- Usa un Singolo Grafico: L'EA è ottimizzato per il trading multi-simbolo da un'unica istanza di grafico.
- Predefinito: Inizia con le impostazioni predefinite poiché sono le più adatte e cambia solo l'impostazione del rischio se necessario.
- Rimani Aggiornato: Segui il canale MQL5 e Telegram per aggiornamenti sulle versioni e informazioni dalla comunità. (contattaci per il link)