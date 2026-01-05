White Dragon Alpha AI

White Dragon Alpha AI ist ein erstklassiges, leistungsstarkes Handelssystem, das für den modernen Trader entwickelt wurde. Es kombiniert die analytische Leistung von ChatGPT-4.0 mit einer speziell entwickelten Deep Learning Volume AI, um hochwahrscheinliche Markteintritte zu ermöglichen.

Im Gegensatz zu Standard-EAs schaut dieses System nicht nur auf den Preis, sondern versteht den Marktkontext durch fortschrittliche Datenverarbeitung und vielschichtige Analyse.

Intelligente Kernfunktionen:

  • Dual-AI Engine: 1. ChatGPT-4.0 Logik: Integriert hochentwickelte algorithmische Argumentation, um "Marktrauschen" herauszufiltern und sich auf institutionelle Bewegungen zu konzentrieren. 2. Volume-Core AI: Ein sekundäres neuronales Netzwerk, das speziell für die Analyse des Tick-Volumens und des Geldflusses in Echtzeit trainiert wurde, um sicherzustellen, dass der Trend genügend "Treibstoff" hat, um sich zu bewegen.

  • Erweiterte Multi-Timeframe (MTF)-Analyse: Das System synchronisiert Daten über mehrere Zeitrahmen hinweg, um eine hohe Präzision zu gewährleisten. Es scannt:

    • D1 (täglich): Für die allgemeine Trendrichtung und institutionelle Tendenzen.

    • H1 (Stündlich): Für strukturelle Verschiebungen und Intraday-Momentum.

    • M30 (30-Minuten): Für eine fein abgestimmte Einstiegsausführung und Volatilitätsprüfungen.

EA-KONFIGURATION:

Symbol XAUUSD
Zeitrahmen H1 (empfohlen)
Test von 2010
Einstellungen Datei einstellen
Makler Beliebiges Standardkonto
Mindest-Einzahlung $350/0,01 Lot
Empfohlene Einzahlung 500$/0,01 Lot
AI Regime-Erkennung

- Erkennt Trend vs. Range automatisch mit GPT-4.0 Logik.

- Mehrschichtiger Schutz, um jeden einzelnen Handel zu sichern.

- Die Parameter optimieren sich selbst auf der Grundlage des Live-Marktflusses.

-EinheitlicheAnalyse über D1, H1 und M30 Zeitrahmen.

Warum White Dragon Alpha AI wählen?

  • Intelligente Volumenfilterung: Durch den Einsatz von KI zur Querverifizierung des Volumens vermeidet das System "Fake-outs" und "Bull/Bear Traps".

  • Dynamisches Risikomanagement: Eingebauter Schutz, der sich an die Marktvolatilität anpasst.

  • Plug & Play: Optimierte Einstellungen sind vorinstalliert und machen es sowohl für Anfänger als auch für Profis einfach.

  • Vollständig automatisiert: Von der Analyse bis zur Ausführung übernimmt der White Dragon alles.

Risikoausschluss (Schützen Sie Ihr Kapital)

Der Handel mit Devisen, Gold und Indizes birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

  • Vergangene Performance: Die bisherigen Ergebnisse von White Dragon Alpha AI sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern.

  • KI-Logik: Während unsere Dual-AI-Engine (ChatGPT 4.0 + Volume AI) hochpräzise Signale liefert, kann kein Algorithmus 100% der Marktbewegungen vorhersagen.

  • Geld-Management: Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Wir empfehlen die Verwendung eines VPS (Virtual Private Server) für einen 24/7 ununterbrochenen Betrieb und niedrige Latenzzeiten.

  • Abschließende Anmerkung: Durch die Verwendung dieses EAs erkennen Sie die damit verbundenen Risiken an und übernehmen die volle Verantwortung für Ihre Handelsentscheidungen.



