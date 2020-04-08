Perfect Entry planer
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Características principales
-
Planificación visual de riesgos y recompensas
-
Crea rectángulos interactivos en el gráfico para configuraciones de compra y venta.
-
Cuadro rosa: Representa su riesgo (desde la entrada hasta el Stop Loss).
-
Cuadro Verde: Representa su Recompensa (Entrada a Take Profit).
-
El rectángulo verde ajusta automáticamente su tamaño en función de su relación de recompensa preferida (por ejemplo, 1:2).
-
-
Cálculo automático del lote
-
Calcula automáticamente el tamaño de lote correcto en función del saldo de su cuenta y del porcentaje de riesgo definido.
-
Tiene en cuenta el valor del tick del símbolo y el tamaño del contrato (funciona para divisas, índices, criptomonedas y metales).
-
-
Panel de datos en tiempo real
-
Muestra el saldo actual de la cuenta y el precio en tiempo real.
-
Muestra la cantidad exacta de dólares en riesgo.
-
-
Medidor de sentimiento de tendencia
-
Barra "Bull vs. Bear" integrada.
-
Visualiza el impulso del mercado (0-100%) para ayudarle a alinear sus operaciones con la dirección de la tendencia actual.
-
-
Sincronización bidireccional
-
Gráfico a panel: arrastre los cuadros del gráfico y los precios del panel se actualizarán automáticamente.
-
Panel a Gráfico: Escriba un precio SL o TP específico en el panel, y los cuadros visuales se mueven a esos niveles exactos.
-
Instrucciones de uso
1. Configuración inicial
-
Adjunte el indicador LotSize_3D_v1a cualquier gráfico (Timeframe de su elección).
-
En la ventana de configuración, defina sus preferencias por defecto:
-
Porcentaje de riesgo: El porcentaje de su saldo que está dispuesto a perder por operación (por ejemplo, 1,0).
-
Ratio de Recompensa: Su objetivo de ratio riesgo-recompensa (por ejemplo, 2,0 significa aspirar a 2 $ de beneficio por cada 1 $ de riesgo).
-
2. Planificar una operación
-
Mire el Medidor de Tendencia en el panel para ver si los Toros o los Osos dominan actualmente.
-
Para comprar: Haga clic en el botón [CONFIGURACIÓN DE COMPRA]del panel.
-
Para una venta: Haga clic en el botón [CONFIGURACIÓN DE VENTA]del panel.
3. Ajuste de niveles
Aparecerán dos cuadros de color en el gráfico:
-
Arrastre el Cuadro Rosa: Mueva los bordes para fijar su Precio de Entrada y su nivel de Stop Loss.
-
Nota: El Cuadro Verde (Take Profit) se expandirá o contraerá automáticamente para mantener su Ratio de Recompensa establecido.
-
También puede arrastrar manualmente la Caja Verde si desea apuntar a un nivel de precio específico en lugar de una relación fija.
4. Ejecutar la operación
-
Observe la sección inferior del panel denominada "LOTE".
-
Este número es el tamaño de lote seguro calculado para su distancia específica de Stop Loss.
-
Abra su ventana de operación estándar de MT5 (Nueva Orden) e introduzca este Tamaño de Lote, junto con los precios SL y TP mostrados en el panel, para ejecutar la operación manualmente.