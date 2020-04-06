Apex Neural Trader

 Sistema de Trading com IA para Ouro

APEX Neural Trader é um Assessor Especialista profissional que combina inteligência de rede neural treinada com filtros de análise técnica para operar XAUUSD (Ouro). O sistema utiliza uma arquitetura de Perceptron Multicamadas treinada com mais de 10.000 barras históricas para identificar oportunidades de trading de alta probabilidade com gestão de risco rigorosa.

Após a compra, entre em contato conosco para obter configurações otimizadas adaptadas ao seu corretor e tamanho de conta.

PLUG & PLAY

O EA utiliza uma rede neural de 5 entradas que analisa a posição do preço, relações de médias móveis, níveis de RSI, momentum e volatilidade. Quando a confiança da IA excede o limite e os filtros técnicos confirmam o sinal, o sistema entra em posição com níveis predefinidos de stop-loss e take-profit baseados em ATR.

Cada operação é protegida por stops fixos. Sem grid trading, sem martingale, sem média de posições.

Simplicidade plug-and-play — anexe ao gráfico, ative AutoTrading e deixe a IA trabalhar.

Características Principais

· Rede neural treinada para reconhecimento de padrões
· Sistema de confirmação com múltiplos filtros
· Gestão de risco dinâmica baseada em ATR
· Break-even e trailing stop opcionais
· Filtros de tempo e volatilidade
· Cálculo automático do tamanho da posição
· Compatível com FTMO e empresas prop
· Funciona com qualquer corretor
· Suporte completo para Strategy Tester

Especificações de Trading

Par principal: XAUUSD (Ouro)
Temporalidade: H1
Depósito mínimo: 500 USD recomendado
Alavancagem mínima: 1:50
Tipo de conta: ECN com spreads baixos preferido

Configuração

Configurações Gerais: Número mágico, percentual de risco e opções de lote fixo.

Configuração de IA: Habilitar rede neural e definir limite de confiança para controle de qualidade dos sinais.

Gestão de Risco: Multiplicador de stop-loss, multiplicador de take-profit, limite máximo de spread, ativação de break-even e trailing stop.

Filtro de Tempo: Restrições opcionais de horários de trading para evitar sessões específicas do mercado.

Gestão de Risco

Cada operação inclui um stop-loss fixo calculado a partir do ATR multiplicado pelo fator configurado. O tamanho da posição ajusta-se automaticamente para manter uma exposição de risco consistente baseada no saldo da conta.

Os filtros de proteção previnem o trading durante spreads altos, volatilidade extrema ou janelas de tempo desfavoráveis. O sistema opera uma posição por vez com regras claras de entrada e saída.

Instalação

Instale o EA na pasta Experts do MetaTrader 5. Anexe ao gráfico XAUUSD H1. Configure o risco em 1-2% por operação. Ative AutoTrading. Monitore em demo por 1-2 semanas antes de operar em real.

Notas Importantes

Stop-losses indicam gestão de risco adequada, não falha do sistema. Avalie o desempenho durante meses completos, não dias individuais. Períodos sem operações são normais quando a IA não detecta configurações de alta probabilidade.

Trading envolve risco substancial. Use apenas capital que possa perder. Este EA requer expectativas realistas e gestão de risco adequada.

Para Quem É

· Traders de empresas prop que precisam de sistemas conformes
· Traders de ouro que buscam automação com IA
· Profissionais que desejam execução disciplinada
· Traders interessados em abordagens de redes neurais
· Aqueles que buscam crescimento constante com risco controlado

Não é adequado para traders que esperam lucros garantidos ou que não podem aceitar perdas ocasionais.

Suporte

Documentação completa incluída. Entre em contato com o vendedor após a compra para recomendações personalizadas de configuração. Atualizações gratuitas vitalícias.

APEX Neural Trader oferece trading profissional com IA para Ouro com gestão de risco de nível institucional. Sem estratégias arriscadas, apenas análise inteligente e execução disciplinada.

Opere Ouro com IA. Alcance o APEX.



Produtos recomendados
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Correlator MT5
Marta Gonzalez
Experts
This system combines the power of correlation trading with an algorithm that manages open trades, enhancing both the signal detection and the trade resolution in the direction desired by the trader. The system detects the divergence of two pairs, in this case EURUSD and GBPUSD, and exploits this imbalance. The system can work with any two pairs that have a strong correlation, but it is optimized for EURUSD and GBPUSD. The system uses multiple orders and lots, but its algorithm optimizes the bala
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Experts
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
Experts
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Fast and the Furious
Anton Chuev
Experts
The operation of this Expert Advisor is primarily designed to eliminate unprofitable positions according to Martingale with recalculation of the lot depending on the market situation. The EA uses Moving Averages with different periods to determine the trend strength and the moment for opening a deal, as well as RSI to avoid opening deals at the peak of a trend. The lot calculation is performed automatically depending on the current deposit. The deals are closed at different values depending on t
Rul HEDGE
Vladimir Khlystov
Experts
Description of strategy: The EA trades on 2 pairs with a positive correlation. On one, he trades only for buying, on the second only for selling. If the position goes to a loss, the adviser begins to resolve it by opening deals much smaller in volume than the original one and biting off small pieces on price rollbacks. The opposite trade, which is in the black, will not be closed until the unprofitable one is resolved or until they reach the specified profit in total. Clearing (averaging) trades
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Gann Gold EA MT5
Elif Kaya
5 (4)
Experts
Live signal - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experts
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experts
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
Pipsik2
Yriy Doronin
Experts
The EA works on the principle of scalping. It is possible to use pyramiding. Trade with one lot, without grid and martingale. Works exclusively in flat. Minimum functionality for customization. Works on all instruments on the MT5 platform. Starting capital from $100. It is recommended to use signal reverse for more efficient operation. Choose a broker with the smallest spread for the traded instrument, and an important criterion is to find the price in a flat. For all questions of interest, sett
Gold Bazooka
Anas Puthiya Puthiya Veettil
Experts
Description: Automate your Gold trading with this efficient and easy-to-use Expert Advisor designed specifically for XAUUSD. This EA works exclusively on Gold & dynamically adapts trade entries with custom Stop Loss and Take Profit levels. Key Features: Simple and robust logic tailored for XAUUSD trading Fully automated trade entries and exits based on market conditions Adjustable lot size input for flexible risk management Designed to work with only Gold Minimal resource consumption and easy to
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Experts
Stop chasing the market and start flowing with it. Trend Flow EA MT5   is designed for traders who want a clean, logical approach to the markets without staring at charts all day. No Martingale, no Grid, no risky averaging. Timeframe:  H1 (1 Hour)  is the sweet spot. It ignores the noise. It only opens a trade when the price "reloads" and confirms it is ready to continue the trend.
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Experts
Poltergeist FX is an expert advisor (EA) designed for GBPUSD on the H1 chart, integrating both dynamic and fixed lot sizing alongside advanced risk management tools. It employs ATR-based stop-loss, break-even protection, trailing stops, and profit-locking mechanisms to optimize trade execution while managing risk effectively. The EA supports up to 100 open positions and includes account safeguards such as maximum spread filters, equity protection, and daily loss limits. It operates most efficie
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
EA Revolution - Smart Buy and Hold This EA is built for those who believe in the Buy and Hold strategy but want to take it to the next level. Instead of holding positions open for days or weeks, this system buys and sells daily, avoiding the risks of market gaps , eliminating swap costs, and improving risk management. The goal is simple: stick to the traditional investment philosophy but with a more dynamic and efficient strategy that adapts to the market day by day. It’s perfect for traders loo
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Bollinger Bands Trigger EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our Bollinger Bands Stop Indicator. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given the opportunity to use their own risk management system w
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan para MetaTrader 5 Devido ao uso dos negócios virtuais, a negociação em ambos os sentidos (compra e venda) simultaneamente se tornou possível. Isso permite aos usuários adaptar uma estratégia popular para uma rede contabilizável de posições aplicadas pelo MetaTrader 5.   Configuração do Expert Advisor A configuração do Expert Advisor é simples. No entanto, todas as definições importantes da estratégia estão disponíveis para ajustes. Ferramentas disponíveis: MagicNumber único para identifica
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Experts
VectorPrime — Sistema Algorítmico com Lógica Vetorial em Camadas VectorPrime é um sistema de negociação autônomo projetado para execução estruturada em condições de mercado de múltiplos timeframes. Seu núcleo é baseado no conceito de análise vetorial , no qual a dinâmica do preço é decomposta em impulsos direcionais e estruturas matriciais. O sistema interpreta o fluxo do mercado não como sinais isolados, mas como vetores interconectados que formam um mapa coerente. Módulos principais do VectorP
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Mais do autor
Session Sweep Pro
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (1)
Experts
Oferta de Lançamento: Preço introdutório disponível por tempo limitado. Os primeiros compradores recebem acesso completo com um desconto especial antes que o preço normal seja aplicado. Estratégia Institutional Session Sweep Sem promessas exageradas, sem otimizações irreais, sem ilusões. Apenas uma estratégia comprovada, baseada na lógica real do mercado. SessionSweep é um sistema de trading automatizado projetado para capturar reversões após varreduras de liquidez em sessões importantes do merc
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Experts
Triple Volatility Box System Oferta de lançamento: Apenas 5 cópias disponíveis ao preço introdutório antes do próximo nível de preço. Um sistema profissional de breakout desenvolvido com base nos ciclos institucionais de volatilidade e na lógica de compressão de preço . O Triple Volatility Box System identifica períodos de baixa volatilidade (“caixas”) e posiciona-se automaticamente para possíveis expansões subsequentes — um princípio amplamente utilizado por traders institucionais. Lógica princ
Aurum Vault
Jose Antonio Valverde Galdeano
Experts
Que sua jornada seja próspera dentro do cofre. Aurum Vault EA é um sistema de trading automatizado avançado baseado em Smart Money Concepts (SMC) , combinando estrutura de mercado, zonas de liquidez e blocos de ordens para identificar entradas de alta probabilidade. Foi projetado tanto para estratégias swing quanto scalping , utilizando confirmação multi–timeframe e controle de risco adaptativo. Principais Recursos Lógica Smart Money Concepts (Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps). M
Silver Wave
Jose Antonio Valverde Galdeano
Experts
Silver Wave – Ride the silver price momentum Silver Wave is a professional Expert Advisor specifically designed to capture strong price movements in Silver (XAGUSD) . Silver is one of the most volatile and opportunity-rich instruments in the market, and Silver Wave is built to take advantage of powerful momentum waves with precision and discipline . This EA does not trade randomly. It analyzes market conditions, detects strength and enters when probability is on its side , aiming to ride real t
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário