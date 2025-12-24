Nova DNA Trader
- Experten
- Anita Monus
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Nova DNA Trader ist eine disziplinierte Automatisierung, die den Donchian Channel und den Alligator-Indikator kombiniert - und dabei die Trenderkennung mit dynamischen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für strukturierte Handelseinstiege verbindet. Dieser EA identifiziert klare Ausbruchs- und Fortsetzungs-Setups, indem er den Preis relativ zum Donchian-Kanal verfolgt, während er die Trendrichtung mithilfe der Kiefer, Zähne und Lippen des Alligators bestätigt.
Anstatt auf jede Kursbewegung zu reagieren, wartet Nova DNA Trader auf bestätigte Ausrichtungen: Es wird nur gehandelt, wenn der Kurs den Kanal in der vom Alligator vorgeschlagenen Richtung durchbricht, wobei Rauschen und schwache Signale herausgefiltert werden.
Es ist ein klarer, regelbasierter Ansatz - Handel mit Struktur, Disziplin und Timing.
Warum Händler Nova DNA Trader wählen
-
Donchian Channel + Alligator, vollständig automatisiert:
Kombiniert Ausbruchserkennung und Trendbestätigung mit präzisen Ein- und Ausstiegsregeln.
-
Trend- und Kanalbestätigung:
Handelt nur, wenn der Preis den Donchian Channel mit Alligator-Ausrichtung durchbricht.
-
Eingebautes Risikomanagement:
Jede Position enthält einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.
-
Marktübergreifende Flexibilität:
Effektiv bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - von H1- bis zu Tagescharts.
-
Einfach, Effizient, Transparent:
Klare Logik, schnelle Ausführung und keine unnötige Komplexität.
Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.
Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova DNA Trader bietet einen strukturierten Dual-Indikator-Ansatz für diszipliniertes Trend- und Breakout-Trading.
Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.