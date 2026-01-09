Bneu Trade Manager
- Utilitys
- Marvinson Salavia Caballero
- Version: 1.0
Professionelles Handelsmanagement-Panel für MetaTrader 5
DerBneu Trade Manager ist ein umfassendes Handels-Panel, das entwickelt wurde, um das Handelsmanagement zu optimieren und Ihren Handels-Workflow zu verbessern. Dieses ergänzende Tool bietet professionelle Funktionen zur Optimierung des Risikomanagements, der Effizienz der Handelsausführung und der Visualisierung des Handels-Setups.
🎯 Hauptvorteile
- Visuelles SL/TP-Management - Nutzen Sie die intuitiven horizontalen Linien, die Sie per Drag-and-Drop direkt in Ihr Diagramm ziehen, um Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen. Präzise Visualisierung von Ausstiegspunkten vor der Handelsausführung.
- Automatische Lot-Berechnung - Das Panel berechnet dynamisch die optimalen Lot-Größen auf der Grundlage des von Ihnen angegebenen Risikoprozentsatzes oder festen Geldbetrags, wodurch manuelle Berechnungen und Schätzfehler vermieden werden.
- Ausführung von Aufträgen mit einem Klick - Sofortige Ausführung von KAUF- oder VERKAUFSaufträgen mit vorberechneten Losgrößen, ideal für einen schnellen Markteinstieg.
- Echtzeit-Risiko-Metriken - Überwachen Sie Ihr Risiko in Pips und Geldwerten, bevor Sie einen Handel platzieren, um eine transparente und fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
- Visuelle Gewinn-/Verlustzonen - Farbcodierte Chartblöcke bieten eine sofortige visuelle Darstellung potenzieller Gewinn- (grün) und Verlustbereiche (rot).
- Rapid Action Controls - Verwalten Sie alle offenen Positionen effizient mit speziellen Ein-Klick-Funktionen: Breakeven, 50% schließen und Alle schließen.
- Integrierte Kontoübersicht - Verfolgen Sie Kontokennzahlen in Echtzeit, einschließlich Kontostand, Eigenkapital, gleitender P/L und aktiver Handelsstatus.
✨ Wichtigste Funktionen
- Interaktive SL/TP-Linien zum Ziehen und Ablegen mit automatischer Pip-Berechnung
- Risikorechner mit Unterstützung von prozentualen oder festen Dollar-Risikoparametern
- Risikoberechnung auf der Grundlage von Kontostand oder Eigenkapital
- Automatische Losgrößenbestimmung mit Broker-Validierungsprotokollen
- Visuelle Anzeige der Gewinn-/Verlustzone direkt auf dem Handelsdiagramm
- Schnittstelle zur sofortigen BUY/SELL-Ausführung
- Konsolidierte Breakeven-Positionierungsfunktionalität
- Fähigkeit zur teilweisen Schließung von Positionen (50%)
- Vollständige Kontrolle der Positionsauflösung
- Überwachung der Kontoinformationen in Echtzeit
- Verfolgung von Spreads und Preisdifferenzen
- Anzeige der Handelsrichtung (BUY/SELL-Signalisierung)
- Validierung der Losgröße mit Vorsorgewarnungen
📋 Konfigurationsparameter
Panel-Einstellungen
- X-Position des Panels - Horizontale Koordinate der Chartplatzierung (Standard: 20)
- Panel Y-Position - Vertikale Chartplatzierungskoordinate (Standard: 20)
Einstellungen für das Risikomanagement
- Risikoberechnungsmodus - Auswahl zwischen Prozentsatz des Kontos oder fester Geldbetrag
- Risiko anwenden auf - Berechnungsgrundlage: Kontostand oder aktuelles Eigenkapital
- Risikowert - Risikotoleranz, ausgedrückt in Prozent oder als Geldbetrag (Standard: 1,0)
- Feste Lots - Verwendung einer festen Losgröße anstelle einer risikobasierten Berechnung (0 = risikobasiert, Standardwert: 0,0)
- Standard-SL in Pips - Vordefinierter Stop-Loss-Abstand (Standardwert: 100)
- Standard-TP in Pips - Vordefinierter Take-Profit-Abstand (Standardwert: 200)
Einstellungen für die Handelsausführung
- Magische Nummer - Eindeutige Handelskennung für EA-generierte Transaktionen (Standardwert: 123456)
- Max Slippage - Maximal zulässige Slippage in Punkten (Standard: 30)
- Handelskommentar - Kommentar, der an alle ausgeführten Geschäfte angehängt wird (Standardwert: "TM")
Konfiguration der Anzeige
- SL/TP-Linien im Chart anzeigen - Sichtbarkeit der verschiebbaren Linien einschalten (Standard: true)
- SL line color - Farbe der Stop-Loss-Linie (Standard: Rot)
- TP-Linienfarbe - Spezifikation der Farbe der Take-Profit-Linie (Standard: Limone)
Visualisierungs-Modul
- Show Open/SL/TP visual block - Anzeige der Gewinn-/Verlustzonen im Chart (Standard: true)
- Buy block color - Farbschema für die Gewinnzonen der Kaufpositionen
- Farbe des Verkaufsblocks - Farbschema für die Gewinnzonen der Verkaufspositionen
- Block-Opazität - Einstellung der Transparenz (Skala 0-255, Standardwert: 50)
🚀 Operative Richtlinien
- Risikokonfiguration - Geben Sie Ihre Risikotoleranz ($ oder %) in das dafür vorgesehene Feld Risiko ein.
- SL/TP-Anpassung - Ziehen Sie die roten (SL) und grünen (TP) Diagrammlinien auf die gewünschten Werte, oder geben Sie die Pip-Werte manuell ein.
- Lot-Überprüfung - Überprüfen Sie die automatisch berechnete Lot-Größe und beachten Sie alle Systemwarnungen.
- Handelsausführung - Wählen Sie BUY oder SELL, um Ihre Position zu eröffnen.
- Positionsmanagement - Nutzen Sie die Quick-Action-Kontrollen für das laufende Handelsmanagement
💡 Ideal für
- Manuelle Trader, die professionelle Werkzeuge suchen
- Anfänger, die ihre Kenntnisse im Risikomanagement ausbauen möchten
- Händler, die vor der Entscheidung für ein Upgrade umfassende Funktionen evaluieren möchten
- Praktiker, die visuelle SL/TP-Management-Schnittstellen benötigen
- Händler, die eine automatische Losgrößenberechnung bevorzugen
⚠️ Wesentliche Erwägungen
- Dies ist die kostenlose Version mit der Kernfunktionalität
- PRO-Funktionen sind in den Eingabeparametern sichtbar, bleiben aber inaktiv.
- Aktualisieren Sie auf die PRO-Version, um eine erweiterte Automatisierung und einen verbesserten Risikoschutz zu erhalten.
- Führen Sie vor der Live-Implementierung gründliche Tests auf Demonstrationskonten durch.
- Implementieren Sie umsichtige Risikomanagement-Praktiken - überschreiten Sie niemals tolerierbare Verlustschwellen
📞 Technische Unterstützung
Technische Unterstützung, umfassende Dokumentation und Informationen zum Upgrade finden Sie unter: https://eaanalyzer.com
PRO Version Upgrade - Schalten Sie erweiterte Funktionen frei, einschließlich automatischer Breakeven- und Trailing-Stop-Mechanismen, verbessertem Risikoschutz, proprietären Firmenvoreinstellungen und erweiterter Funktionalität.