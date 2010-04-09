Fibonacci Sessions MT5

Der Fibonacci Sessions Indikator ist ein leistungsstarkes Trading-Tool, das für präzises Scalping und Intraday-Strategien entwickelt wurde. Er zeichnet automatisch die wichtigsten Fibonacci-Niveaus für die Sitzungen in New York, London und Asien ein und bietet Tradern einen klaren Überblick über die Kursdynamik während der wichtigsten Handelszeiten. Einzigartige „Goldene Zonen“ werden in jeder Sitzung hervorgehoben, in denen der Preis am häufigsten reagiert. Dies schafft hochzuverlässige Bereiche für Umkehrungen, Ausbrüche und Fortsetzungsmuster. Der Indikator zeigt visuell, wie sich der Preis häufig von einer Goldenen Zone zur nächsten bewegt, und hilft Tradern, konsistente Chancen zu nutzen. Optimiert für XAUUSD im M5-Zeitrahmen, funktioniert der Fibonacci Sessions Indikator auch beeindruckend bei anderen Währungspaaren und globalen Indizes. Ob Sie Gold, Devisenpaare oder Indizes handeln, diese auf Sitzungen basierende Fibonacci-Darstellung verschafft Ihnen einen zusätzlichen Vorteil bei der Identifizierung von Hochwahrscheinlichkeits-Handelszonen. Rote Linie: Extremes Gewinnziel-Niveau. Gelbe Linie: Goldene Zone (Hochwahrscheinlichkeitsreaktionsbereich). Andere farbige Linien: Sitzungsbasierte Fibonacci-Niveaus. Hauptmerkmale: Automatische Fibonacci-Level für Asien-, London- und New York-Sitzung; Klare Visualisierung der Goldenen Zonen in jeder Sitzung; Erkennt sich wiederholende Preisbewegungen von Zone zu Zone; Optimiert für XAUUSD M5; Funktioniert für Forex-Paare und globale Indizes; Geeignet für Scalper und Intraday-Trader.

