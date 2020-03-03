TOP Reversion
- Experten
- Bernardo Garcia Delfa
- Version: 2.2
- Aktivierungen: 20
TOP REVERSION - EURUSD & GBPUSD M15
Institutionelles Multi-Pair-System mit 3 optimierten Konfigurationen. Über 15.000 Monte-Carlo-Simulationen bestätigen seine Robustheit.
EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | PF 1.26 | +232% bei 1% Risiko
EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | PF 1.39 | +320% bei 1% Risiko
GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | PF 1.33 | +198% bei 0.75% Risiko
Professionelle Architektur ohne Raster, ohne Martingale und ohne Mittelwertbildung.
Entwickelt für Händler, die Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen, die auf statistischer Validierung basieren.
EARLY ADOPTER PREIS: $699 (Erste 20 Aktivierungen)
Regulärer Preis: $1399
Institutionelles System, das mit 15.000 Monte-Carlo-Simulationen validiert wurde. Entwickelt für Trader, die Konsistenz über unrealistische Ansprüche stellen.
VERIFIZIERTE METRIKEN
Die Metriken wurden durch Tick-by-Tick-Modellierung erstellt, ohne Kurvenanpassung und ohne aggressive Optimierung.
Getesteter Zeitraum: 1. Januar 2022 bis heute, mit mehr als 2.700 Trades und einer einfachen Parameterlogik zur Vermeidung von Überoptimierungen.
WARUM TOP REVERSION ANDERS IST
Die meisten Market EAs basieren auf Martingale-, Grid- oder risikoreichen Mittelwertbildungsstrategien. Diese können profitabel aussehen, bis sie katastrophal scheitern.
TOP REVERSION folgt institutionellen Prinzipien:
- Eine Position nach der anderen
- Stop Loss bei jedem Handel
- Risikokontrolle durch Prozentsatz
- Keine Mittelwertbildung bei Verlustgeschäften
- Keine Erhöhung der Lots nach Verlusten
Das Ergebnis: eine stabile Aktienkurve und ein kontrollierter Drawdown.
MONTE CARLO VALIDIERUNG (15.000 SIMULATIONEN)
Die Simulationen umfassen:
- Randomisierte Handelssequenz
- Spread- und Slippage-Variation
- Risk-of-Ruin-Analyse
Schlüsselergebnisse (0,5% Risiko pro Handel und 0,33% für Set 3):
SET 1 | EURUSD | 0,5% Risiko
Rendite: +170% | Max DD: 11.02% | DD P95: 26.23% | Prob DD>30%: 1.62%
SET 2 | EURUSD | 0,5% Risiko
Rendite: +185% | Max DD: 15.86% | DD P95: 28.28% | Wahrscheinlichkeit DD>30%: 3.33%
SET 3 | GBPUSD | 0,33% Risiko
Rendite: +87% | Max DD: 14.09% | DD P95: 25.83% | Wahrscheinlichkeit DD>30%: 1.74%
Alle Sätze sind statistisch für den realen Handel validiert.
Dies bestätigt, dass das System nicht an die Kurve angepasst ist.
STRATEGIE
TOP REVERSION wurde entwickelt, um Preisumkehrungen vor den Markteröffnungen in London und New York zu erfassen und so die durch die Volatilität bei der Markteröffnung verursachten Liquidationsspitzen zu vermeiden.
Die Kernlogik folgt einer einfachen, regelbasierten Struktur mit einer geplanten Einstiegszeit, die aus dem wiederkehrenden Kursverhalten vor der Sitzung abgeleitet wird.
Optionale Filter sind für wechselnde Marktbedingungen (Trend, RSI, Kerzengröße und Sitzung) enthalten, aber der EA funktioniert derzeit am besten mit minimaler Filterung und einem sauberen Setup.
Hauptmerkmale:
- Fester Stop Loss in Pips
- Konfigurierbares Risiko/Belohnung
- Optionaler Break Even
- Optionaler Trailing Stop
EMPFOHLENE KONFIGURATION
- Symbole: EURUSD und GBPUSD (optimiert)
- Zeitrahmen: M15
- Mindesteinlage: $1.000 (festes Lot 0,01)
- Empfohlenes Kapital: $2.000-$10.000
- Risiko pro Handel: 0,33% bis 1%
- Broker: Jeder mit niedrigem Spread auf EURUSD/GBPUSD
- VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb
Andere Devisenpaare können gehandelt werden, aber der EA ist speziell für EURUSD und GBPUSD optimiert.
HAUPTPARAMETER
Risikomanagement
- UseFixedLot: Feste Losgröße aktivieren/deaktivieren
- FixedLotSize: Feste Losgröße
- Risiko % pro Trade: Prozentuales Risiko
Spread & Orders
- MaximumSpread: Maximal erlaubter Spread
- OrderComment: Handelskommentar
- MagicNumber: EA-Bezeichner
Einstiegskonfiguration
- EntryHour / EntryMinute: Einstiegszeit (Server)
- Entry Candle Timeframe: Kerze, die für die Signalvalidierung verwendet wird
- UseReversalLogic: Aktivieren der Umkehrlogik
TP/SL-Verwaltung
- StopLoss (Pips): StopLoss-Abstand
- RiskRewardRatio: RR-Verhältnis
- CommissionPerLot: TP-Anpassung für Provisionen
Break Even
- UseBreakEven: Aktivieren/Deaktivieren
- BreakEvenActivation (xRR): Aktivierung in Vielfachen von R
Trailing Stop
- UseTrailingStop: Aktivieren/Deaktivieren
- TrailingActivation (Pips): Aktivierungsabstand
- TrailingDistance (Pips): Trailing-Abstand
Trendfilter
- UseTrendFilter
- TrendTimeframe
- TrendMAPeriod
- TrendMAType
- TrendMode (mit/gegen den Trend)
Kerzenfilter
- UseCandleSizeFilter
- MinCandleSize (xATR)
- KerzeATRPeriode
RSI-Filter
- UseRSIFilter
- RSITimeframe
- RSIPeriod
- RSIOverboughtLevel
- RSIOversoldLevel
Sitzungsfilter
- UseSessionFilter
- SessionStartHour
- SessionEndHour
Anti-CopyTrading
- UseRandomDelay
- MinimumDelay / MaximumDelay
Fehlersuche
- EnableDebugMode
INKLUSIVE
- TOP REVERSION EA (.ex5)
- 3 optimierte .set-Parameterdateien
- Monte-Carlo-Bericht (PDF)
- Kostenlose Updates
- Unterstützung durch private Nachrichten
AM BESTEN GEEIGNET FÜR
- Trader, die eher nach Beständigkeit als nach schnellen Gewinnen streben
- Prop-Firmen-Nutzer
- Anleger, die einen geringen Drawdown bevorzugen
- M15-Trader, die Over-Trading vermeiden
NICHT GEEIGNET FÜR
- Trader, die ihr Konto schnell verdoppeln wollen
- Leute, die viele Trades pro Tag erwarten
- Benutzer, die Drawdown-Perioden nicht tolerieren können
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Für Fragen vor dem Kauf: Senden Sie eine private Nachricht.
Offizielle Links:
Signale: In Arbeit
Update-Kanal: In Entwicklung
RISIKOWARNUNG
Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Backtests und Simulationen sind keine Garantie für eine ähnliche Performance auf dem realen Markt. Handeln Sie niemals mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Dieser EA ist ein Handelswerkzeug, kein System mit Gewinngarantie. Der Käufer trägt die volle Verantwortung für seine Investitionsentscheidungen.