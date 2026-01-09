Bneu Trade Manager

Professionelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5

DerBneu Trade Manager ist ein umfassendes Handels-Panel, das entwickelt wurde, um das Handelsmanagement zu optimieren und Ihren Handels-Workflow zu verbessern. Dieses ergänzende Tool bietet professionelle Funktionen zur Optimierung des Risikomanagements, der Effizienz der Handelsausführung und der Visualisierung des Handels-Setups.

🎯 Hauptvorteile

Visuelles SL/TP-Management - Nutzen Sie die intuitiven horizontalen Linien, die Sie per Drag-and-Drop direkt in Ihr Diagramm ziehen, um Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen. Präzise Visualisierung von Ausstiegspunkten vor der Handelsausführung.

- Nutzen Sie die intuitiven horizontalen Linien, die Sie per Drag-and-Drop direkt in Ihr Diagramm ziehen, um Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen. Präzise Visualisierung von Ausstiegspunkten vor der Handelsausführung. Automatische Lot-Berechnung - Das Panel berechnet dynamisch die optimalen Lot-Größen auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Risikoprozentsatzes oder festen Geldbetrags, wodurch manuelle Berechnungen und Schätzfehler vermieden werden.

- Das Panel berechnet dynamisch die optimalen Lot-Größen auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Risikoprozentsatzes oder festen Geldbetrags, wodurch manuelle Berechnungen und Schätzfehler vermieden werden. Ausführung von Aufträgen mit einem Klick - Sofortige Ausführung von KAUF- oder VERKAUFSaufträgen mit vorberechneten Losgrößen, ideal für einen schnellen Markteinstieg.

- Sofortige Ausführung von KAUF- oder VERKAUFSaufträgen mit vorberechneten Losgrößen, ideal für einen schnellen Markteinstieg. Echtzeit-Risiko-Metriken - Überwachen Sie Ihr Risiko in Pips und Geldwerten, bevor Sie einen Handel platzieren, um eine transparente und fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

- Überwachen Sie Ihr Risiko in Pips und Geldwerten, bevor Sie einen Handel platzieren, um eine transparente und fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Visuelle Gewinn-/Verlustzonen - Farbcodierte Chartblöcke bieten eine sofortige visuelle Darstellung potenzieller Gewinn- (grün) und Verlustbereiche (rot).

- Farbcodierte Chartblöcke bieten eine sofortige visuelle Darstellung potenzieller Gewinn- (grün) und Verlustbereiche (rot). Rapid Action Controls - Verwalten Sie alle offenen Positionen effizient mit speziellen Ein-Klick-Funktionen: Breakeven, 50% schließen und Alle schließen.

- Verwalten Sie alle offenen Positionen effizient mit speziellen Ein-Klick-Funktionen: Breakeven, 50% schließen und Alle schließen. Integrierte Kontoübersicht - Verfolgen Sie Kontokennzahlen in Echtzeit, einschließlich Kontostand, Eigenkapital, gleitender P/L und aktiver Handelsstatus.

✨ Wichtigste Funktionen

Interaktive SL/TP-Linien zum Ziehen und Ablegen mit automatischer Pip-Berechnung

Risikorechner mit Unterstützung von prozentualen oder festen Dollar-Risikoparametern

Risikoberechnung auf der Grundlage von Kontostand oder Eigenkapital

Automatische Losgrößenbestimmung mit Broker-Validierungsprotokollen

Visuelle Anzeige der Gewinn-/Verlustzone direkt auf dem Handelsdiagramm

Schnittstelle zur sofortigen BUY/SELL-Ausführung

Konsolidierte Breakeven-Positionierungsfunktionalität

Fähigkeit zur teilweisen Schließung von Positionen (50%)

Vollständige Kontrolle der Positionsauflösung

Überwachung der Kontoinformationen in Echtzeit

Verfolgung von Spreads und Preisdifferenzen

Anzeige der Handelsrichtung (BUY/SELL-Signalisierung)

Validierung der Losgröße mit Vorsorgewarnungen

📋 Konfigurationsparameter

Panel-Einstellungen

X-Position des Panels - Horizontale Koordinate der Chartplatzierung (Standard: 20)

- Horizontale Koordinate der Chartplatzierung (Standard: 20) Panel Y-Position - Vertikale Chartplatzierungskoordinate (Standard: 20)

Einstellungen für das Risikomanagement

Risikoberechnungsmodus - Auswahl zwischen Prozentsatz des Kontos oder fester Geldbetrag

- Auswahl zwischen Prozentsatz des Kontos oder fester Geldbetrag Risiko anwenden auf - Berechnungsgrundlage: Kontostand oder aktuelles Eigenkapital

- Berechnungsgrundlage: Kontostand oder aktuelles Eigenkapital Risikowert - Risikotoleranz, ausgedrückt in Prozent oder als Geldbetrag (Standard: 1,0)

- Risikotoleranz, ausgedrückt in Prozent oder als Geldbetrag (Standard: 1,0) Feste Lots - Verwendung einer festen Losgröße anstelle einer risikobasierten Berechnung (0 = risikobasiert, Standardwert: 0,0)

- Verwendung einer festen Losgröße anstelle einer risikobasierten Berechnung (0 = risikobasiert, Standardwert: 0,0) Standard-SL in Pips - Vordefinierter Stop-Loss-Abstand (Standardwert: 100)

- Vordefinierter Stop-Loss-Abstand (Standardwert: 100) Standard-TP in Pips - Vordefinierter Take-Profit-Abstand (Standardwert: 200)

Einstellungen für die Handelsausführung

Magische Nummer - Eindeutige Handelskennung für EA-generierte Transaktionen (Standardwert: 123456)

- Eindeutige Handelskennung für EA-generierte Transaktionen (Standardwert: 123456) Max Slippage - Maximal zulässige Slippage in Punkten (Standard: 30)

- Maximal zulässige Slippage in Punkten (Standard: 30) Handelskommentar - Kommentar, der an alle ausgeführten Geschäfte angehängt wird (Standardwert: "TM")

Konfiguration der Anzeige

SL/TP-Linien im Chart anzeigen - Sichtbarkeit der verschiebbaren Linien einschalten (Standard: true)

- Sichtbarkeit der verschiebbaren Linien einschalten (Standard: true) SL line color - Farbe der Stop-Loss-Linie (Standard: Rot)

- Farbe der Stop-Loss-Linie (Standard: Rot) TP-Linienfarbe - Spezifikation der Farbe der Take-Profit-Linie (Standard: Limone)

Visualisierungs-Modul

Show Open/SL/TP visual block - Anzeige der Gewinn-/Verlustzonen im Chart (Standard: true)

- Anzeige der Gewinn-/Verlustzonen im Chart (Standard: true) Buy block color - Farbschema für die Gewinnzonen der Kaufpositionen

- Farbschema für die Gewinnzonen der Kaufpositionen Farbe des Verkaufsblocks - Farbschema für die Gewinnzonen der Verkaufspositionen

- Farbschema für die Gewinnzonen der Verkaufspositionen Block-Opazität - Einstellung der Transparenz (Skala 0-255, Standardwert: 50)

🚀 Operative Richtlinien

Risikokonfiguration - Geben Sie Ihre Risikotoleranz ($ oder %) in das dafür vorgesehene Feld Risiko ein. SL/TP-Anpassung - Ziehen Sie die roten (SL) und grünen (TP) Diagrammlinien auf die gewünschten Werte, oder geben Sie die Pip-Werte manuell ein. Lot-Überprüfung - Überprüfen Sie die automatisch berechnete Lot-Größe und beachten Sie alle Systemwarnungen. Handelsausführung - Wählen Sie BUY oder SELL, um Ihre Position zu eröffnen. Positionsmanagement - Nutzen Sie die Quick-Action-Kontrollen für das laufende Handelsmanagement

💡 Ideal für

Manuelle Trader, die professionelle Werkzeuge suchen

Anfänger, die ihre Kenntnisse im Risikomanagement ausbauen möchten

Händler, die vor der Entscheidung für ein Upgrade umfassende Funktionen evaluieren möchten

Praktiker, die visuelle SL/TP-Management-Schnittstellen benötigen

Händler, die eine automatische Losgrößenberechnung bevorzugen

⚠️ Wesentliche Erwägungen

Dies ist die kostenlose Version mit der Kernfunktionalität

mit der Kernfunktionalität PRO-Funktionen sind in den Eingabeparametern sichtbar, bleiben aber inaktiv.

Aktualisieren Sie auf die PRO-Version, um eine erweiterte Automatisierung und einen verbesserten Risikoschutz zu erhalten.

Führen Sie vor der Live-Implementierung gründliche Tests auf Demonstrationskonten durch.

Implementieren Sie umsichtige Risikomanagement-Praktiken - überschreiten Sie niemals tolerierbare Verlustschwellen

📞 Technische Unterstützung

Technische Unterstützung, umfassende Dokumentation und Informationen zum Upgrade finden Sie unter: https://eaanalyzer.com

PRO Version Upgrade - Schalten Sie erweiterte Funktionen frei, einschließlich automatischer Breakeven- und Trailing-Stop-Mechanismen, verbessertem Risikoschutz, proprietären Firmenvoreinstellungen und erweiterter Funktionalität.