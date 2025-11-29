Spread Update Script

Einfaches Spread-Update-Skript, um Ihre Backtesting-Daten zu aktualisieren und sie so nah wie möglich an den Spread Ihres Brokers zu bringen.

Dieser Schritt wird oft übersehen, ist aber sehr wichtig, wenn Sie zuverlässige Backtests durchführen möchten.


Importieren Sie heruntergeladene Daten in Ihren MT5 (z.B. Dukascopy-Daten), laden Sie einen bestimmten Zeitraum von Ticks (übliche Zeit Ihres Handels) und vergleichen Sie den bereitgestellten Spread mit Ihrem Broker zu Ihrer Handelszeit.

Um den Spread zu aktualisieren, laden Sie ein benutzerdefiniertes Symbol in Ihren Market Watch, öffnen Sie das Chart-Fenster und ziehen Sie SpreadUpdateSGv2 auf den Chart. Stellen Sie sicher, dass Sie den Algo-Handel zulassen und die gewünschten Einstellungen vornehmen.

SpreadFactor ist ein einfacher Multiplikator, d.h. wenn Sie z.B. den Spread halbieren wollen, setzen Sie den Wert auf "0.5".

Mit der Option FixedSpread können Sie einen festen Spread in Punkten für alle Ticks festlegen.

Der Name des Skripts muss in der rechten Ecke des Charts mit einem gelben Symbol erscheinen.

Warten Sie, bis das Skript seine Arbeit erledigt hat. Das kann einige Minuten dauern, abhängig von der Datenmenge und der Leistung des PCs. Wenn das Skript fertig ist, verschwindet der Skriptname aus der rechten Ecke und in der Registerkarte Experten sollten Sie die Meldung sehen, dass die Aktualisierung des Spreads abgeschlossen ist und die Anzahl der Ticks, die aktualisiert wurden.

Das war's. Viel Spaß beim Backtesting.

