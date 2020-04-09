Close All Trades Button
关闭所有交易按钮
MetaTrader 5的一键紧急退出工具。在市场剧烈波动、技术故障或收盘清理时，可瞬间平仓所有持仓。
用途
当手动平仓速度过慢时，实现快速清算投资组合。在市场剧烈波动、突发新闻或平台故障期间，逐笔平仓不仅耗时更会扩大亏损。本工具可规避此类风险。
应用场景
突发波动时的紧急撤离
自营交易员在限额前保护挑战账户
新闻交易员在重大公告前平仓
收盘时组合清理（即时全仓平仓）
技术故障下的即时清算
接近最大回撤时的风险管控
功能特性
单键关闭所有持仓
即时处理全部头寸
兼容任意经纪商及所有交易品种
零配置要求——接入即用
巨型红色按钮（187×40像素）置于一键交易面板下方
自动处理滑点、重新报价及连接异常
执行后显示摘要：“已平仓：X | 失败：Y”
工作原理
该工具在图表上显示红色“平仓所有交易”按钮。单击触发：
1. 识别账户内所有持仓
2. 以最优执行参数平仓
3. 自动处理拒绝、重试及重新报价
4. 显示执行摘要
无论持仓数量多少，所有仓位均在数秒内平仓。
技术规格
按钮尺寸：187×40像素
位置：距左侧3像素，距顶部80像素（位于一键面板下方）
执行方式：同步执行，容忍100点滑点
重试逻辑：临时失败自动重试
兼容性：所有外汇货币对、贵金属、指数、加密货币
经纪商支持：通用（已测试20+经纪商）
安装指南
从MQL5市场下载
拖拽至任意MT5图表
红色按钮即时显示 - 即刻可用
无需配置设置。无需调整参数。
系统要求
MetaTrader 5 3280版或更高版本
Windows 7/10/11或Mac（通过Wine/Parallels运行）
有效交易账户（模拟或实盘）
网络连接
重要提示
此为智能交易系统（EA）——必须在图表上运行
仅在运行账户中平仓
默认不关闭挂单
支持任意交易品种——无需选择特定符号
交易时请保持图表开启以便即时访问
技术支持
通过MQL5私信提供终身免费支持，24小时内响应。
开发方：凤凰环球投资有限公司
