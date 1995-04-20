Adjustable Fractals mt

"Adjustable Fractals" - é uma versão avançada do indicador fractal, uma ferramenta de negociação muito útil!





- Como sabemos, o indicador padrão fractals mt4 não tem qualquer configuração - isto é muito inconveniente para os comerciantes.

- Fractais Ajustáveis ​​resolveu este problema - tem todas as configurações necessárias:

- Período ajustável do indicador (valores recomendados - acima de 7).

- Distância ajustável dos máximos/mínimos do preço.

- Design ajustável de setas fractais.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.