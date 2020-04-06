Apex Neural Trader

黄金AI交易系统

APEX Neural Trader是一款专业的智能交易顾问，结合了训练有素的神经网络智能和技术分析过滤器来交易XAUUSD（黄金）。该系统使用在10,000+历史K线上训练的多层感知器架构，通过严格的风险管理识别高概率交易机会。

购买后，请联系我们获取针对您的经纪商和账户规模优化的配置设置。

即插即用

该EA使用5输入神经网络，分析价格位置、移动平均线关系、RSI水平、动量和波动率。当AI置信度超过阈值且技术过滤器确认信号时，系统将根据ATR设置预定义的止损和止盈水平进入仓位。

每笔交易都受到固定止损的保护。无网格交易、无马丁格尔、无加仓。

即插即用的简便性——附加到图表，启用自动交易，让AI开始工作。

主要特点

· 用于模式识别的训练神经网络

· 多重过滤器确认系统

· 基于ATR的动态风险管理

· 可选的保本和移动止损

· 时间和波动率过滤器

· 自动计算仓位大小

· 符合FTMO和自营交易公司规则

· 适用于任何经纪商

· 完全支持策略测试器

交易规格

主要货币对：XAUUSD（黄金）

时间周期：H1

最低存款：建议500美元

最低杠杆：1:50

账户类型：首选低点差的ECN账户

配置

常规设置：魔术数字、风险百分比和固定手数选项。

AI配置：启用神经网络并设置信号质量控制的置信度阈值。

风险管理：止损倍数、止盈倍数、最大点差限制、保本和移动止损激活。

时间过滤器：可选的交易时段限制，以避免特定市场时段。

风险管理

每笔交易都包含根据ATR乘以配置因子计算的固定止损。仓位大小自动调整以根据账户余额保持一致的风险敞口。

保护性过滤器可防止在高点差、极端波动或不利时间窗口期间交易。系统一次交易一个仓位，具有明确的入场和出场规则。

安装

将EA安装到MetaTrader 5的Experts文件夹中。附加到XAUUSD H1图表。将风险配置为每笔交易1-2%。启用自动交易。在实盘交易前在模拟账户中监控1-2周。

重要说明

止损表示适当的风险管理，而非系统故障。评估完整月份的表现，而非单个交易日。当AI检测不到高概率设置时，没有交易是正常的。

交易涉及重大风险。仅使用您可以承受损失的资金。此EA需要现实的期望和适当的风险管理。

适用对象

· 需要合规系统的自营交易者

· 寻求AI自动化的黄金交易者

· 需要纪律执行的专业人士

· 对神经网络方法感兴趣的交易者

· 寻求稳定增长和受控风险的人

不适合期望保证利润或无法接受偶尔亏损的交易者。

支持

包含完整文档。购买后联系卖家获取个性化设置建议。提供免费终身更新。

APEX Neural Trader为黄金提供具有机构级风险管理的专业AI交易。没有风险策略，只有智能分析和纪律执行。

用AI交易黄金。登顶APEX。