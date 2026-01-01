MAFX Handelsmanager Professionelles manuelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5 Produktübersicht MAFX Trading Manager ist ein professionelles manuelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5, das Händlern hilft, ihre Geschäfte effizienter auszuführen und zu verwalten. Es bietet eine schnelle Orderausführung und wichtige Handelsmanagement-Tools in einer kompakten und benutzerfreundlichen Oberfläche. Dieses Produkt ist für manuelle Händler gedacht, die mehr Kontrolle, Geschwindigkeit und Konsistenz bei der Verwaltung ihrer Trades wünschen, ohne sich auf automatisierte Strategien oder Handelssignale zu verlassen. Die wichtigsten Vorteile Kauf- und Verkaufsausführung mit einem Klick ohne Öffnen des MT5-Orderfensters

Integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung

Partial Close- und Break-Even-Kontrollen für aktives Handelsmanagement

Übersichtliches und kompaktes Panel, das den Chart nicht verdeckt

Leichtgewichtig und optimiert für stabile Leistung

Geeignet für Scalping, Intraday- und diskretionären Handel

Optimierte Standardeinstellungen für XAUUSD (Gold) und BTC-Symbole (z. B. BTCUSD)

(z. B. BTCUSD) Aktive Pflege mit geplanten Updates und Verbesserungen Wichtigste Merkmale Market Buy und Sell Ausführung

Einstellbare Losgrößen-Eingabe

Stop Loss und Take Profit Kontrollen

Break-Even-Funktionalität mit Offset

Teilweise Schließung nach Prozentsatz

Sofortige Schließung aller offenen Positionen

Visuelle Anzeige von handelsbezogenen Informationen

Funktioniert mit allen MT5-Symbolen und -Zeitfenstern Bildschirmfotos Themen-Voreinstellungen MAFX Trading Manager V5 enthält vier integrierte Themenvoreinstellungen. Händler können je nach persönlicher Vorliebe und Chart-Setup zwischen den Themen wechseln. Weitere Themen werden in zukünftigen Updates eingeführt. Eingabe-Parameter Standard-Lotgröße - Legt die anfängliche Lotgröße für neue Trades fest

- Legt die anfängliche Lotgröße für neue Trades fest Standard-Stop-Loss (Pips) - Legt den Standard-Stop-Loss-Abstand fest

- Legt den Standard-Stop-Loss-Abstand fest Standard-Take-Profit (Pips) - Legt den Standard-Take-Profit-Abstand fest

- Legt den Standard-Take-Profit-Abstand fest Break-Even-Offset (Pips) - Fügt einen Offset hinzu, wenn der Stop Loss zum Break-Even verschoben wird.

- Fügt einen Offset hinzu, wenn der Stop Loss zum Break-Even verschoben wird. Partial Close Percentage - Prozentualer Anteil der zu schließenden Position

- Prozentualer Anteil der zu schließenden Position Slippage Points - Maximal zulässiger Slippage während der Auftragsausführung

- Maximal zulässiger Slippage während der Auftragsausführung UI Profile Override - Optionale manuelle UI-Größenanpassung Beschränkungen und wichtige Hinweise Dieses Produkt liefert keine Handelssignale

Dieses Produkt automatisiert keine Handelsentscheidungen.

Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie

Das Panel ist nicht verschiebbar (feste Position auf dem Chart)

Die Standardeinstellungen sind auf Gold und BTC abgestimmt; andere Symbole müssen möglicherweise angepasst werden.

Benutzer sollten die Eingaben und Arbeitsabläufe verstehen, bevor sie live handeln MAFX Trading Manager ist ein Handelsmanagement-Tool, keine Handelsstrategie. Unterstützung und Updates Dieses Produkt wird aktiv gewartet. Updates werden über den MQL5 Market bereitgestellt und können über MetaTrader 5 unter Market / Purchases installiert werden. Details zu den Updates werden im Changelog des Produkts veröffentlicht. Änderungsprotokoll Version Datum Änderungen 5.40 1. Januar 2026 Erste Marktfreigabe Risikohinweis Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren.