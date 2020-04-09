Close All Trades Button

모든 거래 마감 버튼 (MT5)




메타트레이더 5용 원클릭 포지션 마감 유틸리티. 차트에 빨간색 버튼을 표시하며, 클릭 시 모든 미결제 포지션을 마감합니다. 거절 및 재호가 발생 시 자동 처리됩니다.




목적




변동성이 큰 시장 상황이나 플랫폼 문제 발생 시 여러 포지션을 개별적으로 마감하는 것은 시간을 낭비하고 슬리피지 노출을 증가시킵니다. '모든 거래 마감 버튼'은 단일 버튼 클릭으로 즉시 포트폴리오 청산을 제공합니다.




이 유틸리티는 차트 좌측에서 3px, 상단에서 80px 위치에 빨간색 버튼을 표시하며, 표준 원클릭 거래 패널 아래에 배치됩니다. 버튼을 누르면 모든 오픈 포지션이 100포인트 슬리피지 허용 범위 내에서 순차적으로 청산되며, 거절된 주문에 대해 자동 재시도 로직이 적용됩니다. 실행 후 청산된 포지션과 실패한 포지션을 보여주는 요약이 표시됩니다.




이 도구는 모든 브로커 및 외환 쌍, 금속, 지수, 암호화폐를 포함한 모든 심볼 유형과 호환됩니다.




설치 방법




MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 버튼이 즉시 표시되며 별도 설정 없이 사용 가능합니다.




필수 조건




MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 차트에서 실행해야 하는 전문가 자문(EA)입니다. 기본적으로 설치된 계정의 포지션만 청산하며, 보류 중인 주문은 청산하지 않습니다.




피드백 및 리뷰




본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5점 만점 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.




지원




MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.




Phoenix Global Investments Ltd 개발


© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.


