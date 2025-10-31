Breakout Box Pro 3in1

Triple Volatility Box System

Einführungsangebot: Nur 5 Kopien zum Einführungspreis verfügbar, bevor die nächste Preisstufe gilt.

Ein professionelles Breakout-System, das auf institutionellen Volatilitätszyklen und Preis-Kompressions-Logik basiert.

Das Triple Volatility Box System erkennt Phasen reduzierter Volatilität („Boxen“) und positioniert automatisch für mögliche Expansionen, die typischerweise auf solche Kompressionsphasen folgen – ein Prinzip, das von institutionellen Tradern häufig genutzt wird.

Kernlogik

Arbeitet mit drei unabhängigen, zeitbasierten Boxen, die mit den wichtigsten Handelssitzungen (Asien, London, New York) abgestimmt sind.

Erkennt und handelt Volatilitätsexpansionen nach Konsolidierungsphasen.

Optionale Fibonacci-Retracement-Einstiege auf Schlüsselniveaus (z. B. 61,8 %), um die Einstiegsqualität zu verbessern.

Volatilitäts- und Range-Filter stellen sicher, dass nur nach relevanter Kompression gehandelt wird.

Trade-Management

Zweiteilige Positionsstruktur: TP1 sichert Teilgewinne. TP2 begleitet die verbleibende Bewegung mit einem dynamischen Trailing Stop.

Automatische Break-Even-Anpassung nach Erreichen von TP1.

Optionale zeitbasierte Schließung, um Overnight-Positionen zu vermeiden.

Integriertes Risikomanagement mit automatischer Lot-Berechnung und Risiko­begrenzung pro Box.

Funktionen

Vollständig anpassbare Box-Zeiten und Session-Einstellungen.

Timeout-Schutz für inaktive Boxen.

Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten.

Kein Martingale, Grid oder Scalping – reine, saubere Volatilitäts-Breakout-Strategie.

Empfohlene Einstellungen

Paare: EURUSD (auch effektiv bei GBPUSD, XAUUSD)

Zeiteinheit: M5

Mindestkapital: 500 USD

Broker: ECN, niedrige Spreads, schnelle Ausführung

Risiko pro Box: 1 % (Standard)

Hinweise

Das Triple Volatility Box System konzentriert sich auf Marktstruktur, Volatilität und Timing – nicht auf Vorhersagen.

24/7 Benutzerunterstützung steht für Installationshilfe, Optimierung und technischen Support zur Verfügung.

Jeder Nutzer erhält jederzeit professionelle Unterstützung bei Fragen zu Konfiguration oder Handel.



