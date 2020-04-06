Apex Neural Trader

 ゴールド向けAIトレーディングシステム

APEX Neural Traderは、訓練されたニューラルネットワーク・インテリジェンスとテクニカル分析フィルターを組み合わせてXAUUSD（ゴールド）を取引するプロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。このシステムは、10,000本以上の過去のバーで訓練された多層パーセプトロン・アーキテクチャを使用し、厳格なリスク管理により高確率の取引機会を特定します。

購入後、お使いのブローカーと口座サイズに合わせた最適化された設定についてご連絡ください。

プラグ＆プレイ

このEAは、価格位置、移動平均線の関係、RSIレベル、モメンタム、ボラティリティを分析する5入力ニューラルネットワークを使用します。AIの信頼度がしきい値を超え、テクニカルフィルターがシグナルを確認すると、システムはATRに基づいた事前定義されたストップロスとテイクプロフィットレベルでポジションを開きます。

すべての取引は固定ストップで保護されています。グリッドトレーディング、マーチンゲール、ポジション平均化はありません。

プラグ＆プレイの簡単さ — チャートに添付し、自動売買を有効にして、AIに任せます。

主な機能

· パターン認識のための訓練されたニューラルネットワーク
· マルチフィルター確認システム
· ATRベースの動的リスク管理
· オプションのブレークイーブンとトレーリングストップ
· 時間とボラティリティのフィルター
· ポジションサイズの自動計算
· FTMOおよびプロップファームに準拠
· あらゆるブローカーで動作
· ストラテジーテスターの完全サポート

取引仕様

主要通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）
時間軸：H1
最低入金額：500米ドル推奨
最低レバレッジ：1:50
口座タイプ：低スプレッドのECN推奨

設定

一般設定：マジックナンバー、リスクパーセンテージ、固定ロットサイズオプション。

AI設定：ニューラルネットワークを有効にし、シグナル品質管理の信頼度しきい値を設定。

リスク管理：ストップロス倍率、テイクプロフィット倍率、最大スプレッド制限、ブレークイーブンとトレーリングストップの有効化。

時間フィルター：特定の市場セッションを避けるためのオプションの取引時間制限。

リスク管理

すべての取引には、設定された係数を乗じたATRから計算された固定ストップロスが含まれます。ポジションサイズは、口座残高に基づいて一貫したリスクエクスポージャーを維持するために自動的に調整されます。

保護フィルターは、高スプレッド、極端なボラティリティ、または不利な時間帯での取引を防ぎます。システムは一度に1つのポジションを取引し、明確なエントリーとエグジットのルールがあります。

インストール

MetaTrader 5のExpertsフォルダにEAをインストールします。XAUUSD H1チャートに添付します。取引ごとのリスクを1〜2%に設定します。自動売買を有効にします。ライブ取引を開始する前に、1〜2週間デモで監視します。

重要な注意事項

ストップロスは適切なリスク管理を示すものであり、システムの障害ではありません。個々の日ではなく、完全な月単位でパフォーマンスを評価してください。AIが高確率のセットアップを検出しない場合、取引がない期間は正常です。

トレーディングには重大なリスクが伴います。失ってもよい資金のみを使用してください。このEAには現実的な期待と適切なリスク管理が必要です。

対象者

· 準拠システムを必要とするプロップファームトレーダー
· AI自動化を求めるゴールドトレーダー
· 規律ある執行を望む専門家
· ニューラルネットワークアプローチに興味のあるトレーダー
· リスクを抑えた着実な成長を求める方

利益保証を期待する、または時折の損失を受け入れられないトレーダーには適していません。

サポート

完全なドキュメントが含まれています。購入後、販売者に連絡してパーソナライズされた設定の推奨事項を入手してください。無料の生涯アップデートが提供されます。

APEX Neural Traderは、機関レベルのリスク管理を備えたゴールド向けのプロフェッショナルなAIトレーディングを提供します。リスクの高い戦略はなく、インテリジェントな分析と規律ある執行のみです。

AIでゴールドを取引。APEXに到達。



