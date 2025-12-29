Apex Precision

APEX PRECISION - Künstliche Intelligenz trifft auf professionelles Trading

Der professionelle Expert Advisor, der die traditionelle technische Analyse mit 5 Modulen der künstlichen Intelligenz kombiniert, um Ihre Leistung im Forex-Handel zu maximieren.

✨ WAS MACHT APEX PRECISION EINZIGARTIG?

🧠 F ortgeschrittene künstliche Intelligenz

  • Neuronales Netzwerk: Lernen Sie komplexe Marktmuster und verbessern Sie sich mit jedem Handel.
  • Q-Learning: Optimiert automatisch das Positionsmanagement (SL, TP, Trailing)
  • K-Means Clustering: Gruppiert Paare nach Echtzeit-Korrelation für intelligente Diversifizierung
  • Sentiment-Analyse: Erkennt Veränderungen im Marktverhalten
  • Ensemble: Kombiniert ein neuronales Netzwerk mit traditioneller technischer Analyse unter Verwendung adaptiver Gewichte

📊 A daptives System

Der EA passt das Gleichgewicht zwischen KI und traditioneller Analyse automatisch an, basierend auf der Performance: -Start: 20% KI + 80% technische Analyse -Er passt sich dynamisch an, basierend auf den Ergebnissen - Ein System, das von Ihrem spezifischen Konto lernt

🎯 Intelligenter Multi-Symbol-Handel

  • Operieren Sie bis zu16 Paare gleichzeitig
  • System vonautomatischen Clustern, die Korrelationen verwalten
  • 3 voreingestellte Optionen (Majors, Crosses, Exotics) + individuelle Einstellungen
  • Professionelle Diversifizierung ohne manuellen Aufwand

🛡️ Überlegener Kapitalschutz

  • Circuit Breaker: Der Handel wird automatisch gestoppt, wenn der maximale Drawdown erreicht ist.
  • News-Filter: Blockieren von Operationen bei Ereignissen mit hohem Einfluss
  • Consecutive Loss Control: Vorübergehende Unterbrechung nach 5 aufeinanderfolgenden Verlusten
  • Cluster Risk Management: Verhindert ein übermäßiges Engagement


🎮 3-SCHRITT-EINRICHTUNG (5 MINUTEN)

1. Wählen Sie Ihr Handelsprofil

  • CONSERVATIVE: Für Anfänger (6% maximaler Drawdown, Gewinnrate 58-62%)
  • MODERATIV: Optimales Gleichgewicht (8% Drawdown, Gewinnrate 55-58%) EMPFOHLEN
  • AGGRESSIV: Für erfahrene Spieler (10% Drawdown, Gewinnquote 52-55%)

2. Wählen Sie Ihre Marktvoreinstellung

  • FOREX_MAJORS: 8 Hauptpaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY...) - Niedrige Spreads
  • FOREX_CROSSES: 8 Crosses (GBPJPY, EURJPY, AUDJPY...) - Höhere Volatilität
  • EXOTIC_PAIRS: 4 exotische Währungen (USDMXN, USDZAR...) - Nur für Experten
  • PRESET_CUSTOM: Konfigurieren Sie Ihre eigenen Symbole manuell

3. Definieren Sie das Risiko pro Operation

  • Bereich: 0.5% - 3.0%
  • Empfohlen:1,0% des Saldos pro Handel

Alles andere wird automatisch optimiert.


📈 TECHNISCHE MERKMALE

Mehrschichtige Analyse

5 professionelle technische Indikatoren - Adaptiver RSI - Optimierter MACD - Dynamische Bollinger Bänder - Mehrere gleitende Durchschnitte - ADX für Trendstärke

Volumen- und Liquiditätsanalyse - Erkennung von volumenstarken Bereichen - Identifizierung von institutionellen Levels

Wyckoff-Methodik - Erkennung von Marktphasen - Erkennung von Akkumulationen/Distributionen

Intelligentes Positionsmanagement

Automatischer Breakeven - Verschieben Sie den Stop-Loss auf den Breakeven-Punkt, wenn der Preis profitabel ist

Dynamischer Trailing Stop - Verfolgen Sie den Preis, um Gewinne zu maximieren - Einstellbar nach Handelsprofil

Dynamischer Take Profit - Passt sich der Marktvolatilität an - Maximiert die Gewinne bei starken Trends

Cluster Management - Maximale Anzahl von Positionen pro Cluster (1-3 je nach Profil) - Verhindert übermäßige Korrelation

Session-Optimierung

Automatische Multiplikatoren pro Session - London (08:00-17:00 GMT): Verstärkt EUR/GBP-Signale +20% -New York (13:00-22:00 GMT): Priorisiert USD/CAD +15% -Asien (00:00-09:00 GMT): Optimiert JPY/AUD/NZD +10% -Außerhalb der Session: Reduziert Signale um 30% (vermeidet geringe Liquidität)


🔧 EINGABEPARAMETER

⚙️ Grundlegende Einstellungen (erforderlich)

Handelsprofil ( Handelsprofil) - Optionen: CONSERVATIVE / MODERATE / AGGRESSIVE - Standard: MODERATE - Stellt automatisch +50 interne Parameter ein

Marktvoreinstellung ( Marktvoreinstellung) - Optionen: FOREX_MAJORS / FOREX_CROSSES / EXOTIC_PAIRS / PRESET_CUSTOM - Voreinstellung: FOREX_MAJORS - Legt fest, welche Paare der EA handeln wird

Risiko pro Handel (%) ( Risiko pro Handel) - Bereich: 0.5 - 3.0 - Standardwert: 1.0 - Prozentualer Anteil des Saldos, der pro Handel riskiert wird


🤖 Künstliche Intelligenz System

AI-Modus ( AI Mode) - Optionen: DISABLED / ADVISORY_ONLY / ACTIVE - Voreinstellung: AKTIV - DEAKTIVIERT: Nur technische Analyse - ADVISORY_ONLY: KI lernt, trifft aber keine Entscheidungen (erste 2-4 Wochen) - ACTIVE: KI trägt zu 20% zu Entscheidungen bei (empfohlen)


🛡️ Risikomanagement

Custom Max Drawdown (%) ( Benutzerdefinierter maximaler Drawdown) - Bereich: 3.0 - 20.0 - Standard: 0.0 (verwendet Profilwert) - Bei Erreichen stoppt der Circuit Breaker den EA

Risiko-Ertrags-Verhältnis ( Risk/Reward Ratio) - Bereich: 1.0 - 3.0 - Voreinstellung: 0.0 (verwendet den Profilwert) - Minimales TP/SL-Verhältnis erforderlich

Maximale gleichzeitige Positionen ( Maximum Simultaneous Positions) - Range: 1 - 50 - Standardwert: 0 (wird automatisch berechnet) - Gesamtlimit der offenen Trades

Tägliches Risikolimit (%) ( Tägliches Risikolimit) - Bereich: 1.0 - 10.0 - Standardwert: 5.0 - Maximal zulässiger Verlust pro Tag


📊 Benutzerdefinierte Konfiguration (PRESET_CUSTOM)

Active Symbols Count ( Anzahl der aktiven Symbole) - Bereich: 1 - 16 - Standardwert: 8 - Gilt nur, wenn Marktvoreinstellung = PRESET_CUSTOM

Symbol 1 bis Symbol 16 ( Symbole 1 bis 16) - Typ: Text - Standard: "" (leer) - Geben Sie den EXAKTEN Symbolnamen ein, wie er in Ihrem Broker erscheint - Fügen Sie ggf. Suffixe hinzu (.pro, .raw, m, usw.) - Symbole werden automatisch 4 Clustern zugewiesen


🔔 Filter und Optimierung

News Filter ( News Filter) - Optionen: true / false - Standardwert: true - Blockiert Trades bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen - Fenster: 45 min vor / 60 min nach (je nach Profil)

Session Optimization ( Sitzungsoptimierung) - Optionen: true / false - Standard: true - Wendet Multiplikatoren basierend auf der aktiven Marktsitzung an - Verbessert die Gewinnrate um 3-8%.

Seconds Wait After Candle ( Sekunden Wartezeit nach neuer Kerze) - Range: 30 - 300 - Standardwert: 60 - Wartezeit nach einer neuen Kerze, bevor Signale ausgewertet werden - Reduziert das anfängliche Volatilitätsrauschen


🎯 Erweiterte Parameter

Custom Signal Threshold ( Benutzerdefinierter Signalschwellenwert) - Bereich: 0.0 - 0.50 - Standardwert: 0.0 (verwendet Profilwert) - Mindestwert, um einen Handel zu eröffnen - Höhere Werte = weniger Trades, höhere Qualität

Enable Breakeven ( Activate Breakeven) - Optionen: true / false - Standardwert: true - Verschiebt SL zum Einstiegspunkt, wenn ein Gewinn vorliegt

Enable Trailer Stop ( Activate Trailing Stop) - Options: true / false - Default: true - Folgt dem Preis, um Gewinne zu maximieren

Dynamischen TP aktivieren ( Dynamischen TP aktivieren) - Optionen: true / false - Standardwert: true - Passt den Take Profit an die Marktvolatilität an


📝 Log System

Log Verbosity Level ( Log Verbosity Level) - Optionen: LOG_ERROR / LOG_WARNING / LOG_INFO / LOG_DEBUG - Voreinstellung: LOG_INFO - ERROR: Nur kritische Fehler - WARNING: Fehler + Warnungen - INFO: Vollständige Informationen (empfohlen) - DEBUG: Alle Details (nur für Entwickler)

Expert Magic Number ( Magische Expertenzahl) - Bereich: 1000 - 999999 - Standard: 123456 - Eindeutige Kennung für EA-Operationen - Verwenden Sie eine andere, wenn Sie mehrere Konfigurationen ausführen


📞 TECHNISCHER SUPPORT

E-Mail: lauechsa@gmail.com
Zeitplan: Montag bis Freitag, 13:00-20:00 GMT
Antwort: 24-48 Stunden


⚠️ WICHTIGE EMPFEHLUNGEN

Bevor Sie in Real handeln:

  1. Testen Sie zuerst die DEMO ( mindestens 2-4 Wochen)
  2. Benutzen Sie in den ersten Wochenden ADVISORY_ONLY Modus (KI lernt Ihr Konto)
  3. Aktivieren Sie den Nachrichtenfilter ( schützt vor extremer Volatilität)
  4. S tarten Sie mit MODERATE ( ausgewogenes Profil)
  5. Halten Sie das Risiko bei 1% pro Operation

Mindestanforderungen:

  • ✅ MetaTrader 5 (beliebiger Broker)
  • ✅ Empfohlenes Mindestkapital: $500 (Demo und Real) - Der EA funktioniert ab $100. Wir empfehlen ein Minimum von $500.
  • ✅ Empfohlener VPS (optional, aber ideal für 24/7)
  • ✅ Stabile Internetverbindung

Empfohlener Zeitrahmen:

  • H1 (1 Stunde): Optimale Balance zwischen Trades und Qualität
  • H4: Weniger Trades, höhere Qualität
  • M30: Aktiver, erfordert mehr Kapital


🏆 WETTBEWERBSVORTEILE

Merkmal Apex Präzision Traditionelle EAs
Künstliche Intelligenz 5 AI-Module Keine AI / Basis AI
Adaptives System Lernen und verbessern Statisch
Mehrfach-Symbole Bis zu 16 Paare 1-4 Paare
Intelligentes Clustering Automatisch durch Korrelation Manuell oder nicht vorhanden
Unterbrecher Vollständiger Schutz Nur Stop Loss
Konfiguration 3 Parameter (5 min) Dutzende von Parametern
Optimierung der Sitzung Automatisch Manuell oder ohne
Nachrichten-Filter Integriert Extern oder ohne


🎯 IDEAL FÜR:

✅ Trader, dieautomatisieren wollen, ohne die Kontrolle zu verlieren
✅ Diejenigen, dieDiversifikation wünschen, professionelle Multi-Symbol
✅ Investoren, die Wert auf Kapitalschutz über alles
✅ Traderaller Stufen ( einfach für Anfänger, leistungsstark für Experten)
✅ Diejenigen, die einen EA suchen, der mit der Zeitlernt und sich verbessert


📊 ERWARTETE STATISTIK (je nach Profil)

Konservatives Profil:

  • Trades/Woche: 5-10
  • Gewinnrate: 58-62%
  • Maximaler Drawdown: 6%
  • Durchschnittliches R:R-Verhältnis: 1:1,8

MODERATE Profil:

  • Trades/Woche: 10-20
  • Gewinnrate: 55-58%
  • Maximaler Drawdown: 8%
  • Durchschnittliches R:R-Verhältnis: 1:1,5

AGGRESSIVES Profil:

  • Trades/Woche: 20-40
  • Gewinnrate: 52-55%
  • Maximaler Drawdown: 10%
  • Durchschnittliches R:R-Verhältnis: 1:1,3

Hinweis: Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden.


Benutzerhandbuch verfügbar unter:

https://docs.google.com/document/d/1ygRxC7ZwDDS0E3WzbHQIw07Dz_G9CRnA/edit?usp=sharing&amp (Spanisch)

https://docs.google.com/document/d/1olWw9U_LRfiCiEMjITY7hcauFdH_cJoZ/edit?usp=sharing&amp (Englisch)


📋 RECHTLICHE HINWEISE

Risikowarnung: Der Devisenhandel birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren. Daher sollten Sie kein Geld investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Apex Precision EA ist ein algorithmisches Handelsinstrument, das KEINE Gewinne garantiert.

Verantwortung: Die Verwendung dieses EA erfolgt auf eigene Gefahr. Führen Sie immer gründliche Tests auf einem Demokonto durch, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Version 2.0 | Kompatibel mit MT5 |


