Close All Trades Button

КНОПКА «ЗАКРЫТЬ ВСЕ СДЕЛКИ»













Инструмент экстренного выхода из рынка в MetaTrader 5 одним щелчком мыши. Мгновенно закрывает все позиции во время волатильности рынка, технических проблем или очистки портфеля в конце дня.













Назначение













Быстрая ликвидация портфеля, когда ручное закрытие позиций происходит слишком медленно. Во время волатильности рынка, всплеска новостей или проблем с платформой закрытие нескольких позиций по отдельности отнимает время и увеличивает убытки. Эта утилита устраняет этот риск.













Примеры использования













Экстренный выход во время неожиданной волатильности.





Трейдеры проп-фирм, защищающие счета перед лимитами.





Трейдеры, торгующие на новостях, закрывающие позиции перед важными объявлениями.





Очистка портфеля в конце дня (мгновенное закрытие всех позиций).





Технические проблемы, требующие немедленной ликвидации.





Управление рисками при приближении к максимальному просадки.













Особенности













Одно нажатие кнопки закрывает все открытые позиции.





Мгновенно обрабатывает все позиции.





Работает с любым брокером и всеми типами символов.





Не требует настройки — подключите и используйте.





Большая красная кнопка (187×40 пикселей) расположена под панелью торговли в один клик.





Автоматически обрабатывает проскальзывание, рекотирование и проблемы с подключением.





После выполнения отображает сводку: «Закрыто: X | Неудачно: Y».













Как это работает













Утилита отображает красную кнопку «ЗАКРЫТЬ ВСЕ СДЕЛКИ» на вашем графике. Один щелчок запускает:













1. Идентификацию всех открытых позиций на счете.





2. Закрытие каждой позиции с оптимальными параметрами исполнения.





3. Автоматическую обработку отклонений, повторных попыток и реквот.





4. Отображение сводки по исполнению.













Все позиции закрываются за секунды, независимо от количества сделок.













Технические характеристики













Размер кнопки: 187×40 пикселей





Положение: 3 пикселя от левого края, 80 пикселей от верхнего края (под панелью «Один клик»)





Выполнение: синхронное с допустимым отклонением в 100 пунктов





Логика повторной попытки: автоматическая повторная попытка при временных сбоях





Совместимость: все валютные пары, металлы, индексы, криптовалюты





Поддержка брокеров: универсальная (протестировано на более чем 20 брокерах)













Установка













Скачайте с MQL5 Market





Перетащите на любой график MT5





Красная кнопка появляется сразу — готова к использованию













Не требуется настройка параметров. Не требуется регулировка параметров.













Системные требования













MetaTrader 5 версии 3280 или выше





Windows 7/10/11 или Mac (через Wine/Parallels)





Активный торговый счет (демо или реальный)





Подключение к Интернету













Важные замечания













Это советник (EA) — должен работать на графике





Закрывает только позиции на счете, на котором работает





По умолчанию не закрывает отложенные ордера





Работает с любыми символами — выбор символа не имеет значения





Держите график открытым во время торговли для мгновенного доступа













Поддержка













Бесплатная пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.













Разработано Phoenix Global Investments Ltd





© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.