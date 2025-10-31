Breakout Box Pro 3in1
- Experten
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- Version: 3.13
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Triple Volatility Box System
Einführungsangebot: Nur 5 Kopien zum Einführungspreis verfügbar, bevor die nächste Preisstufe gilt.
Ein professionelles Breakout-System, das auf institutionellen Volatilitätszyklen und Preis-Kompressions-Logik basiert.
Das Triple Volatility Box System erkennt Phasen reduzierter Volatilität („Boxen“) und positioniert automatisch für mögliche Expansionen, die typischerweise auf solche Kompressionsphasen folgen – ein Prinzip, das von institutionellen Tradern häufig genutzt wird.
Kernlogik
-
Arbeitet mit drei unabhängigen, zeitbasierten Boxen, die mit den wichtigsten Handelssitzungen (Asien, London, New York) abgestimmt sind.
-
Erkennt und handelt Volatilitätsexpansionen nach Konsolidierungsphasen.
-
Optionale Fibonacci-Retracement-Einstiege auf Schlüsselniveaus (z. B. 61,8 %), um die Einstiegsqualität zu verbessern.
-
Volatilitäts- und Range-Filter stellen sicher, dass nur nach relevanter Kompression gehandelt wird.
Trade-Management
-
Zweiteilige Positionsstruktur:
-
TP1 sichert Teilgewinne.
-
TP2 begleitet die verbleibende Bewegung mit einem dynamischen Trailing Stop.
-
-
Automatische Break-Even-Anpassung nach Erreichen von TP1.
-
Optionale zeitbasierte Schließung, um Overnight-Positionen zu vermeiden.
-
Integriertes Risikomanagement mit automatischer Lot-Berechnung und Risikobegrenzung pro Box.
Funktionen
-
Vollständig anpassbare Box-Zeiten und Session-Einstellungen.
-
Timeout-Schutz für inaktive Boxen.
-
Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten.
-
Kein Martingale, Grid oder Scalping – reine, saubere Volatilitäts-Breakout-Strategie.
Empfohlene Einstellungen
-
Paare: EURUSD (auch effektiv bei GBPUSD, XAUUSD)
-
Zeiteinheit: M5
-
Mindestkapital: 500 USD
-
Broker: ECN, niedrige Spreads, schnelle Ausführung
-
Risiko pro Box: 1 % (Standard)
Hinweise
Das Triple Volatility Box System konzentriert sich auf Marktstruktur, Volatilität und Timing – nicht auf Vorhersagen.
24/7 Benutzerunterstützung steht für Installationshilfe, Optimierung und technischen Support zur Verfügung.
Jeder Nutzer erhält jederzeit professionelle Unterstützung bei Fragen zu Konfiguration oder Handel.
Llevaba mucho tiempo buscando un Bot que operara en diferentes sesiones con una estrategia solida, sin martin galas, alta frecuencia o simples medias. Ahora puedo dedicar todo mi tiempo en mi operativa manual mientras que el bot opera de forma automática. Tiene la opción de modificar parámetros a tu antojo y probar nuevas configuraciones en diferentes activos a través del probador de estrategias. Sin duda una gran herramienta! Además el creador va incorporando nuevas mejoras y actualizaciones. La curva de rentabilidad que ofrece a lo largo del tiempo es bastante sólida con un drawdown total bastante controlado, perfecto para pruebas de fondeo, lo configure para challenges y me lo aprobó en cuestión de días! una maravilla!