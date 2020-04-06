Apex Neural Trader

Торговая система на золоте, основанная на ИИ

APEX Neural Trader — это профессиональный эксперт-советник, который сочетает обучённую нейронную сеть с техническими фильтрами для торговли XAUUSD (Золото). Система использует архитектуру многослойного перцептрона, обученного на более чем 10 000 исторических барах, чтобы выявлять высоковероятные торговые возможности при строгом управлении рисками.

После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить оптимизированные настройки, адаптированные под вашего брокера и размер счёта.

PLUG & PLAY

Советник использует нейронную сеть с 5 входами, анализируя положение цены, отношения скользящих средних, уровни RSI, импульс и волатильность. Когда уверенность ИИ превышает порог, а технические фильтры подтверждают сигнал, система открывает сделку с заранее определёнными уровнями стоп-лосса и тейк-профита, основанными на ATR.

Каждая сделка защищена фиксированным стопом.
Без сетки, без мартингейла, без усреднения позиций.

Простота использования — прикрепите к графику, включите автоторговлю и позвольте ИИ работать.

Ключевые особенности

· Обучённая нейронная сеть для распознавания паттернов
· Система многофакторного подтверждения
· Динамическое управление риском на основе ATR
· Опциональные безубыток и трейлинг-стоп
· Фильтры времени и волатильности
· Автоматический расчёт размера позиции
· Соответствие требованиям FTMO и проп-фирм
· Работает с любым брокером
· Полная поддержка тестера стратегий

Торговые параметры

Основная пара: XAUUSD (Золото)
Таймфрейм: H1
Рекомендуемый минимальный депозит: 500 USD
Минимальное кредитное плечо: 1:50
Тип счёта: ECN с низкими спредами

Настройки

Общие настройки: magic number, процент риска, фиксированный лот.

Настройки ИИ: включение нейронной сети, установка порога уверенности для контроля качества сигналов.

Управление рисками: множитель стоп-лосса, множитель тейк-профита, максимальный спред, активация безубытка и трейлинг-стопа.

Фильтр времени: опциональные ограничения по торговым часам для исключения определённых сессий.

Управление рисками

Каждая сделка включает фиксированный стоп-лосс, рассчитанный на основе ATR, умноженного на заданный коэффициент. Размер позиции автоматически подстраивается, чтобы сохранить стабильный уровень риска относительно баланса счёта.

Защитные фильтры предотвращают торговлю при высоких спредах, экстремальной волатильности или в неблагоприятные временные периоды. Система торгует только одной позицией одновременно, с чёткими правилами входа и выхода.

Установка

Установите советник в папку Experts терминала MetaTrader 5.
Прикрепите его к графику XAUUSD H1.
Установите риск 1–2% на сделку.
Включите автоторговлю.
Понаблюдайте за работой в демо-режиме 1–2 недели перед переходом на реальный счёт.

Важные замечания

Стоп-лоссы — признак правильного управления рисками, а не ошибки системы.
Оценивайте результаты по месяцам, а не по дням.
Периоды без сделок — нормальная работа, если ИИ не видит высоковероятных сетапов.

Торговля связана с высоким риском. Используйте только тот капитал, который готовы потерять. Для работы с этим советником необходимы реалистичные ожидания и грамотное управление рисками.

Кому подходит

· Трейдерам проп-фирм
· Трейдерам по золоту, желающим автоматизировать торговлю с ИИ
· Профессионалам, которым нужна дисциплинированная система
· Тем, кто интересуется нейронными сетями в трейдинге
· Тем, кто ищет стабильный рост при контролируемом риске

Не подходит для трейдеров, ожидающих гарантированную прибыль или не готовых к периодическим убыткам.

Поддержка

Полная документация включена.
Свяжитесь с продавцом после покупки для персональных рекомендаций по настройке.
Бесплатные пожизненные обновления.

APEX Neural Trader предоставляет профессиональную торговлю золотом на основе ИИ с институциональным уровнем управления рисками.
Никаких рискованных стратегий — только интеллектуальный анализ и дисциплинированное исполнение.

Торгуйте золотом с ИИ. Достигните вершины — APEX.



