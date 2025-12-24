Nova DNA Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die den Donchian Channel und den Alligator-Indikator kombiniert - und dabei die Trenderkennung mit dynamischen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für strukturierte Handelseinstiege verbindet. Dieser EA identifiziert klare Ausbruchs- und Fortsetzungs-Setups, indem er den Preis relativ zum Donchian-Kanal verfolgt, während er die Trendrichtung mithilfe der Kiefer, Zähne und Lippen des Alligators bestätigt.

Anstatt auf jede Kursbewegung zu reagieren, wartet Nova DNA Trader auf bestätigte Ausrichtungen: Es wird nur gehandelt, wenn der Kurs den Kanal in der vom Alligator vorgeschlagenen Richtung durchbricht, wobei Rauschen und schwache Signale herausgefiltert werden.

Es ist ein klarer, regelbasierter Ansatz - Handel mit Struktur, Disziplin und Timing.

Warum Händler Nova DNA Trader wählen

Donchian Channel + Alligator, vollständig automatisiert:

Kombiniert Ausbruchserkennung und Trendbestätigung mit präzisen Ein- und Ausstiegsregeln.

Trend- und Kanalbestätigung:

Handelt nur, wenn der Preis den Donchian Channel mit Alligator-Ausrichtung durchbricht.

Eingebautes Risikomanagement:

Jede Position enthält einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Marktübergreifende Flexibilität:

Effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - von H1- bis zu Tagescharts.

Einfach, Effizient, Transparent:

Klare Logik, schnelle Ausführung und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova DNA Trader bietet einen strukturierten Dual-Indikator-Ansatz für diszipliniertes Trend- und Breakout-Trading.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.