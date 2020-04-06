GOLDEN AXIS – XAUUSD / XAUEUR H1

一款面向高波动趋势市场的机构级交易系统。通过蒙特卡洛压力测试进行量化验证，被评估为稳健且可靠的策略。

XAUUSD

夏普比率: 4.76 | 恢复因子: 7.39 | 最大回撤: 7.09% | 盈利因子: 1.92

XAUEUR

夏普比率: 6.69 | 恢复因子: 13.41 | 最大回撤: 3.92% | 盈利因子: 2.47

专业架构，无网格、无马丁、无加仓。

专为追求高概率策略的黄金交易者开发（XAUUSD 与 XAUEUR）。

价格

早期购买（Early Adopter）： $399（前几次激活 20）

常规价格： $899.99

该系统专为黄金等高波动趋势资产设计，重点强调稳定性和可控回撤。

使用建议

请使用讨论区提供的官方推荐参数集（.set）。

最低推荐资金是多少？

在使用标准 1% 风险的情况下，我们建议最低资金为 3,000–4,500 美元（或等值欧元）。

对于较小的账户，券商的最小手数（0.01）可能导致实际单笔风险高于设置值。例如，在 1,000 美元账户中，实际风险可能达到每笔交易 3–4%。

如果希望提高收益，可适当增加风险，因为系统本身的回撤较低。

在使用真实账户之前建议：

在模拟账户中测试

根据您所用经纪商的条件调整参数

充分理解策略及其风险

在不同市场环境下验证系统表现

本产品不构成金融建议。默认参数可能并非适用于所有经纪商或资产。未来市场情况无法保证或预测。

验证指标（已测试）

回测覆盖疫情后市场，共约 4 年真实数据，更具可信度。

使用蒙特卡洛测试，对所有 Expert Advisors 进行标准化验证。

压力测试基于 15,000 次模拟，包含两个优化参数集的组合。

核心结果：

100% 模拟盈利

P95 最大回撤低于 20%

夏普比率大于 5.0

为何 GOLDEN AXIS 与众不同

多数黄金 EA 使用激进技术，如马丁格尔、网格或补仓算法，这类系统表现看似优美但极其脆弱。

Golden Axis 遵循机构化原则：

一次仅持有一个仓位

每笔交易都设止损

风险根据波动率动态调整

无补仓

无亏损加倍

结果是一套稳健系统，用于捕捉趋势中的“干净动能”。

蒙特卡洛验证

完整验证包含：

重新排序交易序列

变动点差与滑点

破产风险分析

主要结果已在截图中展示。

用户可使用演示版本和官方 .set 文件自行验证。

策略说明

Golden Axis 专注于黄金这一高度趋势性资产，通过关键水平突破，在可控波动环境中寻找高胜率入场点。

系统优先过滤噪音信号，并选择更具统计优势的价格结构。

核心特性：

动态止损（SL）

可自定义的风险回报比（RR）

优化后的出场管理，用于捕捉黄金动能

可选 Break Even

可选 Trailing Stop

推荐配置

交易品种：XAUUSD、XAUEUR

时间周期：H1

最低入金：500

推荐入金：up to 10.000

单笔风险：1%，可使用至 2%

经纪商要求：黄金低点差

VPS：建议使用

最终优化参数将在提供最新 set 文件后更新。

主要参数

风险管理：

UseFixedLot

FixedLotSize

RiskPercent

止损 / 止盈：

ATR_Multiplier

RR_Ratio

移动止损：

UseTrailingStop

TrailingActivationPips

TrailingDistancePips

Break Even：

UseBreakEven

BreakEvenActivationPips

BreakEvenProfitPips

防复制交易（Anti-Copy）：

UseRandomDelay

RandomDelayMin / RandomDelayMax

包含内容

EA GOLDEN AXIS (.ex5)

优化参数文件 (.set)

蒙特卡洛报告（完成后提供）

免费更新

私信技术支持

适用人群

追求稳定收益的交易者

使用挑战账户/机构账户的用户

偏好低回撤的投资者

想交易黄金但不希望过度交易的用户

不适用人群

希望快速翻倍账户的交易者

期待每天大量交易信号的用户

无法接受阶段性回撤的交易者

额外信息

如在购买前有疑问，请通过私信联系。

FAQ – GOLDEN AXIS

Golden Axis 使用什么类型的策略？

Golden Axis 将黄金作为趋势资产进行交易，基于关键突破、波动率过滤和方向确认。这是一种机构级动能策略，无任何激进机制。

推荐市场与周期？

品种：XAUUSD、XAUEUR

周期：H1

它是 Plug & Play 吗？

是的。附带官方推荐参数集，大多数用户无需修改。

如何管理风险？

采用百分比风险控制，并使用基于波动的动态止损。

是否使用网格、马丁或补仓？

不使用。

每笔交易独立处理。

交易频率如何？

黄金波动大，但系统优先考虑质量而非数量。

交易频率中等。

能否用于其他品种？

技术上可以，但系统仅针对 XAUUSD 和 XAUEUR H1 做过优化。

是否具备防复制机制？

是的，通过随机延迟保护，不影响整体表现。

适合挑战账户吗？

非常适合，因其风险受控、曲线稳定。

风险提示

交易具有高风险。历史表现不代表未来结果。

请勿使用无法承受损失的资金进行交易。

本 EA 是工具，而不是保证盈利的系统。

交易决策由用户自行负责。