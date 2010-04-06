Aether Loom MT5
- Experts
- Fahril Zainal Arifin
- Versão: 1.31
- Atualizado: 20 dezembro 2025
- Ativações: 10
Aether Loom
Oferta por Tempo Limitado: Cópias disponíveis por 599 USD: (4/5) , Próximo preço: 834.
- Presente : Depois de comprar, entre em contato comigo para reivindicar um EA complementar.
- Testar ao Vivo? : Entre em contato comigo para uma versão de avaliação pronta para demonstração.
- Arquivo de Configuração: Para um backtest apropriado, envie-me uma mensagem privada para que eu envie o arquivo de configuração (.ini) pronto para backtesting.
- Telegram : Envie-nos uma mensagem após sua compra para obter acesso ao nosso canal privado do Telegram.
- Instruções de Configuração: Guia completo disponível para instalação e configuração suave.https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214
- Canal MQL5: Junte-se Aqui para Atualizações
Aether Loom é um consultor especialista poderoso e refinado para MT4 & MT5, projetado especificamente para traders que desejam mesclar automação com precisão. este EA não é isento de riscos, mas é um dos mais balanceados e inteligentemente projetados sistemas no mercado atualmente. Com flexibilidade, controle e transparência em seu núcleo, Aether Loom coloca você no comando enquanto ele cuida da parte pesada.
A abordagem principal é impulsionada pela divergência de momento entre o preço e um RSI suavizado personalizado. O objetivo é capturar sinais precoces de exaustão na direção da tendência antes que o mercado se corrija.
Principais Capacidades e Personalizações:
- Flexibilidade de Símbolo: Você pode facilmente definir quais pares de negociação usar, seja AUDCHF ou uma cesta de seus favoritos. Melhor padrão é :(AUDCHF)
- Gerenciamento de Risco Inteligente: Escolha entre tamanhos de lote fixos ou cálculos baseados em risco para se adequar ao seu perfil de negociação.
- Proteção Contra Drawdown: A proteção contra drawdown integrada interrompe novas negociações e pode opcionalmente fechar todas as posições abertas se o capital cair além do seu limite definido.
Começar é Simples:
Anexe Aether Loom a qualquer gráfico (recomendamos começar com AUDCHF no M30) apenas uma vez, insira suas configurações de risco preferidas e deixe-o gerenciar negociações com base em suas regras. Não é necessário anexar a vários gráficos—o EA digitaliza e executa negociações em todos os símbolos a partir de uma única instância de gráfico .
Por Que os Traders Amam Aether Loom
Este EA se destaca por sua mistura de estabilidade e adaptabilidade. Enquanto os EAs usuais requerem manuseio cuidadoso, Aether Loom oferece uma das implementações mais estruturadas e personalizáveis do mercado. Com entradas transparentes e recursos de segurança, é projetado para aqueles que desejam automação inteligente sem complexidade desnecessária.
Para obter um desempenho confiável em backtest, entre em contato comigo e compartilharei meu pacote de configurações.
Dicas Profissionais para Melhor Desempenho:
- Use um Único Gráfico: O EA é otimizado para negociação de múltiplos símbolos a partir de uma única instância de gráfico.
- Padrão: Comece com as configurações padrão, pois são as mais adequadas e só mude a configuração de risco se necessário.
- Mantenha-se Atualizado: Siga o canal MQL5 e Telegram para atualizações de versão e insights da comunidade.(entre em contato para o link)