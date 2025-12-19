Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Version 5.10)

Die Speed Trend Matrix (STM) ist ein umfassendes Handelssystem, das in einem einzigen Indikator gekapselt ist. Im Gegensatz zu Standardoszillatoren, die lediglich Überkauft- oder Überverkauft-Zustände anzeigen, analysiert der STM die „Geschwindigkeit“ der Preisbewegung im Verhältnis zur Marktvolatilität (ATR). Er identifiziert nicht nur die Trendrichtung, sondern auch die Stärke hinter der Bewegung und filtert Perioden geringer Dynamik (die „FlatZone“) heraus, in denen Trader oft in Fehlausbrüchen gefangen werden.

Dieses Tool wurde für Trader entwickelt, die eine vollständige Roadmap für jede Transaktion benötigen. Es liefert nicht nur ein Einstiegssignal, sondern berechnet und projiziert auch automatisch die vorgeschlagenen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus direkt in Ihren Chart, basierend auf dem von Ihnen gewählten Handelsstil.

Kernphilosophie

Der Indikator teilt das Marktverhalten basierend auf der Preisgeschwindigkeit in drei verschiedene Zonen ein:

UpZone (Grün): Es liegt eine starke zinsbullische Dynamik vor.

DownZone (Rot): Es liegt eine starke bärische Dynamik vor.

FlatZone (Grau): Dem Preis fehlt die Geschwindigkeit, um einen Trend aufrechtzuerhalten. Dieser Filter hilft Ihnen, sich von seitwärts gerichteten oder unruhigen Märkten fernzuhalten.

Hauptmerkmale

1. Vier Dynamische Ausstiegsstrategien Das herausragende Merkmal der STM v5 ist ihre Anpassungsfähigkeit. Sie können zwischen vier verschiedenen Berechnungsmodi wechseln, um sie an Ihre spezifische Handelsweise anzupassen:

Mode ATR (Volatilitätsbasiert): Der klassische Ansatz. Passt Stop-Loss und Take-Profit basierend auf der aktuellen Marktvolatilität an. Ideal für Daytrading und Swing-Trading.

Mode Structure (Smart Money/Struktur): Platziert den Stop-Loss hinter den letzten Swing Highs oder Swing Lows. Dies ist für Price-Action-Trader konzipiert, die Stops gerne hinter der Marktstruktur verbergen.

Mode Candle (Scharfschütze/Sniper): Ein Modus mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Legt enge Stops basierend auf den Extremen der Signal-Candle-Dochte fest. Ideal, um den Beginn einer Dynamik-Explosion mit einem hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erfassen.

Mode Fixed (Scalper/Feste Punkte): Verwendet feste Punktwerte für SL und TP. Am besten geeignet für Scalping auf niedrigeren Zeiteinheiten mit bekannten Asset-Eigenschaften.

2. Trade-Management im Chart Wenn ein gültiges Signal erkannt wird, zeichnet der Indikator:

Einstiegspfeil: Visuelle Bestätigung der Trendwende.

SL-Linie (Roter Punkt): Das genaue Preisniveau für Ihren Stop-Loss.

TP-Linie (Blaue gestrichelte Linie): Das berechnete Gewinnziel-Niveau.

3. Erweiterte Filterung Um die Signalqualität weiter zu erhöhen, enthält der STM:

Multi-Timeframe (MTF)-Filter: Überprüft eine höhere Zeiteinheit (z. B. H1 oder H4), um sicherzustellen, dass Sie in Richtung des Makro-Trends handeln.

Strukturanforderung: Ein optionaler Filter, der den Indikator dazu zwingt, vor der Signalgabe auf eine gültige Pivot Low/High-Struktur zu warten, wodurch Einstiege während unregelmäßiger Spikes reduziert werden.

4. Performance-Dashboard Transparenz ist entscheidend. Das Dashboard auf dem Bildschirm verfolgt die historische Leistung der aktuellen Einstellungen im Chart und zeigt:

Gesamtzahl der Signale

Gewinne vs. Verluste

Gewinnrate in Prozent (Win Rate)

Netto verdiente Punkte (Net Points)

So Traden Sie

Analysieren Sie die Matrix: Beobachten Sie, wie das Histogramm von Grau (Flach) zu Grün (Kauf) oder Rot (Verkauf) wechselt. Warten Sie auf den Pfeil: Bestätigen Sie das Signal mit dem gezeichneten Pfeil. Ausführen: Gehen Sie den Trade ein und setzen Sie Ihren SL/TP genau dort, wo die Linien des Indikators gezeichnet sind. Managen: Lassen Sie den Trade basierend auf den mathematischen Wahrscheinlichkeiten, die durch die Dashboard-Statistiken definiert sind, ablaufen.

Parameterübersicht