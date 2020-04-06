Sistema de Trading com IA para Ouro

APEX Neural Trader é um Assessor Especialista profissional que combina inteligência de rede neural treinada com filtros de análise técnica para operar XAUUSD (Ouro). O sistema utiliza uma arquitetura de Perceptron Multicamadas treinada com mais de 10.000 barras históricas para identificar oportunidades de trading de alta probabilidade com gestão de risco rigorosa.

Após a compra, entre em contato conosco para obter configurações otimizadas adaptadas ao seu corretor e tamanho de conta.

PLUG & PLAY O EA utiliza uma rede neural de 5 entradas que analisa a posição do preço, relações de médias móveis, níveis de RSI, momentum e volatilidade. Quando a confiança da IA excede o limite e os filtros técnicos confirmam o sinal, o sistema entra em posição com níveis predefinidos de stop-loss e take-profit baseados em ATR. Cada operação é protegida por stops fixos. Sem grid trading, sem martingale, sem média de posições. Simplicidade plug-and-play — anexe ao gráfico, ative AutoTrading e deixe a IA trabalhar.

Características Principais

· Rede neural treinada para reconhecimento de padrões

· Sistema de confirmação com múltiplos filtros

· Gestão de risco dinâmica baseada em ATR

· Break-even e trailing stop opcionais

· Filtros de tempo e volatilidade

· Cálculo automático do tamanho da posição

· Compatível com FTMO e empresas prop

· Funciona com qualquer corretor

· Suporte completo para Strategy Tester

Especificações de Trading

Par principal: XAUUSD (Ouro)

Temporalidade: H1

Depósito mínimo: 500 USD recomendado

Alavancagem mínima: 1:50

Tipo de conta: ECN com spreads baixos preferido

Configuração

Configurações Gerais: Número mágico, percentual de risco e opções de lote fixo.

Configuração de IA: Habilitar rede neural e definir limite de confiança para controle de qualidade dos sinais.

Gestão de Risco: Multiplicador de stop-loss, multiplicador de take-profit, limite máximo de spread, ativação de break-even e trailing stop.

Filtro de Tempo: Restrições opcionais de horários de trading para evitar sessões específicas do mercado.

Gestão de Risco

Cada operação inclui um stop-loss fixo calculado a partir do ATR multiplicado pelo fator configurado. O tamanho da posição ajusta-se automaticamente para manter uma exposição de risco consistente baseada no saldo da conta.

Os filtros de proteção previnem o trading durante spreads altos, volatilidade extrema ou janelas de tempo desfavoráveis. O sistema opera uma posição por vez com regras claras de entrada e saída.

Instalação

Instale o EA na pasta Experts do MetaTrader 5. Anexe ao gráfico XAUUSD H1. Configure o risco em 1-2% por operação. Ative AutoTrading. Monitore em demo por 1-2 semanas antes de operar em real.

Notas Importantes

Stop-losses indicam gestão de risco adequada, não falha do sistema. Avalie o desempenho durante meses completos, não dias individuais. Períodos sem operações são normais quando a IA não detecta configurações de alta probabilidade.

Trading envolve risco substancial. Use apenas capital que possa perder. Este EA requer expectativas realistas e gestão de risco adequada.

Para Quem É

· Traders de empresas prop que precisam de sistemas conformes

· Traders de ouro que buscam automação com IA

· Profissionais que desejam execução disciplinada

· Traders interessados em abordagens de redes neurais

· Aqueles que buscam crescimento constante com risco controlado

Não é adequado para traders que esperam lucros garantidos ou que não podem aceitar perdas ocasionais.

Suporte

Documentação completa incluída. Entre em contato com o vendedor após a compra para recomendações personalizadas de configuração. Atualizações gratuitas vitalícias.

APEX Neural Trader oferece trading profissional com IA para Ouro com gestão de risco de nível institucional. Sem estratégias arriscadas, apenas análise inteligente e execução disciplinada.