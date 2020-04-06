Apex Neural Trader

 Sistema de Trading con IA para Oro

APEX Neural Trader es un Asesor Experto profesional que combina inteligencia de red neuronal entrenada con filtros de análisis técnico para operar XAUUSD (Oro). El sistema utiliza una arquitectura de Perceptrón Multicapa entrenada con más de 10,000 barras históricas para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad con gestión de riesgo estricta.

Después de la compra, contáctenos para obtener configuraciones optimizadas adaptadas a su bróker y tamaño de cuenta.

PLUG & PLAY

El EA utiliza una red neuronal de 5 entradas que analiza la posición del precio, relaciones de medias móviles, niveles de RSI, momentum y volatilidad. Cuando la confianza de la IA supera el umbral y los filtros técnicos confirman la señal, el sistema entra en posición con niveles predefinidos de stop-loss y take-profit basados en ATR.

Cada operación está protegida por stops fijos. Sin grid trading, sin martingala, sin promediado de posiciones.

Simplicidad plug-and-play — adjunta al gráfico, activa AutoTrading y deja que la IA trabaje.

Características Principales

· Red neuronal entrenada para reconocimiento de patrones
· Sistema de confirmación con múltiples filtros
· Gestión de riesgo dinámico basado en ATR
· Break-even y trailing stop opcionales
· Filtros de tiempo y volatilidad
· Cálculo automático del tamaño de posición
· Compatible con FTMO y empresas prop
· Funciona con cualquier bróker
· Soporte completo para Strategy Tester

Especificaciones de Trading

Par principal: XAUUSD (Oro)
Temporalidad: H1
Depósito mínimo: 500 USD recomendado
Apalancamiento mínimo: 1:50
Tipo de cuenta: ECN con spreads bajos preferido

Configuración

Configuración General: Número mágico, porcentaje de riesgo y opciones de lote fijo.

Configuración de IA: Habilitar red neuronal y establecer umbral de confianza para control de calidad de señales.

Gestión de Riesgo: Multiplicador de stop-loss, multiplicador de take-profit, límite máximo de spread, activación de break-even y trailing stop.

Filtro de Tiempo: Restricciones opcionales de horas de trading para evitar sesiones específicas del mercado.

Gestión de Riesgo

Cada operación incluye un stop-loss fijo calculado a partir del ATR multiplicado por el factor configurado. El tamaño de posición se ajusta automáticamente para mantener una exposición de riesgo consistente basada en el balance de la cuenta.

Los filtros de protección previenen el trading durante spreads altos, volatilidad extrema o ventanas de tiempo desfavorables. El sistema opera una posición a la vez con reglas claras de entrada y salida.

Instalación

Instala el EA en la carpeta Experts de MetaTrader 5. Adjunta al gráfico XAUUSD H1. Configura el riesgo al 1-2% por operación. Activa AutoTrading. Monitorea en demo durante 1-2 semanas antes de operar en real.

Notas Importantes

Los stop-loss indican una gestión de riesgo adecuada, no un fallo del sistema. Evalúa el rendimiento durante meses completos, no días individuales. Los períodos sin operaciones son normales cuando la IA no detecta configuraciones de alta probabilidad.

El trading conlleva un riesgo sustancial. Solo usa capital que puedas permitirte perder. Este EA requiere expectativas realistas y gestión de riesgo adecuada.

¿Para Quién Es?

· Traders de empresas prop que necesitan sistemas conformes
· Traders de oro que buscan automatización con IA
· Profesionales que desean ejecución disciplinada
· Traders interesados en enfoques de redes neuronales
· Aquellos que buscan crecimiento constante con riesgo controlado

No es adecuado para traders que esperan ganancias garantizadas o que no pueden aceptar pérdidas ocasionales.

Soporte

Documentación completa incluida. Contacta al vendedor después de la compra para recomendaciones personalizadas de configuración. Actualizaciones gratuitas de por vida.

APEX Neural Trader ofrece trading profesional con IA para Oro con gestión de riesgo de nivel institucional. Sin estrategias arriesgadas, solo análisis inteligente y ejecución disciplinada.

Opera Oro con IA. Alcanza el APEX.



Productos recomendados
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Asesores Expertos
Doble Fuerza EA La Solución Definitiva de Martingala Inteligente de JoSignals Transforme su experiencia de trading en BTCUSD con **Doubling Force EA**, el Asesor Experto inteligente diseñado para ayudar a los traders a aprovechar el poder de las estrategias inteligentes de Martingala manteniendo la flexibilidad y el control. Desarrollado por **JoSignals**, este EA permite a los operadores adaptarse a las tendencias del mercado y maximizar la rentabilidad con el mínimo esfuerzo. Características
Neuromios USDJPY
Dmytro Kucherenko
Asesores Expertos
Neuromios USDJPY es un moderno asesor de trading basado en redes neuronales con una arquitectura única. Esta versión contiene 2 estrategias de trading basadas en redes neuronales entrenadas en el par de divisas USDJPY. Opera en un marco de tiempo diario. Por defecto, la negociación se realiza simultáneamente utilizando todas las estrategias. Puede elegir una estrategia para probar y operar. Las operaciones se abren como máximo una vez al día en la apertura de la jornada, lo que reduce los requi
AI Gold Master
Jian Jie
Asesores Expertos
AI Gold Master es un Asesor Experto excepcional diseñado específicamente para operar con XAUUSD (ORO) en los marcos temporales M1 y M5. Aprovechando el poder de los modelos avanzados basados en GPT y las capacidades de aprendizaje profundo de DeepSeek, AI Gold Master ha sido entrenado en más de diez años de datos históricos, que van desde 2014 hasta febrero de 2025. Esta estrategia, probada con una inversión inicial de sólo 1.000 dólares, ha demostrado ser una potencia absoluta, mostrando un aso
TrendTracer
Wei Jie
Asesores Expertos
Okey！Comencemos. Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencia con stop-loss. Los usuarios pueden combinar subjetivamente los juicios en situaciones con tendencias significativas del mercado, y al operar esta estrategia EA, pueden lograr ganancias sustanciales. De acuerdo con el principio del triángulo de negociación, esta estrategia no es adecuada para condiciones de mercado volátiles. ----------------------------------------------------------------------- Pasos específicos de u
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Sistema que acepta una lista de símbolos separados por comas y los itera creando una red neuronal con entrenamiento para cada uno de ellos, estas redes neuronales toman valores de price action, bandas de bollinger, macd y rsi. Se pueden configurar el número de neuronas para cada una de las tres capas que conforman cada red y además configurar un entrenamiento genético para los parámetros de los indicadores cada cierto período de tiempo.  Los valores de confianza se pueden ajustar para las neuron
Jim Dim
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Recién desarrollado por Jim Dim, pruebe esta herramienta. Un bot que realmente puede hacer lo que necesita un trader, tanto profesional como principiante. El bot puede, con una configuración mínima de riesgo, recorrer toda la historia del EURUSD con un drawdown mínimo (por debajo del 3%), lo que satisfará los requisitos del trader más conservador en términos de riesgo. Como usted sabe, hay una regla para arriesgar no más de 2-3 por ciento. Este bot sigue esta regla. Pero en caso de fuerza mayo
Scalper MultiChartsMT5
Denis Nikolaev
Asesores Expertos
ScalperMultiChartsMT5 es un sistema de comercio de múltiples monedas completamente automático para el scalping nocturno.  Particularidades El asesor negocia en 28 grandes y cruces , Gold, Silver . El consejero no utiliza técnicas arriesgadas El asesor experto utiliza el número mínimo de parámetros de entrada disponibles para su comprensión El asesor de todas las órdenes establece un Stop loss y Take Profit fijo y oculto del corredor El asesor utiliza el número mágico de Magic para identificar s
Project 758
Konstantin Sinitsin
Asesores Expertos
Saludos, compañeros traders. EA Project 758 fue creado por un equipo de traders y programadores con 15 años de experiencia. EA Project 758 ha sido desarrollado y perfeccionado durante un período de 6 años. A través de este proceso, hemos alcanzado resultados excelentes. El algoritmo de EA es propietario y no tiene análogos. Incorpora sistemas universales y complejos como IR, desarrollado personalmente por nosotros. Diseñamos un EA propietario que encarna el modelo de comportamiento de las termit
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Asesores Expertos
XAU Gold Expert es un Robot de Trading diseñado específicamente para operar con oro. Totalmente automatizado y sin necesidad de preocuparse. Más de 200% de beneficio en 6 meses (Probado por Real Acc) Símbolo XAUUSD(Oro) Marco de tiempo Cualquier Depósito : Lotes Ratio recomendado £500 : 0.2 (o equivalente en otra divisa) Tipo de cuenta Mejor con el spread más bajo Apalancamiento 1:500 Ajuste por defecto (puede cambiarlo usted mismo en las entradas) Tamaño de lote 0.2 Para un mejor resultado, se
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Asesores Expertos
Precio a $499 7 Copias restantes Hybrid Coco EA es un moderno sistema de trading automatizado de temática tropical que combina simplicidad con tecnología de mercado de alto rendimiento. Inspirado en el equilibrio y la claridad de un coco joven y fresco, este EA ofrece un trading suave y potente utilizando indicadores basados en el momento en lugar de los tradicionales motores de velas. Diseñado para el oro y los principales pares de divisas, Hybrid Coco utiliza el análisis de impulso multicapa
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Asesores Expertos
¡¡!! ¡IMPORTANTE, POR FAVOR RECUERDE EJECUTAR ESTE EA EN EL MARCO DE TIEMPO DE 1 MINUTO Y EL ACTIVO BOOM1000 SOLAMENTE! Esta maravillosa pieza de software es un super inteligente algoritmo de auto-aprendizaje hecho para mt5, echa un vistazo a los ejemplos en la parte inferior de la página Engage ha tenido el placer de trabajar con un individuo muy talentoso, honesto y de buena voluntad llamado Nardus van Staden para crear este maravilloso producto, si quieres algo tan impresionante como esto, co
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Asesores Expertos
No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
R trend sync robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
r-Trend Sync Robot es un asesor experto para mercados de volatilidad extra como XAUUSD con tamaño de lote dinámico. Principales características del EA : El algoritmo del asesor se basa en el análisis de una amplia gama de datos históricos (desde 1995 para EURUSD y EURJPY y desde 2004 para XAUUSD), lo que garantiza la identificación de patrones generales en el comportamiento de estos pares a través de una amplia gama de plazos. El análisis de los datos históricos ayudó al asesor a aprender a reco
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Asesores Expertos
CGT XAU EA He estado desarrollando este asesor experto durante los últimos dos años y los resultados han sido excepcionales, el experto está construido para atrapar todas las tendencias en XAUUSD, mientras que el objetivo de mantener el punto de equilibrio en el medio. Este EA viene con una serie de ajustes en torno al comercio y la gestión de riesgos. El EA puede ser utilizado con las empresas de apoyo con la configuración ajustada o específicamente una cuenta de swing FTMO con la configuración
EA Dynamic Pulsar MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Estrategia de negociación: Scalping. El trading por impulsos en el trading automático se ha utilizado durante mucho tiempo y el esquema no es nuevo para los operadores. Es difícil captar esos momentos manualmente, pero el asesor los afronta al instante. El trading automático utiliza 2 enfoques para operar en estos casos: buscar retrocesos después de los impulsos. operar en la dirección del impulso. La búsqueda de puntos de entrada se hace así: el asesor mide la tasa de cambio del precio para la
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Quant Ladder Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Ladder Quant EA - Multi-Session Expert Advisor The Ladder Quant EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, designed to optimize forex trading across major market sessions. It integrates multiple strategies, including breakout, reversal, and range-bound trading, into a robust system. Tailored for major currency pairs, it combines sophisticated risk management with customizable settings. Professional Multi-Session Forex Trading Robot Version:   1.06 - Enhanced Edition Category:   Expert A
FREE
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Asesores Expertos
Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Asesores Expertos
Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1) Descripción del producto Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla. El EA ofrece tres perfiles operativos pa
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
QS Velocity AUDUSD
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QuantumScale Velocity AUD QuantumScale Velocity AUD combina señales de impulso estrictamente validadas con lógica de inversión para ejecutar entradas de alta probabilidad en el marco temporal AUDUSD M15. En lugar de basarse únicamente en objetivos estáticos, el algoritmo utiliza un mecanismo de salida dinámico basado en la volatilidad para cerrar posiciones inmediatamente cuando la fuerza de la tendencia se desvanece, garantizando la protección de las ganancias realizadas. Datos clave de la estr
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
️ Advertencia - Fake Sigma Trend Protocolo EA STP Cualquier "Sigma Trend Protocol EA STP" vendido fuera de mi página oficial MQL5 es un producto falso estafa usando mi nombre para tomar su dinero. La única versión real y soportada está aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 No gastes tu dinero duramente ganado esperando un rendimiento premium de una copia barata. STP no puede ser fácilmente copiado o vendido como una versión
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Asesores Expertos
Forex Fighter es un sistema avanzado de múltiples divisas que opera con los siguientes símbolos: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY y AUDCAD. La estrategia se basa en indicadores integrados que desarrollé yo mismo. Forex Fighter sigue patrones únicos que son repetitivos, pero muy a menudo el cerebro humano no es capaz de detectarlos. El tomador de decisiones aquí son dos redes neuronales que deben acordar si se colocará o no una operación en particular. La probabilidad de repetir un
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
Analitic RSI MT5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Un experto profesional analiza el mercado utilizando el índice de fuerza relativa. El principio básico es que el bot toma los precios indicados durante un determinado periodo de tiempo y calcula la fuerza y la amplitud del precio. Esto puede mostrar cuándo la tendencia perderá fuerza y se invertirá. Se analiza la señal de la salida de las zonas de sobrecompra/sobreventa, los niveles de estas zonas serán los niveles con valores LEVEL_MAX y LEVEL_MIN. Compramos cuando la señal cae primero por deb
Tesla Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Asesores Expertos
PROMO : ¡Sólo quedan unos pocos ejemplares al precio actual! Precio final: 2000$ Señal en directo 60 Thousand prop asignación firme y 400 $ ganados en contacto conmigo para recibir más información. Análisis de la resistencia y la adaptabilidad de la estrategia Se utilizan varias técnicas de pruebas de estrés para explorar cómo puede reaccionar un EA a las condiciones cambiantes del mercado y a los ajustes de los parámetros. Walk Forward Optimization (WFO) y Walk Forward Matrix (WFM) eva
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Asesores Expertos
El experto "QuantumPip" es un experto totalmente automatizado que puede operar con varios símbolos desde un gráfico. El experto también utiliza los precios del Oro, Petróleo, "Schmuksie" (mi adaptación del indicador "Dixie"), DAX o FTSE para calcular las entradas de los símbolos. El experto utiliza 2 tipos de modelos neuronales recurrentes - 1 red (decisiones "comprar" o "vender") y 2 redes (decisiones "comprar" o "incertidumbre" y "vender" o "incertidumbre"). QuantumPip puede, por lo tanto, ope
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
Session Sweep Pro
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (1)
Asesores Expertos
Oferta de lanzamiento: Precio introductorio disponible por tiempo limitado. Los primeros compradores obtienen acceso completo con un descuento especial antes de que se aplique el precio regular. Estrategia Institutional Session Sweep Sin promesas exageradas, sin optimizaciones irreales, sin ilusiones. Solo una estrategia comprobada basada en la lógica real del mercado. SessionSweep es un sistema de trading automatizado diseñado para capturar retrocesos después de barridas de liquidez en sesiones
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Asesores Expertos
Triple Volatility Box System Oferta de lanzamiento: Solo 5 copias disponibles al precio introductorio antes del próximo nivel de precio. Un sistema profesional de rupturas basado en los ciclos institucionales de volatilidad y en la lógica de compresión del precio . Triple Volatility Box System identifica períodos de baja volatilidad (“cajas”) y se posiciona automáticamente para posibles expansiones posteriores, siguiendo un principio ampliamente utilizado por los traders institucionales. Lógica
Aurum Vault
Jose Antonio Valverde Galdeano
Asesores Expertos
Que tu viaje sea próspero dentro del cofre. Aurum Vault EA es un sistema de trading automatizado avanzado basado en Smart Money Concepts (SMC), que combina la estructura del mercado, las zonas de liquidez y los bloques de órdenes para identificar entradas de alta probabilidad. Está diseñado tanto para estrategias de swing como de scalping, utilizando confirmación en múltiples marcos temporales y control de riesgo adaptativo. ____ Características principales Lógica de Smart Money Concepts (
Silver Wave
Jose Antonio Valverde Galdeano
Asesores Expertos
Silver Wave – Súbete a la ola alcista de la plata Silver Wave es un Expert Advisor profesional diseñado para aprovechar los grandes movimientos del precio de la plata (XAGUSD) . La plata es uno de los activos más explosivos del mercado, y Silver Wave está creado para capturar esas olas de impulso que pueden marcar la diferencia en una cuenta de trading . Este robot no opera al azar. Analiza el mercado, detecta la fuerza del movimiento y entra cuando la probabilidad está a favor , buscando acomp
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario