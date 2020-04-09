全取引終了ボタン













MetaTrader 5用ワンクリック緊急終了ツール。相場の急変時、技術的問題発生時、終日のポジション整理時に全ポジションを即時終了します。













目的













手動でのポジション終了が間に合わない場合の迅速なポートフォリオ清算。相場の急変時、ニュース発表時の急騰時、プラットフォーム障害時など、複数のポジションを個別に終了させることは時間を浪費し損失を拡大させます。本ユーティリティはそのリスクを排除します。













使用例













予期せぬ変動時の緊急退出





プロップファームトレーダーによる制限前のチャレンジ口座保護





主要発表前のニューストレーダーによるポジション決済





終日のポートフォリオ整理（即時全ポジション決済）





即時清算を要する技術的問題





最大ドローダウン接近時のリスク管理













機能













ワンクリックで全オープンポジションを決済





全ポジションを即時処理





全ブローカー・全銘柄タイプに対応





設定不要 - 接続するだけで使用可能





ワンクリック取引パネル下部に配置された大型赤ボタン（187×40ピクセル）





スリッページ・リクオート・接続障害を自動処理





実行後要約表示：「決済済み：X件 | 失敗：Y件」













動作原理













チャート上に赤い「全取引を閉じる」ボタンを表示。クリックで以下を実行：













1. アカウント上の全オープンポジションを識別





2. 最適な執行パラメータで各ポジションを決済





3. 拒否・再試行・再提示を自動処理





4. 執行概要を表示













取引数に関わらず、全ポジションが数秒で決済されます。













技術仕様













ボタンサイズ：187×40ピクセル





配置位置：左端から3px、上端から80px（ワンクリックパネル下部）





執行方式：同期方式（100ポイントのスリッページ許容範囲）





再試行ロジック：一時的な失敗時の自動再試行





互換性：全FXペア、貴金属、指数、仮想通貨





ブローカー対応：ユニバーサル（20社以上でテスト済み）













インストール方法













MQL5マーケットからダウンロード





任意のMT5チャートにドラッグ





赤いボタンが即時表示 - すぐに使用可能













設定不要。調整パラメータなし。













システム要件













MetaTrader 5 ビルド 3280 以降





Windows 7/10/11 または Mac (Wine/Parallels経由)





有効な取引口座 (デモまたはライブ)





インターネット接続













重要事項













これはエキスパートアドバイザー (EA) です - チャート上で実行する必要があります





実行中の口座でのみポジションを決済します





デフォルトでは保留注文を決済しません





全銘柄で動作 - 銘柄選択は不要





即時アクセスには取引中チャートを開いたままにしておくこと













サポート













MQL5プライベートメッセージ経由の無料生涯サポート。24時間以内に対応。













開発元：Phoenix Global Investments Ltd





© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.