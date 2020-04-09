Close All Trades Button
- Утилиты
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Версия: 1.0
КНОПКА «ЗАКРЫТЬ ВСЕ СДЕЛКИ»
Инструмент экстренного выхода из рынка в MetaTrader 5 одним щелчком мыши. Мгновенно закрывает все позиции во время волатильности рынка, технических проблем или очистки портфеля в конце дня.
Назначение
Быстрая ликвидация портфеля, когда ручное закрытие позиций происходит слишком медленно. Во время волатильности рынка, всплеска новостей или проблем с платформой закрытие нескольких позиций по отдельности отнимает время и увеличивает убытки. Эта утилита устраняет этот риск.
Примеры использования
Экстренный выход во время неожиданной волатильности.
Трейдеры проп-фирм, защищающие счета перед лимитами.
Трейдеры, торгующие на новостях, закрывающие позиции перед важными объявлениями.
Очистка портфеля в конце дня (мгновенное закрытие всех позиций).
Технические проблемы, требующие немедленной ликвидации.
Управление рисками при приближении к максимальному просадки.
Особенности
Одно нажатие кнопки закрывает все открытые позиции.
Мгновенно обрабатывает все позиции.
Работает с любым брокером и всеми типами символов.
Не требует настройки — подключите и используйте.
Большая красная кнопка (187×40 пикселей) расположена под панелью торговли в один клик.
Автоматически обрабатывает проскальзывание, рекотирование и проблемы с подключением.
После выполнения отображает сводку: «Закрыто: X | Неудачно: Y».
Как это работает
Утилита отображает красную кнопку «ЗАКРЫТЬ ВСЕ СДЕЛКИ» на вашем графике. Один щелчок запускает:
1. Идентификацию всех открытых позиций на счете.
2. Закрытие каждой позиции с оптимальными параметрами исполнения.
3. Автоматическую обработку отклонений, повторных попыток и реквот.
4. Отображение сводки по исполнению.
Все позиции закрываются за секунды, независимо от количества сделок.
Технические характеристики
Размер кнопки: 187×40 пикселей
Положение: 3 пикселя от левого края, 80 пикселей от верхнего края (под панелью «Один клик»)
Выполнение: синхронное с допустимым отклонением в 100 пунктов
Логика повторной попытки: автоматическая повторная попытка при временных сбоях
Совместимость: все валютные пары, металлы, индексы, криптовалюты
Поддержка брокеров: универсальная (протестировано на более чем 20 брокерах)
Установка
Скачайте с MQL5 Market
Перетащите на любой график MT5
Красная кнопка появляется сразу — готова к использованию
Не требуется настройка параметров. Не требуется регулировка параметров.
Системные требования
MetaTrader 5 версии 3280 или выше
Windows 7/10/11 или Mac (через Wine/Parallels)
Активный торговый счет (демо или реальный)
Подключение к Интернету
Важные замечания
Это советник (EA) — должен работать на графике
Закрывает только позиции на счете, на котором работает
По умолчанию не закрывает отложенные ордера
Работает с любыми символами — выбор символа не имеет значения
Держите график открытым во время торговли для мгновенного доступа
Поддержка
Бесплатная пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.
Разработано Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.