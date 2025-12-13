Apex StopLoss Manager - Fortgeschrittenes Werkzeug zur Risikokontrolle

Apex StopLoss Manager ist ein professionelles Risikomanagement-Skript, das Händlern eine präzise und bewusste Kontrolle über das Stop-Loss-Verhalten ermöglicht, insbesondere in Situationen, in denen Spread- und Ausführungskosten unbeabsichtigte Verluste verursachen können.

Dieses Tool konzentriert sich eher auf Genauigkeit, Disziplin und manuelle Kontrolle als auf automatisierte Handelslogik.

Was dieses Tool leistet

Das Skript ermöglicht es Händlern:

einen echten Breakeven-Stop-Loss anwenden, der die Spread- und Ausführungskosten berücksichtigt.

Vorübergehende Aufhebung des Stop-Loss-Schutzes, wenn bestimmte Bedingungen der Strategie dies erfordern.

Beide Funktionen werden vollständig durch Benutzereingaben gesteuert und müssen explizit aktiviert werden.

Modus 1: Echter Breakeven-Schutz (Precision Lock)

Standard-Breakeven-Tools ignorieren oft Spread und Kommissionen, was dazu führen kann, dass Trades mit einem kleinen Verlust geschlossen werden, selbst wenn der Preis wieder zum Einstiegspreis zurückkehrt.

Apex StopLoss Manager löst dieses Problem mit einer Spread-bewussten Logik.

Hauptmerkmale

True Zero Breakeven

Passt den StopLoss automatisch an, um den aktuellen Spread zu berücksichtigen, und stellt sicher, dass die Trades mit einem echten Breakeven oder einem kleinen positiven Ergebnis schließen.

Automatische Spread-Erkennung

Wenn Extra_Points = 0 ist, berechnet das Skript den aktuellen Spread und wendet automatisch einen Sicherheitspuffer an.

Manuelle Puffer-Option

Wenn Extra_Points > 0 ist, wird stattdessen ein fester benutzerdefinierter Puffer angewendet.

Gewinn-Filter

Der Breakeven-Schutz wird nur auf Geschäfte angewendet, die bereits im Gewinn sind.

Verlierende Trades werden ignoriert.

Ergebnis

Eliminiert "Breakeven"-Geschäfte, die mit versteckten Verlusten aufgrund von Spreads schließen.

Modus 2: Stop-Loss-Entfernung (SL Eraser)

Für fortgeschrittene Strategien oder Szenarien mit hohem Vertrauen ermöglicht das Skript eine kontrollierte Stop-Loss-Entfernung.

Merkmale

Sofortige SL-Rücksetzung

Wenn Remove_All_SLs = true ist, wird der Stop Loss von allen passenden Trades entfernt.

Nur manuelle Aktivierung

Es wird kein Stop Loss entfernt, wenn der Benutzer diese Option nicht explizit aktiviert.

Risiko-Warnung

In diesem Modus wird der gesamte Stop-Schutz entfernt.

Er sollte nur von Händlern verwendet werden, die das damit verbundene Risiko vollständig verstehen und akzeptieren.

Vorgesehene Benutzer

Forex- und Index-Händler, die von Spreads bei Breakeven betroffen sind

Händler, die Breakeven- oder Skalierungsstrategien verwenden

Fortgeschrittene Benutzer, die eine schnelle, regelbasierte Stop-Loss-Kontrolle benötigen

Risikobewusste Trader, die Präzision der Automatisierung vorziehen

Wichtige Hinweise

Nur Skript (keine Ausführung im Hintergrund)

Eröffnet oder verwaltet Trades nicht automatisch

Keine Handelsstrategie enthalten

Ausschließlich als Dienstprogramm zur Risikokontrolle konzipiert

Zusammenfassung

Apex StopLoss Manager ist keine Handelsstrategie.

Es handelt sich um ein gezieltes Werkzeug zur Risikokontrolle, das auf Genauigkeit und bewusste Ausführung ausgelegt ist.