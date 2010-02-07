AI Impulse Scalping Trade MT5

AI Impulse Scalper Trade:

Dies ist ein automatischer Berater , der eine auf Preisimpulsen basierende Scalping-Strategie Impulsen basiert und ein künstliches neuronales Netzwerk verwendet , um Signale zu filtern und Risiken zu verwalten .

Kernidee : Einfangen von starken Kursbewegungen ( Impulsen), aber nur dann in den Handel einsteigen , wenn das neuronale Netz bestätigt , dass das Signal erfolgreichen Impulsen aus der Vergangenheit ähnelt .

Stellen Sie sich einen kaltblütigen Profi vor, der neben Ihnen sitzt . Er schläft nie , wird nie müde , ist nie ängstlich - er beobachtet nur und wartet .

In dem Moment, in dem der Kurs stark ansteigt , eröffnet er sofort einen Handel - präzise , kalkuliert und ohne jegliche Emotionen .

Das ist genau das, was AI Impulse Scalping Trade ist .

Es handelt mit Impulsen - es fängt genau die Momente ein, in denen der Markt abhebt . Aber er folgt nicht blind dem Preis , sondern analysiert :

  • wie stark der Impuls ist ;

  • ob er erfolgreichen Impulsen aus der Vergangenheit ähnelt ;

  • ob hinter der Bewegung ein ausreichendes Volumen steht ;

  • ob es sich nicht um ein falsches Signal handelt .

Wie es funktioniert :

  • Der Advisor überwacht die wichtigsten Ebenen der Kursgeschwindigkeit .

  • Er erkennt einen Ausbruch, d. h. einen scharfen Ausbruch des Kurses über die Grenze einer eingestellten Preisspanne hinaus .

  • Das neuronale Netz prüft das Signal anhand von Hunderten von Parametern : Es bewertet die Kerze , den Preisschritt , die Preisgeschwindigkeit , den zeitlichen Abstand zwischen den Preisen , die Volatilität und die Korrelation mit anderen Vermögenswerten .

  • Wenn alle Bedingungen übereinstimmen , eröffnet es eine Position mit klar definierten , dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels .

  • Ein KI-Stop-Filter ist integriert : Er verwaltet Stop-Loss , Take-Profit , Breakeven und Trailing-Stop , Er passt die richtige Anzahl von Pips für eine sich schnell verändernde Wirtschaft an.

  • Er verwaltet den Handel : Er bewegt ihn zum Breakeven und aktiviert den Trailing-Stop .

Was Sie bekommen :

  • emotionsfreies Handeln - nur Logik und Mathematik ;

  • Sofortiger Einstieg - der Berater wird keinen Impuls verpassen ;

  • Schutz vor Fehleinstiegen - das neuronale Netzwerk filtert Rauschen heraus ;

  • Flexibilität - Sie können die Einstellungen für das Risikomanagement anpassen .

  • Der Advisor verwendet keine Strategien, die ein erhöhtes Risiko der Aufzehrung des wie Martingale, Grid, Averaging oder andere Strategien, die eine Erhöhung der Lots beinhalten.

  • Der Advisor überwacht Anomalien in Bezug auf Volumen, Volatilität, Preisschritt, Preisgeschwindigkeit, Zeitabstände zwischen den Preisen und viele andere Faktoren.

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per privater Nachricht oder in der mql5 Gruppe.

    ES GIBT NUR NOCH 10 VON 10 KOPIEN ZUM PREIS VON 170 USD!

    DANACH WIRD DER PREIS AUF 280 USD ERHÖHT.

    Empfohlenes Paar/Zeitrahmen: XAUUSD / H1, BTCUSD / H1 , ETHUSD / H1

    Der EA verwendet keine Martingale, Grid, oder andere Strategien mit einer Erhöhung des Loses.

    МetaТrader 4 Version: es wirdbaldverfügbar sein .

    Anforderungen und Empfehlungen

    • Niedrige Spreads sind der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Brokers.
    • Wir empfehlen die Verwendung eines VPS mit einem niedrigen Ping zu Ihrem Broker.
    • Unterstützte Leverage reicht von 1:100 bis 1:500. ( Empfohlener Hebel ist 1:500 )
    • Das empfohlene Mindestguthaben für einen Expert Advisor beträgt $100.
    • Der Prozessor Ihres PCs/VPS sollte nicht mit anderen Programmen oder Expert Advisors überlastet sein (andernfalls kann der Expert Advisor nicht alle Ticks verarbeiten, was für den Expert Advisor nachteilig ist).
    • Wenn Sie mehrere Expert Advisors auf einem einzigen Konto verwenden, achten Sie darauf, dass jeder Expert Advisor eine andere Magic Number hat.

    • Wir empfehlen, ein separates Konto und das MT4/5-Terminal zu verwenden, damit ein Expert Advisor auf einem Konto arbeiten kann. So wird sichergestellt, dass die Handelsoperationen schnell ausgeführt werden und es keine Verzögerungen im MT4/5-Handelsfluss gibt.

    • Laden Sie die Dateien des Sets herunter: https://www.mql5.com/en/market/product/161758/comments#comment_58948565

        Paare:
        • XAUUSD H1, BTCUSDH1, ETHUSD H1
        Parameter:
        • Show_Info_Panel - zeigt das Informationspanel an.

        • AI_Info_Panel - zusätzliche Informationstafel.

        • Save_Date_Every_Minutes - speichert Kursdaten alle paar Minuten.


        • EA-Kommentar - Kommentar des Expertenberaters.

        • Magic - magische Zahl (Auftragsidentifikator).

        • Slippage - Slippage (die Differenz zwischen erwartetem und ausgeführtem Handelskurs).

        • Order Type - Handelsart: buy / sell.


        • Use_AI_Spread_Adaptation - aktiviert die automatische Anpassung des Parameters Max Spread.

        • Max Spread - manuelle Einstellung des maximalen Spreads (Durchschnitt über 10 Ticks ), um schwebende Aufträge zu entfernen.

        • disable trade if spread high - unterbricht den Handel für N Minuten , wenn der Spread den maximal zulässigen Spread überschreitet.


        • Use_Adaptive_Stops - aktiviert adaptive Stop-Loss, Take-Profit, Breakeven und Trailing Stop.

        • Multi_Adaptive_Stops - Multiplikator für adaptive Stop-Levels.

        • Bars_Back - Anzahl der vorherigen Bars, die zur Berechnung der adaptiven Stops verwendet werden.

        • Count_Every_Bar - Berechnung für jeden Bar im Zusammenhang mit adaptiven Stops.


        • Peak_Correction - Korrektur der ausstehenden Orders: nach durchschnittlichem Spread, nach dynamischen Werten oder nach festen Pips.

        • Peak_Correction_Buy_Stop / Peak_Correction_Sell_Stop - Korrektur einer schwebenden Buy-Stop / Sell-Stop Order.


        • Fixed_Lot - feste Losgröße.

        • Custom_balance - benutzerdefinierte Balance (Margin), die zur Berechnung des Risikos im Money Management (MM) verwendet wird.

        • Use RiskMM - aktiviert das risikobasierte Money Management.

        • Prozentuales Risiko - Prozentsatz des Risikos pro Handel.


        • Take_Profit - Take-Profit-Niveau (Gewinnziel).

        • Stop Loss - Stop-Loss-Niveau (Verlustgrenze).

        • Breakeven Stop - Breakeven Stop (Stop in die Break-Even-Zone verschieben).

        • Breakeven Step - Schrittgröße für das Erreichen des Break-Even.

        • Trailing Start - Trailing Start (automatische Stop-Bewegung einleiten).

        • Trailing Stop - Trailing Stop (dynamischer Stop, der dem Preis folgt).

        • Trailing Step - Trailing Step (Abstand vom aktuellen Kurs).


        • Einrichten für Impulshandel - Einstellungen für die Impulshandelsstrategie.

          • Percent_or_Points__1_Step_Price_Bar[0]/[1] - Prozent oder Pips vom dynamischen Preis, um eine Pending Order zu setzen (auf dem aktuellen oder vorherigen Bar).
          • Percent_or_Points__Deviations_Bars - prozentuale Abweichung vom dynamischen Preis, um eine Pending Order zu eröffnen.
          • Balken (0 oder 1) - platziert eine Pending Order auf dem aktuellen (0) oder vorherigen (1) Balken.
          • Bars Delete Order Signal 1/2 - löscht eine schwebende Order basierend auf dem Signal 1 / 2 (abhängig von den vergangenen Bars).

        • Faktor Preis 1.1 / 2.0 / 1.1 - Preisstärkefaktor (Multiplikator für die Berechnung des Preisniveaus).

        • Korrektur StopLoss / Take Profit - Anpassung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, nachdem eine Pending Order ausgelöst wurde.

        • Anpassung des Spreads an den Stop-Loss - Berücksichtigung des durchschnittlichen Spreads bei der Berechnung von Take-Profit, Stop-Loss, Breakeven und Trailing Levels.

          • Breite_Text - Schriftgröße.

          • Schriftart Text auswählen - Schriftart.

          Handel innerhalb einer Woche:

          • Montag - Handel am Montag;

          • Dienstag - Handel am Dienstag;

          • Mittwoch - Handel am Mittwoch;

          • Donnerstag - Handel am Donnerstag;

          • Freitag - Handel am Freitag;

          • Samstag - Handel am Samstag;

          • Sonntag - Handel am Sonntag;

          Handel innerhalb eines Tages:

          • Zeit verwenden - wenn zutreffend, erfolgt der Handel nach Zeit;

          • GMT-Modus - manuelle Einstellung;

          • Every_Day_Start/End - Uhrzeit (hh:mm);

          Abschaltung am Freitag:

          • Use time - wenn auf true gesetzt, geht der Handel nach Zeit;

          • Disable_in_Friday - Zeit der Beendigung der Arbeit am Freitag (hh:mm).

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Käufer dieses Produkts erwarben auch
