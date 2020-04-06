Silver Wave

Silver Wave - Nutzen Sie das Momentum des Silberpreises

Silver Wave ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell entwickelt wurde, um starke Preisbewegungen bei Silber (XAGUSD) zu erfassen. Silber ist eines der volatilsten und chancenreichsten Instrumente auf dem Markt, und Silver Wave wurde entwickelt, um von starken Momentum-Wellen mit Präzision und Disziplin zu profitieren.

Dieser EA handelt nicht willkürlich. Er analysiert die Marktbedingungen, erkennt die Stärke und steigt ein, wenn die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite ist, mit dem Ziel, echte Trends zu nutzen, anstatt dem Preis hinterherzulaufen.


Wichtigste Vorteile

  • Ausschließlich auf den XAGUSD spezialisiert
  • Entwickelt für starke Momentum-Märkte
  • Fokussiert auf größere Kursbewegungen, nicht auf aggressives Scalping
  • Eingebautes Risikomanagement
  • Vollständig automatisierter Handel - keine Emotionen
  • Geeignet für ECN- und Standard-Konten


Why choose Silver Wave?

Die meisten EAs sind generisch. Silver Wave ist fokussiert, präzise und marktspezifisch. Seine Strategie ist darauf ausgelegt, den vorherrschenden Silbertrend zu nutzen und dem Markt die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, während der EA Ein- und Ausstiege diszipliniert verwaltet.

Wenn Sie glauben, dass Silber immer noch ein starkes Aufwärtspotenzial hat, bietet Silver Wave eine leistungsstarke automatisierte Lösung, um an diesen Bewegungen zu partizipieren.



Ideal für Händler, die

  • Intelligentes Engagement in Silber
  • Automatisierung auf professionellem Niveau
  • von starken Markttrends profitieren möchten


