White Dragon Alpha AI ist ein erstklassiges, leistungsstarkes Handelssystem, das für den modernen Trader entwickelt wurde. Es kombiniert die analytische Leistung von ChatGPT-4.0 mit einer speziell entwickelten Deep Learning Volume AI, um hochwahrscheinliche Markteintritte zu ermöglichen.

Im Gegensatz zu Standard-EAs schaut dieses System nicht nur auf den Preis, sondern versteht den Marktkontext durch fortschrittliche Datenverarbeitung und vielschichtige Analyse.

Intelligente Kernfunktionen:

Dual-AI Engine: 1. ChatGPT-4.0 Logik: Integriert hochentwickelte algorithmische Argumentation, um "Marktrauschen" herauszufiltern und sich auf institutionelle Bewegungen zu konzentrieren. 2. Volume-Core AI: Ein sekundäres neuronales Netzwerk, das speziell für die Analyse des Tick-Volumens und des Geldflusses in Echtzeit trainiert wurde, um sicherzustellen, dass der Trend genügend "Treibstoff" hat, um sich zu bewegen.

Erweiterte Multi-Timeframe (MTF)-Analyse: Das System synchronisiert Daten über mehrere Zeitrahmen hinweg, um eine hohe Präzision zu gewährleisten. Es scannt:

D1 (täglich): Für die allgemeine Trendrichtung und institutionelle Tendenzen.



H1 (Stündlich): Für strukturelle Verschiebungen und Intraday-Momentum.



M30 (30-Minuten): Für eine fein abgestimmte Einstiegsausführung und Volatilitätsprüfungen.

EA-KONFIGURATION: Symbol XAUUSD Zeitrahmen H1 (empfohlen) Test von 2010 Einstellungen Datei einstellen Makler Beliebiges Standardkonto Mindest-Einzahlung $350/0,01 Lot Empfohlene Einzahlung 500$/0,01 Lot AI Regime-Erkennung - Erkennt Trend vs. Range automatisch mit GPT-4.0 Logik.



- Mehrschichtiger Schutz, um jeden einzelnen Handel zu sichern. - Die Parameter optimieren sich selbst auf der Grundlage des Live-Marktflusses. -EinheitlicheAnalyse über D1, H1 und M30 Zeitrahmen.



Warum White Dragon Alpha AI wählen?

Intelligente Volumenfilterung: Durch den Einsatz von KI zur Querverifizierung des Volumens vermeidet das System "Fake-outs" und "Bull/Bear Traps".

Dynamisches Risikomanagement: Eingebauter Schutz, der sich an die Marktvolatilität anpasst.

Plug & Play: Optimierte Einstellungen sind vorinstalliert und machen es sowohl für Anfänger als auch für Profis einfach.

Vollständig automatisiert: Von der Analyse bis zur Ausführung übernimmt der White Dragon alles.