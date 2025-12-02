Aether Loom MT5
- Fahril Zainal Arifin
Aether Loom
Offre à Durée Limitée : Copies restantes à 599 USD : (9/10), Prochain prix : 755.
- Cadeau : Après votre achat, contactez-moi pour réclamer un EA gratuit.
- Tester en Direct ? : Contactez-moi pour une version d'évaluation prête à la démonstration.
- Fichier de Paramètres : Pour un bon backtesting, envoyez-moi un PM pour que je vous envoie le fichier de paramètres (.ini) prêt pour le backtesting.
- Télégramme : Messagez-nous après votre achat pour accéder à notre canal privé Telegram.
- Instructions d'Installation : Guide complet de blog disponible pour une installation et configuration fluides.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- Canal MQL5 : Rejoignez Ici pour des Mises à Jour
Aether Loom est un conseiller expert puissant et raffiné pour MT4 & MT5, conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent allier automatisation et précision. cet EA n'est pas sans risque, mais c'est l'un des plus équilibrés et intelligemment conçus systèmes sur le marché aujourd'hui. Avec flexibilité, contrôle et transparence au cœur, Aether Loom vous met aux commandes pendant qu'il s'occupe du gros du travail.
L'approche principale est entraînée par la divergence de momentum entre le prix et un RSI lissé personnalisé. L'objectif est de capter les premiers signes d'épuisement dans la direction de la tendance avant que le marché ne corrige.
Principales Capacités et Personnalisations :
- Flexibilité des Symboles : Vous pouvez facilement définir quelles paires de trading utiliser, que ce soit AUDCHF ou un panier de vos préférés. Meilleur par défaut est : (AUDCHF)
- Gestion des Risques Intelligent : Choisissez parmi des tailles de lot fixes ou des calculs basés sur le risque pour convenir à votre profil de trading.
- Sécurité contre le Drawdown : La protection intégrée contre le drawdown bloque les nouvelles transactions et peut éventuellement fermer toutes les positions ouvertes si les fonds propres descendent en dessous de votre seuil défini.
Commencer est Simple :
Attachez Aether Loom à n'importe quel graphique (nous recommandons de commencer avec AUDCHF sur M30) une seule fois, entrez vos paramètres de risque préférés, et laissez-le gérer les transactions selon vos règles. Pas besoin de l'attacher à plusieurs graphiques—l'EA scanne et exécute des transactions sur tous les symboles à partir d'une seule instance de graphique .
Pourquoi les Traders Aiment Aether Loom
Cet EA se démarque par son mélange de stabilité et d'adaptabilité. Alors que les EA habituels nécessitent une manipulation soigneuse, Aether Loom offre l'une des mises en œuvre les plus structurées et personnalisables sur le marché. Avec des entrées transparentes et des fonctionnalités de sécurité, il est conçu pour ceux qui veulent une automatisation intelligente sans complexité inutile.
Pour obtenir des performances de backtest fiables, contactez-moi et je partagerai mon package de paramètres.
Conseils Pro pour Meilleure Performance :
- Utilisez un Seul Graphique : L'EA est optimisé pour le trading multi-symboles à partir d'une seule instance de graphique.
- Par Défaut : Commencez avec les paramètres par défaut car ils conviennent le mieux et ne changez le paramètre de risque que si nécessaire.
- Restez à Jour : Suivez le canal MQL5 et Telegram pour des mises à jour de version et des informations de la communauté. (contactez pour le lien)