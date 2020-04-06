Golden Axis

GOLDENE ACHSE - XAUUSD / XAUEUR H1

Institutionelles System, das für hochvolatile Trendmärkte entwickelt wurde. Quantitativ validiert durch Monte-Carlo-Tests, die ein robustes und zuverlässiges Modell bestätigen.

XAUUSD Sharpe Ratio: 4.76 | Recovery Factor: 7.39 | Drawdown: 7,09% | Gewinnfaktor: 1,92

XAUEUR Sharpe Ratio: 6,69 | Erholungsfaktor: 13,41 | Drawdown: 3,92% | Gewinnfaktor: 2,47

Professionelle Architektur ohne Raster, Martingale oder Mittelwertbildung.

Entwickelt für Händler, die Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit speziell für GOLD (XAUUSD und XAUEUR) suchen.

PREIS

EARLY ADOPTER: $399 (erste 20 Aktivierungen)

REGELPREIS: $999.99

Institutionelles System, das für stark schwankende Vermögenswerte wie Gold entwickelt wurde und auf Konsistenz und kontrollierten Drawdown setzt.

EMPFEHLUNGEN

Verwenden Sie die empfohlenen Sets, die im Diskussionsforum verfügbar sind.

Was ist das empfohlene Mindestkapital?

Um mit dem Standardrisiko von 1% zu arbeiten, empfehlen wir ein Mindestkapital von $3.000-$4.500 USD (oder den Gegenwert in EUR).

Bei kleineren Konten kann die Mindestlosgröße des Brokers (0,01) dazu führen, dass das tatsächliche Risiko pro Handel höher ist als das konfigurierte. Bei 1.000 USD könnte das tatsächliche Risiko beispielsweise 3-4 % pro Handel betragen.

Bei höheren Renditen kann das Risiko erhöht werden, da der Drawdown gering bleibt.

Bevor Sie den EA auf einem Live-Konto verwenden, wird empfohlen, ihn zu testen:

- Testen Sie ihn in einer Demo-Umgebung

- Passen Sie die Parameter an die Bedingungen des Brokers an

- Verstehen Sie die Strategie und ihre Risiken vollständig

- Überprüfen Sie die Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen

Dieses Produkt stellt keine Finanzberatung dar. Die Standardparameter sind möglicherweise nicht für alle Broker oder Vermögenswerte optimal. Es wird keine Garantie oder Vorhersage des zukünftigen Marktverhaltens abgegeben.

VERIFIZIERTE METRIKEN

Backtests, die auf der Grundlage von Marktdaten nach der Pandemie durchgeführt wurden und fast vier Jahre an historischen Informationen umfassen.

Die Monte-Carlo-Validierung wird als Standard für unsere Expert Advisors verwendet.

Die Stresstests umfassen 15.000 Simulationen, bei denen beide Setups kombiniert wurden, was zu folgenden Ergebnissen führte:

- 100% profitable Simulationen

- P95 Drawdown unter 20%

- Sharpe Ratio über 5,0

WARUM GOLDEN AXIS ANDERS IST

Die meisten EAs für den Goldhandel setzen auf aggressive Techniken wie Martingale, Grid-Systeme oder Recovery-Algorithmen, die attraktive, aber anfällige Aktienkurven erzeugen.

Golden Axis folgt institutionellen Prinzipien:

- Eine Position nach der anderen

- Stop Loss bei jedem Handel

- Volatilitätsbasierte Risikokontrolle

- Keine Durchschnittsverluste

- Keine Verdoppelung der Positionsgröße nach Verlusten

Das Ergebnis ist ein robustes System, das darauf ausgelegt ist, saubere Impulse innerhalb klar definierter Trends zu erfassen.

MONTE CARLO VALIDIERUNG

Umfasst eine vollständige Validierung mit:

- Randomisierung der Handelsreihenfolge

- Spread- und Slippage-Variation

- Risk-of-Ruin-Analyse

Die Ergebnisse sind in den Screenshots dargestellt. Benutzer können die gleichen Tests mit der Demoversion und dem offiziellen Set durchführen.

STRATEGIE

Golden Axis handelt mit stark tendierenden Vermögenswerten wie Gold und zielt auf Ausbrüche von Schlüsselwerten in Bereichen mit kontrollierter Volatilität ab.

Bei der Auswahl der Einstiege werden statistisch stärkere Signale bevorzugt und verrauschte Setups vermieden.

Hauptmerkmale:

- Dynamischer Stop Loss

- Konfigurierbares Risiko-Gewinn-Verhältnis

- Optimiertes Ausstiegsmanagement für Gold-Momentum

- Optionaler Break Even

- Optionaler Trailing Stop

EMPFOHLENES SETUP

Symbole: XAUUSD und XAUEUR

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: 500

Empfohlene Einlage: bis 10.000

Risiko pro Handel: 1%, aber es kann bis zu 2% verwendet werden

Broker: Low-spread gold broker

VPS: Empfohlen

Die optimierte Konfiguration wird aktualisiert, sobald der endgültige Satz zur Verfügung gestellt wird.

HAUPTPARAMETER

Risikomanagement:

- UseFixedLot

- FixedLotSize

- RiskPercent

Stop Loss & Take Profit:

- ATR_Multiplikator

- RR_Ratio

Nachlaufender Stopp:

- UseTrailingStop

- TrailingActivationPips

- TrailingDistancePips

Break Even:

- UseBreakEven

- BreakEvenActivationPips

- BreakEvenProfitPips

Anti-CopyTrading:

- UseRandomDelay

- RandomDelayMin/Max

INKLUSIVE

- GOLDEN AXIS EA (.ex5)

- Optimierte .set-Datei

- Monte-Carlo-Bericht (nach Fertigstellung)

- Kostenlose Updates

- Unterstützung durch private Nachrichten

IDEAL FÜR

- Trader, die Beständigkeit suchen

- Nutzer von Guthabenkonten

- Anleger, die einen geringen Drawdown bevorzugen

- Gold-Trader, die Over-Trading vermeiden

NICHT IDEAL FÜR

- Trader, die eine schnelle Kontovermehrung anstreben

- Benutzer, die viele Trades pro Tag erwarten

- Trader, die Drawdowns nicht tolerieren wollen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Wenn Sie vor dem Kauf Fragen haben, senden Sie eine private Nachricht.

FAQ - GOLDENE ACHSE

Welche Art von Strategie verwendet GOLDEN AXIS?

Golden Axis handelt GOLD als einen Trendwert und zielt auf wichtige Ausbruchszonen, die durch Volatilität und Richtungsbestätigung gefiltert werden. Er verfolgt einen institutionellen Ansatz, der auf sauberem Momentum ohne aggressive Algorithmen basiert.

Welche Märkte und Zeitrahmen werden empfohlen?

Paare: XAUUSD und XAUEUR

Zeitrahmen: H1

Ist es Plug & Play?

Ja. Es enthält ein empfohlenes offizielles Set. Die meisten Benutzer müssen die Parameter nicht anpassen.

Wie wird das Risiko verwaltet?

Es verwendet ein prozentuales Risiko mit einem dynamischen SL.

SL und TP passen sich an die Intraday-Volatilität von Gold an.

Verwendet es Raster, Martingale oder Mittelwertbildung?

Nein. Jeder Handel ist unabhängig.

Wie häufig wird gehandelt?

Gold hat eine erhebliche Volatilität, aber der EA priorisiert Qualität vor Quantität.

Mäßige Häufigkeit.

Kann er auch für andere Vermögenswerte verwendet werden?

Technisch gesehen ja, aber er ist nicht für andere als XAUUSD und XAUEUR auf H1 optimiert.

Verfügt er über einen Kopierschutz?

Ja, mit zufälligen Eingangsverzögerungen, die die Leistung nicht beeinträchtigen.

Ist es für Konten mit Kapitaldeckung geeignet?

Ja, aufgrund der Risikokontrolle und des begrenzten Engagements.

RISIKOWARNUNG

Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Dieser EA ist ein Hilfsmittel, kein System mit Gewinngarantie.