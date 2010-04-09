Fibonacci Sessions MT5

Der Fibonacci Sessions Indikator ist ein leistungsstarkes Trading-Tool, das für präzises Scalping und Intraday-Strategien entwickelt wurde.  Er zeichnet automatisch die wichtigsten Fibonacci-Niveaus für die Sitzungen in New York, London und Asien ein und bietet Tradern einen klaren Überblick über die Kursdynamik während der wichtigsten Handelszeiten.  Einzigartige „Goldene Zonen“ werden in jeder Sitzung hervorgehoben, in denen der Preis am häufigsten reagiert.  Dies schafft hochzuverlässige Bereiche für Umkehrungen, Ausbrüche und Fortsetzungsmuster.  Der Indikator zeigt visuell, wie sich der Preis häufig von einer Goldenen Zone zur nächsten bewegt, und hilft Tradern, konsistente Chancen zu nutzen.  Optimiert für XAUUSD im M5-Zeitrahmen, funktioniert der Fibonacci Sessions Indikator auch beeindruckend bei anderen Währungspaaren und globalen Indizes.  Ob Sie Gold, Devisenpaare oder Indizes handeln, diese auf Sitzungen basierende Fibonacci-Darstellung verschafft Ihnen einen zusätzlichen Vorteil bei der Identifizierung von Hochwahrscheinlichkeits-Handelszonen.  Rote Linie: Extremes Gewinnziel-Niveau.  Gelbe Linie: Goldene Zone (Hochwahrscheinlichkeitsreaktionsbereich).  Andere farbige Linien: Sitzungsbasierte Fibonacci-Niveaus.  Hauptmerkmale: Automatische Fibonacci-Level für Asien-, London- und New York-Sitzung; Klare Visualisierung der Goldenen Zonen in jeder Sitzung; Erkennt sich wiederholende Preisbewegungen von Zone zu Zone; Optimiert für XAUUSD M5; Funktioniert für Forex-Paare und globale Indizes; Geeignet für Scalper und Intraday-Trader.
Empfohlene Produkte
Cybertrade Auto Fibonacci
Emanuel Andriato
4.9 (10)
Indikatoren
Cybertrade Auto Fibonacci Retraktion und Projektion - MT5 Auto Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch das Fibonacci-Retracement und die Projektion basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in den Indikatoreinstellungen auswählen, anzeigt. Sie können neun verschiedene Stufen des Rückzugs und drei Stufen der Projektion einstellen. Der Indikator arbeitet mit Perioden, die länger sind als die auf dem Chart sichtbare Periode. Alle Werte sind in Form von Puffern verfügbar, um mögliche Automati
FREE
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
Indikatoren
ProbabilityAdvancedIndicator   ist ein fortschrittliches Tool zur Trendwahrscheinlichkeitsanalyse, das für Scalping und Daytrading entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse, um klare visuelle Kauf-/Verkaufssignale basierend auf Wahrscheinlichkeiten zu generieren. ProbabilityAdvancedIndicator   ist ein umfassendes Tool für Trader, die folgendes suchen: Wahrscheinlichkeitsbasierte Entscheidungsfindung Konsolidierte technische Analyse Flexibilit
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indikatoren
HiLo Activator ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren zur Trendbestimmung. Hier finden Sie ihn mit der Möglichkeit, den Zeitraum und die Farben anzupassen. Dieser Indikator zeichnet auch Auf- und Abwärtspfeile, wenn es eine Trendänderung gibt, die sehr starke Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigen. HiLo passt gut zu verschiedenen Arten von Perioden für den Daytrading. Sie können leicht erkennen, wann es Zeit ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Er eignet sich auch für andere Zeiträume
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Indikatoren
Entdecken Sie automatisch gezeichnete RETRACEMENT- und VERTEIDIGUNGSZONEN basierend auf dem Tageshoch und -tief mit dem Maximum and Minimum Fibonacci Retracement Full Indikator In diesem Indikator werden die Retracement-Level automatisch entsprechend dem Tageshoch und -tief angepasst, sodass der Trader wichtige Retracement-Punkte analysieren kann, wie z. B. die Goldenen Zonen (61,8%) . Für viele ist der Fibonacci-Retracement-Indikator ein unverzichtbares Werkzeug und bildet die Grundlage für
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Easy Fibonacci
Rajesh Kumar Nait
Indikatoren
Easy Fibonacci ist ein Indikator für MT5, mit dem Sie Fibonacci-Retracements einfach zeichnen können. Funktionen Bis zu 10 Fibonacci-Level können in den Indikatoreinstellungen festgelegt werden. Jedes Level kann einen anderen Linienstil, Linienfarbe, Linienbreite und andere anpassbare Einstellungen haben. Sie können eine Maus mit zusätzlichen Tasten verwenden, um die Tasten V und B zuzuweisen und bequem Fibonacci zu zeichnen. Tastenaktionen: B und V: Fibonacci oben/unten im sichtbaren Bereich de
Marca Dagua
Erison Francisco De Sales
3 (1)
Indikatoren
Fügt ein Wasserzeichen mit dem Namen des gehandelten Vermögenswerts hinzu. Kann durch Einstellung von Schriftgröße und Textfarbe angepasst werden. Getestet mit verschiedenen B3- und Forex-Werten Zum Chart hinzufügen und nach Bedarf konfigurieren. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, lassen Sie es uns wissen und wir werden sie so schnell wie möglich beheben. ______________________________
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT4-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
BlockOscilationDay – Professionelle Marktvisualanalyse Beschreibung BlockOscilationDay ist ein ausgefeilter technischer Indikator, der eine klare und elegante visuelle Analyse der Marktbewegungen bietet. Entwickelt für Trader, die Einfachheit und Effizienz schätzen, kombiniert der Indikator mehrere Informationsebenen in einer sauberen und intuitiven Oberfläche. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse Konfigurierbare dynamische Trendlinien auf jedem Zeitrahmen Darstellung signifikanter Niveaus
Master Calendar Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indikatoren
OSW-HAUPTKALENDER Dieser Indikator wurde ursprünglich für meinen persönlichen Gebrauch entwickelt, aber ich habe ihn nach und nach verbessert und Funktionen implementiert, die meinen täglichen Handel erleichtern. Funktionen werden auch weiterhin implementiert, wenn sie nützlich sind. KALENDERDETAILS. >Mobiler und detaillierter Nachrichtenkalender in der Nähe des aktuellen Datums mit Daten wie: Datum, Land, Währung, Nachrichtensektor, Name der Nachricht sowie vorherige, Vorhersage- und aktuel
Automatic Fibonacci with alerts MT5
Tonny Obare
Indikatoren
Automatisches Fibonacci mit Alarmen ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement auf der Grundlage der von Ihnen in der Einstellung BarsToScan des Indikators ausgewählten Anzahl von Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, wenn neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels aus
Fibonacci Master Pro
Claudio Aguiar De Aragao
Indikatoren
Fibonacci Master Pro ist ein fortschrittlicher Fibonacci-Projektionsindikator, der zur Optimierung Ihrer Handelsstrategien entwickelt wurde. Er nutzt die Prinzipien der technischen Fibonacci-Analyse und liefert präzise Projektionen sowie Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten auf dem Markt. Fibonacci Master Pro erstellt Aufwärts- und Abwärts-Fibonacci-Projektionen auf der Grundlage des Höchst- und Mindestwerts der von Ihnen angegebenen Kerze . Hauptmerkmale : **Genaue Projektionen:** Mit Hilfe hoch
BR Watermark
Gustavo Franthesco Kerntopf
Indikatoren
Wasserzeichen - Wasserzeichen für MetaTrader 5 Watermark ist ein eleganter und funktioneller visueller Indikator, der ein Wasserzeichen im Zentrum des MetaTrader 5-Charts anzeigt und dieses automatisch anzeigt: Aktuelles Symbol (z.B. EURUSD) Aktiver Zeitrahmen (z.B. H1) Vollständiger Name des Vermögenswerts (optional) Ideal für Händler, die ihre Charts mit wichtigen Informationen visuell personalisieren und gleichzeitig den Handelsbereich übersichtlich und informativ halten möchten. Wichtigste M
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
MultSet
Amani Fungo
5 (1)
Indikatoren
Multset Dies ist ein Inte_plays Indikator, der dem Trader hilft, die Trades angemessen einzugehen er zeichnet einen Pfeil, wenn eine geeignete Umgebung vorhanden ist, die den Handel erlaubt Merkmale 1. Sendet Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte 2. Zeichnet einen Pfeil auf dem Chart, wenn die Einstellung gefunden wird TimeFrame Wird nur für höhere Timeframes empfohlen, insbesondere ab 15 Minuten und darüber, um richtige Bewegungen zu ermöglichen. Für weitere Informationen bitte Besuchen
FREE
Hurst Cycles Diamonds
Fillipe Dos Santos
Indikatoren
Hurst Cycles Diamanten Beschreibung Dieser Indikator ist eine alternative Version, die von der Pionierarbeit von David Hickson und dem von Grafton entwickelten Indikator Hurst Cycles Notes inspiriert ist. Das Hauptziel besteht darin, eine klare und intuitive Sicht auf die Hurst-Zyklen zu bieten. Impressum Ursprüngliches Konzept : David Hickson - Hurst-Zyklen-Theorie Inspiration : Grafton - Hurst-Diamant-Notation Pivots Alternative Version : Fillipe dos Santos Wichtigste Merkmale Identifiziert u
Golden Swing
Goyani Piyushbhai
Experten
Golden Swing EA: Meistern Sie Marktschwankungen mit Präzision und Kraft! Der Golden Swing EA ist ein hochentwickeltes Handelswerkzeug, das die zeitlose Kraft von Fibonacci , fortschrittliches Geldmanagement und modernste Risikokontrollen ️ nutzt, um außergewöhnliche Leistungen auf allen Märkten zu erzielen. Dieser EA wurde für Trader aller Ebenen entwickelt und kombiniert Intelligenz, Effizienz und Flexibilität, um eine hohe Gewinnrate und konsistente Ergebnisse zu erzielen. Haup
Supply Demand RSJ
JETINVEST
Indikatoren
Der Indikator Angebotsnachfrage RSJ PRO berechnet und zeichnet die Zonen "Angebot" und "Nachfrage" auf dem Diagramm, identifiziert den Zonentyp (schwach, stark, verifiziert, nachgewiesen) und zeigt im Falle von erneuten Tests der Zone an, wie oft es ist wurde erneut getestet. "Angebots"-Zonen sind die Preiszonen, in denen mehr Angebot als Nachfrage aufgetreten ist, was die Preise nach unten treibt. "Nachfrage"-Zonen sind die Preiszonen, in denen mehr Nachfrage als Angebot aufgetreten ist, was d
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
KT Supply and Demand MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
Der KT Supply and Demand Indikator erkennt und markiert zentrale Angebots- und Nachfragezonen. Er analysiert Swing-Punkte und kombiniert sie mit einer Mehrzeit­rahmen-Analyse, sodass nur die wirklich wichtigen Bereiche hervorgehoben werden. Mit dieser Methode werden Zonen sichtbar, in denen der Preis voraussichtlich dreht, weil dort zuletzt ein deutlicher Angebots- bzw. Nachfrageschwerpunkt entstanden ist. Funktionen Präzise Analyse: Der verfeinerte Algorithmus lokalisiert die entscheidenden Z
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
Indikatoren
HiLo Activator v1.02 von xCalper Der HiLo Activator ist vergleichbar mit dem gleitenden Durchschnitt früherer Höchst- und Tiefststände. Es handelt sich um einen trendfolgenden Indikator, der die Bewegungsrichtung des Marktes anzeigt. Der Indikator ist für Einstiegssignale zuständig und hilft auch bei der Festlegung von Stop-Loss-Levels. Der HiLo Activator wurde erstmals von Robert Krausz in der Februar-Ausgabe 1998 des Stocks & Commodities Magazine vorgestellt.
Daily Range Fib Retracement Levels
KO PARTNERS LTD
Indikatoren
Erschließen Sie die Macht von Fibonacci mit unserem fortschrittlichen Indikator! Dieses Tool stellt die Fibonacci-Levels auf der Grundlage des Hochs und Tiefs des Vortags präzise dar und identifiziert die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandslevels des nächsten Tages. Er eignet sich perfekt für Daytrading und Swingtrading und hat mir wöchentliche Gewinne beschert. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie und nutzen Sie profitable Gelegenheiten mit Leichtigkeit. HINWEIS: Vergewissern Sie si
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Volunacci MT5
Mohammed Kaddour
Indikatoren
Volonacci-Indikator Es handelt sich um einen Indikator, der Fibonacci und Volumen kombiniert, um die Kursrichtung zu bestimmen. Dieser Indikator hilft Ihnen, Fibonacci-Winkel entsprechend der Strategie zu identifizieren Der Volonacci-Indikator ist in der Tat eine interessante Kombination aus Fibonacci-Ebenen und Volumen. Dieser Indikator nutzt die Fibonacci-Tools, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, und ergänzt dies durch die Verwendung des Volumens, um die
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Show Informations On Chart for MT5
Eugenio Bravetti
Indikatoren
Dienstprogramm für die Anzeige der visuellen Informationen auf Charts: - eine vertikale Linie am Anfang jedes Balkens des ausgewählten Zeitrahmens - eine vertikale Linie zu Beginn eines jeden Tages - eine vertikale Linie zu Beginn einer jeden Woche - vertikale Linien zu Beginn/Ende der ausgewählten Handelssitzungen - Geld- und Briefkurse, Spread, Geldwert für jeden Punkt (von 1 Standardlot) und die letzte erhaltene Tickzeit". Sie können jede Information aktivieren/deaktivieren und die Far
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Wallet
Nikhil T K
5 (1)
Experten
Gold Wallet EA ist ein Expert Advisor für XAUUSD M15 und unterstützt Konten ab 500 USD. Es gibt vier wählbare Modi: Niedriges Risiko, Normal, Hohes Risiko und Vermögensmodus. Alle Risikoeinstellungen sind über Parameter zugänglich, der Handel startet nach Moduswahl automatisch. Leistungsinformationen: - Backtest vom 1. Januar bis 30. September 2025 mit 99,90 % Tick-Qualität. - Maximaler Drawdown im Hochrisikomodus ca. 250 USD. - Jährliche Testerträge ca. 1500 USD bei 500 USD Konto. - Vermögens
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
Indikatoren
Der Fibonacci Sessions Indikator ist ein leistungsstarkes Trading-Tool, das für präzises Scalping und Intraday-Strategien entwickelt wurde.  Er zeichnet automatisch die wichtigsten Fibonacci-Niveaus für die Sitzungen in New York, London und Asien ein und bietet Tradern einen klaren Überblick über die Kursdynamik während der wichtigsten Handelszeiten.  Einzigartige „Goldene Zonen“ werden in jeder Sitzung hervorgehoben, in denen der Preis am häufigsten reagiert.  Dies schafft hochzuverlässige Bere
FREE
Quantum Arrow
Nikhil T K
Indikatoren
Quantum Arrow ist ein leistungsfähiger Non-Repainting-Indikator, der speziell für den XAUUSD M15-Zeitrahmen entwickelt wurde, obwohl er auf jedem Symbol und jedem Zeitrahmen effektiv funktioniert. Der Indikator enthält viele nützliche Funktionen wie Alarme, Popups und Push-Benachrichtigungen und bietet Händlern die Flexibilität, seine Werte nach ihren Vorlieben anzupassen. Sein Preis ist im Vergleich zum Wert und zur Qualität der Signale, die er liefert, sehr erschwinglich. Wenn Sie Fragen haben
Gold Wallet MT5
Nikhil T K
Experten
Gold Wallet EA ist ein Expert Advisor für XAUUSD M15 und unterstützt Konten ab 500 USD. Es gibt vier wählbare Modi: Niedriges Risiko, Normal, Hohes Risiko und Vermögensmodus. Alle Risikoeinstellungen sind über Parameter zugänglich, der Handel startet nach Moduswahl automatisch. Leistungsinformationen: - Backtest vom 1. Januar bis 30. September 2025 mit 99,90 % Tick-Qualität. - Maximaler Drawdown im Hochrisikomodus ca. 250 USD. - Jährliche Testerträge ca. 1500 USD bei 500 USD Konto. - Vermögens
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension