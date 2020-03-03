TOP REVERSION - EURUSD & GBPUSD M15

Institutionelles Multi-Pair-System mit 3 optimierten Konfigurationen. Über 15.000 Monte-Carlo-Simulationen bestätigen seine Robustheit.

EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | PF 1.26 | +232% bei 1% Risiko

EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | PF 1.39 | +320% bei 1% Risiko

GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | PF 1.33 | +198% bei 0.75% Risiko

Professionelle Architektur ohne Raster, ohne Martingale und ohne Mittelwertbildung.

Entwickelt für Händler, die Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen, die auf statistischer Validierung basieren.

EARLY ADOPTER PREIS: $699 (Erste 20 Aktivierungen)

Regulärer Preis: $1399

Institutionelles System, das mit 15.000 Monte-Carlo-Simulationen validiert wurde. Entwickelt für Trader, die Konsistenz über unrealistische Ansprüche stellen.

VERIFIZIERTE METRIKEN

Die Metriken wurden durch Tick-by-Tick-Modellierung erstellt, ohne Kurvenanpassung und ohne aggressive Optimierung.

Getesteter Zeitraum: 1. Januar 2022 bis heute, mit mehr als 2.700 Trades und einer einfachen Parameterlogik zur Vermeidung von Überoptimierungen.

WARUM TOP REVERSION ANDERS IST

Die meisten Market EAs basieren auf Martingale-, Grid- oder risikoreichen Mittelwertbildungsstrategien. Diese können profitabel aussehen, bis sie katastrophal scheitern.

TOP REVERSION folgt institutionellen Prinzipien:

- Eine Position nach der anderen

- Stop Loss bei jedem Handel

- Risikokontrolle durch Prozentsatz

- Keine Mittelwertbildung bei Verlustgeschäften

- Keine Erhöhung der Lots nach Verlusten

Das Ergebnis: eine stabile Aktienkurve und ein kontrollierter Drawdown.

MONTE CARLO VALIDIERUNG (15.000 SIMULATIONEN)

Die Simulationen umfassen:

- Randomisierte Handelssequenz

- Spread- und Slippage-Variation

- Risk-of-Ruin-Analyse

Schlüsselergebnisse (0,5% Risiko pro Handel und 0,33% für Set 3):

SET 1 | EURUSD | 0,5% Risiko

Rendite: +170% | Max DD: 11.02% | DD P95: 26.23% | Prob DD>30%: 1.62%

SET 2 | EURUSD | 0,5% Risiko

Rendite: +185% | Max DD: 15.86% | DD P95: 28.28% | Wahrscheinlichkeit DD>30%: 3.33%

SET 3 | GBPUSD | 0,33% Risiko

Rendite: +87% | Max DD: 14.09% | DD P95: 25.83% | Wahrscheinlichkeit DD>30%: 1.74%

Alle Sätze sind statistisch für den realen Handel validiert.

Dies bestätigt, dass das System nicht an die Kurve angepasst ist.

STRATEGIE

TOP REVERSION wurde entwickelt, um Preisumkehrungen vor den Markteröffnungen in London und New York zu erfassen und so die durch die Volatilität bei der Markteröffnung verursachten Liquidationsspitzen zu vermeiden.

Die Kernlogik folgt einer einfachen, regelbasierten Struktur mit einer geplanten Einstiegszeit, die aus dem wiederkehrenden Kursverhalten vor der Sitzung abgeleitet wird.

Optionale Filter sind für wechselnde Marktbedingungen (Trend, RSI, Kerzengröße und Sitzung) enthalten, aber der EA funktioniert derzeit am besten mit minimaler Filterung und einem sauberen Setup.

Hauptmerkmale:

- Fester Stop Loss in Pips

- Konfigurierbares Risiko/Belohnung

- Optionaler Break Even

- Optionaler Trailing Stop

EMPFOHLENE KONFIGURATION

- Symbole: EURUSD und GBPUSD (optimiert)

- Zeitrahmen: M15

- Mindesteinlage: $1.000 (festes Lot 0,01)

- Empfohlenes Kapital: $2.000-$10.000

- Risiko pro Handel: 0,33% bis 1%

- Broker: Jeder mit niedrigem Spread auf EURUSD/GBPUSD

- VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

Andere Devisenpaare können gehandelt werden, aber der EA ist speziell für EURUSD und GBPUSD optimiert.

HAUPTPARAMETER

Risikomanagement

- UseFixedLot: Feste Losgröße aktivieren/deaktivieren

- FixedLotSize: Feste Losgröße

- Risiko % pro Trade: Prozentuales Risiko

Spread & Orders

- MaximumSpread: Maximal erlaubter Spread

- OrderComment: Handelskommentar

- MagicNumber: EA-Bezeichner

Einstiegskonfiguration

- EntryHour / EntryMinute: Einstiegszeit (Server)

- Entry Candle Timeframe: Kerze, die für die Signalvalidierung verwendet wird

- UseReversalLogic: Aktivieren der Umkehrlogik

TP/SL-Verwaltung

- StopLoss (Pips): StopLoss-Abstand

- RiskRewardRatio: RR-Verhältnis

- CommissionPerLot: TP-Anpassung für Provisionen

Break Even

- UseBreakEven: Aktivieren/Deaktivieren

- BreakEvenActivation (xRR): Aktivierung in Vielfachen von R

Trailing Stop

- UseTrailingStop: Aktivieren/Deaktivieren

- TrailingActivation (Pips): Aktivierungsabstand

- TrailingDistance (Pips): Trailing-Abstand

Trendfilter

- UseTrendFilter

- TrendTimeframe

- TrendMAPeriod

- TrendMAType

- TrendMode (mit/gegen den Trend)

Kerzenfilter

- UseCandleSizeFilter

- MinCandleSize (xATR)

- KerzeATRPeriode

RSI-Filter

- UseRSIFilter

- RSITimeframe

- RSIPeriod

- RSIOverboughtLevel

- RSIOversoldLevel

Sitzungsfilter

- UseSessionFilter

- SessionStartHour

- SessionEndHour

Anti-CopyTrading

- UseRandomDelay

- MinimumDelay / MaximumDelay

Fehlersuche

- EnableDebugMode

INKLUSIVE

- TOP REVERSION EA (.ex5)

- 3 optimierte .set-Parameterdateien

- Monte-Carlo-Bericht (PDF)

- Kostenlose Updates

- Unterstützung durch private Nachrichten

AM BESTEN GEEIGNET FÜR

- Trader, die eher nach Beständigkeit als nach schnellen Gewinnen streben

- Prop-Firmen-Nutzer

- Anleger, die einen geringen Drawdown bevorzugen

- M15-Trader, die Over-Trading vermeiden

NICHT GEEIGNET FÜR

- Trader, die ihr Konto schnell verdoppeln wollen

- Leute, die viele Trades pro Tag erwarten

- Benutzer, die Drawdown-Perioden nicht tolerieren können

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Für Fragen vor dem Kauf: Senden Sie eine private Nachricht.

Offizielle Links:

Signale: In Arbeit

Update-Kanal: In Entwicklung

RISIKOWARNUNG

Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Backtests und Simulationen sind keine Garantie für eine ähnliche Performance auf dem realen Markt. Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Dieser EA ist ein Handelswerkzeug, kein System mit Gewinngarantie. Der Käufer trägt die volle Verantwortung für seine Investitionsentscheidungen.