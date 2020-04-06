Silver Wave - Nutzen Sie das Momentum des Silberpreises

Silver Wave ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um starke Preisbewegungen bei Silber (XAGUSD) zu erfassen. Silber ist eines der volatilsten und chancenreichsten Instrumente auf dem Markt, und Silver Wave wurde entwickelt, um von starken Momentum-Wellen mit Präzision und Disziplin zu profitieren.

Dieser EA handelt nicht willkürlich. Er analysiert die Marktbedingungen, erkennt die Stärke und steigt ein, wenn die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite ist, mit dem Ziel, echte Trends zu nutzen, anstatt dem Preis hinterherzulaufen.





Wichtigste Vorteile

Ausschließlich auf den XAGUSD spezialisiert

spezialisiert Entwickelt für starke Momentum-Märkte

Fokussiert auf größere Kursbewegungen, nicht auf aggressives Scalping

Eingebautes Risikomanagement

Vollständig automatisierter Handel - keine Emotionen

Geeignet für ECN- und Standard-Konten









Why choose Silver Wave? Die meisten EAs sind generisch. Silver Wave ist fokussiert, präzise und marktspezifisch. Seine Strategie ist darauf ausgelegt, den vorherrschenden Silbertrend zu nutzen und dem Markt die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, während der EA Ein- und Ausstiege diszipliniert verwaltet. Wenn Sie glauben, dass Silber immer noch ein starkes Aufwärtspotenzial hat, bietet Silver Wave eine leistungsstarke automatisierte Lösung, um an diesen Bewegungen zu partizipieren.









Ideal für Händler, die