ARCHON - Meister des Multi-Paar-Handels

Beherrschen Sie die Märkte mit Präzision. Archon ist ein durch maschinelles Lernen angetriebenes Multi-Pair-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Konsistenz, Risikomanagement und echte Ergebnisse verlangen.

Bewährte Leistung

Archon wurde anhand von 5 Jahren historischer Daten (2020-2025) rigoros getestet und hat dabei eine konsistente Rentabilität unter verschiedenen Marktbedingungen bewiesen - Trendmärkte, Schwankungsperioden und Ereignisse mit hoher Volatilität. Das System behält einen gesunden Gewinnfaktor bei und hält gleichzeitig die Drawdowns innerhalb akzeptabler Grenzen, sowohl für Privatanleger als auch für die Herausforderungen von Prop-Firmen.

Intelligente Architektur

Im Kern kombiniert Archon die klassische technische Analyse mit modernem maschinellem Lernen. Das System analysiert das Kursgeschehen über mehrere Zeitrahmen hinweg und extrahiert aussagekräftige Muster aus Indikatoren, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und der Marktstruktur. Für jedes Währungspaar gibt es ein eigenes Modell, das speziell auf das Verhalten und die Eigenschaften des jeweiligen Instruments trainiert wurde - denn EURUSD bewegt sich nicht wie Gold, und das System weiß das.

Anstatt sich auf ein einziges Signal zu verlassen, fasst Archon Dutzende von Marktmerkmalen zu einer einheitlichen Vorhersage mit einem zugehörigen Vertrauenswert zusammen. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn die Überzeugung des Modells einen strengen Schwellenwert übersteigt, wodurch minderwertige Setups herausgefiltert werden und der Fokus auf Gelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt.

Für technisch Interessierte: Archon verwendet gradient-boosted Entscheidungsbäume - eine bewährte Ensemble-Methode, die sich durch das Auffinden nicht-linearer Beziehungen in strukturierten Daten auszeichnet. Die Modelle werden im ONNX-Format exportiert, um eine schnelle, native Ausführung im MetaTrader 5 zu ermöglichen. Keine externen Abhängigkeiten, keine API-Aufrufe, keine Latenz - alles läuft lokal auf Ihrem Rechner.

Unterstützte Währungspaare

Archon unterstützt 8 Hauptwährungspaare, jedes mit einem eigenen Prognosemodell, das für die einzigartigen Eigenschaften des jeweiligen Instruments optimiert ist:

EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | USDCAD | AUDUSD | NZDUSD | XAUUSD (Gold)

Verbinden Sie Archon einfach mit einem beliebigen unterstützten Chart - es erkennt das Paar automatisch und lädt das richtige Modell.

Hauptmerkmale

Intelligente Vorhersagen Maschinelles Lernen analysiert 56 Marktmerkmale über mehrere Zeitrahmen (M15, H1, H4) Risiko-Management Tägliche Verlustlimits, Max Drawdown-Kontrollen, ATR-basierte Positionsgrößenbestimmung Nachrichten-Filter Pausiert automatisch den Handel vor und nach wichtigen Nachrichtenereignissen Session-Kontrolle Handeln Sie nur während der Londoner, New Yorker oder benutzerdefinierten Sitzungen Nachlaufende Stops Mehrere Modi: Kronleuchter, Swing, feste Pips oder Prozentsatz Visuelles Dashboard Echtzeit-Prognosen, Konfidenzwerte und Kontostatistiken im Diagramm

Wie Archon funktioniert

An Chart anhängen - Legen Sie Archon auf ein beliebiges unterstütztes Paar (EURUSD, XAUUSD, usw.) Automatische Erkennung - Archon lädt automatisch das richtige Modell für dieses Paar Funktionsanalyse - 56 Indikatoren werden analysiert: RSI, MACD, ADX, Unterstützung/Widerstand, Smart Money-Konzepte, Chart-Muster Vorhersage - Maschinelles Lernen generiert BUY/SELL-Signale mit Vertrauenswerten Ausführung - Handelt nur, wenn die Konfidenzschwelle von 81% überschritten wird Risikokontrolle - ATR-basierte Stops, Trailing Stops und tägliche Limits schützen Ihr Kapital

Eingabe-Parameter

Parameter Standard Beschreibung Risiko pro Handel 1.0% Prozentsatz des Saldos, der pro Handel riskiert wird ATR-Multiplikator 3.0 Stop-Loss-Abstand (ATR x Multiplikator) Maximaler Tagesverlust 4.0% Stoppt den Handel, wenn der Tagesverlust diesen Wert überschreitet Maximaler Drawdown 8.0% Beendet den Handel, wenn der gesamte Drawdown diesen Wert überschreitet Nachrichten-Filter Aktiviert Pausiert 15 Minuten vor/nach Nachrichten Trailing Stop Modus Keine Optionen: Kronleuchter, Swing, Fixiert, Prozentsatz

Warum Archon wählen?

Vollständig in sich geschlossen Alle Modelle eingebettet - keine externen Dateien erforderlich Prop Firm Ready Risikolimits für FTMO, MyForexFunds, etc. Multi-Paar-Unterstützung 8 Hauptpaare mit eigenen Modellen Getestet mit echten Daten 5+ Jahre Backtesting (2020-2025) Kein Martingal Festes Risiko pro Handel, keine gefährliche Skalierung Nachrichtenorientiert Eingebauter Wirtschaftskalender-Filter

Anforderungen

MetaTrader 5 (ab Build 2500)

Mindesteinlage: $100 (empfohlen $1,000+)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Konto-Typ: Hedge oder Netting

VPS empfohlen für 24/5 Betrieb

Empfohlene Makler

Für eine optimale Leistung empfehlen wir einen echten ECN/Raw Spread Broker mit engen Spreads und schneller Ausführung. Beliebte Wahl unter Händlern sind:

IC Markets - Enge Spreads, schnelle Ausführung, hohes Vertrauen

- Enge Spreads, schnelle Ausführung, hohes Vertrauen Pepperstone - Razor-Konten mit Liquidität auf institutionellem Niveau

- Razor-Konten mit Liquidität auf institutionellem Niveau FBS - ECN-Konten mit wettbewerbsfähigen Bedingungen

- ECN-Konten mit wettbewerbsfähigen Bedingungen Exness - Niedrige Spreads, sofortige Auszahlungen

- Niedrige Spreads, sofortige Auszahlungen XM - Ultra-niedrige Konten, zuverlässige Ausführung

- Ultra-niedrige Konten, zuverlässige Ausführung Tickmill - Niedrige Spreads, keine Requotes

Vermeiden Sie Broker mit großen Spreads oder Dealing Desk-Ausführung - sie können die Performance erheblich beeinträchtigen.

Risiko-Haftungsausschluss

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die gezeigten Backtest-Ergebnisse sind hypothetisch und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Handelsbedingungen wider. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Urheberrecht 2026 Auron Automations | www.auronautomations.app