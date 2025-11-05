Aurum Vault

Aurum Vault EA

Aurum Vault EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es kombiniert Marktstruktur, Liquiditätszonen und Orderblöcke, um Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Es ist sowohl für Swing- als auch für Scalping-Strategien geeignet und nutzt Multi-Timeframe-Bestätigung sowie adaptives Risikomanagement.

Hauptmerkmale

  • Smart Money Concepts-Logik (Orderblöcke, Fair-Value-Gaps, Liquiditäts-Sweeps).

  • Integrierte KI-Bestätigungs-Engine zur Handelsvalidierung (DeepSeek + GPT-5).

  • Unabhängiger Betrieb im Swing- oder Scalping-Modus.
  • Multi-Timeframe-Analyse (HTF/MTF/LTF).
  • Integriertes Risikomanagement (tägliche Verlustlimits, maximale aufeinanderfolgende Verluste).
  • Automatische Spread- und Volatilitätsfilterung.
  • Kompatibel mit allen Brokern, die MT5-Netting- oder Hedging-Konten unterstützen.

Parameter

  • Handelssitzung auswählen (London, New York, Asien).

  • Anpassbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.
  • Anpassbares Risiko pro Trade und Drawdown-Schutz.
  • Validierungsmodus für Markttests.

Empfohlene Währungspaare

  • Wichtigste Währungspaare XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1–D1 für Swing-Trading, M15–M30 für Scalping.
  • Mindesteinzahlung: ab 500 $ (empfohlen, aber nicht erforderlich).
  • VPS für den Dauerbetrieb empfohlen.

Support

Unser Support steht Ihnen rund um die Uhr für Installationsanleitungen, Optimierung und technische Unterstützung zur Verfügung. Jeder Benutzer erhält jederzeit professionelle Hilfe bei Fragen zur Konfiguration oder zum Trading.


Bitte prüfen Sie die Screenshots sorgfältig, um alle Parameter korrekt einzustellen und sicherzustellen, dass der Expert Advisor (EA) wie gewünscht funktioniert.
Auswahl:
rubense
54
rubense 2025.11.10 18:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension