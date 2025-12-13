Smart Bulk Order Closer

Schließen Sie Geschäfte auf intelligente Weise auf der Grundlage echter Gewinn- und Verlustbedingungen.

Es ist ineffizient und riskant, bei schnellen Marktbewegungen einen Handel nach dem anderen manuell zu schließen. Die meisten Standardskripte schließen einfach alle Positionen, ohne zu berücksichtigen, ob ein Handel profitabel oder verlustreich ist.

Smart Bulk Order Closer ist ein präzises Dienstprogramm, das entwickelt wurde, um Trades selektiv auf der Grundlage ihres aktuellen gleitenden PnL-Wertes zu schließen, so dass Händler die volle Kontrolle über Ausstiege mit einer einzigen Ausführung haben.

Kernkonzept: PnL-basierte Handelsfilterung

Dieses Skript bewertet jede offene Position anhand ihres tatsächlichen Gewinn- oder Verlustbetrags in Kontowährung, bevor es entscheidet, ob sie geschlossen werden soll.

Sie definieren einen minimalen PnL-Schwellenwert, und das Skript schließt nur die Geschäfte, die Ihre genauen Bedingungen erfüllen.

Hauptmerkmale

PnL Threshold Control

Schließen Sie Geschäfte nur, wenn ihr gleitender Gewinn oder Verlust einen definierten Wert überschreitet.

Handelsstatus-Filterung

Nur Gewinner schließen

Nur Verlierer schließen

Alle Geschäfte schließen

Richtungsfilterung

Nur Kaufpositionen

Nur Verkaufspositionen

Beide Richtungen

Kontrolle des Symbolumfangs

Nur aktuelles Chart-Symbol

Alle offenen Symbole des Kontos

Schnelle und sichere Ausführung

Jeder Handel wird einzeln verarbeitet, was eine genaue und kontrollierte Ausführung ohne unbeabsichtigte Schließungen gewährleistet.

Erläuterung der Eingabeparameter

CurrentSymbolOnly (true / false)

Beschränkt die Ausführung nur auf das aktive Chartsymbol.

ProfitFilter

Legt fest, ob Gewinngeschäfte, Verlustgeschäfte oder alle offenen Geschäfte geschlossen werden sollen.

Direction

Filtert Trades nach Kauf- oder Verkaufsaufträgen oder nach beiden.

Min_PnL_Amount

Legt den minimalen variablen PnL fest, der erforderlich ist, damit ein Handel geschlossen wird.

Beispiele:

10.0 schließt Geschäfte mit einem Gewinn von mehr als 10 Einheiten der Kontowährung.

-4.0 schließt Geschäfte mit einem variablen Wert von mehr als -4

(zum Beispiel: -3, -1, 5), während tiefere Verluste wie -50 ignoriert werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Skript eignet sich für Scalper, Daytrader und Händler, die mehrere Positionen verwalten und präzise und selektive Handelsausstiege auf der Grundlage von Gewinn- und Verlustbedingungen benötigen.

Wichtige Hinweise