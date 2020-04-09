Close All Trades Button

BOTÃO FECHAR TODAS AS OPERAÇÕES













Ferramenta de saída de emergência com um clique para o MetaTrader 5. Fecha todas as posições instantaneamente durante mercados voláteis, problemas técnicos ou limpeza no final do dia.













Objetivo













Liquidação rápida da carteira quando o fechamento manual das posições é muito lento. Durante mercados voláteis, picos de notícias ou problemas na plataforma, fechar várias posições individualmente desperdiça tempo e aumenta as perdas. Este utilitário elimina esse risco.













Casos de uso













Saídas de emergência durante volatilidade inesperada





Traders de empresas de prop protegendo contas de desafio antes dos limites





Traders de notícias fechando posições antes de anúncios importantes





Limpeza da carteira no final do dia (fechar tudo instantaneamente)





Problemas técnicos que exigem liquidação imediata





Gerenciamento de risco ao se aproximar da redução máxima













Recursos













Um único clique fecha todas as posições abertas





Processa todas as posições instantaneamente





Funciona com qualquer corretora e todos os tipos de símbolos





Não requer configuração - basta conectar e usar





Grande botão vermelho (187×40 pixels) posicionado abaixo do painel de negociação com um clique





Lida automaticamente com slippage, recotações e problemas de conexão





Exibe um resumo após a execução: “Fechado: X | Falha: Y”













Como funciona













O utilitário exibe um botão vermelho “FECHAR TODAS AS NEGOCIAÇÕES” no seu gráfico. Um clique aciona:













1. Identificação de todas as posições abertas na conta





2. Fechamento de cada posição com parâmetros de execução ideais





3. Tratamento automático de rejeições, novas tentativas e recotações





4. Exibição do resumo da execução













Todas as posições são fechadas em segundos, independentemente da contagem de negociações.













Especificações técnicas













Tamanho do botão: 187×40 pixels





Posição: 3 px da esquerda, 80 px da parte superior (abaixo do painel de um clique)





Execução: Síncrona com tolerância de slippage de 100 pontos





Lógica de nova tentativa: nova tentativa automática em caso de falhas temporárias





Compatibilidade: todos os pares de moedas, metais, índices e criptomoedas





Suporte de corretoras: universal (testado em mais de 20 corretoras)













Instalação













Baixe no MQL5 Market





Arraste para qualquer gráfico MT5





O botão vermelho aparece imediatamente - pronto para uso













Sem configurações a serem definidas. Sem parâmetros a serem ajustados.













Requisitos do sistema













MetaTrader 5 build 3280 ou superior





Windows 7/10/11 ou Mac (via Wine/Parallels)





Conta de negociação ativa (demo ou real)





Conexão com a Internet













Observações importantes













Este é um Expert Advisor (EA) - deve ser executado em um gráfico





Fecha apenas posições na conta em que está sendo executado





Não fecha ordens pendentes por padrão





Funciona em qualquer símbolo - a seleção do símbolo não importa





Mantenha o gráfico aberto durante a negociação para acesso instantâneo













Suporte













Suporte gratuito vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta em 24 horas.













Desenvolvido por Phoenix Global Investments Ltd





