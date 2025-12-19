Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Version 5.10)

Die Speed Trend Matrix (STM) ist ein umfassendes Handelssystem, das in einem einzigen Indikator gekapselt ist. Im Gegensatz zu Standardoszillatoren, die lediglich Überkauft- oder Überverkauft-Zustände anzeigen, analysiert der STM die „Geschwindigkeit“ der Preisbewegung im Verhältnis zur Marktvolatilität (ATR). Er identifiziert nicht nur die Trendrichtung, sondern auch die Stärke hinter der Bewegung und filtert Perioden geringer Dynamik (die „FlatZone“) heraus, in denen Trader oft in Fehlausbrüchen gefangen werden.

Dieses Tool wurde für Trader entwickelt, die eine vollständige Roadmap für jede Transaktion benötigen. Es liefert nicht nur ein Einstiegssignal, sondern berechnet und projiziert auch automatisch die vorgeschlagenen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus direkt in Ihren Chart, basierend auf dem von Ihnen gewählten Handelsstil.

Kernphilosophie

Der Indikator teilt das Marktverhalten basierend auf der Preisgeschwindigkeit in drei verschiedene Zonen ein:

  • UpZone (Grün): Es liegt eine starke zinsbullische Dynamik vor.

  • DownZone (Rot): Es liegt eine starke bärische Dynamik vor.

  • FlatZone (Grau): Dem Preis fehlt die Geschwindigkeit, um einen Trend aufrechtzuerhalten. Dieser Filter hilft Ihnen, sich von seitwärts gerichteten oder unruhigen Märkten fernzuhalten.

Hauptmerkmale

1. Vier Dynamische Ausstiegsstrategien Das herausragende Merkmal der STM v5 ist ihre Anpassungsfähigkeit. Sie können zwischen vier verschiedenen Berechnungsmodi wechseln, um sie an Ihre spezifische Handelsweise anzupassen:

  • Mode ATR (Volatilitätsbasiert): Der klassische Ansatz. Passt Stop-Loss und Take-Profit basierend auf der aktuellen Marktvolatilität an. Ideal für Daytrading und Swing-Trading.

  • Mode Structure (Smart Money/Struktur): Platziert den Stop-Loss hinter den letzten Swing Highs oder Swing Lows. Dies ist für Price-Action-Trader konzipiert, die Stops gerne hinter der Marktstruktur verbergen.

  • Mode Candle (Scharfschütze/Sniper): Ein Modus mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Legt enge Stops basierend auf den Extremen der Signal-Candle-Dochte fest. Ideal, um den Beginn einer Dynamik-Explosion mit einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erfassen.

  • Mode Fixed (Scalper/Feste Punkte): Verwendet feste Punktwerte für SL und TP. Am besten geeignet für Scalping auf niedrigeren Zeiteinheiten mit bekannten Asset-Eigenschaften.

2. Trade-Management im Chart Wenn ein gültiges Signal erkannt wird, zeichnet der Indikator:

  • Einstiegspfeil: Visuelle Bestätigung der Trendwende.

  • SL-Linie (Roter Punkt): Das genaue Preisniveau für Ihren Stop-Loss.

  • TP-Linie (Blaue gestrichelte Linie): Das berechnete Gewinnziel-Niveau.

3. Erweiterte Filterung Um die Signalqualität weiter zu erhöhen, enthält der STM:

  • Multi-Timeframe (MTF)-Filter: Überprüft eine höhere Zeiteinheit (z. B. H1 oder H4), um sicherzustellen, dass Sie in Richtung des Makro-Trends handeln.

  • Strukturanforderung: Ein optionaler Filter, der den Indikator dazu zwingt, vor der Signalgabe auf eine gültige Pivot Low/High-Struktur zu warten, wodurch Einstiege während unregelmäßiger Spikes reduziert werden.

4. Performance-Dashboard Transparenz ist entscheidend. Das Dashboard auf dem Bildschirm verfolgt die historische Leistung der aktuellen Einstellungen im Chart und zeigt:

  • Gesamtzahl der Signale

  • Gewinne vs. Verluste

  • Gewinnrate in Prozent (Win Rate)

  • Netto verdiente Punkte (Net Points)

So Traden Sie

  1. Analysieren Sie die Matrix: Beobachten Sie, wie das Histogramm von Grau (Flach) zu Grün (Kauf) oder Rot (Verkauf) wechselt.

  2. Warten Sie auf den Pfeil: Bestätigen Sie das Signal mit dem gezeichneten Pfeil.

  3. Ausführen: Gehen Sie den Trade ein und setzen Sie Ihren SL/TP genau dort, wo die Linien des Indikators gezeichnet sind.

  4. Managen: Lassen Sie den Trade basierend auf den mathematischen Wahrscheinlichkeiten, die durch die Dashboard-Statistiken definiert sind, ablaufen.

Parameterübersicht

  • Strategy Settings: Passen Sie die ATR-Periode und die Geschwindigkeitsschwellen (Speed Thresholds) an, um die Signalempfindlichkeit zu optimieren.

  • Exit Strategy: Wählen Sie zwischen den Modi ATR, Structure, Fixed oder Candle und passen Sie Multiplikatoren/Risiko-Ertrags-Verhältnisse an.

  • Filters: Aktivieren/Deaktivieren Sie die MTF-Filterung und wählen Sie die spezifische höhere Zeiteinheit.

  • Visuals: Passen Sie Linienlängen und -farben an und schalten Sie das Dashboard ein/aus.

  • Alerts: Ein umfassendes Set an Alarmen ist enthalten (Popup, mobile Benachrichtigung, E-Mail, Ton und Sprachausgabe).


Empfohlene Produkte
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
CCI with Dynamic OSB zones mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „CCI mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, ohne Repainting. – Der Commodity Channel Index (CCI) eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung. – Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kaufpositionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen in Richtung des Haupttrends. – Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren. – Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb d
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Beta Signal
Svyatoslav Kucher
Indikatoren
Beta Signal ist ein Indikator für die Suche nach lokalen Extrema und die Bestimmung des aktuellen Trends. Die Berechnungen des Indikators basieren auf der Methodik des Autors. Mit Hilfe des Indikators können Sie die Orte einer möglichen Kursumkehr bestimmen, vorzugsweise in Richtung des Trends, aber auch mit ausreichender Genauigkeit und gegen den Trend. Auch können Sie mit Hilfe des Indikators den aktuellen Trend bestimmen. Der Indikator eignet sich für beliebige Währungspaare, für eine adäquat
SuperRSI
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der SuperRSI-Indikator ist ein fortschrittlicher Index der inneren Stärke. Der Indikator zeigt nicht die relative Stärke der zu vergleichenden Handelsinstrumente an, sondern die interne Stärke eines einzelnen Instruments, er ist also der "Internal Strength Index". Dies ist eine erweiterte Form des SuperRSI-Indikators . Er wandelt das Signal so um, dass niederfrequente Komponenten viel stärker verzögert werden als hochfrequente Komponenten. Im Allgemeinen haben die Daten des letzten Balkens mehr
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Indikatoren
SuperTrend Alerts ergänzt den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist SuperTrend ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. SuperTrend ist sehr beliebt für den Intraday- und Tageshandel und kann für jeden Zeitrahmen verwendet werden. Platzieren Sie einen Call, wenn der Kurs oberhalb der SuperTrend-Linie schließt, und einen Put, wenn der Kurs unterhalb der SuperTrend-Linie schließt. Diese Überkreuzungen we
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in Trendrichtung bestimmt. Die wichtigsten Unterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
FutureTrade
Andrey Spiridonov
3 (2)
Indikatoren
FutureTrade ist einer der wenigen Indikatoren, der den Kurs direkt auf dem Kurschart vorhersagt. Der Algorithmus zur Berechnung des Indikators basiert auf der schnellen Fourier-Transformation. Anhand des oszillierenden Verhaltens des Kurses sagt die Fourier-Funktion sein zukünftiges Verhalten voraus. Der Indikator sollte in der üblichen Weise an einen Chart mit dem angegebenen Symbol des Handelsinstruments und mit dem Zeitrahmen M15 angehängt werden. Dieser Zeitrahmen ist für die Arbeit mit beli
FVG Indicator MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator mit klaren Trendlinien Identifizieren Sie Fair Value Gaps (FVGs) wie ein Profi! Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator markiert Bullish- und Bearish-FVGs mit klaren, präzisen Trendlinien und verschafft Ihnen so einen visuellen Vorteil beim Aufspüren von Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkmale: Zwei Trendlinien pro FVG : Markiert deutlich den oberen und unteren Rand jeder FVG-Zone zur einfachen Identifizierung. Keine Strahlen : Die Trendlinie
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der
Bollinger Trend Lines MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Bollinger Trendlinien - MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines ist ein professioneller volatilitätsbasierter Trendindikator, der entwickelt wurde, um die Trendrichtung und dynamische Stopp-Levels unter Verwendung von Bollinger Bändern klar zu identifizieren. Der Indikator basiert auf einem Grundprinzip: folgt dem Trend, ignoriert das Rauschen und lässt die Volatilität den Stopp definieren. So funktioniert es Der Indikator bildet nachlaufende Trendlinien unter Verwendung von Bollinger Bändern: In
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Night Ghost - Pfeilanzeige für binäre Optionen. Dies ist ein zuverlässiger Assistent für Sie in der Zukunft! - Kein Neuzeichnen auf dem Diagramm -Funktioniert hervorragend bei allen Währungspaaren! - Anzeigegenauigkeit bis zu 90 % (besonders nachts) -Keine lange Einrichtung erforderlich (perfekt für binäre Optionen eingerichtet) - Keine späten Signale - Das Erscheinen eines Signals auf der aktuellen Kerze -Perfekt für die M1-Periode (nicht mehr!) - Augenfreundliche Kerzenfarbe (Rot un
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Force Index mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung. - Dynamische Überkauft-Zone – über der gelben Linie
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indikatoren
WPR nach Profil, oder WPR für Fachleute Geo_WprPro ist einer der bekanntesten Währungsprofilindikatoren. Er zeigt gleichzeitig zwei WPR-Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern in Matrixform auf allen Zeitrahmen mehrerer Währungspaare an, die das Währungsprofil bilden. In der Beschreibung heißt es : " Der WPR ist ein Frühindikator, der dem Kurschart oft vorausgeht. Der Oszillator erreicht häufig Extremwerte vor der Kursumkehr, als ob er dieses Ereignis vorwegnehmen würde: Er bildet fast imme
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Urgently
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Der Urgently-Indikator wurde entwickelt, um die Marktsituation schnell zu bestimmen, die Marktlage zu reflektieren und profitable Niveaus für die Eröffnung von Geschäften zu signalisieren. Die Marktbedingungen ändern sich schnell genug und erfordern eine ständige Kalibrierung der Handelsstrategien. Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einem der Oszillatoren. Der Forex-Markttrendindikator Urgently zeigt die Trendrichtung und Einstiegspunkte an. Er glättet Kursschwankungen bei der Generi
TrendWave Oscillator
Artem Koliada
Indikatoren
TrendWave Oscillator ist ein fortschrittlicher MT4-Oszillator, der nicht nur die Trendrichtung identifiziert, sondern auch visuelle und akustische Warnungen liefert, um Handelsstrategien zu verbessern. Key Features: - Farbkodierte Trendanzeige : - Blau : Zeigt einen Aufwärtstrend an und signalisiert ein potenzielles Preiswachstum. - Orange : Zeigt einen Abwärtstrend an, der auf einen möglichen Preisrückgang hindeutet. - Grau : Steht für einen flachen Markt oder das Fehlen eindeutiger Einstiegs
Trend Hunter Pro
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Indikator ist für die Eröffnung von Trades für einen langen Zeitraum konzipiert. er ist so eingestellt, um so viele Punkte aus jedem Handel wie möglich zu erhalten. er verwendet die Scalping-Methode... Sie können auf jedem Währungspaare Indikator ist bereits können Sie zu jeder Zeit des Tages handeln, aber die bevorzugte Zeit des Handels während der europäischen amerikanischen Sitzung. Währungspaare eur / jpy, eur / usd Währungspaare mit hoher Volatilität dann die Ergebnisse sind viel besse
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Weitere Produkte dieses Autors
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indikatoren
Auto Optimized Bollinger Bands – Anpassungsfähiges Volatilitätswerkzeug basierend auf realem Marktverhalten Auto Optimized Bollinger Bands ist ein fortschrittlicher Indikator für MT4, der die klassischen Bollinger Bands verbessert, indem er mittels vergangener Tradesimulation die optimalen Perioden- und Standardabweichungswerte automatisch ermittelt. Anstatt sich auf feste Einstellungen zu verlassen, passt sich das Tool dynamisch an Marktveränderungen und Preisstrukturen an und erstellt so Echtz
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indikatoren
Auto Optimized MFI ist ein selbstanpassender Indikator, der sich automatisch an Ihren Markt und Zeitrahmen anpasst. Er nutzt reale Handelssimulationen auf historischen Daten, um die effektivsten MFI-Kauf- und Verkaufsniveaus zu ermitteln. Im Gegensatz zu klassischen MFI-Indikatoren mit festen Schwellenwerten (wie 80/20) reagiert dieser Indikator dynamisch auf tatsächliches Preis- und Volumenverhalten. Funktionsweise Der Indikator analysiert historische Kerzen innerhalb eines benutzerdefinierten
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Auto Optimized RSI: Professionelle Marktanpassung Die meisten Trader scheitern, weil sie statische Werkzeuge in einem dynamischen Markt verwenden. Die Verwendung fester RSI-Level wie 70/30 auf jedem Chart ist ein mathematischer Fehler. Wenn Sie nach einem "magischen Pfeil" ohne Logik suchen, ist dieses Tool nicht für Sie geeignet. Dieses Werkzeug wurde für diejenigen entwickelt, die verstehen, dass Optimierung der einzige Schlüssel zum Überleben im Trading ist. Standard-Indikatoren berücksichtig
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Indikatoren
Dashboard für Ma Speedometer: https: //www.mql5.com/en/market/product/116784 Nicht standardisierte Einstellung zum Standardindikator des gleitenden Durchschnitts. Das Wesen des Indikators besteht darin, die Stärke und Geschwindigkeit der Kursrichtung zu bestimmen, indem der Neigungswinkel des gleitenden Durchschnitts ermittelt wird. Ein Punkt wird auf der fünfzehnten MA-Kerze und ein Punkt auf der letzten geschlossenen MA-Kerze genommen, eine gerade Linie wird zwischen ihnen gezogen, sie ist be
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist für Live-Charts und nicht für den Tester vorgesehen. Der PRO Trend Divergence Indikator ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das Trendfortsetzungs-Divergenzen erkennt – ein Signal, das darauf hinweist, dass der aktuelle Trend voraussichtlich anhalten wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die auf Trendwenden abzielen, hilft dieser Indikator dabei, Marktphasen zu identifizieren, in denen der Trend trotz kurzfristiger Rücksetzer oder kleiner Korrekturen stark
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Indikatoren
MTF Chart PRO: Multi-Timeframe-Analyse mit Mustern, S/R und Alarmen Überblick MTF Chart PRO ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4 Indikator, der anpassbare Kerzen aus mehreren Zeitrahmen direkt auf Ihr aktuelles Chart legt. Das ermöglicht eine nahtlose Multi-Timeframe (MTF) Analyse, ohne dass Sie Fenster wechseln müssen. Er ist ideal für Forex-, Aktien- und Krypto-Trader und kombiniert die visuelle Darstellung von Kerzen mit integrierten Unterstützungs-/Widerstandslinien (S/R), automatischen S
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
Indikatoren
Probieren Sie "Chart Patterns All in One" im Demo-Modus aus und erhalten Sie einen Bonus. Senden Sie mir eine Nachricht, nachdem Sie es im Demo-Modus getestet haben, um Ihren Bonus zu erhalten. Hinterlassen Sie nach dem Kauf einen Kommentar, um 8 hochwertige Indikatoren als Bonus zu erhalten. Der Chart Patterns All-in-One Indikator hilft Tradern, verschiedene Chartmuster, die häufig in der technischen Analyse verwendet werden, zu visualisieren. Dieser Indikator unterstützt die Identifizierung m
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Indikatoren
Prüfen Sie meine bezahlten Tools, die perfekt funktionieren ! "Period Cross RSI" ist ein neuer Indikator, der die Kreuzungen zweier RSI-Linien mit unterschiedlichen Perioden anzeigt, die aufsteigende und absteigende Zonen zur Bestätigung von Long- und Short-Trading schaffen. Dieser Indikator ist brend neu und wird weiter verbessert werden, für jetzt empfehle ich, es als Bestätigung, Filter-Indikator für die Bestimmung von Long / Short-Trading-Zonen, nicht als Signalgeber Indikator für jetzt zu v
FREE
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Indikatoren
Kerzenbasiertes 1 2 3 Muster Das Kerzenbasierte 1 2 3 Muster ist ein Indikator, der hochwahrscheinliche Umkehrformationen basierend auf der klassischen 1-2-3 Preisstruktur erkennt. Durch die Analyse von Kerzenformationen und Swing-Punkten werden Signale erst nach bestätigtem Ausbruch angezeigt, um Marktrauschen zu reduzieren und vorzeitige Einstiege zu vermeiden. Hauptmerkmale: Kerzenbasierte Erkennung bestätigter bullischer und bärischer 1-2-3 Muster Zeichnet Trendlinien zwischen den Mustern un
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Indikatoren
Nicht standardisierte Einstellung zum Standardindikator des gleitenden Durchschnitts. Das Wesen des Indikators besteht darin, die Stärke und Geschwindigkeit der Kursrichtung zu bestimmen, indem der Neigungswinkel des gleitenden Durchschnitts ermittelt wird. Es wird ein Punkt auf der fünfzehnten MA-Kerze und ein Punkt auf der letzten geschlossenen MA-Kerze genommen, dazwischen wird eine gerade Linie gezogen, die beweglich ist und auf einer Halbkugel einen Neigungswinkel von 90 Grad bis -90 anzeig
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Indikatoren
Prüfen Sie meine kostenpflichtigen Tools sie funktionieren perfekt Bitte bewerten Sie Der einstellbare PIN BAR-Indikator ist ein nützliches Tool zur Suche nach Pin Bars, die Sie im Preisdiagramm finden möchten. Er verfügt über 2 Parameter, um die Art der Pin Bars herauszufiltern, nach denen Sie suchen möchten: 1) MinTailProc 75% (Standardeinstellung), was bedeutet, dass Pin Bars angezeigt werden, die eine Mindestgröße der Nose (Tail) von 75% der vollen Kerzengröße haben. Wenn die obere Nose (Tai
FREE
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Indikatoren
Prüfen Sie meine kostenpflichtigen Tools sie funktionieren perfekt bitte bewerten Hier ist eine Upgraded Version mit Bonus Ea im Falle des Kaufs kostet es nur 30$ und Sie erhalten Ea als Bonus: https: //www.mql5.com/en/market/product/96835 Dieser Indikator ist experimentell, er zeigt TMA-Kanal-Pfeile mit eingebautem Volatilitätsfilter, um Verzögerungen zu vermeiden. Versuchen Sie, damit zu experimentieren, suchen Sie nach besseren Bedingungen für die Verwendung. Es ist möglich, verschiedene Zeit
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indikatoren
Schauen Sie sich meine kostenpflichtigen Tools an, sie funktionieren großartig und ich teile Ea's, die auf ihnen basieren, kostenlos bitte bewerten Der Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index)-Indikator ist ein neuartiges Handelsinstrument, das es Händlern ermöglicht, RSI-Messwerte aus zwei verschiedenen Zeitrahmen auf einem einzigen Chart zu überwachen. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es Händlern, potenzielle Trendbestätigungen und Divergenzen effektiver zu erkennen. So könnte ein Hä
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Indikatoren
Der Indikator zeigt Kauf-/Verkaufspfeile in Abhängigkeit vom Volatilitätsfaktor. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Er funktioniert für jedes Paar und jeden Zeitrahmen. Der Indikator wurde von Strategy Builders getestet und zeigt interessante Ergebnisse als guter Filterindikator und auch als unabhängiger Signalgeber (siehe Screenshots). Es ist möglich, nach vielen interessanten Parametern für profitablen Handel zu suchen, von denen einige auf den Screenshots zu sehen sind. Es gibt folgende
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Experten
Steady Ranger EA – Intelligenter und sicherer Kanalhandel Backtest: Verwenden Sie die bereitgestellten Set-Dateien (im Kommentarbereich) im Modus „Nur Eröffnungskurse“. Video: Sehen Sie sich das Video mit Untertiteln an, um das Konzept vollständig zu verstehen. Warum Steady Ranger EA? Ein langfristiges, risikokontrolliertes Handelssystem, das auf Stabilität und Sicherheit statt unrealistischen Gewinnen setzt. Mehrstufiger Stoppschutz: Kombiniert Stop-Loss pro Trade mit einer „Gesamtverlustgrenze
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Indikatoren
RSI Entry Points ist das Upgrade des Standard-RSI-Indikators, um ein Nachziehen zu vermeiden. Indikator zeichnet die Wolken und die Pfeile, um ein klares Bild zu haben, wo der Preis ist und was für zu warten. Warum der Standard-RSI nachhängt? weil wir ihn meistens nicht richtig benutzen und er eine sehr schwache visuelle Flexibilität hat, weniger informativ ist. Mit meinem aktuellen Upgrade habe ich versucht, beide Probleme gleichzeitig zu beheben, und ich habe viel bessere Ergebnisse und genaue
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experten
Dieser EA wurde nur für den RSI Einstiegspunkte Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test) erstellt, um die profitablen Parameter des Indikators zu zeigen und um potentiellen Käufern die Möglichkeit zu geben, Backtests der Indikatoreinträge durchzuführen. EA öffnet Kaufaufträge bei Kaufpfeilen und Verkaufsaufträge bei Verkaufspfeilen des Indikators, Aufträge werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen. EA wurde nicht für den automatisierten Live-Handel entwickelt, das
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Indikatoren
Die Standardeinstellungen dienen nur der Visualisierung , es kann damit kein Gewinn erzielt werden . Erhalten Sie einen kostenlosen EA als Bonus, wenn Sie den Indikator kaufen! Plus, erhalten Sie 4 interessante zusätzliche Indikatoren. Empfohlene Set-Dateien zum Backtesting des Indikators auf empfohlenen Paaren sind im Kommentarbereich (letzte Seite) verfügbar. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich auf dem MQL5-Markt verkauft wird. Alle anderen Quellen, die es anbieten, sind Be
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Experten
Erst lesen, dann testen. Diese Ea geht als Bonus für MFI Modern PRO Indikator Benutzer nur. Set-Dateien, die nach dem Upgrade generiert werden, können Sie im Kommentarbereich überprüfen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem MFI Modern PRO Indikator https://www.mql5.com/en/market/product/80765 nur um den Nutzern des Indikators die Möglichkeit zu geben, den Indikator vor dem Kauf schnell zu testen. Im Kommentarbereich werden empfohlene Set-Dateien hochgeladen, mit denen Sie sich selbst davon über
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Indikatoren
MA Revolution ist eine verbesserte Version des Standard-Gleitenden Durchschnitts . Mit dem aktuellen Upgrade reagiert die Linie des gleitenden Durchschnitts empfindlicher auf unterschiedliche Marktbedingungen. Er wird flexibler, indem die Standardperiode schrittweise verringert wird, wenn der Markt stark ist, und die Periode schrittweise wieder auf die Standardperiode erhöht wird, wenn der Markt wieder normal ist. Das Testen des Konzepts zeigt , dass diese verbesserte Version eine viel höhere G
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Indikatoren
Falls Sie Laguerre Scrat Indikator erhalten, bekommen Sie Laguerre Scrat Ea als Geschenk. Um Ea und detailliertes Handbuch PDF zu erhalten , kontaktieren Sie mich PM. Standardeinstellungen sind für usd/cad H4 Für stabile , langfristige Profite Laguerre Scrat ist ein Handelssystem, das auf 4 Indikatorenkombinationen in Form eines Indikators basiert. Laguerre-Indikator (aufgewertet), CCI, Bollinger-Bänder und Marktvolatilitätsfaktor. Es generiert Pfeile im Indikatorfenster und Nüsse auf dem Preisd
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Käufer des Indikators erhalten als Bonus kostenlos einen EA, der auf dem Fiter-Indikator basiert. (Schauen Sie sich das Video an, um den EA in Aktion zu sehen.) Kommentieren Sie, um den EA zu erhalten. Fiter ist ein hybrider Indikator, der eine exponentielle gleitende Durchschnittslinie (EMA) mit einer ATR-modulierten RSI-Linie (gelb) kombiniert, zusammen mit einem traditionellen gleitenden Durchschnitt (rot). Das Überschneiden dieser beiden Linien liefert deutlich glattere und zuverlässigere
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Indikatoren
nach Erhalt Indikator kontaktieren Sie mich für Bonus Ea . Non Repaint TMA-Kanal mit speziellen konditionierten Pfeile auf Preis Kreuz von Kanal-Linien plus Markt Volatilität Faktor, der Produkt viel genauer als jede gewöhnliche tma-Kanal-Indikatoren macht. Es ist erwiesen, profitabel zu sein mit Ea gebaut auf der Grundlage, die Sie als BONUS im Falle der Indikator Kauf erhalten. Viel Glück!
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Indikatoren
Übersicht über den MRA Index Indikator Bonusangebot: Erhalten Sie den "MRA Index EA" kostenlos beim Kauf des Indikators. Optimierungsstrategie: Für das Scalping optimiere ich die Einstellungen basierend auf den letzten 12 Monaten und verwende sie für den nächsten Monat. Dieser Ansatz hat sich als sehr effektiv erwiesen. Wichtiger Hinweis: Die Standardeinstellungen dienen nur zur Visualisierung und sind nicht für die Rentabilität optimiert. Eine korrekte Optimierungsanleitung wird ausschließlich
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Indikatoren
Die Demoversion ist nutzlos. Du wirst nichts verstehen, wenn du die blinkenden Zahlen anschaust. Dies ist ein Dashboard. Versuche, das Konzept zu verstehen, und ich werde dir bei allem weiteren helfen. Die Symbole müssen durch Kommas (,) getrennt und in die Parameter genau so eingegeben werden, wie sie von deinem Broker angezeigt werden, um sicherzustellen, dass sie im Dashboard erkannt werden. Diese Symbole werden für die Analyse durch den Indikator verwendet. Mit einem Klick kannst du jedes
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Candlestick-Muster-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) Dieser anpassbare Indikator identifiziert wichtige bullische und bärische Candlestick-Muster, die Trader bei der technischen Analyse und Entscheidungsfindung unterstützen. Hauptmerkmale: Mustererkennung : Bullisch : Hammer, Bullish Engulfing, Morgenstern, Drei weiße Soldaten, Bullish Harami, Umgekehrter Hammer. Bärisch : Shooting Star, Bearish Engulfing, Abendstern, Drei schwarze Krähen, Bearish Harami, Hängender Mann. Anpassbarkeit : Muster kö
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Indikatoren
Der "Candle Info"-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) hilft Tradern, wichtige Kerzenformationen direkt im Chart zu analysieren und zu visualisieren. Er erkennt Formationen wie Höhere Hochs (HH), Tiefere Tiefs (LL), Höhere Tiefs (HL) und Tiefere Hochs (LH) und bietet damit Einblicke in Markttrends und mögliche Kursbewegungen.     Hauptfunktionen: - Kerzenformationen: Identifiziert und markiert HH, LL, HL, LH sowie Kombinationen wie HH & HL (Aufwärtstrend) und LL & LH (Abwärtstrend). - Sitzungsfil
SpeedAngle
Davit Beridze
Indikatoren
Der SpeedAngle Indikator ist ein fortschrittliches Tool für MetaTrader 4, das Preisbewegungswinkel berechnet und dynamische visuelle Signale sowie anpassbare Alarme bietet. Es hilft Tradern, Trendwenden und Momentumveränderungen im Markt schnell zu erkennen. Hauptfunktionen Winkelbasierte Trendanalyse: Berechnet Winkel über einen vom Benutzer definierten Zeitraum, um Preisrichtung und -geschwindigkeit darzustellen. Dynamische Visualisierung: Zeigt einen farblich codierten Kreis, der sich basiere
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension