Apex Neural Trader
- 专家
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- 版本: 1.10
- 激活: 5
APEX Neural Trader是一款专业的智能交易顾问，结合了训练有素的神经网络智能和技术分析过滤器来交易XAUUSD（黄金）。该系统使用在10,000+历史K线上训练的多层感知器架构，通过严格的风险管理识别高概率交易机会。
购买后，请联系我们获取针对您的经纪商和账户规模优化的配置设置。
即插即用
该EA使用5输入神经网络，分析价格位置、移动平均线关系、RSI水平、动量和波动率。当AI置信度超过阈值且技术过滤器确认信号时，系统将根据ATR设置预定义的止损和止盈水平进入仓位。
每笔交易都受到固定止损的保护。无网格交易、无马丁格尔、无加仓。
即插即用的简便性——附加到图表，启用自动交易，让AI开始工作。
主要特点
· 用于模式识别的训练神经网络
· 多重过滤器确认系统
· 基于ATR的动态风险管理
· 可选的保本和移动止损
· 时间和波动率过滤器
· 自动计算仓位大小
· 符合FTMO和自营交易公司规则
· 适用于任何经纪商
· 完全支持策略测试器
交易规格
主要货币对：XAUUSD（黄金）
时间周期：H1
最低存款：建议500美元
最低杠杆：1:50
账户类型：首选低点差的ECN账户
配置
常规设置：魔术数字、风险百分比和固定手数选项。
AI配置：启用神经网络并设置信号质量控制的置信度阈值。
风险管理：止损倍数、止盈倍数、最大点差限制、保本和移动止损激活。
时间过滤器：可选的交易时段限制，以避免特定市场时段。
风险管理
每笔交易都包含根据ATR乘以配置因子计算的固定止损。仓位大小自动调整以根据账户余额保持一致的风险敞口。
保护性过滤器可防止在高点差、极端波动或不利时间窗口期间交易。系统一次交易一个仓位，具有明确的入场和出场规则。
安装
将EA安装到MetaTrader 5的Experts文件夹中。附加到XAUUSD H1图表。将风险配置为每笔交易1-2%。启用自动交易。在实盘交易前在模拟账户中监控1-2周。
重要说明
止损表示适当的风险管理，而非系统故障。评估完整月份的表现，而非单个交易日。当AI检测不到高概率设置时，没有交易是正常的。
交易涉及重大风险。仅使用您可以承受损失的资金。此EA需要现实的期望和适当的风险管理。
适用对象
· 需要合规系统的自营交易者
· 寻求AI自动化的黄金交易者
· 需要纪律执行的专业人士
· 对神经网络方法感兴趣的交易者
· 寻求稳定增长和受控风险的人
不适合期望保证利润或无法接受偶尔亏损的交易者。
支持
包含完整文档。购买后联系卖家获取个性化设置建议。提供免费终身更新。
APEX Neural Trader为黄金提供具有机构级风险管理的专业AI交易。没有风险策略，只有智能分析和纪律执行。
用AI交易黄金。登顶APEX。
风险披露：交易黄金和其他杠杆工具具有高风险，可能不适合所有投资者。过往表现不代表未来结果。