Perfect Entry planer

Características principales

  1. Planificación visual de riesgos y recompensas

    • Crea rectángulos interactivos en el gráfico para configuraciones de compra y venta.

    • Cuadro rosa: Representa su riesgo (desde la entrada hasta el Stop Loss).

    • Cuadro Verde: Representa su Recompensa (Entrada a Take Profit).

    • El rectángulo verde ajusta automáticamente su tamaño en función de su relación de recompensa preferida (por ejemplo, 1:2).

  2. Cálculo automático del lote

    • Calcula automáticamente el tamaño de lote correcto en función del saldo de su cuenta y del porcentaje de riesgo definido.

    • Tiene en cuenta el valor del tick del símbolo y el tamaño del contrato (funciona para divisas, índices, criptomonedas y metales).

  3. Panel de datos en tiempo real

    • Muestra el saldo actual de la cuenta y el precio en tiempo real.

    • Muestra la cantidad exacta de dólares en riesgo.

  4. Medidor de sentimiento de tendencia

    • Barra "Bull vs. Bear" integrada.

    • Visualiza el impulso del mercado (0-100%) para ayudarle a alinear sus operaciones con la dirección de la tendencia actual.

  5. Sincronización bidireccional

    • Gráfico a panel: arrastre los cuadros del gráfico y los precios del panel se actualizarán automáticamente.

    • Panel a Gráfico: Escriba un precio SL o TP específico en el panel, y los cuadros visuales se mueven a esos niveles exactos.

Instrucciones de uso

1. Configuración inicial

  • Adjunte el indicador LotSize_3D_v1a cualquier gráfico (Timeframe de su elección).

  • En la ventana de configuración, defina sus preferencias por defecto:

    • Porcentaje de riesgo: El porcentaje de su saldo que está dispuesto a perder por operación (por ejemplo, 1,0).

    • Ratio de Recompensa: Su objetivo de ratio riesgo-recompensa (por ejemplo, 2,0 significa aspirar a 2 $ de beneficio por cada 1 $ de riesgo).

2. Planificar una operación

  • Mire el Medidor de Tendencia en el panel para ver si los Toros o los Osos dominan actualmente.

  • Para comprar: Haga clic en el botón [CONFIGURACIÓN DE COMPRA]del panel.

  • Para una venta: Haga clic en el botón [CONFIGURACIÓN DE VENTA]del panel.

3. Ajuste de niveles

Aparecerán dos cuadros de color en el gráfico:

  • Arrastre el Cuadro Rosa: Mueva los bordes para fijar su Precio de Entrada y su nivel de Stop Loss.

  • Nota: El Cuadro Verde (Take Profit) se expandirá o contraerá automáticamente para mantener su Ratio de Recompensa establecido.

  • También puede arrastrar manualmente la Caja Verde si desea apuntar a un nivel de precio específico en lugar de una relación fija.

4. Ejecutar la operación

  • Observe la sección inferior del panel denominada "LOTE".

  • Este número es el tamaño de lote seguro calculado para su distancia específica de Stop Loss.

  • Abra su ventana de operación estándar de MT5 (Nueva Orden) e introduzca este Tamaño de Lote, junto con los precios SL y TP mostrados en el panel, para ejecutar la operación manualmente.

