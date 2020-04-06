KI-gestütztes Trading-System für Gold

APEX Neural Trader ist ein professioneller Expert Advisor, der trainierte neuronale Netzwerk-Intelligenz mit technischen Analysefiltern kombiniert, um XAUUSD (Gold) zu handeln. Das System verwendet eine Multi-Layer-Perceptron-Architektur, die mit über 10.000 historischen Balken trainiert wurde, um hochwahrscheinliche Trading-Möglichkeiten mit striktem Risikomanagement zu identifizieren.

Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte für optimierte Konfigurationseinstellungen, die auf Ihren Broker und Ihre Kontogröße zugeschnitten sind.

PLUG & PLAY Der EA verwendet ein neuronales Netzwerk mit 5 Eingängen, das Preisposition, Beziehungen gleitender Durchschnitte, RSI-Levels, Momentum und Volatilität analysiert. Wenn das KI-Vertrauen den Schwellenwert überschreitet und technische Filter das Signal bestätigen, eröffnet das System eine Position mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf ATR. Jeder Trade ist durch feste Stops geschützt. Kein Grid-Trading, kein Martingale, keine Positions-Mittelung. Plug-and-Play-Einfachheit — an Chart anhängen, AutoTrading aktivieren und die KI arbeiten lassen.

Hauptmerkmale

· Trainiertes neuronales Netzwerk für Mustererkennung

· Multi-Filter-Bestätigungssystem

· ATR-basiertes dynamisches Risikomanagement

· Optionaler Break-Even und Trailing-Stop

· Zeit- und Volatilitätsfilter

· Automatische Berechnung der Positionsgröße

· FTMO- und Prop-Firm-konform

· Funktioniert mit jedem Broker

· Vollständige Strategy-Tester-Unterstützung

Trading-Spezifikationen

Hauptwährungspaar: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: 500 USD empfohlen

Mindesthebel: 1:50

Kontotyp: ECN mit niedrigen Spreads bevorzugt

Konfiguration

Allgemeine Einstellungen: Magic Number, Risikoprozentsatz und Optionen für feste Lotgröße.

KI-Konfiguration: Neuronales Netzwerk aktivieren und Vertrauensschwelle für Signalqualitätskontrolle festlegen.

Risikomanagement: Stop-Loss-Multiplikator, Take-Profit-Multiplikator, maximales Spread-Limit, Aktivierung von Break-Even und Trailing-Stop.

Zeitfilter: Optionale Handelszeitbeschränkungen zur Vermeidung bestimmter Marktsitzungen.

Risikomanagement

Jeder Trade beinhaltet einen festen Stop-Loss, der aus dem ATR multipliziert mit dem konfigurierten Faktor berechnet wird. Die Positionsgröße passt sich automatisch an, um basierend auf dem Kontostand ein konsistentes Risikoexposure zu gewährleisten.

Schutzfilter verhindern das Trading bei hohen Spreads, extremer Volatilität oder ungünstigen Zeitfenstern. Das System handelt jeweils eine Position mit klaren Ein- und Ausstiegsregeln.

Installation

Installieren Sie den EA im MetaTrader 5 Experts-Ordner. Hängen Sie ihn an den XAUUSD H1-Chart an. Konfigurieren Sie das Risiko auf 1-2% pro Trade. Aktivieren Sie AutoTrading. Überwachen Sie 1-2 Wochen im Demo-Modus, bevor Sie live gehen.

Wichtige Hinweise

Stop-Losses zeigen ordnungsgemäßes Risikomanagement an, keinen Systemfehler. Bewerten Sie die Performance über vollständige Monate, nicht über einzelne Tage. Perioden ohne Trades sind normal, wenn die KI keine hochwahrscheinlichen Setups erkennt.

Trading birgt erhebliche Risiken. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können. Dieser EA erfordert realistische Erwartungen und angemessenes Risikomanagement.

Für wen ist dies geeignet

· Prop-Firm-Trader, die konforme Systeme benötigen

· Gold-Trader, die KI-gestützte Automatisierung suchen

· Profis, die disziplinierte Ausführung wünschen

· Trader, die an neuronalen Netzwerk-Ansätzen interessiert sind

· Diejenigen, die stetiges Wachstum mit kontrolliertem Risiko suchen

Nicht geeignet für Trader, die garantierte Gewinne erwarten oder gelegentliche Verluste nicht akzeptieren können.

Support

Vollständige Dokumentation enthalten. Kontaktieren Sie den Verkäufer nach dem Kauf für personalisierte Einrichtungsempfehlungen. Kostenlose lebenslange Updates bereitgestellt.

APEX Neural Trader bietet professionelles KI-gestütztes Trading für Gold mit institutionellem Risikomanagement. Keine riskanten Strategien, nur intelligente Analyse und disziplinierte Ausführung.