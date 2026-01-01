MAFX Trading Manager

MAFX Handelsmanager
Professionelles manuelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5
Produktübersicht

MAFX Trading Manager ist ein professionelles manuelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5, das Händlern hilft, ihre Geschäfte effizienter auszuführen und zu verwalten. Es bietet eine schnelle Orderausführung und wichtige Handelsmanagement-Tools in einer kompakten und benutzerfreundlichen Oberfläche.

Dieses Produkt ist für manuelle Händler gedacht, die mehr Kontrolle, Geschwindigkeit und Konsistenz bei der Verwaltung ihrer Trades wünschen, ohne sich auf automatisierte Strategien oder Handelssignale zu verlassen.

Die wichtigsten Vorteile
  • Kauf- und Verkaufsausführung mit einem Klick ohne Öffnen des MT5-Orderfensters
  • Integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung
  • Partial Close- und Break-Even-Kontrollen für aktives Handelsmanagement
  • Übersichtliches und kompaktes Panel, das den Chart nicht verdeckt
  • Leichtgewichtig und optimiert für stabile Leistung
  • Geeignet für Scalping, Intraday- und diskretionären Handel
  • Optimierte Standardeinstellungen für XAUUSD (Gold) und BTC-Symbole (z. B. BTCUSD)
  • Aktive Pflege mit geplanten Updates und Verbesserungen
Wichtigste Merkmale
  • Market Buy und Sell Ausführung
  • Einstellbare Losgrößen-Eingabe
  • Stop Loss und Take Profit Kontrollen
  • Break-Even-Funktionalität mit Offset
  • Teilweise Schließung nach Prozentsatz
  • Sofortige Schließung aller offenen Positionen
  • Visuelle Anzeige von handelsbezogenen Informationen
  • Funktioniert mit allen MT5-Symbolen und -Zeitfenstern
Bildschirmfotos
Themen-Voreinstellungen

MAFX Trading Manager V5 enthält vier integrierte Themenvoreinstellungen. Händler können je nach persönlicher Vorliebe und Chart-Setup zwischen den Themen wechseln. Weitere Themen werden in zukünftigen Updates eingeführt.

Eingabe-Parameter
  • Standard-Lotgröße - Legt die anfängliche Lotgröße für neue Trades fest
  • Standard-Stop-Loss (Pips) - Legt den Standard-Stop-Loss-Abstand fest
  • Standard-Take-Profit (Pips) - Legt den Standard-Take-Profit-Abstand fest
  • Break-Even-Offset (Pips) - Fügt einen Offset hinzu, wenn der Stop Loss zum Break-Even verschoben wird.
  • Partial Close Percentage - Prozentualer Anteil der zu schließenden Position
  • Slippage Points - Maximal zulässiger Slippage während der Auftragsausführung
  • UI Profile Override - Optionale manuelle UI-Größenanpassung
Beschränkungen und wichtige Hinweise
  • Dieses Produkt liefert keine Handelssignale
  • Dieses Produkt automatisiert keine Handelsentscheidungen.
  • Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie
  • Das Panel ist nicht verschiebbar (feste Position auf dem Chart)
  • Die Standardeinstellungen sind auf Gold und BTC abgestimmt; andere Symbole müssen möglicherweise angepasst werden.
  • Benutzer sollten die Eingaben und Arbeitsabläufe verstehen, bevor sie live handeln

MAFX Trading Manager ist ein Handelsmanagement-Tool, keine Handelsstrategie.

Unterstützung und Updates

Dieses Produkt wird aktiv gewartet. Updates werden über den MQL5 Market bereitgestellt und können über MetaTrader 5 unter Market / Purchases installiert werden. Details zu den Updates werden im Changelog des Produkts veröffentlicht.

Änderungsprotokoll
Version Datum Änderungen
5.40 1. Januar 2026 Erste Marktfreigabe
Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren.

