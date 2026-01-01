Professionelles manuelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5
Produktübersicht
MAFX Trading Manager ist ein professionelles manuelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5, das Händlern hilft, ihre Geschäfte effizienter auszuführen und zu verwalten. Es bietet eine schnelle Orderausführung und wichtige Handelsmanagement-Tools in einer kompakten und benutzerfreundlichen Oberfläche.
Dieses Produkt ist für manuelle Händler gedacht, die mehr Kontrolle, Geschwindigkeit und Konsistenz bei der Verwaltung ihrer Trades wünschen, ohne sich auf automatisierte Strategien oder Handelssignale zu verlassen.
Die wichtigsten Vorteile
Kauf- und Verkaufsausführung mit einem Klick ohne Öffnen des MT5-Orderfensters
Integrierte Stop-Loss- und Take-Profit-Verwaltung
Partial Close- und Break-Even-Kontrollen für aktives Handelsmanagement
Übersichtliches und kompaktes Panel, das den Chart nicht verdeckt
Leichtgewichtig und optimiert für stabile Leistung
Geeignet für Scalping, Intraday- und diskretionären Handel
Optimierte Standardeinstellungen für XAUUSD (Gold) und BTC-Symbole (z. B. BTCUSD)
Aktive Pflege mit geplanten Updates und Verbesserungen
Wichtigste Merkmale
Market Buy und Sell Ausführung
Einstellbare Losgrößen-Eingabe
Stop Loss und Take Profit Kontrollen
Break-Even-Funktionalität mit Offset
Teilweise Schließung nach Prozentsatz
Sofortige Schließung aller offenen Positionen
Visuelle Anzeige von handelsbezogenen Informationen
Funktioniert mit allen MT5-Symbolen und -Zeitfenstern
Bildschirmfotos
Themen-Voreinstellungen
MAFX Trading Manager V5 enthält vier integrierte Themenvoreinstellungen. Händler können je nach persönlicher Vorliebe und Chart-Setup zwischen den Themen wechseln. Weitere Themen werden in zukünftigen Updates eingeführt.
Eingabe-Parameter
Standard-Lotgröße - Legt die anfängliche Lotgröße für neue Trades fest
Standard-Stop-Loss (Pips) - Legt den Standard-Stop-Loss-Abstand fest
Standard-Take-Profit (Pips) - Legt den Standard-Take-Profit-Abstand fest
Break-Even-Offset (Pips) - Fügt einen Offset hinzu, wenn der Stop Loss zum Break-Even verschoben wird.
Partial Close Percentage - Prozentualer Anteil der zu schließenden Position
Slippage Points - Maximal zulässiger Slippage während der Auftragsausführung
Dieses Produkt automatisiert keine Handelsentscheidungen.
Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie
Das Panel ist nicht verschiebbar (feste Position auf dem Chart)
Die Standardeinstellungen sind auf Gold und BTC abgestimmt; andere Symbole müssen möglicherweise angepasst werden.
Benutzer sollten die Eingaben und Arbeitsabläufe verstehen, bevor sie live handeln
MAFX Trading Manager ist ein Handelsmanagement-Tool, keine Handelsstrategie.
Unterstützung und Updates
Dieses Produkt wird aktiv gewartet. Updates werden über den MQL5 Market bereitgestellt und können über MetaTrader 5 unter Market / Purchases installiert werden. Details zu den Updates werden im Changelog des Produkts veröffentlicht.
Änderungsprotokoll
Version
Datum
Änderungen
5.40
1. Januar 2026
Erste Marktfreigabe
Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie nur mit Mitteln, die Sie sich leisten können, zu verlieren.