Close All Trades Button
- Utilitários
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Versão: 1.0
BOTÃO FECHAR TODAS AS OPERAÇÕES
Ferramenta de saída de emergência com um clique para o MetaTrader 5. Fecha todas as posições instantaneamente durante mercados voláteis, problemas técnicos ou limpeza no final do dia.
Objetivo
Liquidação rápida da carteira quando o fechamento manual das posições é muito lento. Durante mercados voláteis, picos de notícias ou problemas na plataforma, fechar várias posições individualmente desperdiça tempo e aumenta as perdas. Este utilitário elimina esse risco.
Casos de uso
Saídas de emergência durante volatilidade inesperada
Traders de empresas de prop protegendo contas de desafio antes dos limites
Traders de notícias fechando posições antes de anúncios importantes
Limpeza da carteira no final do dia (fechar tudo instantaneamente)
Problemas técnicos que exigem liquidação imediata
Gerenciamento de risco ao se aproximar da redução máxima
Recursos
Um único clique fecha todas as posições abertas
Processa todas as posições instantaneamente
Funciona com qualquer corretora e todos os tipos de símbolos
Não requer configuração - basta conectar e usar
Grande botão vermelho (187×40 pixels) posicionado abaixo do painel de negociação com um clique
Lida automaticamente com slippage, recotações e problemas de conexão
Exibe um resumo após a execução: “Fechado: X | Falha: Y”
Como funciona
O utilitário exibe um botão vermelho “FECHAR TODAS AS NEGOCIAÇÕES” no seu gráfico. Um clique aciona:
1. Identificação de todas as posições abertas na conta
2. Fechamento de cada posição com parâmetros de execução ideais
3. Tratamento automático de rejeições, novas tentativas e recotações
4. Exibição do resumo da execução
Todas as posições são fechadas em segundos, independentemente da contagem de negociações.
Especificações técnicas
Tamanho do botão: 187×40 pixels
Posição: 3 px da esquerda, 80 px da parte superior (abaixo do painel de um clique)
Execução: Síncrona com tolerância de slippage de 100 pontos
Lógica de nova tentativa: nova tentativa automática em caso de falhas temporárias
Compatibilidade: todos os pares de moedas, metais, índices e criptomoedas
Suporte de corretoras: universal (testado em mais de 20 corretoras)
Instalação
Baixe no MQL5 Market
Arraste para qualquer gráfico MT5
O botão vermelho aparece imediatamente - pronto para uso
Sem configurações a serem definidas. Sem parâmetros a serem ajustados.
Requisitos do sistema
MetaTrader 5 build 3280 ou superior
Windows 7/10/11 ou Mac (via Wine/Parallels)
Conta de negociação ativa (demo ou real)
Conexão com a Internet
Observações importantes
Este é um Expert Advisor (EA) - deve ser executado em um gráfico
Fecha apenas posições na conta em que está sendo executado
Não fecha ordens pendentes por padrão
Funciona em qualquer símbolo - a seleção do símbolo não importa
Mantenha o gráfico aberto durante a negociação para acesso instantâneo
Suporte
Suporte gratuito vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta em 24 horas.
Desenvolvido por Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.