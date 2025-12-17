ASHI Engine

ASHI MOTOR - USDJPY H1

Institutionelles System mit professioneller quantitativer Validierung
Über 15.000 Monte-Carlo-Simulationen bestätigen seine Robustheit
Sharpe Ratio 2.18 | Recovery Factor 6,75 | Drawdown 9,12% | Profit Factor 1.37
Professionelle Architektur ohne Martingale-Gitter oder Mittelwertbildung
Entwickelt für Trader, die Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen

EARLY ADOPTER PREIS: $499 (Erste 20 Aktivierungen)

Regulärer Preis: $999

Institutionelles System, das mit 15.000 Monte-Carlo-Simulationen validiert wurde. Entwickelt für Händler, denen Beständigkeit wichtiger ist als unrealistische Versprechungen.

Beschreibung

Ashi Engine ist ein professionelles Handelssystem für USDJPY auf dem H1-Zeitrahmen
Von Grund auf mit einem quantitativen Ansatz entwickelt, bei dem Stabilität und Robustheit unter realen Marktbedingungen im Vordergrund stehen

Im Gegensatz zu vielen Marktsystemen, die sich auf überoptimierte, unnötige Filter oder unrealistische Backtest-Kurven stützen, basiert dieses System auf klaren, reproduzierbaren Regeln, die das für Charts mit niedrigem Zeitrahmen typische Rauschen eliminieren
Es verwendet keine Martingale-Grid-Hedging- oder Hidden-Risk-Techniken
Das Risikomanagement basiert auf der realen Volatilität unter Verwendung der ATR und die Ausgänge sind so konzipiert, dass die Positionen ohne künstliche Mechanismen geschützt werden

Das System wurde durch mehr als 15.000 Monte-Carlo-Simulationen, in denen Variationen der Handelssequenzen, Spread-Änderungen, Slippage und eine vollständige Neuordnung von Gewinnen und Verlusten bewertet wurden, einer fortgeschrittenen statistischen Validierung unterzogen.
Diese Tests zeigen, dass das System auch unter zufälligen Szenarien stabil bleibt.

Schlüsselmetriken Backtest 3 Jahre 11 Monate 100% Tick Modeling

Sharpe Ratio 2,18
Recovery Factor 7,59
Maximaler Drawdown 11,94%
Profit Factor 1,37
Nettogewinn +160,46%
Trades 988
Zeitrahmen H1

Diese Kennzahlen stammen nicht von aggressiver Optimierung oder mehrfachen Parameteranpassungen
Das System basiert auf einer klaren Logik mit Werten, die entsprechend dem realen Preisverhalten gesetzt werden, um präzise Einstiege und optimale Ausstiege zu ermöglichen

Monte-Carlo-Validierung 15.000 Simulationen

Das System hat ein umfangreiches Monte-Carlo-Validierungsverfahren durchlaufen, das Tests mit Variationen des Spreads von Handelsaufträgen, Änderungen der Slippage und eine vollständige Neuordnung der Ergebnisse umfasst.

64,2 % der Simulationen zeigten einen Drawdown, der höher war als der ursprüngliche Backtest
Dies bestätigt, dass das System nicht überoptimiert ist und die vorgestellten Kennzahlen konservativ sind
Diese Art der Validierung unterscheidet ein robustes System von einem überangepassten System

Systemarchitektur

Hauptwert USDJPY
Zeitrahmen H1
Dynamischer Stop Loss basierend auf ATR
Take Profit mit RR 3:1
Keine Teilschließungen Prop Firm kompatibel
Optionaler Trailing Stop
Automatischer Schutz gegen hohe Spreads
Entwickelt für den Einsatz in institutionellen Umgebungen

Empfohlene Benutzer

Fortgeschrittene und professionelle Trader
Anwender, die Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit suchen
Anleger, die Wert auf Konsistenz und einen geringen Drawdown legen
Trader, die höhere Zeitrahmen ohne Overtrading bevorzugen

Nicht empfohlen für

Händler, die ihr Konto schnell verdoppeln wollen
Anwender, die mehrere Trades pro Tag benötigen
Systeme, die Martingale oder aggressive Techniken verwenden
Händler, die nicht bereit sind, ein natürliches Marktrisiko zu akzeptieren

Technische Anforderungen

Empfohlene Einzahlung USD 10.000 jede Kontogröße gültig
ECN-Broker
Leverage 1:50 oder höher
VPS empfohlen
Eine Instanz pro Chart

Empfehlungen

Bevor Sie den Roboter auf einem realen Konto verwenden, sollten Sie:

  • Führen Sie Tests in einer Demoumgebung durch

  • Passen Sie die Parameter an die Bedingungen Ihres Brokers und des gewählten Instruments an

  • Sicherzustellen, dass Sie die Strategie und ihre Risiken vollständig verstehen

Stellen Sie sicher, dass Sie den Expert Advisor selbst testen. Die Standardparameter sind möglicherweise nicht für alle Märkte oder Broker optimal. Dieses Produkt stellt keine Finanzberatung dar. Das zukünftige Marktverhalten kann nicht garantiert oder vorhergesagt werden.

Wichtigste Parameter

Risikomanagement
UseFixedLot
FixedLotSize
RiskPercent

Spread & Orders
MaxSpreadPips
OrderComment
MagicNumber

TP/SL-Management
ATR_Multiplikator
RR_Ratio

Trailing Stop optional
UseTrailingStop
TrailingActivationPips
TrailingDistancePips

Anti-CopyTrading
UseRandomDelay
RandomDelayMin
RandomDelayMax

Debug & Überwachung
DebugMode
UseTimer
TimerSeconds

Schlussfolgerung

ASHI Engine ist ein professionelles System, das sich an Händler richtet, die Klarheit, Kontrolle und Konsistenz suchen
Es verlässt sich nicht auf versteckte Risikotechniken oder unrealistische Versprechungen
Seine Stärke liegt in einer robusten Architektur, einer fortschrittlichen statistischen Validierung und einem Risikomanagement, das für reale Marktbedingungen entwickelt wurde

Es ist für Händler geeignet, die langfristig stabile und nachhaltige Ergebnisse erzielen wollen.

FAQ - ASHI Engine

Welche Art von Strategie verwendet ASHI Engine?
ASHI Engine ist ein Trendfolgesystem, das auf der Preisaktionsanalyse mit Heikin Ashi und gleitenden Durchschnitten basiert. Der EA handelt nur dann, wenn klare Bedingungen für die Ausrichtung des Momentums erfüllt sind. Er verwendet keine komplexen Muster oder künstliche Filter, die die Robustheit verringern.

Welcher Markt und welcher Zeitrahmen werden empfohlen?

  • Empfohlenes Paar: USDJPY

  • Optimaler Zeitrahmen: H1

Diese Kombination bietet die besten Kennzahlen in Bezug auf Stabilität, geringen Drawdown und langfristige Beständigkeit.

Muss ich etwas konfigurieren? Ist es Plug & Play?
Ja, es ist Plug & Play.
Es enthält eine offizielle empfohlene Set-Datei, die direkt geladen werden kann. Für die meisten Benutzer ist keine Anpassung der Parameter erforderlich.

Wie wird das Risiko verwaltet?
Der EA verwendet ein prozentuales Risiko pro Handel.
Wichtigste Parameter:

  • Ausfallrisiko % des Saldos: 0.6%

  • SL und TP definiert durch einen Schutzfilter

  • Option "Trailing Stop" enthalten (die Strategie funktioniert besser ohne sie)

Verwendet sie Grid, Martingale, Hedging oder Averaging?
Nein.
ASHI Engine verwendet keine Martingale, Grid, Reverse Martingale, Recovery-Systeme oder Mittelwertbildung.
Jeder Handel ist völlig unabhängig.

Wird der Trailing-Stop immer verwendet?
Nein.
Der Trailing-Stop ist verfügbar, aber er ist nicht Teil der offiziellen Konfiguration, da er die Effizienz der Strategie reduziert. Er wird für Benutzer angeboten, die einen personalisierten Ausstiegsmanagement-Stil wünschen.

Wie hoch ist das empfohlene Mindestkapital?

  • Standard-Konten: 300-500 USD

  • Prop-Firmenkonten: Verwenden Sie das empfohlene Risiko (0,3-0,6%)

Welche Art von Konto ist am besten geeignet?
Konten mit:

  • Niedrigen Spreads

  • Stabile Ausführung

  • VPS in der Nähe des Servers des Brokers

Der EA ist robust und hängt nicht von speziellen Broker-Konditionen ab.

Wie häufig wird gehandelt?
ASHI Engine ist ein konservatives System. Es handelt nur, wenn ein klarer und bestätigter Trend vorhanden ist. Dies bedeutet:

  • Mäßige Handelsfrequenz

  • Weniger Rauschen

  • Kontrollierter Drawdown

Kann ich es für mehrere Paare verwenden?
Technisch gesehen ja, aber die offizielle Konfiguration deckt nur USDJPY H1 ab.
Für andere Paare wird eine individuelle Optimierung empfohlen.

Gibt es einen Schutz gegen Copy Trading?
Ja.
Die Software enthält interne Funktionen zum Schutz vor Copy-Trading, so dass sie sicher bei Prop-Firmen eingesetzt werden kann. Dies hat keine Auswirkungen auf die Leistung oder den Endbenutzer.

Wie wurde die Robustheit des EA validiert?
Der EA wurde getestet mit:

  • Umfangreiche Backtests vom 1. Januar 2024 bis November 2025

  • Jahrelange historische Daten

  • Tests der Parameterstabilität

  • Spread- und Adverse-Condition-Simulationen

Keine Über-Optimierung und keine unzuverlässigen Filter.

Ist es für Prop-Firm-Konten geeignet?
Ja.
Die Strategie konzentriert sich auf ein kontrolliertes Risiko, einen geringen Drawdown und operative Stabilität und ist daher auch für Prop Firms geeignet.

Offizielle Links

Live-Signale: https://www.mql5.com/es/signals/2346056
Offizieller Support & Fragen-Thread wird hinzugefügt
Update-Kanal in Entwicklung


RISIKOWARNUNG Der Handel birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die gezeigten Ergebnisse stammen aus historischen Backtests und Simulationen, die nicht garantieren, dass sie unter realen Marktbedingungen reproduziert werden können. Vergewissern Sie sich vor dem Handel, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, und investieren Sie niemals Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Dieser EA ist eine Handelshilfe, kein System mit Gewinngarantie. Der Käufer ist allein für seine Investitionsentscheidungen verantwortlich.

Empfohlene Produkte
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
Experten
Selbstverständlich. Hier ist die deutsche Übersetzung. Navigieren Sie durch die volatilen Strömungen des Silbermarktes mit Saltwater Silver , der definitiven Handelslösung, die für XAGUSD auf dem H1-Chart entwickelt wurde. Fühlen Sie sich auf hoher See verloren mit konventionellen Expert Advisors (EAs), die in unruhigen Marktbedingungen untergehen? Unser bahnbrechendes System nutzt einen hochentwickelten Kern eines neuronalen Netzes, der sich mit der Präzision eines Meister-Navigators anpasst, l
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Experten
Merkmale der automatisierten Handelssoftware (EA) Die Funktionen dieser automatisierten Handelssoftware (EA) sind im Folgenden aufgeführt. FX Brokerage: CryptoGT, FXGT usw... Plattform: nur MT5 Handelswährung: Bitcoin Dollar (BTCUSD) Handelsstil: Scalping bis mittelfristig Handelszeitrahmen: 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) Erstens werden keine Indikatoren auf den Charts benötigt. Alles ist in den EA eingebaut. Die Promotion ist für den Bitcoin Dollar (BTCUSD) 15-Minuten-Zeitrahmen. Bitcoin ist, wie
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
Smart System V1
Fabian Fernando Yonathan Emod
Experten
Der EA verwendet Aufträge mit großem Volumen, um andere Aufträge teilweise zu schließen. Mit diesem Ansatz liegt der Break-even- und Gewinnkurs viel näher am aktuellen Kurs, als wenn Sie alle Aufträge im Terminal oder deren volles Volumen verwenden. Infolgedessen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, Aufträge zu schließen oder Lose im Markt zu reduzieren, um ein Vielfaches. Die Strategie des EA ist einfach: Wenn die letzte Kerze bullisch war, kauft er. Wenn die letzte Kerze bärisch war, verkauft
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Experten
Valtoro Aurum EA MT5 Signals: ! !MYFXBOOK COMING SOON!! !!WEIHNACHTSVERKAUFSPREIS, VERFÜGBAR BIS 26.12.2025!! ! !URSPRÜNGLICHER PREIS 1149$, NEUER PREIS 799$!! XAUUSD - Gold Only: Offizielles Signal unter Live-Bedingungen Bei Community-Signalen, die nicht in der MQL5-Produktbeschreibung enthalten sind, übernehmen wir keine Garantie für deren Relevanz. Nehmen Sie am MQL-Gruppen-Chat teil, wo Sie unter die Haube schauen und Antworten auf Ihre Fragen finden können https://www.mql5.com/en/me
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experten
FOREX MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
Gold Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experten
GOLD MARKET SCALPER ist ein hybrider Scalping-Roboter für Hedge-Konten. Wenn Sie es mögen, wenn Ihr Roboter ständig handelt und Sie gleichzeitig das Gefühl haben, dass Sie die volle Kontrolle haben, dann ist dieser Roboter perfekt für Sie! Keine psychologische Erschöpfung mehr, wenn beim manuellen Handel nach der Handelseröffnung der Marktpreis in die entgegengesetzte Richtung geht und Sie die ständigen Drawdowns leid sind. Dieser Roboter handelt in beide Richtungen gleichzeitig und Sie werden
UniHedge EA
Zdeno Brontvay
Experten
Inteligencia viacerých objednávok - Systém postupne pridáva pozície na základe delta analýzy. Nie náhodne, ale keď sa hybnosť vyvíja správnym smerom. Maximálne 4 objednávky na pár s inteligentnou správou veľkosti lotu. Profesionálny analytický panel - monitorovanie všetkých aktívnych párov v reálnom čase, analýza ziskov a strát, ukazovateľ rizika a sledovanie výkonnosti. Presne vidíte, čo sa s každým párom deje. Pokročilá logika uzatvárania - 6 nezávislých podmienok uzatvárania: trailing stop,
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
WP7 Ai Evolution
Izaku Mike Annam
Experten
WP7 Ai Evolution Ein Expert Advisor mit KI-Technologie, der die Bewegungen des Devisenmarktes für Ihren automatisierten Handel lesen kann Mit Trendfolgetechniken und Einzelpositionen bei jedem Handel und messbarem Risikomanagement Kann für alle Arten von Handelskonten verwendet werden Merkmale : - Spread-Filter - Paar-Filter - Handelsstunden-Filter - Handelstag-Filter - Balken-Filter - Preisabstandsfilter - Lot - maximales Lot - Stop-Loss - Gewinnmitnahme - Erholung nach Verlust - Trailing-
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (2)
Experten
AuriON AI System EA Handel neu definiert durch Intelligenz. Wichtig: Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um Ihr personalisiertes Installationspaket und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten. Aktuelles Angebot: Die nächsten 10 Kopien sind für $449 erhältlich , danach steigt der Preis auf $599 . I. Einführung AuriON ist ein kognitives Handelssystem, das algorithmische Ausführung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz integriert. Das System basiert auf der Deep Ne
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experten
Uni Bot ist ein trendiger, mit einem neuronalen Netzwerk trainierter Bot. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das auf einer neuen, speziell entwickelten Architektur (T-INN) Target-IntelNeuroNet basiert. Damit diese Variante des Expert Advisors funktioniert, ist es nicht notwendig, die Datei des trainierten neuronalen Netzwerks herunterzuladen, da für die Benutzerfreundlichkeit des Forex-Bots mit neuronalem Netzwerk die meisten Benutzer eine Reihe von neuronalen Netzwe
King Of Gold Mt5
Ibrahim Aljaref
Experten
King of Gold ist ein Premium-Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel von XAUUSD (Gold) auf dem 1-Stunden-Zeitfenster (H1) entwickelt wurde. Er basiert auf einer disziplinierten, regelbasierten Handelsmethodik, die auf Präzision, Konsistenz und langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtet ist und aggressive oder spielerische Handelsansätze bewusst vermeidet. Der EA erzeugt klare BUY- und SELL-Signale auf Grundlage strukturierter Marktbedingungen und stellt sicher, dass jeder Trade logisch
Scalper Master AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Scalper Master AI Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1 Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten. Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben.
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Experten
Dollar Cost Averaging ist ein sehr einfacher und alter Handelsalgorithmus, der jedoch seit jeher sehr nützlich ist. (Hinweis: Alle Benutzer, die DCA Pro Trend AI mieten und kaufen, müssen mir eine Nachricht senden, um das Benutzerhandbuch und die empfohlene Einrichtung vor dem Handel zu erhalten.) Ich bin Händler, habe 2009 mit dem Handel begonnen und heute ist der Handel mein Leben. Ich habe diesen EA basierend auf meinem gesamten Wissen, meiner gesamten Erfahrung im Handel und meiner Erfahru
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
Utilitys
By :ForextraderEanow Green Mower 10.0 Dieser EA ist die berühmte Grid-Strategie, die ein Raster von Trades mit der gleichen Größe öffnet (nicht Martingale) und PROFIT macht, selbst wenn sich der Forex-Preis in die FALSCHE Richtung bewegt. Sein Ziel ist es, das meiste aus einem trendigen und nicht trendigen Markt herauszuholen (automatisch) und alle Höhen und Tiefen auszunutzen. Das neue Upgrade wird noch besser sein, bevor die Erholung überhaupt stattfindet. Verlorene Trades nur bei den aggres
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experten
OverSeer:Ihr durchdachter Handelsverbündeter OverSeer ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Begleiter für Händler, die sich mit einem stetigen, konservativen Ansatz in der komplexen Welt des Indexhandels zurechtfinden wollen. OverSeer wurde in jahrelanger Experimentier- und Lernarbeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich an den globalen Märkten zu engagieren, während Sie Ihre Strategien auf dem Boden der Tatsachen halten. Warum OverSeer wäh
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Experten
Der Expert Advisor sperrt eine Verlustposition oder ein Raster mit der angegebenen Magic-Nummer und versucht weiterhin, den Verlust auf Null oder ein Minimum zu reduzieren. Die Dauer der Operation hängt von den Parametern des Expert Advisors ab und kann von einigen Tagen bis zu mehreren Monaten dauern. Parameter des Expert Advisors und ihr Zweck: Welche Position ist gesperrt Welche Richtung die Position oder das Positionsgitter ist gesperrt. Kaufen oder Verkaufen. Magische Zahl Magische Zahl der
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX H1 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs für den DAX H1 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansatz - einige
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 3 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf dem DAX M30 Zeitrahmen gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 3 nicht korrelierte EAs Logiken für den DAX M30 Zeitrahmen zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Trade hat seine eigene Logik für den STOP LOSS. Um die Gewinne abzufangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansat
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
TOP Reversion
Bernardo Garcia Delfa
Experten
TOP REVERSION - EURUSD & GBPUSD M15 Institutionelles Multi-Pair-System mit 3 optimierten Konfigurationen. Über 15.000 Monte-Carlo-Simulationen bestätigen seine Robustheit. EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | PF 1.26 | +232% bei 1% Risiko EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | PF 1.39 | +320% bei 1% Risiko GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | PF 1.33 | +198% bei 0.75% Risiko Professionelle Architektur ohne Raster, ohne Martingale und ohne Mittelwertbildung . Entwickelt für Händler, d
Golden Axis
Bernardo Garcia Delfa
Experten
GOLDENE ACHSE - XAUUSD / XAUEUR H1 Institutionelles System, das für hochvolatile Trendmärkte entwickelt wurde. Quantitativ validiert durch Monte-Carlo-Tests, die ein robustes und zuverlässiges Modell bestätigen. XAUUSD Sharpe Ratio: 4.76 | Recovery Factor: 7.39 | Drawdown: 7,09% | Gewinnfaktor: 1,92 XAUEUR Sharpe Ratio: 6,69 | Erholungsfaktor: 13,41 | Drawdown: 3,92% | Gewinnfaktor: 2,47 Professionelle Architektur ohne Raster, Martingale oder Mittelwertbildung. Entwickelt für Händler, die System
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension