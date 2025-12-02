Aether Loom MT5

Aether Loom

한정 기간 제안: 잔여 수량 남은 599 USD: (14/15) , 다음 가격: 772.

  • 선물: 구매 후, 저에게 연락하시면 무료 EA를 받을 수 있습니다.
  • 실시간 테스트? : 데모 준비가 된 평가판을 원하시면 저에게 연락하세요.
  • 설정 파일: 올바른 백테스트를 위해 PM을 보내주시면 백테스트를 위한 설정(.ini) 파일을 보내드리겠습니다.
  • 텔레그램 : 구매 후 메시지를 보내시면 저희의 비밀 텔레그램 채널에 접근할 수 있습니다.
  • 설치 지침: 원활한 설치 및 구성을 위한 전체 블로그 가이드가 제공됩니다.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
  • MQL5 채널: 업데이트를 위해 여기에 가입하세요


Aether Loom 는 MT4 및 MT5를 위한 강력하고 정교한 전문가 조언자로, 자동화와 정확성을 결합하고자 하는 거래자들을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 EA는 위험이 없지는 않지만, 현재 시장에서 가장 균형 잡힌 지능적으로 설계된 시스템 중 하나입니다. 유연성, 통제 및 투명성을 핵심으로 하여, Aether Loom은 사용자가 관리할 수 있도록 하면서 동시에 무거운 작업을 처리합니다.

주요 접근 방식은 가격과 커스텀 스무드 RSI 간의 모멘텀 발산에 의해 이루어집니다. 목표는 시장이 수정되기 전에 트렌드 방향의 피로 초기 신호를 포착하는 것입니다.


주요 기능 및 사용자 지정:

  • 심볼 유연성: 사용하려는 거래 쌍을 쉽게 정의할 수 있습니다. AUDCHF  또는 좋아하는 심볼의 바구니를 사용할 수 있습니다. 기본값은: (AUDCHF)
  • 스마트 리스크 관리: 거래 프로필에 맞게 고정 로트 크기 또는 리스크 기반 계산 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 드로우다운 가드: 내장된 드로우다운 보호 기능은 새로운 거래를 중단하고 자본이 설정한 임계값 아래로 떨어지면 모든 열린 포지션을 닫을 수도 있습니다.


시작하기가 간단합니다:

Aether Loom를 아무 차트에 붙이세요(우리는 AUDCHF 에서 M30로 시작하는 것을 추천합니다) 단 한 번만, 원하는 위험 설정을 입력하고 규칙에 따라 거래를 관리하게 하세요. 여러 차트에 붙일 필요 없이 EA는 단일 차트  인스턴스에서 모든 심볼에 걸쳐 거래를 스캔하고 실행합니다.

트레이더들이 Aether Loom을 사랑하는 이유

이 EA는 안정성과 적응력의 조화로 돋보입니다. 일반적인 EA는 신중한 관리가 필요하지만, Aether Loom는 시장에서 가장 구조화되고 사용자 정의가 가능한 구현 중 하나를 제공합니다. 투명한 입력 및 안전 기능이 갖춰져 있어 불필요한 복잡성 없이 스마트 자동화를 원하는 사람들을 위해 설계되었습니다.

신뢰할 수 있는 백테스트 성능을 달성하려면 저에게 연락 주시면 설정 패키지를 공유하겠습니다.

최고의 성능을 위한 프로 팁:

  • 단일 차트 사용: EA는 단일 차트 인스턴스에서 다중 심볼 거래에 최적화되어 있습니다.
  • 기본값: 기본 설정으로 시작하는 것이 가장 적합하며 필요할 경우에만 위험 설정을 변경하세요.
  • 업데이트 유지: 버전 업데이트 및 커뮤니티 통찰력을 위해 MQL5 및 텔레그램 채널을 따르세요.(링크 요청시 연락하세요)






```
추천 제품
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experts
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Indicement에 오신 것을 환영합니다! PROP FIRM 준비 완료! ->   여기에서 세트 파일을 다운로드하세요 프로모션 출시: 현재 가격으로는 몇 개밖에 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 최고의 콤보 딜     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT는     제가 15년 동안 축적한 경험을 바탕으로 지수 시장에 전문적 거래 알고리즘을 개발했습니다. EA는 매우 잘 고안된 알고리즘을 사용하여 최상의 진입 가격을 찾고, 거래 위험을 분산하기 위해 내부적으로 여러 가지 전략을 실행합니다. 모든 거래에는 손절매와 이익실현이 있지만, 거래의 위험을 최소화하고 잠재력을 극대화하기 위해 추적 손절매와 추적 이익실
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
OnlyTime
Nguyen Quoc Viet
Experts
Strategy of entering orders according to the time period of taking the top and bottom and entering orders according to the trend. Maximum of 2 orders per day. Depending on the purpose and trading plan, it can be edited at will. Can set the stop loss and profit levels as desired. Can trade any forex currency pair but prioritize USDJPY. Note: I am using Exness which has server time GMT+0. You need to change accordingly if your server time is different. Welcome everyone to experience. A test with o
Adelio MT5
Jin Sangun
Experts
ADELIO 소개 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   여기를 클릭하세요 Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   여기를 클릭하세요 개요 ADELIO는 **골드(XAU/USD)**를 대상으로 한 강력하고 정밀한 자동매매 시스템 입니다. 시장의 변동성과 트렌드를 활용하여 다중 진입 전략을 통해 리스크관리를 진해합니다.  ADELIO EA는 추세에 이어지는 순간적인 시세조정이나 변동성의 힘을 사용하여 트레이딩하며, 모든 트레이더가 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. ADELIO EA의 특징점: ADELIO   EA는   골드   종목의 독특한   일방향 추세   특성을 활용하는 시스템입니다.  골드는 대개 강력한 변동성과 함께 장기간 한 방향으로 움직이는 경향이 강한 자산으로, 이런 특성에 맞추어   ADELIO 는 " DEPOSIT NEED"   기능을 통해
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experts
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
GoldZ AI MT5
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI MT5 – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI MT5 is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI MT5 focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-proba
Exponential Miracle
Suwanon Kosiri
Experts
Exponential Miracle LIMITED LAUNCH OFFER: PRICE INCREASING SOON! Current Price: $500 (Early Adopter) Next Week: $1,500 Final Price: $2,000 Note: To protect the strategy's liquidity and exclusivity, I will strictly follow this pricing schedule. "Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it." Exponential Miracle is a sophisticated algorithmic trading system designed with one solitary goal: Mathematical Wealth Accumulation. Unlike generic EAs that try to t
Hedging Star
Pran Gobinda Basak
Experts
헷지 스타에 대해 소개합니다. 이 견고한 전문가 어드바이저는 내장된 손절 기능으로 투자를 안전하게 보호합니다. 실제 거래에 적용하기 전에 데모 계정에서 철저한 테스트를 권장합니다. 성능을 평가하기 위해 0.01의 보수적인 로트 크기로 시작하십시오. 이 EA는 GBPUSD 및 USDJPY 통화 쌍에서 거래하기 위해 최적화되어 있습니다. 헷지 스타의 주목할 만한 기능 중 하나는 트레일링 스탑 기능으로, 이를 통해 수익을 극대화하고 위험을 최소화하기 위한 동적 조정이 가능합니다. 또한 사용자는 로트 크기, 손절, 익절 등과 같은 매개변수를 자유롭게 사용자 정의하여 전략을 자신의 특정 선호도와 위험 허용 수준에 맞게 조정할 수 있습니다. 헷지 스타를 통해 귀하의 자본은 포괄적인 리스크 관리 조치로 안전합니다. 추가 질문이나 지원이 필요한 경우에는 개인 메시지로 언제든지 저에게 연락하십시오. 귀하의 성공은 제 최우선 순위입니다. 헷지 스타를 고려해 주셔서 감사합니다. #헷지 #스캘핑
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experts
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI는 제가 20년 이상의 금융 시장 경험을 바탕으로 개발한 자동 트레이딩 봇입니다. 트레이딩 활동, 진입, 관리, 손절매 등 모든 과정을 100% 자동화하여 트레이더가 매일 아무런 작업도 할 필요가 없습니다. 이 자동 트레이딩 봇(EA)은 한 번에 하나의 트레이딩만 개시하고 즉시 손절매를 매우 가까운 지점으로 설정합니다. 그리드 또는 마틴게일 기법을 사용하지 않고, 한 번에 하나의 트레이딩만 개시하여 큰 폭의 드로우 다운(DRAW DONW)을 방지합니다. 인공지능을 활용하여 최근 며칠간의 움직임을 기반으로 최적의 트레이딩 시점(롱 포지션 + 숏 포지션)을 파악합니다. 거래 방법 + 차트에 자동 트레이딩 봇을 배치하고 자동 트레이딩을 활성화하기만 하면 됩니다. + 이 자동 트레이딩 봇은 GBPUSD에서 사용하도록 제작되었으며, 다른 자산은 지원하지 않습니다. + 모든 시간대에서 동일하게 작동하며 최종 결과는 변경되지 않으므로 모든 시간대에서 확인 가능합니다. +
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experts
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experts
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
GP3Remake
Sonia Tait
Experts
Estratégia de preço médio com Martingale. Links para sets de mini-índice, pares de forex e ouro disponíveis nos links no final desta descrição. Quando a operação vai para o lado certo, ele fecha a operação com stop financeiro baseado no parâmetro definido (Referência Lucro Inicial). Quando ela vai para o outro lado, ele abre novas operações. Venda para aproveitar a descida e balancear as operações, e nova compra para buscar lucro no preço médio. Depois de algumas ordens já abertas, ele encerra a
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Experts
This automated trading robot for MT5 has been developed with a conservative and realistic approach, focusing on risk management and capital preservation. Its operational structure is designed to maintain controlled drawdown, making it suitable for traders seeking a disciplined and long-term strategy. It implements a selective scalping strategy on the BTCUSD pair, operating on the M1 timeframe. Unlike other systems that open frequent trades without filters, this bot acts only when specific condit
TriggerLevelRangeEA
Tristan Schiebel
Experts
The TriggerLevel Strategy EA is a toolbox for calculating a horizontal trigger level based on two configurable price levels. From these, it calculates a Trigger Range (between 0% and 100%), determines a Trigger Level in % (e.g., Fibonacci Extension 161%, Fibonacci Retracement 61%, -100%, etc.), and executes Buy/Sell trades in three possible modes : Wick , Limit , or Cross . The EA works on all timeframes (typically M5) and was designed as a pure price-action system for indices, FX, and metals i
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Experts
Robô Davi I by Êxodo Capital is a professional system for traders created for the MT5 platform and optimized to work with MINI FUTURE INDEX (WIN) at B3 in BRAZIL. The system uses bias algorithms. After identifying the trend, the position is opened and the robot conducts the trade through a trailing stop that will be driven by the 13-period average. Maximum GAIN of 2200 pts. Main features Our setup has the option to use martingale, the EA has the option to customize. Presentation in the grap
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
지표
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Experts
O Robô Trader EMAGap faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando as pequenas variações do mercado no instrumento: Mini-índice(B3), utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis.    Versão exclusiva para os instrumentos WIN$ e IND$ (Mini-índice B3).  Estratégia utilizada: média móvel e volatilidade. Lote Inicial: Versão Mini-índice, a partir de 1 lote. Versão Bra50, a partir de 0.05 Mini-Lotes. StopLoss e Take Profit Ajustáveis. Gerenciamento de risco: (
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
ChatGPT Turbo를 사용한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD, XAUUSD 및 AUDCAD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 7,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT4 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infin
Egold24
Pravin Awari
Experts
egold24 Algo outperforms the competition, delivering unmatched accuracy rates of 80% Accuracy in the bullion trading market. Experience the power of fully automated trading without manual intervention. The eGold24 Algo MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing .  eGold Algo and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs.eGold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a functio
Kingsley EA NY Volatility Breakout
Benjamin Junior Nkoa Nkoa
Experts
EA 100% automated for XAUUSD – Captures NY impulse with dynamic trailing. 4years backtest, Total Net Profit  ≈ 222%,  DD Max ≈ 7%, WR ≈ 51%, PF ≈ 2. Profitability, discipline and emotional control. Most traders lose money . Not because of bad analysis, they mostly lose because they fail to follow their own plan . Smart traders limit the impact of their emotions on their results. You too can improve your results by letting Kingsley handle analysis, entries, and trade management. What Kingsley E
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experts
프로모션 시작: 현재 가격으로 제공되는 제한된 수의 사본 최종 가격: 990$ 신규: 1개를 무료로 받으세요!   (거래 계좌 2개용) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo에 오신 것을 환영합니다!   수년 동안 시장을 연구하고 다양한 전략을 프로그래밍한 후 좋은 거래 시스템에 필요한 모든 것을 갖춘 알고리즘을 찾았습니다. 브로커 독립적입니다. 독립적으로 확산됩니다. MT4, MT5, TDS2 및 여러 브로커에서 쉽게 실제 변수 확산 테스트를 사용하여 매우 안정적인 백 테스트를 보여줍니다. 수백 가지의 다양한 설정이 모두 테스트에서 수익성 있는 결과를 제공합니다(물론 저는 최고의 설정을 선택했습니다!). 매우 강력한 시스템 -> 설정은 상호
TSO Price Channel MT5
Dionisis Nikolopoulos
Experts
TSO Price Channel is complete trading strategy focused on creating profit from market volatility. The system takes advantage of the intrinsic tendency of the market to reach its periodic maximum and minimum levels. By allowing the use of multiple instruments, the exposure of the system to any single instrument is reduced. Complete strategy including fully integrated positive and negative management. Works on any instrument. No pending orders placed. Any account size - $1,000+ is recommended. Ba
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experts
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Experts
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market.   Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the commen
Primal Ruby FP
Ng Chu En
Experts
<<Primal Ruby FP — The Pinnacle of Mean Reversion Trading on XAUUSD>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your gift.  Where Quantitative Precision Meets Timeless Market Behavior Gold (XAUUSD) has always carried the reputation of being both the safe haven of global finance and one of the most volatile trading instruments in modern markets. Amid this volatility, the Primal Ruby FP Expert Advisor (EA) emerges as a rare innovation: a fully autonomous, academically engineered algorit
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experts
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
제작자의 제품 더 보기
Ralix
Fahril Zainal Arifin
Experts
Ralix Limited-Time Offer:  Copies left at 80 USD: ( 1 /5) ,  Next price:   109. 보너스:   구매 후 메시지를 보내면 개인 텔레그램 채널에 접근할 수 있습니다. 설치 안내:   원활한 설치 및 구성에 대한 전체 블로그 가이드가 제공됩니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 채널:   업데이트를 위해 여기에서 가입하세요 Contact me for a demo-ready evaluation version. Ralix 는 자동화와 정밀함을 조화시키고자 하는 트레이더를 위해 특별히 설계된 강력하고 세련된 MT4 & MT5용 전문가 조언자입니다. 이 EA는 무위험이 아니지만, 현재 시장에서 가장 균형 잡힌 절과 지능적으로 설계된 시스템 중 하나입니다. 유연성, 제어 및 투명성을 핵심으로 하여 Ralix 는 당신이 직접 관리하도록 하면서 무거운 작업을 처리합니다. 이 전략은 세
Silver Echo
Fahril Zainal Arifin
Experts
Silver Echo 한정 기간 제공:  이 가격에 남아 있는 복사본: ( 9 /10) ,  최종 가격:   $599. 보너스:   구매 후 메시지를 보내면 프라이빗 텔레그램 채널에 접근할 수 있습니다. 설치 안내:   원활한 설치와 구성을 위한 전체 블로그 가이드가 제공됩니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 MQL5 채널:   여기서 업데이트 가입 Silver Echo 는 MT4 & MT5를 위한 강력하고 정교한 전문가 자문으로, 자동화와 정확성을 조화롭게 결합하고자 하는 트레이더를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 EA는 무위험하지 않지만, 오늘날 시장에서 가장 균형 잡힌 그리고 지능적으로 설계된 시스템 중 하나입니다. 유연성, 제어 및 투명성을 핵심으로 하여, Silver Echo 는 여러분이 책임을 지도록 하면서 무거운 작업을 처리합니다. 이 전략의 기초는 변동성 압축을 중심으로 이루어집니다. 커스텀 ATR 기반 지표를 사용하여
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변