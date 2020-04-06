Golden Axis

GOLDEN AXIS – XAUUSD / XAUEUR H1

Институциональная система, ориентированная на высоковолатильные трендовые рынки. Количественная валидация с использованием Монте-Карло подтверждает её надежность и устойчивость.

XAUUSD
Sharpe Ratio: 4.76 | Recovery Factor: 7.39 | Максимальная просадка: 7.09% | Profit Factor: 1.92

XAUEUR
Sharpe Ratio: 6.69 | Recovery Factor: 13.41 | Максимальная просадка: 3.92% | Profit Factor: 2.47

Профессиональная архитектура без грида, мартингейла и усреднений.
Разработана для трейдеров, которые ищут системы высокой вероятности для торговли золотом (XAUUSD и XAUEUR).

ЦЕНА

EARLY ADOPTER: $399 (первые 20 активации)
Обычная цена: $999.99

Институциональная система, созданная для высоковолатильных и трендовых инструментов, таких как золото, с акцентом на стабильность и контроль просадки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте рекомендуемые сет-файлы, доступные в разделе обсуждений.

Каков рекомендованный минимальный капитал?

Чтобы торговать со стандартным риском 1%, мы рекомендуем минимальный капитал от 3 000 до 4 500 долларов США (или эквивалент в евро).

На меньших счетах минимальный лот у брокера (0.01) может привести к тому, что фактический риск на сделку будет выше заданного. Например, при капитале 1 000 долларов реальный риск может составлять 3–4% на сделку.

Для повышения доходности допускается увеличение риска, поскольку просадка системы низкая.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется:

Провести тестирование на демо
Адаптировать параметры под условия вашего брокера
Полностью разобраться в стратегии и её рисках
Проверить работу системы при разных рыночных условиях

Этот продукт не является финансовой рекомендацией. Параметры по умолчанию могут быть не оптимальными для всех брокеров. Будущее поведение рынка не гарантируется.

ПРОВЕРЕННЫЕ МЕТРИКИ

Бэктест после пандемии — более реалистичный и включающий почти 4 года данных.

Валидация методом Монте-Карло, который используется как стандарт для наших Expert Advisors.
Стресс-тест выполнен на основании 15 000 симуляций, включающих комбинацию обоих сетов.

Результаты:

100% симуляций прибыльные
P95 максимальной просадки менее 20%
Sharpe Ratio выше 5.0

ПОЧЕМУ GOLDEN AXIS — ЭТО ДРУГОЙ УРОВЕНЬ

Большинство советников, торгующих золотом, используют агрессивные методы, такие как мартингейл, grid или recovery-алгоритмы. Они создают красивую кривую, но крайне нестабильны.

Golden Axis основан на институциональных принципах:

Одна позиция за раз
Стоп-лосс на каждой сделке
Контроль риска на основе волатильности
Без усреднения
Без увеличения лота после убытков

Результат — надежная система, которая захватывает «чистые» импульсы в направлении тренда.

ВАЛИДАЦИЯ МОНТЕ-КАРЛО

Полный отчёт включает:

Перемешивание последовательности сделок
Вариации спреда и проскальзывания
Анализ риска разорения

Основные результаты уже представлены в скриншотах. Клиент может самостоятельно провести тесты с демо-версией и официальным сетом.

СТРАТЕГИЯ

Golden Axis торгует золото — один из самых трендовых активов — используя пробой ключевых уровней во время контролируемой волатильности.

Система отбирает входы с наивысшей статистической вероятностью и избегает шумовых сигналов.

Основные характеристики:

Динамический стоп-лосс
Настраиваемый коэффициент риск/прибыль
Оптимизированная логика выхода для захвата импульсов золота
Опциональный Break Even
Опциональный Trailing Stop

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Символы: XAUUSD и XAUEUR
Таймфрейм: H1
Минимальный депозит: 500
Рекомендуемый депозит: up 10.000
Риск на сделку: 1%, возможно до 2%
Брокер: низкий спред по золоту
VPS: рекомендуется

Финальная оптимизированная конфигурация будет обновлена после получения последнего сет-файла.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Управление рисками:
UseFixedLot
FixedLotSize
RiskPercent

Stop Loss и Take Profit:
ATR_Multiplier
RR_Ratio

Trailing Stop:
UseTrailingStop
TrailingActivationPips
TrailingDistancePips

Break Even:
UseBreakEven
BreakEvenActivationPips
BreakEvenProfitPips

Anti-CopyTrading:
UseRandomDelay
RandomDelayMin / RandomDelayMax

ЧТО ВХОДИТ

EA GOLDEN AXIS (.ex5)
Оптимизированный .set файл
Отчёт Монте-Карло (после финализации)
Бесплатные обновления
Поддержка через личные сообщения

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ

Трейдеры, которые ценят стабильность
Пользователи фондированных счетов
Инвесторы, ориентированные на низкую просадку
Трейдеры, работающие золотом без чрезмерной активности

ДЛЯ КОГО НЕ ПОДХОДИТ

Трейдеры, которые хотят быстро удваивать счета
Пользователи, ожидающие множество сделок каждый день
Трейдеры, не готовые к периодам просадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вопросы перед покупкой — отправьте личное сообщение.

FAQ – GOLDEN AXIS

Какую стратегию использует GOLDEN AXIS?
Система торгует золото как трендовый актив, используя пробои ключевых уровней, фильтрацию волатильности и подтверждение направления. Это институциональный подход, основанный на чистых импульсах.

Какой рынок и таймфрейм оптимальны?
Рекомендуемые пары: XAUUSD, XAUEUR
Оптимальный таймфрейм: H1

Это Plug & Play?
Да. В комплект входит официальный рекомендованный сет-файл.

Как система управляет рисками?
Риск рассчитывается в процентах, SL адаптируется к волатильности.

Использует ли система grid, мартингейл или усреднение?
Нет. Каждая сделка независима.

Насколько часто открываются сделки?
Зависит от волатильности золота. Частота умеренная, приоритет — качество сигналов.

Можно ли использовать на других активах?
Технически возможно, но система оптимизирована только для XAUUSD и XAUEUR.

Есть ли защита от копирования?
Да, через случайные задержки исполнения, не влияющие на результаты.

Подходит ли система для фондированных счетов?
Да, благодаря контролю рисков и стабильной кривой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля несет высокий риск. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Никогда не инвестируйте средства, которые не готовы потерять.
Этот EA — инструмент, а не гарантированный источник прибыли.
Пользователь несет полную ответственность за свои торговые решения.


