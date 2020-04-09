Close All Trades Button

КНОПКА «ЗАКРЫТЬ ВСЕ СДЕЛКИ»




Инструмент экстренного выхода из рынка в MetaTrader 5 одним щелчком мыши. Мгновенно закрывает все позиции во время волатильности рынка, технических проблем или очистки портфеля в конце дня.




Назначение




Быстрая ликвидация портфеля, когда ручное закрытие позиций происходит слишком медленно. Во время волатильности рынка, всплеска новостей или проблем с платформой закрытие нескольких позиций по отдельности отнимает время и увеличивает убытки. Эта утилита устраняет этот риск.




Примеры использования




Экстренный выход во время неожиданной волатильности.


Трейдеры проп-фирм, защищающие счета перед лимитами.


Трейдеры, торгующие на новостях, закрывающие позиции перед важными объявлениями.


Очистка портфеля в конце дня (мгновенное закрытие всех позиций).


Технические проблемы, требующие немедленной ликвидации.


Управление рисками при приближении к максимальному просадки.




Особенности




Одно нажатие кнопки закрывает все открытые позиции.


Мгновенно обрабатывает все позиции.


Работает с любым брокером и всеми типами символов.


Не требует настройки — подключите и используйте.


Большая красная кнопка (187×40 пикселей) расположена под панелью торговли в один клик.


Автоматически обрабатывает проскальзывание, рекотирование и проблемы с подключением.


После выполнения отображает сводку: «Закрыто: X | Неудачно: Y».




Как это работает




Утилита отображает красную кнопку «ЗАКРЫТЬ ВСЕ СДЕЛКИ» на вашем графике. Один щелчок запускает:




1. Идентификацию всех открытых позиций на счете.


2. Закрытие каждой позиции с оптимальными параметрами исполнения.


3. Автоматическую обработку отклонений, повторных попыток и реквот.


4. Отображение сводки по исполнению.




Все позиции закрываются за секунды, независимо от количества сделок.




Технические характеристики




Размер кнопки: 187×40 пикселей


Положение: 3 пикселя от левого края, 80 пикселей от верхнего края (под панелью «Один клик»)


Выполнение: синхронное с допустимым отклонением в 100 пунктов


Логика повторной попытки: автоматическая повторная попытка при временных сбоях


Совместимость: все валютные пары, металлы, индексы, криптовалюты


Поддержка брокеров: универсальная (протестировано на более чем 20 брокерах)




Установка




Скачайте с MQL5 Market


Перетащите на любой график MT5


Красная кнопка появляется сразу — готова к использованию




Не требуется настройка параметров. Не требуется регулировка параметров.




Системные требования




MetaTrader 5 версии 3280 или выше


Windows 7/10/11 или Mac (через Wine/Parallels)


Активный торговый счет (демо или реальный)


Подключение к Интернету




Важные замечания




Это советник (EA) — должен работать на графике


Закрывает только позиции на счете, на котором работает


По умолчанию не закрывает отложенные ордера


Работает с любыми символами — выбор символа не имеет значения


Держите график открытым во время торговли для мгновенного доступа




Поддержка




Бесплатная пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.




Разработано Phoenix Global Investments Ltd


© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.


Рекомендуем также
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Индикаторы
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Эксперты
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Индикаторы
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Индикаторы
Индикатор   Haven FVG   — это инструмент для анализа рынков, который позволяет выделять области неэффективности (Fair Value Gaps, FVG) на графике, предоставляя трейдерам ключевые уровни для анализа цены и принятия торговых решений. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Основные особенности: Индивидуальные настройки цветов: Цвет для бычьего FVG   (Bullish FVG Color). Цвет для медвежьего FVG   (Bearish FVG Color). Гибкая визуализация FVG: Максимальное количество свечей для поиска FVG. Дополнительное удлинени
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Индикаторы
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
TrendLine Manager
Mirel Daniel Gheonu
4 (1)
Утилиты
TrendLine Manager - Professional Trading Assistant TrendLine Manager is a smart trading tool that helps you manage your trades using trendlines drawn directly on your charts. Instead of manually watching every line you draw, this Expert Advisor does the monitoring for you. What it does: Converts any trendline you draw into an active trading trigger Automatically closes positions when price hits your stop loss or take profit lines Opens new trades when price crosses your entry lines Works with sl
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Индикаторы
Об индикаторе: DALA Forecast - универсальный инструмент предсказания динамики временных рядов любой природы. Для предсказания используется модифицированные методы анализа нелинейной динамики, на основе которых строится предсказательная модель с применением методов машинного обучения.  Для получения ознакомительной версии индикатора вы можете связаться со мной в личных сообщениях. Как пользоваться индикатором: Примените индикатор к выбранному вами финансовому интрументу или индикатору с нужными
FREE
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Индикаторы
HMA Color – Master Smoothed A clean, high-precision visual Hull Moving Average indicator with fully smoothed trend color display. Designed for professional scalpers and algorithmic traders who want a simple, fast, powerful trend view without noise. This indicator is built with a double smoothing system , making the Hull curve extremely soft and responsive. When the trend is bullish, the HMA line automatically switches to Green and shows upward candles. When the trend is bearish, the HMA line swi
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Индикаторы
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Индикаторы
Ultimate SMC: Professional Smart Money Concepts Indicator Unlock the hidden movements of the market. Trade with the institutions, not against them. The Ultimate SMC indicator is designed for serious traders who want to apply Smart Money Concepts (SMC) to their charts automatically. Manual SMC analysis is time-consuming and prone to subjective error. This tool removes the guesswork by algorithmically detecting Order Blocks, Fair Value Gaps, and Structural breaks in real-time. Whether you are a s
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Утилиты
Введение Добро пожаловать в мир торговли на рынке Форекс, где каждое движение рынка может зависеть от новостных событий. Представляем нашего экспертного советника для MetaTrader, вашего лучшего инструмента для навигации по сложностям новостной торговли. Этот инновационный советник специально разработан для автоматизации вашей торговой стратегии во время ключевых макроэкономических релизов, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность. Когда объявляются важные показатели, волатильность ча
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Утилиты
Description: Protect your live or evaluation accounts by not letting it hit the maximum daily draw down! This utility is best for prop firms such as FTMO and MFF(MyForexFunds) and etc. Guide:   Apply to EURUSD 1m Chart. Default Settings: Maximum Draw Down Balance: 4% Account Balance. Maximum Draw Down Equity: 4% Account Balance Target Profit Balance: 1% Account Balance. Target Profit Equity: 1% Account Balance. Time To Reset: 16:57 to 16:58 GMT Behavior: Setting starting_balance to 0 will auto
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Эксперты
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (2)
Индикаторы
Ratio Indicator - User Guide Special Deal! Leave a review and get the indicator  Long & Short Cointegration Analyzer for free — just send me a message! This Ratio indicator between assets allows you to monitor and trade the price relationship between two assets selected by the user. It calculates the ratio between the prices of two assets, referred to as Asset1 and Asset2 (e.g., "GBPUSD" and "EURUSD"), and plots a moving average of the ratio along with Bollinger Bands . These bands are used to
FREE
XFChart EA
Jesus Eric Seacor
Утилиты
XFChart simplifies trading strategies with customizable options for informed decision-making across various styles, from scalping to position trading. 1. Risk Management:    - XFChart offers automatic breakeven and trailing stop features to protect profits and reduce emotional decisions.    - Auto Breakeven is disabled by default and can be enabled through the indicator properties window.    - The "Auto Trailing Stop Loss" adjusts the stop loss based on market movement, facilitating profit lock
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Индикаторы
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Индикаторы
AI Trading Dashboard - Retracement Signal Indicator for BOOM & CRASH Plaese Leave  Review OVERVIEW Technical analysis indicator for BOOM, CRASH synthetic indices. Monitors daily trends and identifies retracement entry points based on configurable parameters. KEY FEATURES Signal Generation • BUY signals on BOOM indices during uptrend pullbacks • SELL signals on CRASH  indices during downtrend bounces • Adjustable retracement threshold (default: 10 pips, can set to 20-30+ pips) • Signal cooldow
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Другие продукты этого автора
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Индикаторы
ПАКЕТ «GOLD & CURRENCY STRENGTH SUITE» Профессиональная панель управления с 7 вкладками для анализа курсов валют в режиме реального времени, отслеживания корреляций и анализа торговых данных по сессиям. Без перерисовки. Мгновенная настройка. Обзор Пакет «Currency Strength Suite» обеспечивает комплексный мультивалютный анализ с помощью семи специализированных панелей. Система отслеживает курсы 8 валют и золота, выявляет корреляции, анализирует результаты сессий и сканирует возможности на неско
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв