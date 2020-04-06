Golden Axis

GOLDEN AXIS – XAUUSD / XAUEUR H1

Sistema institucional orientado a mercados tendenciales de alta volatilidad. Validación cuantitativa con Test de Montecarlo, evaluándolo como sistema robusto y fiable.

XAUUSD Ratio de Sharpe: 4.76 | Factor de recuperación: 7.39| Drawdown: 7.09 % | Factor de beneficio: 1.92

XAUEUR Ratio de Sharpe: 6.69 | Factor de recuperación: 13.41 | Drawdown: 3.92% | Factor de beneficio: 2.47

Arquitectura profesional sin grid, martingala ni promedios.

Desarrollado para traders que buscan sistemas de ALTA PROBABILIDAD aplicados a GOLD(XAUUSD Y XAUEUR)


PRECIO

EARLY ADOPTER: $399 (Primeras 20 activaciones)

PRECIO REGULAR: $899,99

Sistema de grado institucional diseñado para activos altamente volátiles y tendenciales como el oro, priorizando consistencia y control de drawdown.


RECOMENDACIONES:

Usar los sets recomendados, disponibles en el foro discusión.

Para más rentabilidad se puede configurar con más riesgo ya que el drawdown es bajo.

¿Cuál es el capital mínimo recomendado?

Para operar con el riesgo estándar del 1%, recomendamos un capital mínimo de $3,000 - $4,500 USD (o equivalente en EUR).

Con cuentas más pequeñas, el lote mínimo del broker (0.01) puede causar que el riesgo real por operación sea mayor al configurado. Por ejemplo, con $1,000 el riesgo real podría ser 3-4% por operación

Antes de utilizar el robot en una cuenta real, se recomienda:

  • Realizar pruebas en entorno demo

  • Ajustar los parámetros según las condiciones del broker

  • Comprender completamente la estrategia y sus riesgos

  • Validar el comportamiento en diferentes condiciones de mercado

Este producto no constituye asesoramiento financiero. Los parámetros predeterminados pueden no ser óptimos para todos los brokers o activos. No se garantiza ni predice el comportamiento futuro del mercado.


MÉTRICAS VERIFICADAS

Backtesting desde mercado post-pandemia, mas realista y con casi 4 años de datos.

Validación con el test de Montecarlo como estandar para nuestros Expert Advisors. El test ded stress se realiza con 15.000 simulaciones con la combinación de ambos setups cuyas conclusiones son:

100% rentable

P95 Drawdown menor al 20%

Ratio de Sharpe mayor a 5.0

POR QUÉ GOLDEN AXIS ES DIFERENTE

La mayoría de EAs que operan oro utilizan técnicas agresivas como martingala, grids o recovery, lo que genera curvas atractivas pero extremadamente frágiles.

GOLDEN AXIS opera bajo principios institucionales:

  • Una posición a la vez

  • Stop Loss en cada operación

  • Riesgo controlado mediante volatilidad

  • Sin promediar pérdidas

  • Sin duplicar lotes tras pérdidas

El resultado es un sistema robusto que busca capturar impulsos limpios dentro de tendencias definidas.


VALIDACIÓN MONTE CARLO


Se incluirá validación completa con:

  • Reordenamiento de secuencia de operaciones

  • Variación de spread y slippage

  • Análisis de riesgo de ruina

Los resultados están añadidos en capturas, no obstante, con la versión demo y el set aconsejado, el cliente puede pasarlo para verificar su validez.


ESTRATEGIA

Golden Axis opera activos altamente tendenciales como el oro, buscando rupturas de niveles clave en zonas de volatilidad controlada.
La selección de entradas prioriza movimientos con mayor probabilidad estadística y evita señales ruidosas.

Características principales:

  • Stop Loss dinámico

  • Ratio Riesgo/Beneficio configurable

  • Gestión de salida optimizada para capturar impulsos del oro

  • Break Even opcional

  • Trailing Stop opcional


CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Símbolos: XAUUSD y XAUEUR
Timeframe: H1
Depósito mínimo: 500
Depósito recomendado: up 10.000
Riesgo por operación: 1%, pero puede llegar al 2%
Broker: Spread bajo en oro
VPS: Recomendado

La configuración optimizada será actualizada cuando aportes el set final.


PARÁMETROS PRINCIPALES

Gestión de Riesgo:

  • UseFixedLot

  • FixedLotSize

  • RiskPercent

Stop Loss y Take Profit:

  • ATR_Multiplier

  • RR_Ratio

Trailing Stop:

  • UseTrailingStop

  • TrailingActivationPips

  • TrailingDistancePips

Break Even:

  • UseBreakEven

  • BreakEvenActivationPips

  • BreakEvenProfitPips

Anti-CopyTrading:

  • UseRandomDelay

  • RandomDelayMin/Max


QUÉ INCLUYE

  • EA GOLDEN AXIS (.ex5)

  • Archivo .set optimizado

  • Informe Monte Carlo (cuando esté finalizado)

  • Actualizaciones gratuitas

  • Soporte por mensaje privado


PARA QUIÉN ES ADECUADO

  • Traders que buscan consistencia

  • Usuarios de cuentas fondeadas

  • Inversores que prefieren bajo drawdown

  • Traders que operan oro sin sobreoperar


PARA QUIÉN NO ES ADECUADO

  • Traders que buscan multiplicar cuentas rápidamente

  • Usuarios que esperan muchas operaciones diarias

  • Traders que no aceptan periodos de drawdown


INFORMACIÓN ADICIONAL

Dudas antes de comprar: enviar mensaje privado.


FAQ – GOLDEN AXIS

¿Qué tipo de estrategia utiliza GOLDEN AXIS?
Golden Axis opera ORO como activo tendencial buscando rupturas de niveles clave, filtrando entradas por volatilidad y confirmación direccional. Es una aproximación institucional basada en impulsos limpios, sin artificios ni algoritmos agresivos.

¿En qué mercado y timeframe se recomienda utilizarlo?
 Pares recomendados: XAUUSD y XAUEUR
Timeframe óptimo: H1

¿Es Plug & Play?
 Sí. Incluye un set oficial recomendado. La mayoría de usuarios no necesita modificar parámetros.

¿Cómo gestiona el riesgo?
 Utiliza riesgo porcentual con SL dinámico.
SL y TP se adaptan a la volatilidad intradía del oro.

¿Utiliza grid, martingala o promedios?
 No.
Cada operación es independiente.

¿Con qué frecuencia opera?
 El oro presenta volatilidad marcada, pero el EA prioriza calidad sobre cantidad.
Frecuencia moderada.

¿Puedo usarlo en otros activos?
 Técnicamente sí, pero no está optimizado más allá de XAUUSD y XAUEUR en H1.

¿Incluye protección anti-copy?
 Sí, mediante retrasos aleatorios que no afectan al rendimiento.

¿Es adecuado para cuentas fondeadas?
 Sí, por su enfoque de riesgo contenido y control de exposición.

AVISO DE RIESGO
El trading conlleva riesgo elevado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder. Este EA es una herramienta, no un sistema de ganancias garantizadas.


