Sistema de Trading con IA para Oro

APEX Neural Trader es un Asesor Experto profesional que combina inteligencia de red neuronal entrenada con filtros de análisis técnico para operar XAUUSD (Oro). El sistema utiliza una arquitectura de Perceptrón Multicapa entrenada con más de 10,000 barras históricas para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad con gestión de riesgo estricta.

Después de la compra, contáctenos para obtener configuraciones optimizadas adaptadas a su bróker y tamaño de cuenta.

PLUG & PLAY El EA utiliza una red neuronal de 5 entradas que analiza la posición del precio, relaciones de medias móviles, niveles de RSI, momentum y volatilidad. Cuando la confianza de la IA supera el umbral y los filtros técnicos confirman la señal, el sistema entra en posición con niveles predefinidos de stop-loss y take-profit basados en ATR. Cada operación está protegida por stops fijos. Sin grid trading, sin martingala, sin promediado de posiciones. Simplicidad plug-and-play — adjunta al gráfico, activa AutoTrading y deja que la IA trabaje.

Características Principales

· Red neuronal entrenada para reconocimiento de patrones

· Sistema de confirmación con múltiples filtros

· Gestión de riesgo dinámico basado en ATR

· Break-even y trailing stop opcionales

· Filtros de tiempo y volatilidad

· Cálculo automático del tamaño de posición

· Compatible con FTMO y empresas prop

· Funciona con cualquier bróker

· Soporte completo para Strategy Tester

Especificaciones de Trading

Par principal: XAUUSD (Oro)

Temporalidad: H1

Depósito mínimo: 500 USD recomendado

Apalancamiento mínimo: 1:50

Tipo de cuenta: ECN con spreads bajos preferido

Configuración

Configuración General: Número mágico, porcentaje de riesgo y opciones de lote fijo.

Configuración de IA: Habilitar red neuronal y establecer umbral de confianza para control de calidad de señales.

Gestión de Riesgo: Multiplicador de stop-loss, multiplicador de take-profit, límite máximo de spread, activación de break-even y trailing stop.

Filtro de Tiempo: Restricciones opcionales de horas de trading para evitar sesiones específicas del mercado.

Gestión de Riesgo

Cada operación incluye un stop-loss fijo calculado a partir del ATR multiplicado por el factor configurado. El tamaño de posición se ajusta automáticamente para mantener una exposición de riesgo consistente basada en el balance de la cuenta.

Los filtros de protección previenen el trading durante spreads altos, volatilidad extrema o ventanas de tiempo desfavorables. El sistema opera una posición a la vez con reglas claras de entrada y salida.

Instalación

Instala el EA en la carpeta Experts de MetaTrader 5. Adjunta al gráfico XAUUSD H1. Configura el riesgo al 1-2% por operación. Activa AutoTrading. Monitorea en demo durante 1-2 semanas antes de operar en real.

Notas Importantes

Los stop-loss indican una gestión de riesgo adecuada, no un fallo del sistema. Evalúa el rendimiento durante meses completos, no días individuales. Los períodos sin operaciones son normales cuando la IA no detecta configuraciones de alta probabilidad.

El trading conlleva un riesgo sustancial. Solo usa capital que puedas permitirte perder. Este EA requiere expectativas realistas y gestión de riesgo adecuada.

¿Para Quién Es?

· Traders de empresas prop que necesitan sistemas conformes

· Traders de oro que buscan automatización con IA

· Profesionales que desean ejecución disciplinada

· Traders interesados en enfoques de redes neuronales

· Aquellos que buscan crecimiento constante con riesgo controlado

No es adecuado para traders que esperan ganancias garantizadas o que no pueden aceptar pérdidas ocasionales.

Soporte

Documentación completa incluida. Contacta al vendedor después de la compra para recomendaciones personalizadas de configuración. Actualizaciones gratuitas de por vida.

APEX Neural Trader ofrece trading profesional con IA para Oro con gestión de riesgo de nivel institucional. Sin estrategias arriesgadas, solo análisis inteligente y ejecución disciplinada.