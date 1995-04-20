Adjustable Fractals mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.57
- Ativações: 10
"Adjustable Fractals" - é uma versão avançada do indicador fractal, uma ferramenta de negociação muito útil!
- Como sabemos, o indicador padrão fractals mt4 não tem qualquer configuração - isto é muito inconveniente para os comerciantes.
- Fractais Ajustáveis resolveu este problema - tem todas as configurações necessárias:
- Período ajustável do indicador (valores recomendados - acima de 7).
- Distância ajustável dos máximos/mínimos do preço.
- Design ajustável de setas fractais.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.