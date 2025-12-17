ASHI MOTOR - USDJPY H1

Institutionelles System mit professioneller quantitativer Validierung

Über 15.000 Monte-Carlo-Simulationen bestätigen seine Robustheit

Sharpe Ratio 2.18 | Recovery Factor 6,75 | Drawdown 9,12% | Profit Factor 1.37

Professionelle Architektur ohne Martingale-Gitter oder Mittelwertbildung

Entwickelt für Trader, die Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen

EARLY ADOPTER PREIS: $499 (Erste 20 Aktivierungen)

Regulärer Preis: $999

Institutionelles System, das mit 15.000 Monte-Carlo-Simulationen validiert wurde. Entwickelt für Händler, denen Beständigkeit wichtiger ist als unrealistische Versprechungen.

Beschreibung

Ashi Engine ist ein professionelles Handelssystem für USDJPY auf dem H1-Zeitrahmen

Von Grund auf mit einem quantitativen Ansatz entwickelt, bei dem Stabilität und Robustheit unter realen Marktbedingungen im Vordergrund stehen

Im Gegensatz zu vielen Marktsystemen, die sich auf überoptimierte, unnötige Filter oder unrealistische Backtest-Kurven stützen, basiert dieses System auf klaren, reproduzierbaren Regeln, die das für Charts mit niedrigem Zeitrahmen typische Rauschen eliminieren

Es verwendet keine Martingale-Grid-Hedging- oder Hidden-Risk-Techniken

Das Risikomanagement basiert auf der realen Volatilität unter Verwendung der ATR und die Ausgänge sind so konzipiert, dass die Positionen ohne künstliche Mechanismen geschützt werden

Das System wurde durch mehr als 15.000 Monte-Carlo-Simulationen, in denen Variationen der Handelssequenzen, Spread-Änderungen, Slippage und eine vollständige Neuordnung von Gewinnen und Verlusten bewertet wurden, einer fortgeschrittenen statistischen Validierung unterzogen.

Diese Tests zeigen, dass das System auch unter zufälligen Szenarien stabil bleibt.

Schlüsselmetriken Backtest 3 Jahre 11 Monate 100% Tick Modeling

Sharpe Ratio 2,18

Recovery Factor 7,59

Maximaler Drawdown 11,94%

Profit Factor 1,37

Nettogewinn +160,46%

Trades 988

Zeitrahmen H1

Diese Kennzahlen stammen nicht von aggressiver Optimierung oder mehrfachen Parameteranpassungen

Das System basiert auf einer klaren Logik mit Werten, die entsprechend dem realen Preisverhalten gesetzt werden, um präzise Einstiege und optimale Ausstiege zu ermöglichen

Monte-Carlo-Validierung 15.000 Simulationen

Das System hat ein umfangreiches Monte-Carlo-Validierungsverfahren durchlaufen, das Tests mit Variationen des Spreads von Handelsaufträgen, Änderungen der Slippage und eine vollständige Neuordnung der Ergebnisse umfasst.

64,2 % der Simulationen zeigten einen Drawdown, der höher war als der ursprüngliche Backtest

Dies bestätigt, dass das System nicht überoptimiert ist und die vorgestellten Kennzahlen konservativ sind

Diese Art der Validierung unterscheidet ein robustes System von einem überangepassten System

Systemarchitektur

Hauptwert USDJPY

Zeitrahmen H1

Dynamischer Stop Loss basierend auf ATR

Take Profit mit RR 3:1

Keine Teilschließungen Prop Firm kompatibel

Optionaler Trailing Stop

Automatischer Schutz gegen hohe Spreads

Entwickelt für den Einsatz in institutionellen Umgebungen

Empfohlene Benutzer

Fortgeschrittene und professionelle Trader

Anwender, die Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen

Anleger, die Wert auf Konsistenz und einen geringen Drawdown legen

Trader, die höhere Zeitrahmen ohne Overtrading bevorzugen

Nicht empfohlen für

Händler, die ihr Konto schnell verdoppeln wollen

Anwender, die mehrere Trades pro Tag benötigen

Systeme, die Martingale oder aggressive Techniken verwenden

Händler, die nicht bereit sind, ein natürliches Marktrisiko zu akzeptieren

Technische Anforderungen

Empfohlene Einzahlung USD 10.000 jede Kontogröße gültig

ECN-Broker

Leverage 1:50 oder höher

VPS empfohlen

Eine Instanz pro Chart

Empfehlungen

Bevor Sie den Roboter auf einem realen Konto verwenden, sollten Sie:

Führen Sie Tests in einer Demoumgebung durch

Passen Sie die Parameter an die Bedingungen Ihres Brokers und des gewählten Instruments an

Sicherzustellen, dass Sie die Strategie und ihre Risiken vollständig verstehen

Stellen Sie sicher, dass Sie den Expert Advisor selbst testen. Die Standardparameter sind möglicherweise nicht für alle Märkte oder Broker optimal. Dieses Produkt stellt keine Finanzberatung dar. Das zukünftige Marktverhalten kann nicht garantiert oder vorhergesagt werden.

Wichtigste Parameter

Risikomanagement

UseFixedLot

FixedLotSize

RiskPercent

Spread & Orders

MaxSpreadPips

OrderComment

MagicNumber

TP/SL-Management

ATR_Multiplikator

RR_Ratio

Trailing Stop optional

UseTrailingStop

TrailingActivationPips

TrailingDistancePips

Anti-CopyTrading

UseRandomDelay

RandomDelayMin

RandomDelayMax

Debug & Überwachung

DebugMode

UseTimer

TimerSeconds

Schlussfolgerung

ASHI Engine ist ein professionelles System, das sich an Händler richtet, die Klarheit, Kontrolle und Konsistenz suchen

Es verlässt sich nicht auf versteckte Risikotechniken oder unrealistische Versprechungen

Seine Stärke liegt in einer robusten Architektur, einer fortschrittlichen statistischen Validierung und einem Risikomanagement, das für reale Marktbedingungen entwickelt wurde

Es ist für Händler geeignet, die langfristig stabile und nachhaltige Ergebnisse erzielen wollen.

Welche Art von Strategie verwendet ASHI Engine?

ASHI Engine ist ein Trendfolgesystem, das auf der Preisaktionsanalyse mit Heikin Ashi und gleitenden Durchschnitten basiert. Der EA handelt nur dann, wenn klare Bedingungen für die Ausrichtung des Momentums erfüllt sind. Er verwendet keine komplexen Muster oder künstliche Filter, die die Robustheit verringern.

Welcher Markt und welcher Zeitrahmen werden empfohlen?

Empfohlenes Paar: USDJPY

Optimaler Zeitrahmen: H1

Diese Kombination bietet die besten Kennzahlen in Bezug auf Stabilität, geringen Drawdown und langfristige Beständigkeit.

Muss ich etwas konfigurieren? Ist es Plug & Play?

Ja, es ist Plug & Play.

Es enthält eine offizielle empfohlene Set-Datei, die direkt geladen werden kann. Für die meisten Benutzer ist keine Anpassung der Parameter erforderlich.

Wie wird das Risiko verwaltet?

Der EA verwendet ein prozentuales Risiko pro Handel.

Wichtigste Parameter:

Ausfallrisiko % des Saldos: 0.6%

SL und TP definiert durch einen Schutzfilter

Option "Trailing Stop" enthalten (die Strategie funktioniert besser ohne sie)

Verwendet sie Grid, Martingale, Hedging oder Averaging?

Nein.

ASHI Engine verwendet keine Martingale, Grid, Reverse Martingale, Recovery-Systeme oder Mittelwertbildung.

Jeder Handel ist völlig unabhängig.

Wird der Trailing-Stop immer verwendet?

Nein.

Der Trailing-Stop ist verfügbar, aber er ist nicht Teil der offiziellen Konfiguration, da er die Effizienz der Strategie reduziert. Er wird für Benutzer angeboten, die einen personalisierten Ausstiegsmanagement-Stil wünschen.

Wie hoch ist das empfohlene Mindestkapital?

Standard-Konten: 300-500 USD

Prop-Firmenkonten: Verwenden Sie das empfohlene Risiko (0,3-0,6%)

Welche Art von Konto ist am besten geeignet?

Konten mit:

Niedrigen Spreads

Stabile Ausführung

VPS in der Nähe des Servers des Brokers

Der EA ist robust und hängt nicht von speziellen Broker-Konditionen ab.

Wie häufig wird gehandelt?

ASHI Engine ist ein konservatives System. Es handelt nur, wenn ein klarer und bestätigter Trend vorhanden ist. Dies bedeutet:

Mäßige Handelsfrequenz

Weniger Rauschen

Kontrollierter Drawdown

Kann ich es für mehrere Paare verwenden?

Technisch gesehen ja, aber die offizielle Konfiguration deckt nur USDJPY H1 ab.

Für andere Paare wird eine individuelle Optimierung empfohlen.

Gibt es einen Schutz gegen Copy Trading?

Ja.

Die Software enthält interne Funktionen zum Schutz vor Copy-Trading, so dass sie sicher bei Prop-Firmen eingesetzt werden kann. Dies hat keine Auswirkungen auf die Leistung oder den Endbenutzer.

Wie wurde die Robustheit des EA validiert?

Der EA wurde getestet mit:

Umfangreiche Backtests vom 1. Januar 2024 bis November 2025

Jahrelange historische Daten

Tests der Parameterstabilität

Spread- und Adverse-Condition-Simulationen

Keine Über-Optimierung und keine unzuverlässigen Filter.

Ist es für Prop-Firm-Konten geeignet?

Ja.

Die Strategie konzentriert sich auf ein kontrolliertes Risiko, einen geringen Drawdown und operative Stabilität und ist daher auch für Prop Firms geeignet.

Offizielle Links

Live-Signale: https://www.mql5.com/es/signals/2346056

Offizieller Support & Fragen-Thread wird hinzugefügt

Update-Kanal in Entwicklung





RISIKOWARNUNG Der Handel birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die gezeigten Ergebnisse stammen aus historischen Backtests und Simulationen, die nicht garantieren, dass sie unter realen Marktbedingungen reproduziert werden können. Vergewissern Sie sich vor dem Handel, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, und investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Dieser EA ist eine Handelshilfe, kein System mit Gewinngarantie. Der Käufer ist allein für seine Investitionsentscheidungen verantwortlich.