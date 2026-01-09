Bneu Trade Manager

Professionelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5

DerBneu Trade Manager ist ein umfassendes Handels-Panel, das entwickelt wurde, um das Handelsmanagement zu optimieren und Ihren Handels-Workflow zu verbessern. Dieses ergänzende Tool bietet professionelle Funktionen zur Optimierung des Risikomanagements, der Effizienz der Handelsausführung und der Visualisierung des Handels-Setups.

🎯 Hauptvorteile

  • Visuelles SL/TP-Management - Nutzen Sie die intuitiven horizontalen Linien, die Sie per Drag-and-Drop direkt in Ihr Diagramm ziehen, um Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen. Präzise Visualisierung von Ausstiegspunkten vor der Handelsausführung.
  • Automatische Lot-Berechnung - Das Panel berechnet dynamisch die optimalen Lot-Größen auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Risikoprozentsatzes oder festen Geldbetrags, wodurch manuelle Berechnungen und Schätzfehler vermieden werden.
  • Ausführung von Aufträgen mit einem Klick - Sofortige Ausführung von KAUF- oder VERKAUFSaufträgen mit vorberechneten Losgrößen, ideal für einen schnellen Markteinstieg.
  • Echtzeit-Risiko-Metriken - Überwachen Sie Ihr Risiko in Pips und Geldwerten, bevor Sie einen Handel platzieren, um eine transparente und fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
  • Visuelle Gewinn-/Verlustzonen - Farbcodierte Chartblöcke bieten eine sofortige visuelle Darstellung potenzieller Gewinn- (grün) und Verlustbereiche (rot).
  • Rapid Action Controls - Verwalten Sie alle offenen Positionen effizient mit speziellen Ein-Klick-Funktionen: Breakeven, 50% schließen und Alle schließen.
  • Integrierte Kontoübersicht - Verfolgen Sie Kontokennzahlen in Echtzeit, einschließlich Kontostand, Eigenkapital, gleitender P/L und aktiver Handelsstatus.

✨ Wichtigste Funktionen

  • Interaktive SL/TP-Linien zum Ziehen und Ablegen mit automatischer Pip-Berechnung
  • Risikorechner mit Unterstützung von prozentualen oder festen Dollar-Risikoparametern
  • Risikoberechnung auf der Grundlage von Kontostand oder Eigenkapital
  • Automatische Losgrößenbestimmung mit Broker-Validierungsprotokollen
  • Visuelle Anzeige der Gewinn-/Verlustzone direkt auf dem Handelsdiagramm
  • Schnittstelle zur sofortigen BUY/SELL-Ausführung
  • Konsolidierte Breakeven-Positionierungsfunktionalität
  • Fähigkeit zur teilweisen Schließung von Positionen (50%)
  • Vollständige Kontrolle der Positionsauflösung
  • Überwachung der Kontoinformationen in Echtzeit
  • Verfolgung von Spreads und Preisdifferenzen
  • Anzeige der Handelsrichtung (BUY/SELL-Signalisierung)
  • Validierung der Losgröße mit Vorsorgewarnungen

📋 Konfigurationsparameter

Panel-Einstellungen

  • X-Position des Panels - Horizontale Koordinate der Chartplatzierung (Standard: 20)
  • Panel Y-Position - Vertikale Chartplatzierungskoordinate (Standard: 20)

Einstellungen für das Risikomanagement

  • Risikoberechnungsmodus - Auswahl zwischen Prozentsatz des Kontos oder fester Geldbetrag
  • Risiko anwenden auf - Berechnungsgrundlage: Kontostand oder aktuelles Eigenkapital
  • Risikowert - Risikotoleranz, ausgedrückt in Prozent oder als Geldbetrag (Standard: 1,0)
  • Feste Lots - Verwendung einer festen Losgröße anstelle einer risikobasierten Berechnung (0 = risikobasiert, Standardwert: 0,0)
  • Standard-SL in Pips - Vordefinierter Stop-Loss-Abstand (Standardwert: 100)
  • Standard-TP in Pips - Vordefinierter Take-Profit-Abstand (Standardwert: 200)

Einstellungen für die Handelsausführung

  • Magische Nummer - Eindeutige Handelskennung für EA-generierte Transaktionen (Standardwert: 123456)
  • Max Slippage - Maximal zulässige Slippage in Punkten (Standard: 30)
  • Handelskommentar - Kommentar, der an alle ausgeführten Geschäfte angehängt wird (Standardwert: "TM")

Konfiguration der Anzeige

  • SL/TP-Linien im Chart anzeigen - Sichtbarkeit der verschiebbaren Linien einschalten (Standard: true)
  • SL line color - Farbe der Stop-Loss-Linie (Standard: Rot)
  • TP-Linienfarbe - Spezifikation der Farbe der Take-Profit-Linie (Standard: Limone)

Visualisierungs-Modul

  • Show Open/SL/TP visual block - Anzeige der Gewinn-/Verlustzonen im Chart (Standard: true)
  • Buy block color - Farbschema für die Gewinnzonen der Kaufpositionen
  • Farbe des Verkaufsblocks - Farbschema für die Gewinnzonen der Verkaufspositionen
  • Block-Opazität - Einstellung der Transparenz (Skala 0-255, Standardwert: 50)

🚀 Operative Richtlinien

  1. Risikokonfiguration - Geben Sie Ihre Risikotoleranz ($ oder %) in das dafür vorgesehene Feld Risiko ein.
  2. SL/TP-Anpassung - Ziehen Sie die roten (SL) und grünen (TP) Diagrammlinien auf die gewünschten Werte, oder geben Sie die Pip-Werte manuell ein.
  3. Lot-Überprüfung - Überprüfen Sie die automatisch berechnete Lot-Größe und beachten Sie alle Systemwarnungen.
  4. Handelsausführung - Wählen Sie BUY oder SELL, um Ihre Position zu eröffnen.
  5. Positionsmanagement - Nutzen Sie die Quick-Action-Kontrollen für das laufende Handelsmanagement

💡 Ideal für

  • Manuelle Trader, die professionelle Werkzeuge suchen
  • Anfänger, die ihre Kenntnisse im Risikomanagement ausbauen möchten
  • Händler, die vor der Entscheidung für ein Upgrade umfassende Funktionen evaluieren möchten
  • Praktiker, die visuelle SL/TP-Management-Schnittstellen benötigen
  • Händler, die eine automatische Losgrößenberechnung bevorzugen

⚠️ Wesentliche Erwägungen

  • Dies ist die kostenlose Version mit der Kernfunktionalität
  • PRO-Funktionen sind in den Eingabeparametern sichtbar, bleiben aber inaktiv.
  • Aktualisieren Sie auf die PRO-Version, um eine erweiterte Automatisierung und einen verbesserten Risikoschutz zu erhalten.
  • Führen Sie vor der Live-Implementierung gründliche Tests auf Demonstrationskonten durch.
  • Implementieren Sie umsichtige Risikomanagement-Praktiken - überschreiten Sie niemals tolerierbare Verlustschwellen

📞 Technische Unterstützung

Technische Unterstützung, umfassende Dokumentation und Informationen zum Upgrade finden Sie unter: https://eaanalyzer.com

PRO Version Upgrade - Schalten Sie erweiterte Funktionen frei, einschließlich automatischer Breakeven- und Trailing-Stop-Mechanismen, verbessertem Risikoschutz, proprietären Firmenvoreinstellungen und erweiterter Funktionalität.

